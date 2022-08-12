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Врач сказала, сколько арбуза можно съесть за раз
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Арбуз лучше употреблять в качестве перекуса, отдельно от остальной еды, поскольку в нем содержится слишком много сахара. За один раз нельзя съедать более 200 граммов лакомства, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
«Не нужно есть арбуз килограммами. Калорийность арбуза – 25-27 килокалорий на 100 граммов, соответственно, в килограмме в среднем содержится 250 килокалорий, а два килограмма – это 500 килокалорий. Это очень большая нагрузка, причем сахарная нагрузка. Вряд ли мы израсходуем сразу эти калории. Это как очень приличный обед, но не нужно заменять арбузом обед. Рекомендованная норма арбуза – 200 граммов за один раз. Это нормальный перекус. Лучше съесть ломтик арбуза, чем конфету, печенье или пирожное», – отметила Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.
Порции арбуза по 200 граммов можно употреблять до четырех раз в день, продолжила она.
«Если поделить арбуз на четыре приема по 200 граммов, это будет примерно по 50 килокалорий. Это адекватная доза, например, между завтраком и обедом, вместо полдника, может быть, потом еще и вечерком, перед дискотекой или прогулкой, чтобы эти сахара сжечь», – уточнила Соломатина.
Некоторым категориям людей к употреблению арбуза нужно подходить с осторожностью, добавила она.
«Арбуз обладает мочегонным действием. Есть некоторые состояния, при которых его нужно употреблять осторожно. Если есть песок, камни (в почках), арбуз может камешек сдвинуть. Если человек уже получает какие-то мочегонные препараты, если есть серьезные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, со стороны желудочно-кишечного тракта, нужно остерегаться. Если у человека декомпенсированный сахарный диабет, не надо есть сладкий арбуз. Это индивидуальные состояния, и они, как правило, обговариваются с врачом», – заключила Соломатина.
Ранее агроном Владимир Викулов объяснил опасность покупки фруктов и овощей на загородных трассах.
Назван способ ответить Латвии на признание России «спонсором терроризма»
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«Если Латвия называет нас «страной-спонсором терроризма», тогда зачем она покупает наш газ? Пусть идут до конца и отказываются от него, а Москва может им в этом помочь», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Носович, комментируя решение латвийского Сейма объявить Россию страной-спонсором терроризма.
«То, что Сейм признал Россию «страной-спонсором терроризма», – это уже международная история, которую качает группа государств, традиционно питающая к нашей стране наибольшую ненависть. Речь идет об Украине, которая была в числе первых, потом Литва, теперь вот Латвия. Они пытаются сделать так, чтобы подобные решения принимали страны, от которых в мире что-то зависит, – США и Западная Европа», – сказал калининградский политолог Александр Носович.
Эксперт также заметил, что это привычная для стран Прибалтики тактика. «Эти государства своим примером показывают, как вести по-настоящему антироссийскую политику. При этом сами они умалчивают о том, что фактически ведут двойную игру», – добавил он.
«На этой неделе та же Латвия возобновила поставки российского газа. При этом они неоднократно клятвенно обещали от него отказаться. И если Россия – страна-спонсор терроризма, то и Латвия, получается, тоже. Они же оплачивают наш газ. Газпром же не бесплатно его поставляет», – заметил собеседник.
«Так что если Рига хочет быть последовательной в своих убеждениях, то она должна от этих энергоресурсов просто отказаться окончательно. И пусть зимой отапливают страну хоть сосновыми шишками», – сыронизировал политолог.
«Россия же в силах их к этой принципиальности подтолкнуть. Москва в любой момент может отключить от трубы не только Латвию, но и всю Прибалтику. Учитывая тот факт, что нас называют страной-спонсором терроризма, терять уже нечего. Но это наглядно продемонстрирует и Германии, и Франции, и другим государствам, чем заканчиваются такие антироссийские выпады», – заключил Носович.
В четверг парламент Латвии объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм». «Сейм принял заявление о целенаправленных военных атаках России на гражданские и общественные объекты, признающее насилие против мирных жителей терроризмом, а Россию как государство – спонсором терроризма», – сообщила пресс-служба сейма.
Из 67 голосовавших депутатов все выступили за, а 16 парламентариев (14 из партии «Согласие» и два беспартийных) отказались участвовать, сообщает РИА «Новости». Также в Латвии призвали страны Евросоюза «немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз» россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций.
«Думаю, Россия примет ответные меры, указывающие Латвии на ее место, и меры эти будут для нее болезненные», – сказал в этой связи член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
Москве следует принять самые жесткие дипломатические и экономические меры в качестве ответа на хамское поведение латвийских парламентариев, добавил депутат Госдумы Олег Морозов. «Латвия, в отличие от России, безусловно является государством, поддерживающим международный терроризм. Латвия признала террористический косовский режим, входила в число стран, выступающих за военное вмешательство в Сирии», – сказал он.
«Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты», – заявила, в свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова.
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В США предложили «деколонизировать Россию»
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Публицист, политический обозреватель Кейси Мишель в колонке для Wall Street Journal написал, что Россия всю свою историю подчиняла территории «диктатуре Москвы и Петербурга», и призвал ее «деколонизировать».
Автор признал правоту главы МИД Сергея Лаврова, который в своей статье для африканских СМИ напомнил, что Россия, в отличие от западных держав, никогда не совершала преступлений колониализма. Однако после этого Мишель заявил, что Россия вела «колонизационную кампанию» не за морями, как европейские империи, а на суше. По мнению публициста, Россия колонизировала Евразию – Кавказ, Крым, Арктику, территории от Волги до Тихого океана, сообщает РИА «Новости».
«Пока Россия полностью не деколонизируется, она будет угрожать глобальной стабильности и безопасности», – заявил автор.
Напомним, бывший президент Польши Лех Валенса призвал раздробить и «расчленить» Россию, сократить численность населения России до 50 млн человек. В связи с васказыванием Валенсы директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов отметил, что «в данном случае отчасти применима логика «что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». А фрагментация страны «на более или менее компактные куски не более 50 млн каждый, конечно, было бы для многих внешних наблюдателей вполне желанным решением».
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Командир морпехов ВСУ Волына извинился перед жителями Донбасса
Командир 36-й бригады морской пехоты ВС Украины Сергей Волынский, находящийся в плену в ЛНР, извинился перед жителями Донбасса.
«Хотел бы извиниться от имени всех военнослужащих. От себя скажу, что ни в коем случае не хотел, чтобы погибали мирные жители, чтобы расширялась трагедия и было человеческое горе», – сказал он в интервью Первого канала, передает Lenta.ru.
Он отметил, что лично не хотел бы встречаться с жителями Мариуполя, так как в их глазах украинские военные стали «извергами». Ранее Волына назвал гибель пленных в колонии в Еленовке страшной трагедией.
В мае территория комбината «Азовсталь» была полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России) и морпехов 36-й бригады ВСУ, которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что первый трибунал по военнопленным может состояться в Мариуполе до конца лета.
Собчак рассказала о «фильтрации хороших русских» в аэропорту Тбилиси
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Журналистка Ксения Собчак поделилась историей о том, как в аэропорту Тбилиси людей с российскими паспортами выборочно уводят в отдельную комнату и допрашивают. Аналогичную историю она пересказала со слов женщины, которую похожим образом остановили на границе в эстонской Нарве.
«Интересную какую историю мне рассказали про тбилисский аэропорт. По прибытии в Грузию из очередей выборочно выдергивают людей с российскими паспортами и уводят в отдельную комнату, в которой сидят три очень интеллигентных человека», – написала она в Telegram.
По словам Собчак, это были не грузины, но явно носители английского языка. «Носители эти задают очень подробные вопросы: откуда ты, куда ты, где живешь в России, где будешь жить в Грузии, кем работаешь, какой у тебя доход. Наверное, от этого социологического опроса можно отказаться, но тогда тебя, возможно, и в страну не пустят. Выяснять мой собеседник не стал. Что это было – не очень понятно», – отметила Собчак.
При этом через некоторое время после истории о том, как в грузинском аэропорту, возможно, фильтруют хороших русских, она опубликовала еще одну.
«Мне написала в предложку женщина, которая живет в России, у нее есть российское и украинское гражданство. Она беременна. Ездила к родственникам в Польшу, вчера возвращалась домой (ну, в Россию то есть) через Нарву. По ее словам, на погранпосту всех украинцев и людей с двойным гражданством также останавливают, отводят в отдельный кабинет (больше похожий на камеру), допрашивают, катают пальчики, все в лучшем виде», – рассказала журналистка.
Она добавила, что женщину продержали пять часов в душной комнате, не дав воды. Также попросили ввести на телефоне пароль и изучали его содержимое в отдельной комнате, без нее.
«Предполагаю, что изучали чаты и фотографии. А потом спрашивали, почему я из Польши своих родственников не перевезу в Россию, раз уж я тут живу», – рассказала собеседница Собчак.
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Посол ЛНР: Изменения на поле боя приведут к разгрому донбасской группировки ВСУ
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«Мы отчетливо видим, что украинские войска уже очень потрепаны. Именно поэтому они отодвигают линию фронта в район Краматорска, Дружковки и Славянска», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя передислокацию штаба ВСУ из Артемовска в Краматорск.
«Тенденция, которая сегодня наблюдается на поле боя, полностью подтверждает, что передислокация штаба вполне реалистична. Уже сейчас известно, что между Зеленским и главой ВСУ Залужным есть серьезные противоречия насчет невозможности сдерживать украинские войска на линии Северск – Соледар – Артемовск», – рассказал посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
По словам дипломата, ВСУ уже «давно пытаются отодвинуть прифронтовую зону в район Краматорска, Дружковки и Славянска». «Серьезная потрепанность украинских войск лишний раз доказывает, что сдерживать нас на этих позициях они в реальности не могут. При этом Зеленский в своем желании продемонстрировать Западу якобы силу вооруженных сил, может просто оставить своих людей на местах, подвергнув их тем самым неминуемой гибели», – пояснил он.
«Для нас же – это подтверждение того, что уже в ближайшие недели произойдут кардинальные изменения на поле боя. Лишний раз доказано, что позиционные бои последних недель дают желаемый результат. А избранная тактика приведет к разгрому донбасской группировки», – подчеркнул Мирошник.
В свою очередь депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский рассказал, что союзные войска уже вошли на территорию Соледара и Артемовска. «По Артемовску ситуация следующая: мы зашли на территорию завода шампанских вин. Город очень сильно разрушен, постоянно идут обстрелы. У ВСУ там довольно много огневых позиций. Так что я думаю, что нас ждет очень тяжелая ситуация. Населенный пункт, скорее всего, серьезно пострадает, как это уже произошло с Мариуполем», – заметил он.
«Аналогичная история и в Соледаре. По линии Мotto, Knauf и «Живое пиво» уже установлен контроль союзными войсками. Там осталась северная часть города. И проблема в том, что все это – городская застройка. А ВСУ избрали привычную для них тактику – занимают жилые дома и оттуда ведут огонь. Но это все совершенно бессмысленно и приводит к большим человеческим жертвам», – сказал депутат.
«И вообще, Авдеевка, Пески, Артемовск и Соледар – проблемные города, в которых нам придется столкнуться с очень большими разрушениями», – заключил Бердичевский.
В четверг офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что союзные силы в Соледаре добились существенных успехов и находятся недалеко от центра города. При этом Марочко добавил, что более точное их нахождение озвучить не может «до разрешения командования».
«Отмечена передислокация штаба ВФУ, базирующегося в населенном пункте Артемовск. Офицеры управления, начальники служб и командный состав переведены в защищенный пункт управления, находящийся в Краматорске», – также написал он в своем Telegram-канале.
В свою очередь бойцы разведывательного батальона НМ ЛНР сообщили, что обнаружили обгоревшие тела украинских военных во время разведвыхода под городом Соледаром.
По словам разведчиков, тела лежат рядом с воронками от разрывов артиллерийских снарядов. По предположению луганских разведчиков, украинские военные облили тела топливом и подожгли при отступлении, передает РИА «Новости».
По мнению бойцов луганского подразделения, это останки иностранных наемников, воевавших за Киев, а сожгли их, чтобы затруднить идентификацию.
Накануне замначальника НМ ДНР Эдуард Басурин сообщал, что в Соледар и Артемовск зашли силы ДНР, и в промзоне начались бои. Со слов разведчиков союзных войск, украинские военные минировали подступы к Соледару, в том числе противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток». Кроме того, украинские силы ведут контрбатарейную борьбу, пытаясь подавить артиллерию союзных сил, мешают работе беспилотников, используя средства радиоэлектронной борьбы.
В окрестностях города расположено несколько крупных соляных рудников, которые украинские боевики используют в качестве укрытий. Огневую поддержку частям союзных сил в наступлении оказывает бронетехника.
В свою очередь военный корреспондент Александр Коц опубликовал интервью с бывшим офицером ВСУ, который служил на знаменитых оружейных складах под Соледаром.
«Склады со стрелковым вооружением действительно находятся на Прасковеевке, 152 горизонт. Это значит – на глубине 152 метра под уровнем моря», – рассказал бывший начальник 9-го отдела хранения рудника имени Володарского Владимир Шанаев, слова которого приводит в своей статье военкор «Комсомольской правды».
«Представьте выработки шириной 17 и высотой 50, перегороженные металлическими воротами. Так, друг за другом, в одной выработке находятся несколько хранилищ. Длина каждого – по 150–200 метров. Есть просто огромные, куда бы влезли 500 вагонов. Всего там тысячи вагонов с оружием», – описал Шанаев.
На вопрос о том, хранится ли оружие в вагонах, Шанаев ответил отрицательно. «В них его привозили. Например, нам доставляли оружие после первой Карабахской войны. Были поставки с расформированных баз, были целые вагоны с немецким барахлом со свастиками – ремни, кобуры, оружие... Сами стволы хранятся в ящиках, уложенных в штабели высотой по три метра и шириной 10 метров», – добавил он.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в Народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии.
Также сообщалось, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара: боестолкновения развернулись на территории завода Knauf и железнодорожной станции. В середине августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре перешла под контроль союзных войск.
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СМИ: Зеленского призвали признать преступления ВСУ
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно признать правоту правозащитной организации Amnesty International, обвинившей ВС Украины в преступлениях против мирных жителей, пишут СМИ.
«Зрелым ответом на критику было бы серьезно отнестись к выводам и поработать над улучшением армейской практики и защиты гражданских лиц, а не накидываться на гонца», – считает автор статьи в издании Politiko Пол Тейлор, передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что Киеву нужно прислушаться к критике, а не обвинять всех несогласных в работе на Москву.
«Отчет Amnesty политически неудобен для украинского правительства и его союзников на Западе, но это не делает его неправильным или неточным», – сказал он.
Обозреватель указал на заинтересованность украинских элит в постоянной критике организации Amnesty International.
Напомним, Amnesty International признала, что Украина нарушает международное право, размещая технику в городах. Член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт (республиканка от штата Колорадо) подвергла критике предоставление Украине военной помощи, она прокомментировала документальный фильм телекомпании CBS, в котором говорилось, что большая часть военной помощи, которую западные страны направляют украинским силам, не доходит до конечных пунктов назначения в стране.
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Небензя объяснил, почему нельзя выводить войска с территории ЗАЭС
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Запорожская атомная электростанция при демелитаризации стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к демилитаризации ЗАЭС.
«Демилитаризация станции сделала бы ее уязвимой для всех, кто хотел бы явиться туда с неизвестными целями. Мы не можем исключать провокации и террористические атаки на станцию. Мы должны сохранить станцию», – цитирует Небензю ТАСС.
Он добавил, что ожидает, когда генсек разъяснит суть своего предложения о создании периметра безопасности вокруг ЗАЭС.
Гутерриш заявил о необходимости согласования на техническом уровне безопасного периметра вокруг ЗАЭС для обеспечения безопасности района.
«Я не понимаю, что он имеет в виду под этим предложением. Пусть он объяснит, что он подразумевает под этим периметром», – цитирует постпреда РИА «Новости».
В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.
Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.
В МАГАТЭ отметили, что сейчас непосредственной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет, но призвали прекратить любые военные действия, угрожающие станции.
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Вор с помощью хитрой тактики обокрал три магазина в Москве
Мужчина представлялся стажером в московских супермаркетах, но вместо обслуживания клиентов выносил выручку из кассы: он обокрал три магазина на сумму почти 100 тыс. рублей.
«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Обручевскому району города Москвы задержали 28-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в совершении серии краж денежных средств из магазинов», – говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по городу Москве.
Отмечается, что мужчина приходил в магазины и представлялся стажером-кассиром. Его ставили на кассу, но вместо обслуживания покупателей он крал выручку и уходил. За несколько дней «стажер» похитил из трех магазинов на улицах Новаторов, Новочеремушкинской и Профсоюзной почти 100 тыс. рублей.
Возбуждены уголовные дела по статье о краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее мужчина с ножом хотел ограбить магазин в Москве, но обнялся с кассиром и передумал.
ВС России уничтожили половину состава двух украинских бригад на Артемовском направлении
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В результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артемовском и Авдеевском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены: двадцать пунктов управления бригадного и батальонного звеньев, восемь складов боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка, Северск, Зайцево, Новоселка, Очеретино, Водяное Донецкой народной республики (ДНР) и Трудовое Запорожской области.
Уничтожены: склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Харькова, локатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Краматорска, а также 264 района скопления живой силы, вооружения, военной и специальной техники», – отметил Конашенков.
«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены: три взвода реактивных систем залпового огня «Град», два артиллерийских взвода орудий «Акация» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Уманское, Красногоровка и Новгородское ДНР», – перечислил представитель Минобороны.
«Истребительной авиацией ВКС России сбит вертолет Ми-24 в районе города Никополь Днепропетровской области.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бригадировка, Граково, Сулиговка, Андреевка, Бабенково, Заводы и Липчановка Харьковской области. Кроме того, в районе города Лисичанска в воздухе перехвачено четыре снаряда реактивной системы залпового огня», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 146 вертолетов, 1727 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4287 танков и других боевых бронированных машин, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3290 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4820 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что в районе Песков уничтожена 56-я бригада ВСУ.
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Политологи обнаружили «гнездо» российской демократии на Дальнем Востоке
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Непарламентские политические силы, а точнее Партия пенсионеров и «Родина», хорошо показывают себя в нынешней электоральной кампании. Судя по взятому темпу, эти две партии всерьез претендуют на то, чтобы побороться за место в Госдуме в 2026 году. Так считает политолог Павел Данилин. Он выступил на круглом столе, посвященном итогам регистрации кандидатов на сентябрьских региональных выборах.
«Сегодня выборы проходят на сложном геополитическом фоне, при этом – в абсолютно нормальном формате, позволяя партиям спокойно конкурировать между собой. Это говорит нам о том, что мы входим в новый этап – отбор кандидатов на выборы в Госдуму. Формально новый цикл начнется в сентябре, но сейчас идет отбор к новому циклу. Партии, которые активно участвуют в избирательной кампании, получают серьезный шанс на попадание в Госдуму в 2026 году», - сказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
Он выступил на круглом столе «Единый день голосования – 2022: итоги регистрации кандидатов». Круглый стол организовали Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и ассоциация «Независимый общественный мониторинг». По мнению Данилина, нынешнюю кампанию отличают два фактора – усиление межпартийного соперничества и максимально мягкий подход избиркомов к регистрации претендентов.
«Этап регистрации в заксобрания регионов на Единый день голосования-2022 прошли 40 из 42 списков партий, а в одномандатных округах уровень отказов еще ниже. Это говорит о росте конкуренции», – считает Данилин. При этом «гнездом демократии» политолог назвал Сахалинскую область, где в ЕДГ-2022 участвует максимальное число – девять партий.
«В нынешних единых днях голосования участвует самый большой процент от тех партий, которые имеют на это право – 24 из 28. Причем, меняется и позиционирование партий: раньше региональные выборы рассматривались многими из них как ерунда. А сейчас всем ясно, что партии, которые игнорируют работу на региональном и муниципальном уровне, лишаются всех шансов на участие в кампаниях федерального уровня. Это показали и прошлогодние выборы в Госдуму», – добавил Данилин.
Политический обозреватель радио «Говорит Москва» Александр Асафов опроверг конспирологические теории в отношении ЕДГ-2022, возникшие накануне кампании. «Изначально распространяли слухи, что выборов в сентябре не будет. Однако нормальная жизнь продолжается, и выборы пройдут, как и было запланировано», - констатировал спикер.
На примере кампании в Москве Асафов показал, что никаких искусственных препятствий для кандидатов не создано. 7 тыс. 326 человек подали свои заявки, и 6 тыс. 259 человек получили удостоверение кандидата, отметил эксперт. Процент допущенных к выборам - 85,4%. А больше половины из тех, кто не примет участие в выборах, либо сняли свои кандидатуры, либо были отозваны партиями. Эксперт подчеркнул, что интерес к электоральным процессам в столице растет, что и привлекает к избирательной гонке новые лица.
Что касается губернаторских выборов, то по итогам регистрации кандидатов также можно констатировать и рост конкуренции, и одновременное снижение отказов со стороны избиркомов. Об этом заявил директор Фонда исследования проблем демократии, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев.
«Из 75 кандидатов в губернаторы 71 смогли успешно пройти этап в регистрации. Если сравнивать одни и те же регионы, то по сравнению с прошлыми выборам количество отказов уменьшилось почти в пять раз», – указал он. В целом ряде регионов – в Бурятии, Томской, Калининградской и Тамбовской областях – зарегистрированы все выдвиженцы. В 10 из 14 регионов не было зафиксировано отказов вообще, отметил Григорьев.
Напомним, в Единые дни голосования 9-11 сентября пройдут 43 избирательные кампании в 34 субъектах РФ. В эти дни голосовать будут за депутатов регионального и местного уровней – состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов, 12 городских дум, органов муниципального самоуправления. Также в ЕДГ-2022 пройдет 15 кампаний по выборам глав регионов.
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Власти Запорожья заявили о боях местных жителей с заградотрядами ВСУ
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Жители подконтрольной Киеву части Запорожья отказываются служить в рядах территориальной обороны, стало известно о случаях боестолкновений между ними и заградотрядами националистов, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Территориальную оборону на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области будут списывать. Запорожцы массово не хотят воевать и всячески стараются перейти на нашу сторону. В Киеве понимают, что оставлять оружие у жителей Запорожской области нельзя, потому что скоро они могут его развернуть в другую сторону», – передает РИА «Новости» его слова.
Рогов добавил, что уже было несколько случаев боевых столкновений между заградотрядами националистов и жителями Запорожской области, которых насильно загнали в ряды территориальной обороны.
«Запорожцы не хотят ни воевать, ни убивать, ни умирать за Зеленского», – подчеркнул он.
Накануне власти Запорожской области заявили, что хотели бы провести референдум по вхождению в состав России 11 сентября.
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В Запорожской области сказали, кто отдает приказы об атаке на ЗАЭС
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Атаки на Запорожскую атомную электростанцию совершаются по приказу из Лондона и Вашингтона, Киев является лишь исполнителем, заявил член главного совета Запорожской области Владимир Рогов.
«Приказы атаковать Запорожскую АЭС отдаются в Британии и США, именно они курируют режим (Владимира) Зеленского, который по факту является лишь исполнителем», – заявил Рогов в беседе с РИА «Новости».
Он добавил, что обстрелы ЗАЭС проводятся, чтобы остановить продвижение союзных сил России и республик Донбасса, так же Киев манипулирует ядерной угрозой перед ЕС.
Чтобы прекратить обстрелы, нужно освободить населенные пункты Никополь, Марганец и Томаковка Днепропетровской области. «Именно оттуда украинские террористы ведут обстрелы атомной станции», – заключил представитель администрации региона.
В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.
Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.
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Coca-Cola HBC заявила о крупных убытках из-за прекращения продаж в России
Компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) заявила, что понесла единовременный ущерб в размере 190 млн евро в первом полугодии из-за расходов, связанных с прекращением продажи напитков на территории России.
Согласно финансовому отчету компании за первое полугодие 2022 года, во втором полугодии производитель безалкогольных напитков ожидает новые «финансовые потери в размере около 82 млн евро», поскольку оставшиеся в России запасы «почти исчерпаны», а «производство и продажа» напитков Coca-Cola или других брендов компании в стране «не планируется», передает ТАСС.
Компания также сообщила о снижении чистой прибыли на 34%, которая составила около 153 млн евро за первые шесть месяцев 2022 года. Помимо прекращения деятельности в России на компанию негативно влияет «продолжающаяся инфляция».
Ранее американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company приостановил деятельность на территории России.
Позже произведенные в Подмосковье напитки со вкусами Coca-Cola, Fаntа и Sprite уже появились в торговых точках. Изготавливают их в Видном, на предприятии «Мегапак», под маркой Funky Monkey.
Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) – ведущая компания по производству и дистрибуции напитков The Coca-Cola Company в Европе и часть системы Coca-Cola. Coca-Cola HBC AG работает в 28 странах и обслуживает население численностью 595 млн человек. «Coca-Cola HBC Россия» принадлежат заводы по производству безалкогольных напитков и соков, в том числе в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде.
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Отказавшийся обслуживать российских военных автосервис в Крыму демонтировали
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Станция техобслуживания (СТО) в Красногвардейском районе Крыма, где ранее отказались обслуживать автомобиль российских военных с символикой «Z», демонтирована, сообщил глава муниципального образования Красногвардейского района Роман Шантаев.
«СТО ВСЕ! #СвоихНеБросаем», – написал Шантаев в своем Telegram-канале, выложив видео с места, где ранее находился автосервис.
На видео показаны складированные металлоконструкции и бетонная площадка, где ранее находилась станция.
Ранее сообщалось, что автосервис, который отказался обслуживать военных, построен незаконно и будет снесен.
Напомним, в соцсетях появилось записанное одним из военных видео, из которого следует, что им отказали в ремонте колеса, даже за деньги, якобы аргументируя это тем, что «военным не помогают». Владелец техстанции Вилен Сейтосманов в поселке Видное Красногвардейского района позднее назвал случившееся недоразумением, пояснив, что его сервис не может обслуживать грузовики.
Исключенная из сборной Украины биатлонистка Бех заявлена на чемпионат России
Исключенная из сборной Украины Екатерина Бех планирует выступить на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах и на летнем чемпионате России по биатлону, сообщает Федерация биатлона Московской области.
Бех на этой неделе была включена в состав сборной Московской области.
«Екатерина пропустит первый этап Кубка Содружества в Сочи, она готовится выступить в Раубичах и на летнем чемпионате России», – передает ТАСС со ссылкой на федерацию.
Бех вызывалась в юниорскую сборную России до 2018 года, а потом перешла в команду Украины, откуда была отчислена после начала спецоперации. Сейчас она тренируется в России.
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