Захарова назвала ответные санкции Москвы эффективным средством

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8 июня, среда | Последнее обновление — 14:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Москва выразила обеспокоенность из-за создания Киевом лагеря для военнопленных
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К 2050 году количество африканцев в Европе (не только переехавших, но и родившихся уже на ее территории) вполне может достигнуть 1,25 миллиарда. Число коренных европейцев к тому времени сократится с нынешних 510 до 450 миллионов.
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«Женская» тема не уйдет совсем – потому что это прекрасный инструмент манипуляций не только общественным мнением, но и судами и прочими центрами принятия решений.
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Запад сегодня живет по законам кунсткамеры – мертвый уродец в формальдегиде, развалившиеся по европейским площадям беженцы, их завывания, их кривляния и кликушество – отличный, действенный способ борьбы против нас.
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Захарова назвала ответные санкции Москвы эффективным средством
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Российская сторона принимает эффективные меры в ответ на санкции Запада с прицелом на сохранение своих собственных интересов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Ответные меры не принимаются бездумно, не исходя из эмоций, а действительно с прицелом на сохранение собственных интересов и ограничение разрушительного характера вводимых в отношении нас нелегитимных санкций», – цитирует Захарову ТАСС.
Она пояснила, что их эффективность ответных мер подтверждают заявления в ЕС о том, что санкционная политика Брюсселя против Москвы достигла своего предела и не эффективна.
Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для поставок российского зерна на Запад надо менять антироссийские санкции, препятствующие этому, но пока предметного разговора об этом нет.
Итальянский ведущий испытал приступ головокружения после интервью с Захаровой
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Передачу итальянского канала La7 пришлось прервать из-за того, что ведущий Массимо Джилетти, находившийся в Москве, испытал приступ головокружения. До этого он провел интервью с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Первую помощь ему оказал российский телеведущий Владимир Соловьев.
Джилетти из Москвы находился на связи с римской студией. Он закончил интервью с Захаровой по Skype и перешел к его обсуждению с гостями передачи Non è l'Arena. Однако через несколько минут участники разговора обратили внимание на то, что Джилетти стало плохо. Его соведущая воскликнула: «О Боже, Массимо, что происходит? Помогите Массимо». После этого включили рекламу, передает РИА «Новости».
После рекламы передачу продолжили уже без участия Джилетти, который, как пояснила журналистка, испытал внезапное недомогание. Через некоторое время Джилетти вновь связался со студией, рассказав, что у него был приступ головокружения. Он объяснил случившееся недостатком сахара или холодной погодой в Москве. Джилетти вернулся к телешоу. Он сообщил, что первую помощь ему оказал Соловьев.
Напомним, Захарова в эфире итальянского телеканала La7 заявила, что у Запада «нет морального права учить кого-то чему-то». «Ваши ошибки состоят в том, что вы слишком эгоистичны, вы считаете, что вы в центре мира, что помимо вас в мире нет других народов», – сказала она.
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Украинские войска при отступлении сожгли тонны зерна в Мариуполе
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Отступая, украинские войска подожгли тонны зерна, которое находилось в хранилищах Мариупольского морского порта, сообщил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
Гагин рассказал, что в порту «большое количество зерна, это и кукурузное зерно, и пшеничное», но оно, «судя по запаху и внешнему виду, непригодно для дальнейшего использования, в основном, большая его часть». Как пояснил Гагин, «противник, отступая из порта, поджег зернохранилища, чтобы это зерно не досталось» ДНР. Он сообщил, что «тушили несколько дней, но безуспешно». «Вряд ли его можно будет использовать по назначению, даже как корм для скотины», – приводит слова советника РИА «Новости».
Власти ДНР заявили, что зернохранилища разрушены украинской стороной намеренно. Как показывают видеозаписи, зерно в большом количестве рассыпано по территории в районе зернохранилищ, во многих местах видны очаги тления. Сообщается, что в воздухе стоит запах гнили и гари. По информации украинского сайта elevatorist.com (статья за июнь 2019 года), при полной загрузке хранилища могли вмещать 57 тыс. тонн.
Напомним, на Западе указывают, что в Африке могут начаться новые войны, а в ряде других стран – государственные перевороты из-за невывоза зерна из украинских портов. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. Путин также предложил несколько способов вывезти украинское зерно.
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Захарова пригласила Борреля за зерном в Россию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления главы евродипломатиии Жозепа Борреля, обвинившего Россию в дефиците зерна, она пригласила Борреля купить и забрать зерно.
«Господин Боррель, вам нужно зерно? Приезжайте, покупайте и забирайте. Что вам мешает? Единственное, что вам не дает это сделать, – дефицит совести», – написала Захарова в Telegram-канале.
Боррель ранее написал в своем Twitter-аккаунте, что «Россия несет прямую ответственность за дефицит зерна в международной торговле».
Ранее в Кремле заявили, что министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах в Турции в продолжение разговора на высшем уровне будет обсуждать вопросы вывоза украинского зерна.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. Путин также предложил несколько способов вывезти украинское зерно.
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В США сравнили ущерб от санкций для России и Запада
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Россия понесет издержки от западных санкций, однако они «меркнут» на фоне того, что ожидает весь остальной мир, заявил в интервью Asia Times профессор прикладной экономики, основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке.
Как отметил профессор, антироссийские санкции оказались контрпродуктивными и совершенно неэффективными в вопросе достижения заявленной цели – «изменения поведения» Москвы, передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос о цене этих санкций для США, ЕС и всего мира, Ханке отметил, что по этому вопросу есть оценки только от инвестиционных банков, центральных банков, международных организаций, таких как МВФ, и различных НПО. «Эти оценки, которые носят несколько случайный и частичный характер – лишь верхушка айсберга, они указывают на то, что издержки, связанные с санкциями, будут ошеломляющими», – подчеркнул профессор.
По его словам, хотя экономические издержки для Москвы окажутся значительными, они «меркнут» по сравнению с последствиями, с которыми столкнутся те, кто находятся за пределами России. «С точки зрения масштабов: ЕС понесет (огромные) расходы, намного большие, чем США. Но издержки и сбои, вызванные санкциями, не ограничатся ЕС и США. Они распространятся по всему миру, ложась значительным бременем на бедные страны и бедные народы», – предупредил профессор.
Как указал Ханке, запреты на российские энергоресурсы и их транспортировку окажут «очень негативное и серьезное» влияние на страны Евросоюза, за исключением Венгрии.
«США не останутся невредимыми. Мировые рынки нефти и газа станут политизированными и балканизированными, а нефть не будет поставляться так свободно, как это было в течение последних четырех десятилетий. В результате каждый в конечном итоге заплатит больше, чем было бы в ином случае», – добавил он.
При этом профессор подверг критике заявления президента США Джо Байдена о том, что инфляция в Соединенных Штатах якобы спровоцирована действиями России. Ханке подчеркнул, что проблемы в США вызваны действиями администраций Байдена и Дональда Трампа, которые во время пандемии печатали и тратили деньги, как «пьяные матросы».
Ранее в Китае предсказали, что проводимая Западом политика «технологического апартеида» в отношении России и КНР отбросит человечество в «темные века».
Накануне президент России Владимир Путин отметил, что многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия. В прошлую субботу глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил о грозящей европейцам нищете из-за санкций против России.
Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены Евросоюза выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. Тем временем Евросоюз начал работу над седьмым пакетом санкций.
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Медведев назвал цель шестого пакета санкций ЕС
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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что целью шестого пакета евросанкций является не Россия, а «пожар мировой революции в экономике».
«Еврокомиссия приняла шестой пакет санкций, чтобы теперь уж точно порвать экономику России в клочья. Но, судя по всему, цель не Россия, а пожар мировой революции в экономике», – передает РИА «Новости» слова Медведева.
«Только кое-кто забыл, что революция пожирает своих детей», – добавил он.
По его словам, Европе придется «рыскать по миру» в поисках нефти такого же качества, как российская..
«Сразу отказаться от нашей нефти – никак. Свои же граждане и бизнес могут поставить к стенке. Поэтому решили растянуть проект на несколько месяцев, чтобы найти альтернативные источники поставок. Теперь европейцам придется рыскать по всему миру в поисках сырья такого же качества», – заявил Медведев.
«При этом они столкнутся с дефицитом отдельных видов топлива, таких как дизель, который необходим для грузовиков и сельскохозяйственной техники», – добавил он.
Зампредседателя Совбеза России заявил также, чтоЕвропе надо будет найти «серые» схемы для получения российской нефти в обход собственных санкций.«И они знают, что все равно надо будет найти «серые» схемы, чтобы получить наше сырье, как-то его оплатить, обойдя собственные идиотские санкции», – заявил Медведев.
Он напомнил, что в Италии уже бастуют дальнобойщики, Польша и Венгрия перекрыли въезд иностранным автомобилям, власти в Варшаве отказались поставлять сырье на Украину и теперь будут его только продавать.
«Похоже, «дубиной народной войны», которая как следует огреет европейских чиновников, уже замахнулись», – заявил он.
Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. ЕС начал работу над седьмым пакетом.
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Госдеп посоветовал Сербии присоединиться к внешней политике ЕС по России
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Глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс, комментируя ситуацию с визитом главы МИД России Сергея Лаврова в Белград, посоветовал Сербии «сосредоточиться на своей цели вступления в ЕС».
В частности, по словам Прайса, речь идет о «сопряжении внешней политики и политики в области безопасности». Кроме того, он отметил, что США «постоянно призывают Сербию предпринимать шаги для продвижения по европейскому пути, в том числе для диверсификации энергоресурсов, сокращения энергетической зависимости от России».
Оценивая действия Болгарии, Северной Македонии и Черногории, Прайс заявил, что те приняли суверенное решение, которое «отражает решимость Европы привлечь Россию к ответственности» за ситуацию на Украине, передает ТАСС.
Напомним, Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил президенту Сербии Александру Вучичу, что визит Лаврова в Белград откладывается.
Европейские танкеры в мае удвоили объемы экспорта нефти из России
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Эффективность санкций ЕС против российской нефти вызывает большие сомнения, так как объем ее перевозок европейскими компаниями после 24 февраля только удвоился, заявили эксперты газете Independent.
По данным СМИ, больше всего возможностями извлечь прибыль из-за тарифов пользуются компании из Греции, Мальты и Кипра, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Так, в феврале компании и суда, связанные с этими странами, перевезли 31 млн баррелей нефти из России. В мае это число увеличилось до 58 млн баррелей. С конца февраля танкеры Греции, Мальты и Кипра вывозили около трети нефти из российских портов, в мае – уже более половины.
Старший консультант Global Witness Луис Годдард заявил изданию, что танкеры Греции, Мальты и Кипра «делают посмешище» из санкционных попыток ЕС.
Согласно прогнозу вице-президента Института международных финансов Клэя Лоури, в 2022 году приток денежных средств от экспортной выручки в России составит беспрецедентные 250 млрд долларов.
Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. ЕС начал работу над седьмым пакетом.
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Вучич призвал Сербию ускорить интеграцию в ЕС и озвучил потери из-за санкций
Сербия должна ускорить свой путь интеграции в Евросоюз, заявил президент страны Александр Вучич. При этом он сообщил, что из-за санкций Запада против нефти из России Сербия теряет 600 млн долларов на годовом уровне.
Комментируя ситуацию вокруг визита главы МИД России Сергея Лаврова, Вучич заявил, что Сербия продолжит соблюдать свою политику самостоятельного и независимого принятия решений. При этом он сказал, что «Сербия должна сделать ясный и недвусмысленный вывод – она должна поторопиться на своем европейском пути, насколько бы вам это не звучало противоречиво, потому что это лучше всего для Сербии».
«Лучшее ли это для нас лично, не обязательно, но это лучше всего для наших детей. Поэтому надо смотреть, что можем сделать до декабря, а я говорю сейчас не о санкциях, говорю о верховенстве закона, масс-медиа, демократизации общества и обо всем другом, о тысячах вещей», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Радио и телевидение Сербии.
Вучич отметил, что только Сербия «нисколько не продвинется вперед» и не откроет новые пункты переговоров о вступлении в ЕС в июне. Однако, по его словам, «Сербия не смеет отступать и должна разработать план», который позволит на саммите ЕС в декабре «получить много».
Он сообщил, что «на русской нефти у граждан Сербии из кармана взяли 600 млн долларов в год из-за санкций (против) России». Вучич призвал «вложить дополнительные деньги в газ». «В пятницу подписывают газовое соглашение», – сказал он, не пояснив, с кем именно планируется подписать договор. Единственным поставщиком газа в Сербию является Россия.
Вучич указал, что мир переживает энергетический кризис: «Америка вводит чрезвычайное положение из-за электричества. В Швейцарии фактически режим ЧС из-за электричества». Сербия «формально не ввела чрезвычайное положение, но ввела его фактически». По словам Вучича, есть проблемы с углем и ремонтом теплоэлектростанций, ожидаются проблемы с поставками нефти и нефтепродуктов.
Напомним, Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил Вучичу, что визит Лаврова в Белград откладывается. По словам президента Сербии, над его страной издеваются те, кто «ничего не может сделать России».
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Захарова о запрете русского языка в Латвии: Они просто доиграются
Власти Латвии, запрещающие русский язык, заигрались в своей политике и потеряли опору на население, это предвещает кризисы в обществе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Они просто доиграются, мне кажется. Они просто настолько заигрались и настолько не чувствуют настроения в собственном обществе, что они просто идут тем же самым изощренным путем, которым, например, мы видим, шли другие страны, спровоцировав кризисы уже безвозвратные, то есть те, которые нельзя отыграть назад и вывести ситуацию в прежнее время», – передает радио Sputnik ее слова.
Захарова отметила, что местные власти издеваются над здравым смыслом, исторической памятью – всем тем, что свято для местного населения, а это предвещает кризисные явления.
«Так нельзя. По-разному можно, можно заигрывать, наверное, где-то перегибать в какой-то степени ситуацию в свою пользу, но это уже не моделирование общества в пользу какого-то такого внутреннего доморощенного национализма, это уже просто издевательство над людьми», – подчеркнула она.
Двумя днями ранее латвийские власти решили ввести запрет на вещание оставшихся в стране 80 зарегистрированных в России телеканалов. В число запрещенных каналов войдут E TV, «Иллюзион+», «Кино24», «Мир ТВ», «Охота и рыбалка», «Перец» и «Русский Иллюзион».
Дискриминация граждан России и русскоязычных людей в зарубежных странах усилилась еще в апреле. Случаи дискриминации русскоязычного населения и граждан России по-прежнему происходят в Германии, Польше, Латвии, Финляндии, Грузии, Греции, Молдове, Испании и других странах Европы.
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Итальянский дирижер Мастранджело не захотел покидать Россию
Худрук петербургского государственного театра «Мюзик-Холл», итальянский дирижер Фабио Мастранджело со сцены международного фестиваля классической музыки «Кантата» в Калининграде признался в любви к России.
«Прежде всего, я хотел вам сказать (и это от сердца): «Служу России!» – заявил Мастранджело. Он рассказал, что после начала российской спецоперации на Украине ему стали звонить из Италии и США – звонившие спрашивали, собирается ли Мастранджело «вернуться».
«Говорю: «Куда?», – рассказал он. – «Но там…» – «Где?». Не у нас, говорю, у нас все нормально. Я сказал, что я – в России, семья – в России, дети родились в России. У меня много работы в России».
«Люблю эту страну и люблю вас. Спасибо за то, что Россия сегодня является первой страной в мире, где еще до сих пор культура – на первом месте», – заявил Мастранджело.
Напомним, фестиваль классической музыки «Кантата» открылся в Калининграде в первый день лета. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей фестиваля. Фестиваль закончился в понедельник гала-концертом с участием звезд оперной сцены.
«Кантата» – это просветительский благотворительный проект, в задачах которого стоят популяризация музыкального искусства и привлечение внимания к историческому наследию Калининградской области.
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Британский парламент назначил голосование по вотуму недоверия премьеру Джонсону
Председатель руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый «Комитет 1922») Грэм Брейди заявил, что в понедельник вечером будет проведено голосование по вотуму недоверия премьеру страны Борису Джонсону, сообщили британские СМИ.
«Преодолен порог в 15% в парламентской партии, добивающейся (процедуры) вотума доверия лидеру Консервативной партии ... Голосование будет проведено сегодня с 18.00 до 20.00 (по местному времени (20.00-22.00 мск)», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала Sky News.
Как отмечается, голоса будут подсчитаны «сразу же после этого».
Ранее в понедельник телеканал ITV сообщил, что представители британских парламентариев из Консервативной партии в понедельник могут объявить о начале процедуры вотума недоверия в отношении Джонсона.
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В Китае предрекли новые «темные века» из-за санкций Запада против России
Проводимая Западом политика «технологического апартеида» в отношении России и Китая приведет к снижению уровня жизни на Земле и отбросит человечество в «темные века», выразил уверенность обозреватель англоязычного китайского издания Global Times Уильям Джонс.
Как отметил колумнист, Соединенные Штаты хотят обеспечить себе монополию на новейшие разработки и научные достижения в попытке сохранить мировое господство. Подобную стратегию в начале XX века предлагали в Британской империи, передает РИА «Новости».
Согласно этой задумке, Соединенные Штаты, обладающие необходимыми технологиями, поделятся ими только при условии, что остальные страны будут строго соблюдать внешнеполитические установки Вашингтона. Любое государство, которое отклонится от этого курса, подвергнется остракизму и «инновационному апартеиду», уверен автор статьи.
«Такая политика, если ее последовательно применять, отбросит человечество в «темные века». Если международное разделение труда, производственные связи и цепочки поставок <…> будут полностью подчиняться геополитике, это приведет к снижению уровня жизни на планете», – предупредил обозреватель.
По мнению автора материала, попытки Запада отделиться от России и Китая спровоцируют голод, эпидемии и болезни в государствах Африки и Азии, зависящих от мировой экономической системы. Без сотрудничества с такими крупными игроками идея о глобальном развитии выглядит как химера, подытожил журналист.
Накануне президент России Владимир Путин отметил, что многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия. В прошлую субботу глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил о грозящей европейцам нищете из-за санкций против России.
Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены Евросоюза выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. Тем временем Евросоюз начал работу над седьмым пакетом санкций.
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Захарова упрекнула Запад в эгоизме и самомнении
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Ошибки Запада связаны с тем, что западные страны полагают, будто находятся «в центре мира», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в эфире итальянского телеканала La7 заявила, что у Запада «нет морального права учить кого-то чему-то». «Ваши ошибки состоят в том, что вы слишком эгоистичны, вы считаете, что вы в центре мира, что помимо вас в мире нет других народов», – приводит ее слова РИА «Новости».
Представитель МИД России сказала: «Вы не представляете большинства, не являетесь лидером». Кроме того, по ее словам, «в Европе не существует мнения без США, и отделение Европы от России началось давно под давлением США, когда не давали строить газопроводы», передает ТАСС.
Она заверила, что с российской стороны «железного занавеса не будет», это ЕС «окружает занавесом Россию». Она отметил, что «только сегодня страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролет рейсу Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию». Как пояснила Захарова, «российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров», но «страны-участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство».
В посольстве России в Черногории подтвердили, что «в ответ на направленную накануне ноту с запросом на пролет правительственного борта получили в воскресенье от МИД Черногории официальное уведомление об отказе в пересечении воздушного пространства страны самолетом главы МИД России».
Захарова уличила итальянцев в том, что на протяжении восьми лет они не замечали войны в Донбассе и не замечают его страданий сейчас. Захарова отметила, что если «ЕС хочет мира, достаточно прекратить поставлять Киеву оружие».
Напомним, СМИ сообщили, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова.
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МИД Украины потребовал справку о психическом здоровье спикера парламента Венгрии
Представитель украинского МИД Олег Николенко отреагировал на слова спикера парламента Венгрии Ласло Кевера о личных психических проблемах президента Владимира Зеленского, и предложил председателю законодательного органа предъявить справку о психическом здоровье.
«Ожидаем обнародования Кевером справки о состоянии его психического здоровья», – написал чиновник в соцсетях, передает РИА «Новости».
Он добавил, что дальнейший диалог с главой венгерского парламента будет связан с выводами, зафиксированными в этой справке.
Ранее в интервью HirTV венгерский парламентарий заявил, что Зеленский страдает от проблем с психикой, так как нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, пусть настойчиво, но не переходя на требования и угрозы.
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Госдума приняла законопроект о неисполнении постановлений ЕСПЧ
Российский парламент в ходе пленарного заседания во вторник принял закон о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России после 15 марта.
Поправки в проект закона предполагают изменение даты, с которой в России перестанут исполняться постановления ЕСПЧ, с 16 на 15 марта – на дату подачи российской стороной уведомления о выходе из Совета Европы, передает РИА «Новости».
Документ также предполагает, что до 1 января 2023 года Генпрокуратура России может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта.
Глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников указал, что это позволит защитить права россиян и появление «вакуума» в исполнении решений.
В конце марта Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил приостановить рассмотрение всех жалоб против России после ее выхода из Совета Европы.
18 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий, что постановления ЕСПЧ не подлежат исполнению в России.
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