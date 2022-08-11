Агроном объяснил опасность покупки фруктов и овощей на загородных трассах

«Я лично стараюсь избегать покупки овощей и фруктов у бабушек, которые сидят напротив своего участка на оживленной трассе»,– рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов.

«Продукция, которая продается с рук, может сбыть опасной, потому что наши садоводы и огородники могут использовать удобрения без меры. Просто надо знать, что лучше брать, а что не стоит трогать», – говорит Викулов.

Наибольшая опасность, которая может встретиться в овощах, бахчевых культурах (арбузах и дынях) и зелени, купленных не в магазине – это нитраты, продолжает специалист. От покупки таких продуктов лучше отказаться. Однако огурцы и зелень все-таки можно приобретать, но следует обращать внимание на размер плода и листьев зелени – они не должны быть большими. Зеленый цвет, который ближе к темному, является признаком высокого содержания нитратов.

«Причем совершенно необязательно, что там нитраты, этого можно и навозом добиться, но это тоже не совсем хорошо для человека. Любой источник азота, и неважно, из чего он получен (навоз, куриный помет и так далее), вреден, если растение получает его в избытке», – объясняет агроном.

Плюсы покупки урожая с рук тоже есть – зачастую огородники не применяют химию или используют ее в маленьком количестве, рассказывает собеседник. Что касается фруктов, то их покупать наиболее безопасно, поскольку в них не содержится нитратов. Тем не менее, никому неизвестно, с каких именно плодовых деревьев они были сорваны. Так, например, если яблоня росла около трассы, где много выхлопов от автомобилей, то такие яблоки есть небезопасно.

«Я лично стараюсь избегать покупки овощей и фруктов у бабушек, которые сидят напротив своего участка на оживленной трассе. Да, они сами все это вырастили, но, скорее всего, там будет повышено содержание тяжелых металлов, фенолов и весь букет, который летит от автомобилей, с дороги, асфальта. Все это не добавляет полезности», – заключил Викулов.

Ранее Викулов в беседе с газетой ВЗГЛЯД дал россиянам совет, как правильно выбирать фрукты и ягоды в уличных палатках. Так, по его словам, следует опираться на органолептику: вкус, запах, внешний вид, а также обращать внимание на свежесть продукта.