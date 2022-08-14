Россия потребовала от Украины гарантий безопасности для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Украина должна прекратить удары по территории Запорожской АЭС и гарантировать безопасность участников миссии МАГАТЭ для их визита на станцию, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Как сообщил Ульянов, обсуждение в СБ ООН продемонстрировало, что ни у кого нет принципиальных возражений для отправки сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС, однако «нельзя исключать, что в ходе согласования организационных модальностей могут возникнуть трудности», передает ТАСС.

По его словам, «сейчас важно», чтобы Киев прекратил атаки на станцию. Украинская сторона должна предоставить «гарантии безопасности участников этой миссии», сказал Ульянов. Он отметил, что «нельзя посылать международную команду под продолжающиеся артиллерийские обстрелы». «Это главное препятствие», – сказал дипломат.

Ульянов отметил, что сейчас «агентство воздерживается от того, чтобы называть виновную сторону», но визит миссии МАГАТЭ, возможно, позволит организации указать на виновных в обстрелах станции, «поскольку эксперты организации, его руководители смогут увидеть, что реально происходит на ЗАЭС».

По словам дипломата, российская сторона регулярно снабжает секретариат агентства и государства – члены организации информацией, циркулярными нотами о положении дел на станции и о «тех опасных и тревожных моментах», которые возникают на объекте в результате действий украинской стороны.

Как заявил Ульянов, тональность выступлений генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в результате последних тревожных событий «стала алармистской»: «Гросси регулярно подчеркивает, что обстрелы станции чреваты серьезными аварийными ситуациями».

Напомним, ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Руководство Запорожской области предлагает остановить работу Запорожской АЭС из-за украинских обстрелов.

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