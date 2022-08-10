В результате обстрела Донецкого пивоваренного завода произошла утечка аммиака

Вооруженные силы Украины в среду обстреляли Донецкий пивоваренный завод, в результате чего произошла утечка аммиака, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

«В результате обстрела ВФУ (вооруженные формирования Украины ) территории Донецкого пивоваренного завода, расположенного в Калининском районе города, произошла утечка аммиака», – передает ТАСС сообщение штаба.

Также отмечается, что «зона поражения [химикатами] составляет два километра». В штабе рекомендуют горожанам не находиться на улице и не открывать окна.

МЧС ДНР в свою очередь просит жителей «принять меры для дополнительной герметизации своих квартир (домов), помещений». В ведомстве указали, что необходимо «дышать через ватно-марлевые повязки, смоченные пятипроцентным раствором лимонной или уксусной кислоты».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.