В МИД заявили о предоставлении США Украине разведданных с частных спутников

США предоставляют Украине разведывательную информацию, используются данные также частных спутников, что ведет к милитаризации космического пространства, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев.

«Не ограничиваясь поставками вооружений, США в рамках военной помощи предоставляют Украине также разведывательную информацию», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом Нечаев добавил, что, по имеющимся сведениям, используются данные «не только военных, но и гражданских, и частных спутников, что, по сути, ведет к милитаризации космического пространства».

Также, по его словам, бесконтрольная накачка Киева вооружениями уже привела к масштабному росту их контрабанды и появлению на черном рынке, «включая теневой сегмент интернета».

Представитель МИД отметил, что правоохранительные органы в странах ЕС «ежемесячно изымают и возвращают на Украину сотни единиц автоматического оружия и десятки тысяч патронов, нелегально поступающих из этой страны».

«При этом речь идет не только о стрелковом оружии. К примеру, в даркнете предлагают за 30 тыс. долларов купить ракеты к противотанковому ракетному комплексу Javelin», – сказал Нечаев.

Кроме того, по его словам, обстрелы Киевом территории Запорожской АЭС являются актом ядерного терроризма.

«За последние дни украинские подразделения несколько раз обстреляли территорию Запорожской АЭС, что является актом ядерного терроризма. Такие действия киевского режима могут привести к катастрофе по масштабам намного превышающей последствия аварии на Чернобыльской АЭС», – заявил представитель МИД.

Нечаев подчеркнул, что в четверг по инициативе России состоится заседание Совбеза ООН по теме обстрелов Киевом Запорожской АЭС. По его словам, Москва рассчитывает, что мировое сообщество и профильные международные структуры проявят должное внимание к складывающейся вокруг станции ситуации.

Ранее замглавы Пентагона по разведке Рональд Малтри на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил сообщил, что США оперативно передают Киеву разведывательные данные, которые Украина использует против Вооруженных сил России.

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