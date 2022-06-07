Госдума приняла законопроект о неисполнении постановлений ЕСПЧ

Российский парламент в ходе пленарного заседания во вторник принял закон о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России после 15 марта.

Поправки в проект закона предполагают изменение даты, с которой в России перестанут исполняться постановления ЕСПЧ, с 16 на 15 марта – на дату подачи российской стороной уведомления о выходе из Совета Европы, передает РИА «Новости».

Документ также предполагает, что до 1 января 2023 года Генпрокуратура России может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта.

Глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников указал, что это позволит защитить права россиян и появление «вакуума» в исполнении решений.

В конце марта Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил приостановить рассмотрение всех жалоб против России после ее выхода из Совета Европы.

18 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий, что постановления ЕСПЧ не подлежат исполнению в России.