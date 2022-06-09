Путин заявил, что урожай зерна в России в этом году может превысить 130 млн тонн

Урожай зерна в России в 2022 году может превысить 130 млн тонн, его экспорт через несколько лет составит 50 млн тонн, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями.

«Наш экспортный потенциал оказался достаточно серьезным. У нас 20 млн тонн, потом 30 млн тонн, потом в этом году 2021-2022 мы выйдем примерно на продажу примерно 37 млн тонн, через пару - тройку лет это будет 50 млн тонн. Мы наращиваем производство, в этом году, если бог даст, это тоже очень важно, у нас будет 130 с лишним млн тонн урожая», – передает ТАСС его слова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.

Постпред России при ООН Геннадий Гатилов ранее напоминал, что со стороны России никаких препятствий для вывоза зерна нет. Представителям ООН сразу дали рекомендации, как и в каких количествах Россия готова экспортировать зерно и удобрения.