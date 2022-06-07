Госдума приняла законопроект о неисполнении постановлений ЕСПЧ

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7 июня, вторник | Последнее обновление — 15:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Епархии УПЦ в Крыму приняты в прямое подчинение патриарху Кириллу
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Запад сегодня живет по законам кунсткамеры – мертвый уродец в формальдегиде, развалившиеся по европейским площадям беженцы, их завывания, их кривляния и кликушество – отличный, действенный способ борьбы против нас.
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Смуты и войны, мор и голод, тирания и гонения сопровождали человеческую историю практически всегда. Люди бросали свои обычные занятия и убегали в леса и пустыни, ожидая, что конец света наступит вот-вот. Но библейский «Апокалипсис» не призывает ни к чему подобному.
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Чем успешней развивается наступление союзных войск России и республик Донбасса на Украине, тем слышней будут голоса умных аналитиков западного мира, призывающих к компромиссу и переговорам с Россией.
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Госдума приняла законопроект о неисполнении постановлений ЕСПЧ
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Российский парламент в ходе пленарного заседания во вторник принял закон о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России после 15 марта.
Поправки в проект закона предполагают изменение даты, с которой в России перестанут исполняться постановления ЕСПЧ, с 16 на 15 марта – на дату подачи российской стороной уведомления о выходе из Совета Европы, передает РИА «Новости».
Документ также предполагает, что до 1 января 2023 года Генпрокуратура России может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта.
Глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников указал, что это позволит защитить права россиян и появление «вакуума» в исполнении решений.
В конце марта Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил приостановить рассмотрение всех жалоб против России после ее выхода из Совета Европы.
18 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий, что постановления ЕСПЧ не подлежат исполнению в России.
Спикер парламента Венгрии указал на проблемы с психикой у Зеленского
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Президент Украины Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой, заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер в интервью HirTV.
Он указал на не совсем адекватную манеру поведения лидера бывшей советской республики на международной арене. «Я не помню, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи, осмелился бы выступить против кого-либо так, как это сделал президент Зеленский не только против Венгрии, но даже против канцлера Германии (Олафа Шольца)», – приводит слова политика РИА «Новости».
Спикер парламента Венгрии подчеркнул, что нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, пусть настойчиво, но не переходя на требования и угрозы. «Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема (у Зеленского), и я не знаю, что с этим можно сделать», – заявил Кевер.
Напомним, популярность Шольца резко упала из-за Украины. Его рейтинг снизился до самого низкого уровня с момента вступления в должность. Шольцу может грозить позорная отставка.
Ранее Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков из-за гримас на совещании. Напомним, противники Зеленского еще во время борьбы за кресло президента Украины обвиняли его в употреблении наркотиков, его оппонентами было опубликовано видео, на котором на Зеленского высыпали вещество, имитирующее кокаин.
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Итальянский ведущий испытал приступ головокружения после интервью с Захаровой
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Передачу итальянского канала La7 пришлось прервать из-за того, что ведущий Массимо Джилетти, находившийся в Москве, испытал приступ головокружения. До этого он провел интервью с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Первую помощь ему оказал российский телеведущий Владимир Соловьев.
Джилетти из Москвы находился на связи с римской студией. Он закончил интервью с Захаровой по Skype и перешел к его обсуждению с гостями передачи Non è l'Arena. Однако через несколько минут участники разговора обратили внимание на то, что Джилетти стало плохо. Его соведущая воскликнула: «О Боже, Массимо, что происходит? Помогите Массимо». После этого включили рекламу, передает РИА «Новости».
После рекламы передачу продолжили уже без участия Джилетти, который, как пояснила журналистка, испытал внезапное недомогание. Через некоторое время Джилетти вновь связался со студией, рассказав, что у него был приступ головокружения. Он объяснил случившееся недостатком сахара или холодной погодой в Москве. Джилетти вернулся к телешоу. Он сообщил, что первую помощь ему оказал Соловьев.
Напомним, Захарова в эфире итальянского телеканала La7 заявила, что у Запада «нет морального права учить кого-то чему-то». «Ваши ошибки состоят в том, что вы слишком эгоистичны, вы считаете, что вы в центре мира, что помимо вас в мире нет других народов», – сказала она.
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Украинские войска при отступлении сожгли тонны зерна в Мариуполе
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Отступая, украинские войска подожгли тонны зерна, которое находилось в хранилищах Мариупольского морского порта, сообщил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
Гагин рассказал, что в порту «большое количество зерна, это и кукурузное зерно, и пшеничное», но оно, «судя по запаху и внешнему виду, непригодно для дальнейшего использования, в основном, большая его часть». Как пояснил Гагин, «противник, отступая из порта, поджег зернохранилища, чтобы это зерно не досталось» ДНР. Он сообщил, что «тушили несколько дней, но безуспешно». «Вряд ли его можно будет использовать по назначению, даже как корм для скотины», – приводит слова советника РИА «Новости».
Власти ДНР заявили, что зернохранилища разрушены украинской стороной намеренно. Как показывают видеозаписи, зерно в большом количестве рассыпано по территории в районе зернохранилищ, во многих местах видны очаги тления. Сообщается, что в воздухе стоит запах гнили и гари. По информации украинского сайта elevatorist.com (статья за июнь 2019 года), при полной загрузке хранилища могли вмещать 57 тыс. тонн.
Напомним, на Западе указывают, что в Африке могут начаться новые войны, а в ряде других стран – государственные перевороты из-за невывоза зерна из украинских портов. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. Путин также предложил несколько способов вывезти украинское зерно.
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Подсчитан ущерб Германии от ответных санкций России
Российские санкции против компании Gazprom Germania и дочерних предприятий, находящихся под ее управлением, могут обойтись потребителям газа в Германии в дополнительные 5 млрд евро в год, сообщила Welt am Sonntag со ссылкой на представителей отрасли.
Издание пишет, что переориентация на других поставщиков газа будет создавать сильную нагрузку на федеральный бюджет, так как газ будет закупаться по более высоким ценам. По данным газеты, с середины мая МВт·ч природного газа обходился Германии примерно в 85 евро, тогда как обычная стоимость до начала российской операции составляла от 20 до 30 евро, передает ТАСС.
По оценке властей, ФРГ после прекращения поставок Gazprom Germania и ее «дочкам» необходимы дополнительные 10 млн куб. м газа в день, что будет стоить около 3,5 млрд евро в год, утверждает издание. Остальные затраты будут приходиться на заполнение газом хранилища Реден в Нижней Саксонии. К 1 октября оно должно быть заполнено на 80%.
В среду премьер-министр Михаил Мишустин разрешил поставку газа с «Ямала СПГ» в адрес компании Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd. Разрешение действует в течение 90 календарных дней.
Напомним, Gazprom Marketing & Trading Singapore – одна из компаний группы Gazprom Germania – была одной из зарубежных трейдинговых структур Газпрома. Этой весной группа была национализирована немецкими властями, после чего Москва ввела против группы блокирующие контрсанкции, запретив с ней любые сделки.
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Захарова пригласила Борреля за зерном в Россию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления главы евродипломатиии Жозепа Борреля, обвинившего Россию в дефиците зерна, она пригласила Борреля купить и забрать зерно.
«Господин Боррель, вам нужно зерно? Приезжайте, покупайте и забирайте. Что вам мешает? Единственное, что вам не дает это сделать, – дефицит совести», – написала Захарова в Telegram-канале.
Боррель ранее написал в своем Twitter-аккаунте, что «Россия несет прямую ответственность за дефицит зерна в международной торговле».
Ранее в Кремле заявили, что министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах в Турции в продолжение разговора на высшем уровне будет обсуждать вопросы вывоза украинского зерна.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. Путин также предложил несколько способов вывезти украинское зерно.
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Лавров предупредил европейцев о нищете из-за санкций против России
Европейские жители сталкиваются с инфляцией и ухудшением уровня жизни в результате введенных санкций против России, многим из них грозит нищета, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».
«В Европе ухудшается уровень жизни, растет инфляция, замедляются темпы роста. Появилось даже понятие «новые бедные». Люди страдают от наступающих проблем, включая рост цен. Многим грозит нищета», – цитирует ТАСС Лаврова.
Между тем, отметил Лавров, десятки миллиардов долларов и евро идут на вооружение Украины.
«Германия объявила, что для них важно не поддержать немцев в тяжелые периоды роста цен, а выделить 100 млрд долларов на милитаризацию своей страны. Многим в Европе это напоминает о том, что заявление Германии о необходимости превратить ее в ведущую европейскую военную державу, может восприниматься некоторыми людьми не столь безобидно», – отметил Лавров.
Министр подчеркнул, что Россия уже давно утратила веру в договороспособность и надежность западных стран. Лавров обратил внимание, что после введенных в 2014 году санкций Россия начала полагаться на свои силы и контакты с надежными партнерами.
Ранее Путин назвал ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире.
До этого в МИДе предсказали саморазрушительный эффект для ЕС от шестого пакета санкций.
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ЕС начал работу над седьмым пакетом санкций против России
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Работа над седьмым пакетом санкций против России уже ведется в Европейском союзе (ЕС), новые ограничения коснутся газовых поставок из России и расширения списка банков, которые отключат от SWIFT, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
«Санкции должны быть еще острее: в контексте газа, который Россия по-прежнему может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Тут я говорю, прежде всего, о Газпромбанке», – цитирует ТАСС Яблоньского.
По его словам, необходимо эмбарго на технологии, которые по- прежнему могут поставляться в Россию и использоваться Россией в ее промышленности. Кроме того, помимо санкций также необходима конфискация, а не только заморозка российских активов в Европе.
«Работа в этом направлении уже ведется», – указал замминистра.
Касаясь вопроса обхода санкций разными субъектами, Яблоньский признал, что это остается пока большой проблемой.
«Большая часть субъектов делает многое, чтобы обойти санкции, найти креативные способы их избежать. Мы видим это хотя бы в вопросах платежей за газ, когда многие фирмы и страны ЕС все же решились открыть счета в Газпромбанке, чтобы совершать платежи как бы формально в евро и долларах, которые, по сути, моментально конвертируются в рубли», – отметил он.
Напомним, послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
В МИД России заявили, что шестой пакет антироссийских санкций будет иметь саморазрушительный эффект для Евросоюза.
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Медведев назвал цель шестого пакета санкций ЕС
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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что целью шестого пакета евросанкций является не Россия, а «пожар мировой революции в экономике».
«Еврокомиссия приняла шестой пакет санкций, чтобы теперь уж точно порвать экономику России в клочья. Но, судя по всему, цель не Россия, а пожар мировой революции в экономике», – передает РИА «Новости» слова Медведева.
«Только кое-кто забыл, что революция пожирает своих детей», – добавил он.
По его словам, Европе придется «рыскать по миру» в поисках нефти такого же качества, как российская..
«Сразу отказаться от нашей нефти – никак. Свои же граждане и бизнес могут поставить к стенке. Поэтому решили растянуть проект на несколько месяцев, чтобы найти альтернативные источники поставок. Теперь европейцам придется рыскать по всему миру в поисках сырья такого же качества», – заявил Медведев.
«При этом они столкнутся с дефицитом отдельных видов топлива, таких как дизель, который необходим для грузовиков и сельскохозяйственной техники», – добавил он.
Зампредседателя Совбеза России заявил также, чтоЕвропе надо будет найти «серые» схемы для получения российской нефти в обход собственных санкций.«И они знают, что все равно надо будет найти «серые» схемы, чтобы получить наше сырье, как-то его оплатить, обойдя собственные идиотские санкции», – заявил Медведев.
Он напомнил, что в Италии уже бастуют дальнобойщики, Польша и Венгрия перекрыли въезд иностранным автомобилям, власти в Варшаве отказались поставлять сырье на Украину и теперь будут его только продавать.
«Похоже, «дубиной народной войны», которая как следует огреет европейских чиновников, уже замахнулись», – заявил он.
Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. ЕС начал работу над седьмым пакетом.
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Госдеп посоветовал Сербии присоединиться к внешней политике ЕС по России
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Глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс, комментируя ситуацию с визитом главы МИД России Сергея Лаврова в Белград, посоветовал Сербии «сосредоточиться на своей цели вступления в ЕС».
В частности, по словам Прайса, речь идет о «сопряжении внешней политики и политики в области безопасности». Кроме того, он отметил, что США «постоянно призывают Сербию предпринимать шаги для продвижения по европейскому пути, в том числе для диверсификации энергоресурсов, сокращения энергетической зависимости от России».
Оценивая действия Болгарии, Северной Македонии и Черногории, Прайс заявил, что те приняли суверенное решение, которое «отражает решимость Европы привлечь Россию к ответственности» за ситуацию на Украине, передает ТАСС.
Напомним, Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил президенту Сербии Александру Вучичу, что визит Лаврова в Белград откладывается.
Европейские танкеры в мае удвоили объемы экспорта нефти из России
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Эффективность санкций ЕС против российской нефти вызывает большие сомнения, так как объем ее перевозок европейскими компаниями после 24 февраля только удвоился, заявили эксперты газете Independent.
По данным СМИ, больше всего возможностями извлечь прибыль из-за тарифов пользуются компании из Греции, Мальты и Кипра, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Так, в феврале компании и суда, связанные с этими странами, перевезли 31 млн баррелей нефти из России. В мае это число увеличилось до 58 млн баррелей. С конца февраля танкеры Греции, Мальты и Кипра вывозили около трети нефти из российских портов, в мае – уже более половины.
Старший консультант Global Witness Луис Годдард заявил изданию, что танкеры Греции, Мальты и Кипра «делают посмешище» из санкционных попыток ЕС.
Согласно прогнозу вице-президента Института международных финансов Клэя Лоури, в 2022 году приток денежных средств от экспортной выручки в России составит беспрецедентные 250 млрд долларов.
Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. ЕС начал работу над седьмым пакетом.
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Итальянский дирижер Мастранджело не захотел покидать Россию
Худрук петербургского государственного театра «Мюзик-Холл», итальянский дирижер Фабио Мастранджело со сцены международного фестиваля классической музыки «Кантата» в Калининграде признался в любви к России.
«Прежде всего, я хотел вам сказать (и это от сердца): «Служу России!» – заявил Мастранджело. Он рассказал, что после начала российской спецоперации на Украине ему стали звонить из Италии и США – звонившие спрашивали, собирается ли Мастранджело «вернуться».
«Говорю: «Куда?», – рассказал он. – «Но там…» – «Где?». Не у нас, говорю, у нас все нормально. Я сказал, что я – в России, семья – в России, дети родились в России. У меня много работы в России».
«Люблю эту страну и люблю вас. Спасибо за то, что Россия сегодня является первой страной в мире, где еще до сих пор культура – на первом месте», – заявил Мастранджело.
Напомним, фестиваль классической музыки «Кантата» открылся в Калининграде в первый день лета. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей фестиваля. Фестиваль закончился в понедельник гала-концертом с участием звезд оперной сцены.
«Кантата» – это просветительский благотворительный проект, в задачах которого стоят популяризация музыкального искусства и привлечение внимания к историческому наследию Калининградской области.
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Вучич призвал Сербию ускорить интеграцию в ЕС и озвучил потери из-за санкций
Сербия должна ускорить свой путь интеграции в Евросоюз, заявил президент страны Александр Вучич. При этом он сообщил, что из-за санкций Запада против нефти из России Сербия теряет 600 млн долларов на годовом уровне.
Комментируя ситуацию вокруг визита главы МИД России Сергея Лаврова, Вучич заявил, что Сербия продолжит соблюдать свою политику самостоятельного и независимого принятия решений. При этом он сказал, что «Сербия должна сделать ясный и недвусмысленный вывод – она должна поторопиться на своем европейском пути, насколько бы вам это не звучало противоречиво, потому что это лучше всего для Сербии».
«Лучшее ли это для нас лично, не обязательно, но это лучше всего для наших детей. Поэтому надо смотреть, что можем сделать до декабря, а я говорю сейчас не о санкциях, говорю о верховенстве закона, масс-медиа, демократизации общества и обо всем другом, о тысячах вещей», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Радио и телевидение Сербии.
Вучич отметил, что только Сербия «нисколько не продвинется вперед» и не откроет новые пункты переговоров о вступлении в ЕС в июне. Однако, по его словам, «Сербия не смеет отступать и должна разработать план», который позволит на саммите ЕС в декабре «получить много».
Он сообщил, что «на русской нефти у граждан Сербии из кармана взяли 600 млн долларов в год из-за санкций (против) России». Вучич призвал «вложить дополнительные деньги в газ». «В пятницу подписывают газовое соглашение», – сказал он, не пояснив, с кем именно планируется подписать договор. Единственным поставщиком газа в Сербию является Россия.
Вучич указал, что мир переживает энергетический кризис: «Америка вводит чрезвычайное положение из-за электричества. В Швейцарии фактически режим ЧС из-за электричества». Сербия «формально не ввела чрезвычайное положение, но ввела его фактически». По словам Вучича, есть проблемы с углем и ремонтом теплоэлектростанций, ожидаются проблемы с поставками нефти и нефтепродуктов.
Напомним, Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил Вучичу, что визит Лаврова в Белград откладывается. По словам президента Сербии, над его страной издеваются те, кто «ничего не может сделать России».
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Британский парламент назначил голосование по вотуму недоверия премьеру Джонсону
Председатель руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый «Комитет 1922») Грэм Брейди заявил, что в понедельник вечером будет проведено голосование по вотуму недоверия премьеру страны Борису Джонсону, сообщили британские СМИ.
«Преодолен порог в 15% в парламентской партии, добивающейся (процедуры) вотума доверия лидеру Консервативной партии ... Голосование будет проведено сегодня с 18.00 до 20.00 (по местному времени (20.00-22.00 мск)», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала Sky News.
Как отмечается, голоса будут подсчитаны «сразу же после этого».
Ранее в понедельник телеканал ITV сообщил, что представители британских парламентариев из Консервативной партии в понедельник могут объявить о начале процедуры вотума недоверия в отношении Джонсона.
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Захарова упрекнула Запад в эгоизме и самомнении
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Ошибки Запада связаны с тем, что западные страны полагают, будто находятся «в центре мира», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в эфире итальянского телеканала La7 заявила, что у Запада «нет морального права учить кого-то чему-то». «Ваши ошибки состоят в том, что вы слишком эгоистичны, вы считаете, что вы в центре мира, что помимо вас в мире нет других народов», – приводит ее слова РИА «Новости».
Представитель МИД России сказала: «Вы не представляете большинства, не являетесь лидером». Кроме того, по ее словам, «в Европе не существует мнения без США, и отделение Европы от России началось давно под давлением США, когда не давали строить газопроводы», передает ТАСС.
Она заверила, что с российской стороны «железного занавеса не будет», это ЕС «окружает занавесом Россию». Она отметил, что «только сегодня страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролет рейсу Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию». Как пояснила Захарова, «российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров», но «страны-участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство».
В посольстве России в Черногории подтвердили, что «в ответ на направленную накануне ноту с запросом на пролет правительственного борта получили в воскресенье от МИД Черногории официальное уведомление об отказе в пересечении воздушного пространства страны самолетом главы МИД России».
Захарова уличила итальянцев в том, что на протяжении восьми лет они не замечали войны в Донбассе и не замечают его страданий сейчас. Захарова отметила, что если «ЕС хочет мира, достаточно прекратить поставлять Киеву оружие».
Напомним, СМИ сообщили, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова.
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«Еврохим» решил обсудить с ЕК продолжение поставок удобрений на фоне санкций
«Еврохим» изучает решение ЕС о санкциях против супруги экс-владельца компании Андрея Мельниченко Александры, получившей контроль над производителем удобрений, сообщили в компании.
Компания намерена соблюдать санкции и предложить Еврокомиссии решения, которые позволили бы ей продолжить мировые поставки удобрений, передает ТАСС.
«Группа «Еврохим», ведущий мировой производитель удобрений с головным офисом в Швейцарии, рассматривает решение Совета ЕС о санкциях в отношении своего основного бенефициара г-жи Александры Мельниченко, но компания будет обеспечивать строгое соблюдение санкционного законодательства ЕС и защиту интересов всех заинтересованных сторон», – заявили в компании.
Также в «Еврохиме» добавили, что будут сотрудничать с Еврокомиссией и внесет предложения, направленные на поиск решений, которые позволят поддержать ее деятельность и обеспечивать удобрениями клиентов по всему миру в самый критический момент продовольственного кризиса.
3 июня Александра Мельниченко попала под санкции ЕС из-за военной операции России на Украине. В ЕС посчитали, что она извлекает выгоду из состояния своего супруга Андрея Мельниченко, который ранее также попал под санкции ЕС.
Как обосновали в ЕС, его включили в перечень тех бизнесменов, которые «оказывают поддержку и получают выгоду от правительства Российской Федерации или обеспечивают ему существенный источник дохода».
Напомним, что «Еврохим» является одним из ведущих мировых производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений.
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