Метеоролог рассказала о «бабьем лете» в Москве

В пятницу и субботу в Москве ожидается потепление до 18–20 градусов, которое с трудом можно назвать «бабьем летом», поскольку погода будет облачная, а не ясная, временами прогнозируются дожди, а ночи станут теплее, сказала газете ВЗГЛЯД главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что начиная с четверга в российской столице потеплеет до 15–20 градусов. В то же время всю рабочую неделю прогнозируются облачность и небольшие дожди. В начале недели, с понедельника по среду, ожидается 12–16 градусов тепла.

«Центральный округ России будет находиться под влиянием циклона, но начиная с четверга на высотах изменится направленность воздушных потоков. Это будут юго-западные потоки, и просто будет теплый воздух приходить. Будут облака, и не будет такого сильного ночного выхолаживания, как у нас было в антициклоне, когда отмечали заморозки», – говорит Макарова.

Она рассказывает, что ожидается потепление, которое с трудом можно назвать «бабьем летом», поскольку погода будет облачная, а не ясная, временами прогнозируются дожди, а ночи станут теплее, без заморозков. Также на текущей неделе температурный фон будет близок к норме.

«16 сентября прогнозируется 15–20 градусов тепла и небольшой дождь, 17 сентября – 13–18 градусов, но ожидается умеренной силы дождь и более плотные облака. Потепления в этом месяце встречаются прерывисто, сложно сказать, как долго такая погода у нас задержится», – сообщает специалист.

Температура на ближайшую декаду прогнозируется около нормы, а в целом сентябрь должен быть прохладным, делится собеседница. При этом она замечает, что первая половина месяца была достаточно холодной, поэтому не исключено, что вторая половина выдастся с большим количеством теплых дней.

Кроме того, метеоролог призывает позитивнее смотреть даже на облачную, прохладную погоду с осадками, поскольку дожди очень нужны на данный момент природе: они очищают воздух, остатки пожаров, наполняют реки, в которых сейчас мало воды. Также необходимо питать землю, которая восполняется за счет сильных дождей. В связи с этим она призывает не ждать типичного «бабьего лета» в этом году, а наслаждаться любой погодой.

«Норма для конца сентября – среднесуточная температура около девяти градусов: ночью порядка четырех градусов тепла, а в дневные часы – около 12–15 градусов. Но, опять же, не имеет смысла каждый день сравнивать с нормой, потому что у нас большая изменчивость междусуточная», – заключила Макарова.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в целом осень в столице ожидается немного теплее нормы, а метеорологическая зима, скорее всего, опоздает на одну-две недели. Осенне-зимний сезон 2022–2023 годов в столичном регионе оценивается как умеренно холодный.