Эксперт оценил угрозу для Европы в случае аварии на Запорожской АЭС

«Опасения Министерства обороны по Запорожской АЭС небезосновательны. Но многое зависит не только от силы нанесенного удара, но и от розы ветров», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Сергей Пикин. Ранее в Минобороны показали карту распределения радиоактивных веществ в случае выброса с Запорожской АЭС, который накроет Польшу, Словакию и Германию.

«Все понимают, что это не какая-то железнодорожная станция или обычный промышленный объект. Очевидно, что последствия будут ничуть не меньше тех, которые были в результате аварии в Чернобыле или на Фукусиме. И несмотря на то, что причины катастроф разные, ничего хорошего из этого не вышло», – сказал эксперт в сфере энергетики Сергей Пикин.

Собеседник подтвердил опасения Министерства обороны в части распространения опасных веществ в случае аварии. «Вопрос только в розе ветров, силе ветра и насколько сильно распространится заражение. Многое зависит и от степени защищенности различных объектов на станции», – заметил он.

«Тот же реактор значительно лучше защищен, нежели бетонные саркофаги, где хранится переработанное топливо. Но вторичные объекты, которые менее защищены, могут влиять на безопасность работы всей станции. Так что у любого удара есть последствия. И положительных последствий ожидать не стоит», – заключил Пикин.

В четверг в Министерстве обороны России сообщили, что, по мнению специалистов, из-за действий Киева на Запорожской АЭС может возникнуть ситуация, сопоставимая с Чернобылем и Фукусимой.

При отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов ЗАЭС в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и, как следствие, «разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносу их на сотни километров», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-лейтенант Игорь Кириллов добавил, что, согласно прогнозу, радиоактивные вещества в случае аварии на Запорожской АЭС накроют Польшу, Германию и Словакию.

По словам Кириллова, целью провокации Киева на Запорожской АЭС является создание зоны отчуждения до 30 километров, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение Вооруженных сил России в «ядерном терроризме».

Возможная катастрофа на ЗАЭС приведет к массовой миграции населения и «будет иметь более катастрофические последствия, чем надвигающийся газовый энергетический кризис в Европе, что подтверждается прогнозом ряда европейских профильных организаций», указал он.

Кроме того, Минобороны утверждает, что Киев планирует в пятницу, 19 августа, осуществить резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем. Москва заявила, что украинские власти занимаются ядерным шантажом.

Между тем в ночь на четверг украинские военные нанесли три удара барражирующими боеприпасами по третьему микрорайону Энергодара, повредив здание администрации. Обстрелы АЭС и Энергодара практически не прекращаются.

Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как можно защитить Запорожскую АЭС. В частности, эксперты предложили либо вовсе остановить работу станции, либо снизить еще мощность до минимальных значений.

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