Путин: Страна может быть либо суверенной, либо колонией

Президент России Владимир Путин уверен, что в современном мире государства могут быть либо суверенными, либо колониями, промежуточного состояния не существует.

«Мир меняется, причем меняется стремительно. И для того, чтобы претендовать на какое-то лидерство, я уж не говорю на глобальное лидерство, но хоть в чем-то, безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет», – заявил глава государства на встрече с молодыми предпринимателями, сообщает ТАСС.

По его словам, «не бывает какого-то промежуточного состояния: или страна является суверенной, или колонией, как бы колонии не называть».

Путин убежден, что страны-колонии не имеют перспектив.

«Если страна, либо группа стран не в состоянии принимать суверенные решения – это уже в известной степени колония, а колония исторических перспектив не имеет, шансов выжить в такой жесткой геополитической борьбе», – сказал он.

Он отметил, что не хочет называть конкретные страны, «чтобы никого не обижать», но добавил, что геополитическая борьба существовала всегда.

Ранее Путин заявил, что роль современной России заключается в том, чтобы «возвращать и укреплять» суверенитет и территории.