В Донецке заявили о целенаправленной атаке ВСУ на пивзавод

Вооруженные силы Украины (ВСУ), по предварительной версии, целенаправленно стреляли по пивоваренному заводу в Донецке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«Предположительно, били снарядами 152 мм, потушат пожар, зафиксируют, будут более точные данные. Судя по тому, как это произошло, по предварительной версии, били целенаправленно [по пивзаводу]», – сообщил источник ТАСС.

Как сообщили в МЧС ДНР, во время обстрела ВСУ пивзавода в Донецке на его территории находились 32 человека, предварительно, один погиб, двое пострадали. Площадь пожара, возникшего после обстрела, составляет 600 кв. метров.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины обстреляли Донецкий пивоваренный завод, в результате чего произошла утечка аммиака. МЧС ДНР просит жителей «принять меры для дополнительной герметизации своих квартир (домов), помещений». В ведомстве указали, что необходимо «дышать через ватно-марлевые повязки, смоченные пятипроцентным раствором лимонной или уксусной кислоты».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД