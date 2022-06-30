|
|
Украинский эксперт: Европа сдрейфила и бросила Литву один на один с Россией
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Европа «сдрейфила» в ситуации с ограничением транзита товаров в Калининградскую область и оставила Литву один на один с Россией, написал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов для издания «Главред».
Украинский военный сравнил действия Европейского союза с «позицией страуса». «Старая Европа очень сильно сдрейфила и практически бросила Литву и Эстонию один на один с Россией. Ведь транзит закрывал Евросоюз своим решением, но почему-то не видно, чтобы Макрон или Шольц звонили Путину и говорили, что это они ввели санкции, а не только Литва», – передает РИА «Новости» его слова.
Однако Жданов подчеркнул, что российская сторона не станет применять силу в отношении Вильнюса для решения проблемы транзита.
Накануне агентство Reuters допустило, что транзит в Калининград через Литву может вернуться в норму уже через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом.
Ранее зампред Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал «придурком» бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, заявившего, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом Москве о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград. Медведев также предупредил, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Латвии заявили о первом шаге ЕС и НАТО по отделению Калининграда от России
|
|
Ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом России о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» Калининград, заявил бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис в эфире TV24.
«Это (ограничение транзита в Калининградскую область – прим. ВЗГЛЯД) первый шаг Европы и НАТО по отсечению Калининграда... бывшей столицы Восточной Пруссии, от России... Я начал думать, что Европа прекрасно понимает, что делает. Литовцы еще лучше все поняли. Я думаю, русским послан четкий сигнал: если вы будете выпендриваться, мы заберем Кенигсберг», – сказал Гулбис, передает РИА «Новости».
По его словам, лидеры западных стран сейчас «слишком мягкие» по сравнению с Рональдом Рейганом и Уинстоном Черчиллем. Гулбис полагает, что президент США Джо Байден должен был бы из-за начала спецоперации на Украине обратиться к российскому президенту с заявлением: «Владимир, мы сейчас отнимаем Калининград».
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Литва договорилась с ЕК об основных принципах транзита в Калининград
|
|
Руководство Литвы на консультациях с Европейской комиссией (ЕК) согласовало основные принципы и основополагающие установки транзита российских грузов в Калининград, сообщил старший советник литовского главы по национальной безопасности Кястутис Будрис.
По его словам, консультация состоялась в свете обновления рекомендаций ЕК по реализации санкций.
«Сегодня единогласно были согласованы основные принципы и базовые положения, которым должна следовать Литва, чтобы прояснить некоторые моменты для Еврокомиссии», – цитирует «Интерфакс» Будриса.
Однако он не стал комментировать конкретные принципы и положения.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области. Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Алиханов сказал, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Евросоюз отрекся от планов блокады Калининграда.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия решила заменить высылаемых из Болгарии дипломатов
Москва заменит дипломатов, которых высылает Болгария, сообщила посол России в Софии Элеонора Митрофанова.
Митрофанова, отвечая в эфире телеканала «Россия 24» на вопрос о том, прибудет ли кто-то на смену высылаемым 70 сотрудникам посольства, сказала: «Приедет, конечно, в рамках той квоты – это 23 дипломата и 25 технических сотрудников», – приводит ее слова РИА «Новости».
«Будем набирать, но вы понимаете, это процесс, процесс подготовки документов, визы, это не по щелчку пальца... Какое-то время работать будет сложно, особенно консульствам, естественно», – сказала она.
Посол уточнила, что генеральное консульство России в Варне временно прекратит работу из-за высылки российских дипломатов.
Накануне премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Медведев пообещал «перекрыть кислород» Прибалтике
|
|
Ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, значительная часть мер будет носить экономический характер и «способна перекрыть кислород нашим прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия». Также Москва может применить асимметричные меры, что вызовет критическое нагнетание конфликта, сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».
«Такая эскалация – плохой выбор. И пострадают от нее обычные граждане Литвы, уровень жизни которых и без того не самый высокий, а по европейским меркам – просто нищенский. Литовские политические деятели выслуживаются, а граждане пытаются как-то выжить в этом театре абсурда. И тем, и другим это удается все хуже», – добавил Медведев.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: Трудности со Шпицбергеном серьезнее проблем Калининграда
|
|
«Если Норвегия продолжит не пропускать товары для наших шахтеров на Шпицбергене, то тут не получится организовать снабжение по морю, в отличие от Калининграда. Ситуация гораздо сложнее и в самом худшем случае придется сворачивать российские поселки на архипелаге», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Барабанов, комментируя отказ Норвегии пропускать грузы для российских поселений на Шпицбергене.
«Решение Норвегии не пропускать транзит российских грузов на архипелаг Шпицберген укладывается в общую санкционную политику. В какой-то степени оно аналогично решению Литвы не пропускать транзитные грузы в Калининград. Вместе с тем российские угледобывающие предприятия и поселки при них на Шпицбергене находятся в особом статусе», – рассказал программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов.
Во вторник стало известно, что Норвегия отказалась пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП «Стурскуг» на российско-норвежской границе, отклонив просьбу Москвы об исключении этих грузов из санкций. Об этом во вторник сообщила норвежская телерадиокомпания Эн-эр-ко со ссылкой на комментарий МИД скандинавского государства. Сейчас на КПП «Стурскуг» находится около 20 тонн российских товаров, которые должны отправить на Шпицберген.
«С одной стороны, острова Шпицберген – это территория под суверенитетом Норвегии. Однако действует международный договор, подписанный уже почти сто лет назад, который предоставляет странам-подписантам возможность свободного доступа и ведения экономической деятельности на территории архипелага. Поэтому наряду с норвежскими поселками там были и советские, а теперь – российские», – пояснил Барабанов.
«Так как доставлять туда товары можно только через норвежскую территорию, возникает противоречие между двумя документами: решением о санкциях и договором о свободном доступе, – подчеркнул собеседник. – Позиция Норвегии состоит в том, что используется норвежская аэропортовая и портовая инфраструктура для транзита, поэтому их подход аналогичен литовскому. Другое дело, что Норвегия, в отличие от Литвы, не член Европейского союза и напрямую не связана решениями Брюсселя по поводу санкций. Но она ввела собственные санкции, аналогичные ЕС».
Если Норвегия будет продолжать упираться и не пропускать товары, то тут не получится снабжать наши поселки по морю, в отличие от Калининграда. Поэтому ситуация гораздо сложнее, и в самом худшем случае придется сворачивать российские поселки», – считает собеседник.
«С точки зрения международного права возникает вопрос о том, что считать приоритетным: договор о Шпицбергене 1920 года или санкции. Здесь, конечно, возможно правовое и судебное противостояние, но к чему судебные тяжбы приведут – сказать сложно. Норвежский суд, скорее всего, выступит на стороне Норвегии», – резюмировал Барабанов.
Добавим, что просьба о разблокировке доступа грузов на Шпицберген была передана через посольство РФ в Осло по просьбе российского треста «Арктикуголь», который ведет разработку угольных месторождений на архипелаге. «Конкретный запрос о разрешении на транспортировку грузов был отклонен», – цитирует ТАСС заявление МИД Норвегии.
Как поясняет агентство, грузы в российские поселения на Шпицбергене обычно доставлялись из Мурманска в норвежский город Тромсё грузовиками через единственный КПП «Стурскуг» на границе России и Норвегии, а затем морским путем в российское поселение Баренцбург (это единственный ныне действующий шахтерский поселок россиян, два других – Пирамида и Грумант – законсервированы). В поселке Баренцбург живут около 500 человек, включая вахтовиков-шахтеров, работающих на шахтах «Арктикугля».
Отказ Норвегии пропустить груз с продовольствием российским шахтерам, работающим на Шпицбергене, нарушает права человека и международные соглашения, написал в среду в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «Своим волевым решением норвежские власти пытаются оставить российских шахтеров без продуктов питания, что аморально по своей сути», – подчеркнул замглавы верхней палаты российского парламента.
С Косачевым согласился глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Переводя с дипломатического на юридический – после действий Норвегии с данного момента суверенитет этот страны над Шпицбергеном под большим вопросом», – цитирует ТАСС заявление сенатора Клишаса.
Отметим, что еще в апреле глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила о решении закрыть для проезда грузовиков из России пункт пропуска «Стурскуг» на границе. Также было решено ввести запрет для захода судов из России в порты, кроме рыболовных.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о возможном возобновлении транзита в Калининград через Литву
|
|
Транзит в Калининград через Литву может вернуться в норму уже через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
«Торговля через Литву с российским эксклавом Калининградом может вернуться в норму в течение нескольких дней на фоне того, что европейские чиновники склоняются к компромиссному соглашению с прибалтийским государством, чтобы разрядить конфликт с Москвой», – передает сообщение агентства РИА «Новости».
По данным источников, сейчас европейские чиновники ведут переговоры о выведении Калининграда из-под санкционного режима. Отмечается, что эти обсуждения «прокладывают путь к соглашению», которое может быть заключено в начале июля, если Литва снимет свои возражения.
Накануне зампред Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал «придурком» бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, заявившего, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом Москве о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград. Медведев также предупредил, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова назвала слова политиков Литвы и Польши о Калининграде «поведением баранов-провокаторов»
|
|
Решение Литвы о запрете транзита грузов в Калининградскую область и заявление ряда политиков этой страны, а также Польши по данной проблеме сравнимы с действиями «баранов-провокаторов», обслуживающих англосаксонские интересы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на телеканале «Россия-24».
«Есть такое понятие, может быть, очень бытовое, но я приведу его, потому что это очень показательно в данном случае: есть такой баран-провокатор в каждой отаре. Это такие провокаторы, которые действуют абсолютно вне даже единично конструктивной, сохраняющей свои интересы европейской повестки, позволяя себе подобные выступления и высказывания», – передает ТАСС ее слова.
Захарова отметила, что действующие и бывшие политики стран Прибалтики и Польши, которые делают подобные заявления, выполняют заказ Вашингтона и «обсуживают англосаксонские интересы».
«Они так говорят, не потому что так думают, а потому что есть определенный политический заказ. Этот заказ, очевидно, обсуживает не европейские интересы, а это ветер, который дует с Атлантики», – сказала она.
Дипломат также обратила внимание на противоречивые заявления и отсутствие единства в Евросоюзе по принятию решений относительно транзита в Калининград, подчеркнув, что Москва вырабатывает ответные меры по данному вопросу.
«Конечно, Европейской комиссии и всем тем, кто представляет некое единство ЕС, придется выработать свою позицию. Это безусловно», – резюмировала она.
Накануне зампред Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал «придурком» бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, заявившего, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом Москве о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград. Медведев также предупредил, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Премьер Болгарии заявил о высылке 70 российских дипломатов
|
|
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже», сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
«Хочу поздравить болгарские спецслужбы и МИД за совершенную работу. Я хотел бы сказать всем иностранным государствам, не только России, что у нас есть службы, защищающие интересы страны, и любой, кто работает против интересов Болгарии, будет выслан обратно», – заявил Петков, сообщает РИА «Новости».
Как утверждает Петков, большая часть высылаемых дипломатов работала на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие.
Он отметил, что этот акт «не является агрессией по отношению к российскому народу». Петков сообщил также, что подготовлен самолет, который до 3 июля отправит сотрудников посольства России в Москву.
Напомним, что народное собрание Болгарии 22 июня проголосовало за вотум недоверия коалиционному правительству страны во главе с премьер-министром Кирилом Петковым. За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против – 116.
В понедельник Петков внес в парламент страны заявление об отставке правительства. Такое заявление – обязательный формальный акт, после того как парламент проголосовал за вотум недоверия. Коалиционное правительство Петкова обвиняли в провале финансовой и экономической политики.
Премьер-министр уже заявил о готовности сформировать новое правительство, для чего ему необходимо заручиться поддержкой как минимум 121 депутата парламента.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Финляндия выступила против безусловного приема Украины в ЕС
Финляндия придерживается того мнения, что Украина должна удовлетворять всем критериям членства в Европейском союзе (ЕС), и не считает ее прием гарантированным, заявил посол Финляндии в США Микко Хаутала.
«Считаю, что мы действительно поддерживаем устремления Украины в направлении ЕС», – сказал дипломат, выступая на семинаре в Гудзоновском институте. «Однако если речь идет о членстве в ЕС, о присоединении к самому союзу, то считаю, что в надлежащее время, когда Украина, будем надеяться, добьется этого прогресса… Разумеется, им (украинцам) придется также выполнить все критерии: в плане коррупции, госуправления, существует много вопросов», – приводит слова политика ТАСС.
Посол Финляндии в США выступил с утверждением, что Европа поддержит Украину, Киев будет получать «больше помощи». «Но в конечном счете они (украинские власти) должны будут, конечно, выполнить критерии. Так что мы решительно их поддерживаем, но одновременно хотим гарантировать, что когда и если они присоединятся [к ЕС], они присоединятся как страна, выполняющая все критерии. Завтра это не случится. Но я надеюсь, что это когда-то произойдет», – заявил дипломат.
«Мы всегда были сторонниками расширения [ЕС]. Мы считаем, что все страны должны быть в состоянии вступить [в ЕС], если они удовлетворяют всем критериям [членства]», – заверил Хаутала. «Мы строго относимся к критериям (требованию того, чтобы претенденты соответствовали им полностью), поскольку хотим, чтобы ЕС оставался сильным, способным действовать. Поэтому в данной части надо действовать строго», – добавил дипломат.
В прошлый четверг глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав сообщества. Владимир Зеленский назвал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС «помолвкой», которая якобы повлечет за собой членство в Евросоюзе, и призвал не обесценивать статус кандидата. В свою очередь журналист немецкого издания Die Welt Кристоф Шильтц назвал статус кандидата в члены ЕС для Украины и Молдавии пустышкой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Совфеде предупредили НАТО о «мясорубке» при нападении на Калининград
|
|
Любая попытка отторгнуть от России Калининград закончится военным столкновением с Россией, Литва и Польша первые попадут в эту «мясорубку», заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Сенатор выразил мнение, что такого рода высказывания нацелены на то, чтобы прощупать решимость и твердость Москвы. Однако, как подчеркнул Джабаров, на Западе «не должны обольщаться», Россия никогда не отдаст ни пяди своей земли, передает РИА «Новости».
«И любая попытка отторгнуть от нас Калининград закончится военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает. Литва, Польша должны задуматься, потому что они первые, кто серьезно попадет в эту мясорубку», – отметил сенатор в беседе с РБК.
Джабаров также выразил надежду на дипломатическое урегулирование ситуации с транзитом в Калининградскую область, отметив, что ЕС уже пошел на исключения из санкций, которые позволяют возить все товары через Литву. «Литва для вида вроде посопротивлялась, но они полностью зависят от Евросоюза и живут на этих дотациях, которые Евросоюз выделяет», – подчеркнул первый зампред комитета Совфеда по международным делам.
Накануне зампред Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал «придурком» бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, заявившего, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом Москве о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград. Медведев также предупредил, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Французские СМИ назвали ругающие Запад за антироссийские санкции страны
Саудовская Аравия, Индия и Индонезия ругают Запад за антироссийские санкции, которые, по их мнению, привели к продовольственному кризису в мире, написал обозреватель Николя Баверез в статье французского журнала Point.
Публицист напомнил, что Эр-Рияд сопротивлялся давлению со стороны США в вопросе увеличения добычи и снижения цен на нефть, а Нью-Дели и Джакарта приостановили экспорт некоторых категорий продовольствия для обеспечения едой своего населения. «Они ругают Запад за продовольственный кризис, спровоцированный конфликтом, причем недостачу еды они связывают с международными санкциями против России», – передает РИА «Новости» его слова.
Автор публикации отметил, что многие развивающиеся страны, долгое время не принимавшие чью-либо сторону, начали сближаться с Россией и Китаем.
«Неприсоединившиеся страны склоняются на сторону России. Отвергнутые Западом, они пользуются поддержкой Индии и Индонезии, Бразилии и Мексики, многих стран Персидского залива, Южной Африки и большинства африканских стран», – заключил обозреватель.
Ранее в Венгрии заявили, что ЕС должен прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, так как подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».
До этого в Китае заявили, что самые крупные карты в рукаве России в борьбе с западными санкциями – это энергия и продовольствие.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Норвегия отказала России в пропуске грузов для поселений на Шпицбергене
Норвежские власти отклонили заявку России на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг, сообщили в МИД страны.
«Конкретная заявка на получение разрешения на перевозку была отклонена 15 июня 2022 года», – сообщило телеканалу NRK министерство, передает РИА «Новости».
В апреле глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила о решении закрыть для проезда грузовиков из России пункт пропуска Стурскуг на границе. Также было решено ввести запрет для захода судов из России в порты, кроме рыболовных.
Сейчас на КПП Стурскуг находится около 20 тонн российских товаров, которые должны отправить на Шпицберген.
Ранее российское посольство в Осло направило в МИД Норвегии письмо треста «Арктикуголь» с просьбой освободить от запрета на транзит грузы на архипелаг.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США действия Литвы по Калининграду назвали ловушкой для НАТО
|
|
Литва заманила НАТО в конфликт, который не отвечает его интересам, пойдя на обострение отношений с Россией из-за ограничения транзита в Калининград, заявила Foreign Policy эксперт Эмма Эшфорд.
«Возникает вопрос, консультировались ли литовцы со своими союзниками в Западной Европе или с Соединенными Штатами, прежде чем сделать этот выбор? Мне кажется, что это потенциальный случай заманивания альянса в ловушку, когда одному члену объединения, обычно меньшей и более слабой стороне, удается втянуть своего союзника в конфликт, который не отвечает его интересам», – передает РИА «Новости» ее слова.
Эшфорд отметила, что политика Литвы показывает, насколько Вильнюс больше склонен к ухудшению отношений с Москвой, нежели его партнеры во Франции, Германии или США.
Специалист также выразила сожаление из-за нынешней ситуации вокруг российского эксклава, напомнив, что регион до этого активно развивал связи со своими соседями.
Накануне зампред Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал «придурком» бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, заявившего, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом Москве о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград. Медведев также предупредил, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США объяснили опасность блокады Калининграда для Евросоюза
|
|
Сейчас Россия и Евросоюз не находятся в состоянии войны, но блокада Калининграда может «нарушить этот баланс», заявила эксперт Эмма Эшфорд в беседе с Foreign Policy.
Эшфорд отметила, что Литва и Евросоюз должны прекратить свои действия против эксклава России, так как грузоперевозки в регион относятся к внутрироссийской торговле. Она выразила уверенность, что Брюссель изначально должен был не допустить проблему, сделав для региона исключение в санкционном пакете, передает РИА «Новости».
«Возможно, <...> Литва не должна создавать специальную лазейку (в антироссийских санкциях) для Калининграда, но кто-то в Брюсселе должен был сделать это. Это не торговля с Европейским союзом, это торговля внутри России, которая вынуждена пересекать европейскую территорию», – сказала Эшфорд. Специалист подчеркнула, что Запад должен приспособиться к существующей экономической реальности.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова политиков Литвы и Польши о запрете транзита грузов в Калининградскую область «поведением баранов-провокаторов». Она также отметила, что ситуация вокруг транзита через Калининград наглядно высветила отсутствие единства в Евросоюзе. Дипломат подчеркнула, что Москва работает над ответом на случай неразрешенности ситуации с транзитом.
В понедельник зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал «придурком» бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, заявившего, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом Москве о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград. Медведев также предупредил, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям. В Совфеде предупредили НАТО о «мясорубке» при нападении на Калининград.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Нидерландов предсказали газовый кризис во всем ЕС
|
|
Газовый кризис в одной стране ЕС вызовет эффект домино и распространится на всю Европу, заявил министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен.
«Замечательно, если отдельные страны-члены (ЕС) смогут заполнить свои газовые хранилища до 1 ноября, но если другие страны будут неспособны достичь 80% – особенно большие страны, такие как Германия – то вы должны осознавать, что это будет эффектом домино для всей Европы», – приводит РИА «Новости» слова Йеттена, сказанные политиком в интервью изданию Politico.
Министр добавил, что в случае, «если все страны в северо-западной Европе дойдут до третьей фазы экстренного плана по газу и испробуют все остальные меры для предотвращения нехватки газа», то Нидерланды смогут изучить возможность увеличения объемов добычи на месторождении в Гронингене. При этом, как и премьер страны Марк Рютте, он отметил, что это крайняя мера, а страна планирует полностью прекратить разработку этого месторождения не позднее 2024 года из-за предполагаемого вреда для экологии.
В понедельник в Евросоюзе окончательно одобрили законодательство, по которому хранилища должны быть заполнены газом на 80% к 1 ноября 2022 года, в последующие годы – на 90%. Газовые хранилища есть в 18 из 27 стран ЕС.
Ранее министр по делам экономики и защиты климата оберт Хабек заявил, что Германия находится в газовом кризисе, а потребление газа требуется снизить везде, где возможно.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России. Газета ВЗГЛЯД писала, как газовый кризис в Германии отразится на Европе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД