Зеленский не захотел обращаться к парламенту Грузии

Украинский лидер Владимир Зеленский решил не выступать перед грузинским парламентом из-за отзыва посла Украины из страны, заявил глава парламента Грузии Шалва Папуашвили. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Вызывающая сожаление реальность – несмотря на солидарность Грузии и грузинского народа, Грузия – единственная страна Европы, откуда отозван посол Украины», – сказал председатель парламента.

По его словам, «именно поэтому Зеленский ни разу не выразил инициативу или желание выступить перед парламентом Грузии».

Папуашвили напомнил, что Грузия оказывает Украине «политическую, гуманитарную помощь, приняла беженцев, открыла в школах секторы обучения на украинском языке, и при этом власти Украины отозвали из Грузии посла».

«Не должны две дружественные друг другу страны, два дружественных народа оставаться в таком положении, когда отозван посол», – отметил он, напомнив, что грузинские дипломаты работали и работают в Киеве.

Грузия не присоединилась к экономическим санкциям против России, но поддерживает Украину во всех политических форматах, занимает первое место среди предоставивших гуманитарную помощь стран, приняла десятки тысяч украинских беженцев.

Ранее президент Грузии Саломэ Зурабишвили высказала сожаление по поводу того, что ее украинского коллегу Владимира Зеленского не пригласили выступить с обращением в парламенте страны.