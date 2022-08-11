«Одноклассники» исследовали финансовую грамотность пользователей Рунета

Каждый третий респондент (33%) становился жертвой мошенников в интернете или сталкивался с обманом своих близких, чаще всего страдают от действий злоумышленников люди от 18 до 24 лет (45%), говорится в опросе «Одноклассников».

В топ-5 советов пользователей о том, как защититься от мошенничества в интернете, вошли: не вводить банковские данные на сомнительных ресурсах (63%), не отвечать на сообщения незнакомцев (51%), переходить только на защищенные сайты (39%) и скачивать программы только с официальных сайтов (36%), а также пользоваться антивирусом (29%), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Также исследование показало, что 21% респондентов считают, что лучше вообще не оплачивать покупки через интернет, а 8% – что оплата заказов сразу полной суммой, а не частями, поможет не стать жертвой обмана.

Согласно опросу, каждый пятый пользователь Рунета использует для покупок в интернете и соцсетях только специальную карту (24%), одной и той же картой оплачивают все покупки 48% пользователей, не совершают покупок в интернете вообще 28% опрошенных.

В начале августа сообщалось, что мошенники стали обзванивать россиян через мессенджеры с зарубежных номеров.