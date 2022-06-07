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7 июня, вторник | Последнее обновление — 08:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Япония объявила о санкциях против Россельхозбанка
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Подразделение украинских нацистов в Сумах возглавил криминальный авторитет
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Подразделение «Азова» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела) в Сумской области возглавил Денис Сокур, входящий в криминальную верхушку региона, сообщил источник в российских силовых структурах.
«Подразделение «Азов-Сумы» формируется из числа местных радикалов под эгидой запрещенного в России «Национального корпуса», политического крыла «Азова». Его возглавил Денис Сокур – лидер местной ячейки «Нацкорпуса», между прочим – «клиент» украинского сайта «Миротворец», – сообщил источник РИА «Новости».
Сокур, 1992 года рождения, уроженец Сум, участвовал в 2015 году в боевых действиях на юго-востоке Украины в составе 15-го отдельного мотопехотного батальона «Сумы» территориальной обороны Сумской области, а с 2016 года по 2018 год возглавлял сумскую ячейку «Восточного корпуса», рассказал источник.
«Сокур – неоднозначная фигура в среде украинских националистов», – отметил собеседник агентства. «Несколько лет назад Сокур не относил себя к плеяде националистов, а видел свою миссию как патриота Украины нового облика, который понимает, что в проблемах его страны виновата не Россия, а киевские ворюги и их социальная опора – околонацистское бычье», – добавил он. Однако Сокур сам очень тесно связан с «верхушкой» криминальных структур Сумской области, отметил источник.
По словам источника, о Сокуре известно, что он нигде ни дня не работал, что само по себе выглядит как заявка на «вора в законе». «У Сокура, согласно его декларации о доходах, машины нет, квартиры нет, проживает он в трехкомнатной «хрущевке» своей бабушки, весь совокупный доход за прошлый год составил 1200 гривен соцпомощи. При этом на банковских счетах Сокура – десятки тысяч долларов, евро, и сотни тысяч гривен», – рассказал источник.
Мать Сокура, Марина Сокур, проходит воинскую службу в должности медицинской сестры 58-й отдельной мотопехотной бригады оперативного командования «Север», добавил источник. Он также раскрыл факты, свидетельствующие о принадлежности Сокура к уголовной среде.
«В контексте текущих событий интересно чуть более подробно остановиться на роли Сергея Семенникова – уроженца Сум и лидера мощнейшей в регионе организованной преступной группы. По данным, полученным от источников в СБУ, его прикрывают прокуратура и Нацполиция Сумской области, а прибыль от преступной деятельности расходуется на удовлетворение текущих нужд чинов из прокуратуры и Нацполиции. Видимо, именно им он обязан столь долгой карьерой авторитета родом из 90-х в быстро меняющейся конкурентной уголовной среде», – сказал источник.
По его словам, криминальный авторитет Сергей Семенников, 1956 года рождения, является «держателем «общака» и ближайшим соратником другого криминального авторитета «Леры Сумского» (Сергея Лысенко), «смотрящего» за Сумской областью». «Лера Сумской» – один из сохранившихся авторитетов в воровском мире постсоветского пространства с конца 90-х. Именно его называют «настоящим губернатором Сумской области», без которого не решаются все важные вопросы. Его ближайшими соратниками являются «авторитеты» «Гимнаст» и «Жаба», он же Семенников», – добавил собеседник.
По его словам, организованная преступная группа Семенникова-«Жабы» занимается типичной деятельностью ОПГ в пограничном регионе: контрабандой оружия, наркотиков (героин), торговлей людьми, ликвидацией неудобных авторитетов и политических конкурентов.
«Следует отметить, что криминальный мир Украины поделен между силовиками Нацполиции и Службой безопасности Украины. Так, запрещенный в России «Добровольческий украинский корпус «Правого сектора*» контролируется СБУ, а Нацкорпус – Нацполицией. Отношения между ними сложно назвать простыми: когда криминал слился с властью, своих подводных камней не избежать», – сказал источник.
Что касается Сокура, то в поле зрения Нацполиции он «попал как амбициозный молодой человек, способный пройти по трупам, включая своего крестного отца – «Жабу», к которому накопилось немало «предъяв» со стороны силовиков, отметил источник. «Денис быстро пошел на контакт и стал еще одними доверенными глазами Нацполиции в окружении Семенникова», – добавил он.
«О связи Сокура с Семенниковым открыто говорить боятся, но стоит посмотреть на татуировки Сергея, которые он явно не скрывает, и все сразу станет ясно. Семенников имеет свой герб (показатель принадлежности к их банде), который запечатлен на теле Сокура», – отметил источник.
На теле Сокура, как видно на его фотографии, вытатуирован «Волчий крюк» – один из символов «Азова». «Также у Сокура есть много фотографий с волком, который живет в частном владении Семенникова», – добавил источник. «Конкурируют с ними ДУК «Правый сектор», и их кандидат в мэры Александр Кукс, по сути, такая же ОПГ», – сказал он.
По словам источника, конфликт между интересами СБУ и Нацполиции за передел финансовых потоков на Украине – известная и далеко не новая тема. «Зачастую подводные течения из разборок украинских силовиков выносят в информационное поле шедевры креатива, которые преподносятся как некая политическая борьба между националистами – спойлерами», – заявил он.
«Поэтому довольно странно слышать от адепта криминалитета, прикормленного волчонка «Жабы», слова об «околонацистском бычье», которое виновато в бедах Украины», – заключил он.
Напомним, на мариупольской базе нацбатальона «Азов» (против боевиков которого в России возбуждены уголовные дела) обнаружили наградные документы к ведомственной медали «Защитнику Мариуполя», подписанные лично бывшим министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым.
В Запорожской области высмеяли визит Зеленского «на фронт»
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«Боевой дух украинской армии стремится к нулю. И Зеленскому просто необходимо исправить эту ситуацию с помощью визитов на линию фронта, или хотя бы съемок видеороликов, которые на это намекают», – заявил газете ВЗГЛЯД член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, комментируя поездку украинского президента в регион.
«Поездка Зеленского говорит о том, что общий настрой армии после массовой сдачи боевиков в плен в Мариуполе и других районах Донбасса просто на нуле. И их можно понять. Никто из боевиков не хочет сдаваться в плен или гибнуть в реальном бою. Кроме того, уже сейчас в Запорожье зреют настроения местных элит сдать город, но Зеленский пытается все это притушить. И недавняя поездка – попытка поднять дух армии и местных элит», – сказал член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По словам собеседника, о поездке украинского президента в регион было известно заранее. «В Киеве разработали план, который должен был показать военным, что Зеленский с ними, не боится быть на фронте и всегда рядом. Мы, узнав об этой поездке от наших источников, дали анонс в социальных сетях. И сразу после этого маршрут передвижения украинского президента изменился, равно как и массовка, которая должна была изображать ликование. Началась форменная истерика», – пояснил Рогов.
«По официальной версии, события происходили на линии фронта. Однако, если посмотреть на кадры визита, Зеленский даже не удосужился надеть бронежилет или каску. Да и все его окружение выглядело сомнительно. Судя по фото и видео, военные все расслаблены, никто даже не пытается обеспечивать какую-то безопасность президента. Тут напрашивается очевидный вывод, что все события на самом деле снимались подальше от линии фронта», – заключил собеседник.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский посетил Запорожье, где встретился с украинскими военными. Как сообщила пресс-служба Зеленского, он ознакомился с обстановкой на передовой, пообщался с военными, вручил им награды и подарки.
В Запорожской области Киев контролирует чуть меньше трети региона, но в эту часть входит город Запорожье, где живет почти половина населения области. При этом временной столицей части Запорожской области фактически стал город Мелитополь.
Как пояснили местные власти, выбор в пользу Мелитополя обусловлен двумя причинами: во-первых, это крупнейший город, во-вторых, с точки зрения логистики он находится между другими двумя достаточно крупными и важными городами – Бердянском и Энергодаром.
Напомним, новые власти Запорожской области обозначили стратегический курс: этот регион, вслед за Херсонщиной, намерен войти в состав России. Возвращение должно начаться после освобождения областной столицы, которую пока удерживают украинские войска и нацбаты. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что сулит России воссоединение с этими землями и объясняла, как Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений.
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Глава МИД Германии отказалась встречаться с послом Украины
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась встречаться с послом Украины в Берлине Андреем Мельником, сообщает немецкий таблоид Bild.
«Бербок намерена проводить встречи только с коллегами-министрами, не с послами», – заявили изданию в дипломатическом ведомстве Германии, передает РИА «Новости».
При этом министр добавила, что она находится в постоянном контакте с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Мельник в ответ осудил немецкого министра. «Я бы очень хотел, чтобы главный дипломат Германии нашел время для посла Украины», – заявил он и добавил, что ничто не заменит «конфиденциальную беседу».
Напомним, украинский посол уже неоднократно выступал с прямыми оскорблениями в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца. Так, он называл канцлера «обиженной ливерной колбасой». Причем приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. Кроме того, Мельник обвинял Шольца в отсутствии мужества и лидерства.
Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, недавно в интервью медиагруппе Funke он выразил разочарование тем, что обещанные 15 зенитных самоходных установок Gepard могут быть доставлены только в конце июля, а еще 15 – в конце августа. По мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1.
На этом фоне в Германии требуют отставки Мельника с поста посла Украины.
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В Кремле заявили об удачном ходе спецоперации на Украине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле разделяют оптимистичный настрой аналитиков, согласно мнению которых специальная военная операция (СВО) на Украине идет весьма удачно, российские войска несут гораздо меньшие потери по сравнению с противником и этот показатель только улучшается.
«Оптимизм мы, безусловно, разделяем. Но что касается деталей – мы это никак не комментируем, считаем, что это прерогатива Министерства обороны», – приводит его слова ТАСС.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Сбитый украинский МиГ-29 попал на видео
Минобороны показало уничтоженный украинский истребитель МиГ-29 и пуск ракеты ЗРК С-300 и С-400 на видеозаписи с брифингом официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.
В ролике запечатлены вертикальный старт зенитной ракеты из транспортно-пускового контейнера комплекса ПВО С-300/С-400 и снятые с воздуха обломки уничтоженного украинского истребителя, передает РИА «Новости».
Ранее в понедельник Минобороны показало кадры боевых вылетов экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 по уничтожению объектов военной инфраструктуры ВСУ.
Ходаковский оценил боеспособность частей ВСУ
Около трети украинских кадровых частей сейчас находятся в небоеспособном состоянии, заявил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский.
Способных активно действовать в обороне и проводить штурмы украинских частей становится меньше, заявил Ходаковский, передает «Царьград».
«По численному составу их количество сохраняется такое же, никто свое знамя у них еще не опустил», – добавил он.
При этом порядка 30% кадровых украинских частей, которые участвовали в боевых действиях, «уже на сегодняшний день небоеспособны», говорит Ходаковский.
По его словам, для ВСУ просматривается негативная тенденция. Ходаковский предположил, что в скором времени в ВСУ будет большинство тех, кто «едва умеет держать автомат».
Ранее Ходаковский заявил, что вооружения, поставляемые странами НАТО на Украину, создадут дополнительные проблемы, но кардинально ситуацию не поменяют.
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Зеленский впервые признал сдачу в плен 2,5 тыс. украинских военных с «Азовстали»
Президент Украины Владимир Зеленский через полмесяца признал, что в плен российским ВС сдались около 2,5 тыс. украинских военных с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает украинское издание «Страна.ua».
По словам главы государства, обменом пленных занимается главное управление разведки Минобороны Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание.
«На его базе создан специальный объединенный орган. Пленные находятся, к сожалению, в руках РФ», – заявил Зеленский.
Напомним, 20 мая министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы спасти от расправы мариупольцев. Минобороны России опубликовало кадры выхода последних боевиков «Азова» (запрещен в России) с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».
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Националисты из «Кракена» попали в засаду Росгвардии
В Харьковской области во время засады ликвидированы шестеро боевиков из националистического батальона «Кракен», один взят в плен, сообщили в Росгвардии.
«Спецназовцы Росгвардии организовали засаду в лесном массиве в Харьковской области. Через некоторое время росгвардейцы обнаружили разведывательно-диверсионную группу противника в составе семи человек», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Росгвардейцы, используя эффект внезапности, открыли огонь и уничтожили шестерых боевиков, один из членов диверсионной группы взят в плен.
Документы, осмотр места боестолкновения и средства сотовой связи указывают на то, что группа принадлежит к националистическому батальону «Кракен». Это же подтвердил и военнопленный.
Ранее военнослужащие Росгвардии задержали в Харьковской области наводчика артиллерии ВСУ.
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Премьер Эстонии: Призывы к миру на Украине нежелательны
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Призывы к перемирию или миру на Украине являются преждевременными и нежелательными, считает премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
«Плохо достигнутый мир для Украины означает плохой мир для всех нас», – заявила Каллас в понедельник в Лондоне на встрече с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram-канале.
Премьер заключила, что Киеву нужно отправлять оружие, а не призывать его к миру.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Минобороны сообщило об уничтожении за сутки более 450 украинских националистов
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За минувшие сутки в ходе спецоперации на Украине ракетными войсками и артиллерией поражен 431 район скопления живой силы и военной техники ВСУ, семь пунктов управления и 34 огневые позиции артиллерийских и минометных подразделений, сообщили в Минобороны России.
«В результате ударов артиллерии уничтожено более 300 националистов, 10 танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», 17 специальных автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и минометов, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Горловки», – сообщает военное ведомство своем Telegram-канале.
Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 73 района скопления живой силы и военной техники ВСУ. «В результате ударов авиации уничтожено: два пункта управления, более 150 националистов, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего в районе Кодема Донецкой народной республики, восемь танков и бронеавтомобилей, установка реактивных систем залпового огня «Град», батарея полевой артиллерии, 10 специальных автомобилей, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе Северска Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.
Таким образом, за минувшие сутки российские Вооруженные силы уничтожили более 450 украинских националистов.
В Минобороны сообщили также, что ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине населенного пункта Лозовая Харьковской области уничтожены производственные корпуса кузнечно-механического завода, в которых осуществлялось восстановление и ремонт бронетехники ВСУ.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражено четыре пункта управления ВСУ, а также 15 районов скопления живой силы и украинской военной техники.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Славянск Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Также уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ясиноватая, Ставки Донецкой народной республики, Волчеяровка, Боровеньки Луганской народной республики, Балаклея, Глубокое, Вербовка, Липцы, Михайловка Харьковской области, Токмак Запорожской области», – отметили в Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 190 самолетов, 129 вертолетов, 1127 беспилотных летательных аппаратов, 330 зенитных ракетных комплексов, 3424 танка и других боевых бронированных машин, 473 установки реактивных систем залпового огня, 1795 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3446 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в военном ведомстве.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Порошенко заметили на улицах Лондона
Бывший президент Украины Петр Порошенко был замечен на прогулке по улицам Лондона.
На кадрах видно, как Порошенко неторопливо прогуливается по улицам британской столицы в компании молодой девушки, передает «Рен-ТВ».
Напомним, в конце мая экс-президент Украины Петр Порошенко выехал с Украины для участия в саммите и конгрессе Европейской народной партии в Роттердаме.
Кроме того, Порошенко попросил украинского главу государства Владимира Зеленского дать ему выехать с Украины в Нидерланды, где он собирается выступить на конгрессе и саммите Европейской народной партии.
Ранее сообщалось, что Порошенко дважды пытался выехать с Украины в Польшу.
Бывший депутат Верховной рады Илья Кива посоветовал Порошенко после неудачной попытки уехать в Польшу обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о предоставлении политического убежища.
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Зеленский отказался экспортировать украинское зерно через Белоруссию
Украина не готова экспортировать зерно через Белоруссию и оказывать помощь «дружественным» соседям, заявил президент страны Владимир Зеленский.
«Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге (экспортировать зерно – прим. ВЗГЛЯД). Мы даже понимаем, какой объем. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти за этим форматом и помогать нашим «дружественным» соседям», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на «РБК Украина».
В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Путин также заявил, что вывезти украинское зерно можно через черноморские порты и через соседние страны, а самое простое – через Белоруссию, но тогда необходимо снять санкции с Минска.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может помочь Украине с вывозом зерна через белорусскую территорию, но необходим компромисс.
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Стали известны подробности обстрела Украиной поселка в Курской области
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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил подробности утреннего минометного обстрела ВСУ поселка Теткино.
«Раненых и погибших – нет. Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стекла. Сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода», – сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.
Ранее Старовойт сообщил, что в понедельник утром был обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, информация о пострадавших уточняется.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Посол ЛНР опроверг данные о контратаке ВСУ в Северодонецке
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«Никаких контрнаступлений ВСУ в районе Северодонецка мы не видим. Основная проблема – обстрелы со стороны Лисичанска и Привольнянского плацдарма. Но скоро наши войска будут там», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в ряде западных СМИ появились сообщения о контратаках украинских военных в Северодонецке.
«В Северодонецке вся городская часть находится под нашим полным контролем. Небольшое сопротивление есть только на территории промзоны завода «Азот», – рассказал посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
При этом, по словам дипломата, пока есть проблема с обстрелами территории ЛНР украинской артиллерией. «Главная сложность – доминирующая высота, на которой находятся Лисичанск и Привольнянский плацдарм. Там расположены артиллерийские батареи Украины. И они ведут непрерывный огонь в сторону уже освобожденных Кременной и Рубежного, а также по Северодонецку», – пояснил собеседник.
Несмотря на это, «никаких контрнаступлений и действий, которые могли бы привести к изменению ситуации, со стороны ВСУ нет». «Когда мы возьмем Лисичанск – вопрос времени. Сейчас там с двух сторон идут активные бои. Только за минувшие сутки были нанесены шесть ударов по скоплениям техники противника. К сожалению, с нашей стороны есть потери, но и есть ликвидированные боевики», – рассказал посол.
«Днем ранее на Привольнянском плацдарме также удалось уничтожить скопление техники врага. Сейчас мы поэтапно разбираем ту группировку, которая сконцентрирована вокруг Лисичанска. Наша задача – сделать это поэтапно и с наименьшими потерями», – заключил Мирошник.
Накануне Минобороны Британии сообщило о том, что украинские войска якобы провели успешные контратаки в Северодонецке. Схожую информацию публикует и The Wall Street Journal: «Украинским силам удалось отбить часть города Северодонецка в ходе контратаки, пытаясь сдержать российское наступление на востоке Украины».
В то же время глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой бойцы спецподразделения «Ахмат» едут по центру Северодонецка в ЛНР. Кадыров в соцсети «ВКонтакте» отметил, что «не раз заявлял и подтверждал видеозаписями факт взятия всей жилой зоны города Северодонецка».
Он указал, что «бойцы «Ахмата» в этих видео свободно передвигались по центральной улице и центральному проспекту города», но «нацики упорно вешают лапшу на уши украинской и мировой общественности о том, что Северодонецк находится под контролем ВСУ».
Он заявил, что «даже слепому ясно, что нациков в городе нет, и все их псевдогероические заявления не стоят выеденного яйца». По его словам, «сбежали они из города, ушли в промышленную зону, где их и иностранных наемников планомерно и не спеша отправляют к Бандере наши ребята совместно с бойцами ЛНР».
Как отмечает Deutsche Welle (признан в России иноагентом), «Северодонецк и соседний с ним город Лисичанск имеют стратегическое значение, поскольку связывают Донбасс с другими регионами Украины; «снабжение украинских войск на востоке страны идет по трассе, соединяющей Лисичанск с Бахмутом в Донецкой области».
При этом по данным на утро понедельника, артиллерия ЛНР при поддержке военной авиации ВКС России держит под огневым контролем стратегическую трассу Бахмут – Лисичанск.
Напомним, Минобороны России сообщало, что подразделения ВСУ, понеся критические потери (в ряде подразделений – до 90%) в ходе боев за Северодонецк, отступают в направлении Лисичанска.
Киевские власти, осознавая невозможность дальнейшего сопротивления и удержания промышленной зоны в Северодонецке, приказали сводной тактической группе заминировать на Северодонецком предприятии «Азот» емкости с селитрой и азотной кислотой, общий объем которых превышает 100 тонн.
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В МИД ЛНР рассказали о наказании для украинских националистов
Украинские националисты, которых будет судить военный трибунал, понесут наказание согласно законодательству, в том числе в результате суммирования наказаний, заявила первый замминистра иностранных дел ЛНР, руководитель комиссии по фиксации и сбору доказательств преступлений военно-политического руководства Украины Анна Сорока.
«Наказание – содержание под стражей. Надо открыть уголовный кодекс и смотреть. Есть от 15 до 25 лет – разные сроки. В зависимости от суммирования квалифицирующих признаков, по которым будет вестись дело, и будет вынесен приговор. Совокупность этих статей и будет влиять на формирование общего срока», – заявила Сорока РИА «Новости».
Она напомнила, что некоторые статьи УК ЛНР предусматривают пожизненное заключение, тогда как на смертную казнь в республике действует мораторий.
Ранее Генпрокуратура ДНР передала в суд уголовное дело в отношении иностранных наемников: двух подданных Британии и одного подданного Марокко, им грозит смертная казнь.
Напомним, председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой народной республики Елена Шишкина сообщила, что промежуточный трибунал над украинскими боевиками может пройти в Мариуполе.
Зеленский не смог вспомнить, предоставил ли Невзорову гражданство Украины
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Глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил, что не помнит, подписал ли указ о предоставлении гражданства Украины журналисту Александру Невзорову (признан иноагентом в России).
Зеленский заявил, что журналист «точно обращался» за получением гражданства. «Но я не помню физически, потому что у меня есть большие списки, мне подавались большие списки», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на канал «Украина–24».
Как заявил президент страны, в списках «есть разные граждане, которые в очереди стоят, и граждане Белоруссии, и Грузии, и других республик». По словам Зеленского, Невзоров (признан иноагентом в России) «хотел оставить свое гражданство из-за того, что он поддерживает Украину». «Я действительно могу вам сказать, что мы начали этот разговор, – отметил Зеленский. – Если есть такая возможность, то почему нет?».
Напомним, СМИ сообщали, что журналист уже получил гражданство Украины, но секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что процедура еще не закончена. В начале мая Невзоров (признан иноагентом в России) был заочно арестован по решению Басманного суда Москвы. СК возбудил уголовное дело против него за распространение фейка о якобы обстреле Вооруженными силами России роддома в Мариуполе. До этого на него предлагали завести уголовное дело за пост в соцсетях о прибытии на Украину канадского снайпера, скрывающегося под псевдонимом Вали.
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