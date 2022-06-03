Президент Грузии сожалеет, что Зеленского не пригласили выступить в парламенте страны

Президент Грузии Саломэ Зурабишвили высказала сожаление по поводу того, что ее украинского коллегу Владимира Зеленского не пригласили выступить с обращением в парламенте страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Мы, наверное, одна из немногих стран Европы, которая не предоставила Зеленскому возможность выступить в парламенте страны», – сказала она грузинской телекомпании «Палитра».

При этом Зурабишвили отметила полную солидарность Украине со стороны «страны, населения, общественности» Грузии.

«Это очень тяжелые сто дней. Украина показала миру большой пример борьбы, последовательности, стойкости, – сказала Саломэ Зурабишвили. – Это грузины в полной мере оценивают».

По ее словам, Грузия участвует в части санкций против России, в том числе «самых тяжелых – финансовых».

«Мы обязаны быть морально солидарны с Украиной», – отметила она.

Грузия не присоединилась к экономическим санкциям против России, но поддерживает Украину во всех политических форматах, занимает первое место среди предоставивших гуманитарную помощь стран, приняла десятки тысяч украинских беженцев.

Ранее председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что дипломатические демарши Украины мешают осуществить визит в эту страну премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

«Есть что мешает такому возможному визиту – (Украина) сначала отозвала посла для консультаций, а затем вообще освободила его», – сказал он телекомпании «Имеди».

По его словам, «практически власти Украины до сегодняшнего дня находятся в отношении Грузии в положении дипломатического демарша».