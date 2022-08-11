В ЛНР обвинили Киев в стратегии организации техногенных катастроф

Киев взял стратегию на организацию техногенных катастроф, заявил глава представительства Луганской народной республики в России Родион Мирошник после удара со стороны украинских войск по пивзаводу в Донецке.

«Украина взяла стратегию на организацию техногенных катастроф на освобожденных территориях. Тому подтверждения – вчерашний удар по Донецкому пивзаводу, повлекший за собой разлив аммиака, и регулярные попытки последних дней нанесения ударов по объектам Запорожской АЭС с явным намерением организовать радиоактивную утечку», – написал он в своем Telegram-канале.

Мирошник добавил, что произошедшее является «еще одним проявлением терроризма на государственном уровне со стороны Киева».

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска обстреляли пивоваренный завод в Калининском районе Донецка, из-за чего произошла утечка аммиака. МЧС ДНР сообщило, что в момент удара на заводе находились 32 человека, по меньшей мере один погиб, еще два пострадали. По данным ведомства, на территории завода загорелась пластиковая тара и поддоны на площади 600 квадратных метров. Также удалось остановить утечку аммиака на пивзаводе.

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