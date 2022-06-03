Путин поручил уточнить механизм запрета весенней охоты при угрозе лесных пожаров Об эксперименте по вызыванию дождей для предотвращения лесных пожаров доложат президенту 3 июня 2022, 16:22 Текст: Елизавета Булкина

Правительство до 15 декабря должно доложить президенту эксперименте по искусственному вызыванию дождей для предотвращения лесных пожаров в Якутии, соответствующее поручение размещено на сайте Кремля. «Правительству РФ совместно с главой Республики Саха (Якутия) обеспечить проведение в 2022 году эксперимента по осуществлению в Республике Саха (Якутия) мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях предотвращения лесных пожаров», – сказано в перечне поручений на сайте Кремля. Доклад глава государства ожидает до 15 декабря, ответственные за исполнение – премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Якутии Айсен Николаев. Напомним, в прошлом году ущерб от лесных пожаров составил 10,6 млрд рублей.

Силуанов пожаловался Путину на частую замену бордюров 2 июня 2022, 17:21

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

На частый ремонт трасс и замену бордюров пожаловался министр финансов Антон Силуанов президенту России Владимиру Путину на совещании по вопросам дорожного строительства. «Вот едешь по трассе. Хорошая трасса! Начинают ремонтировать! Или полотно снимают, которое абсолютно нормальное и может еще пару лет послужить, или бордюр начинают менять! Почему? Потому что подошли межремонтные сроки и требуется вложение денег дополнительных», – заявил Силуанов на совещании по вопросам дорожного строительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24». Ранее Путин заявил, что надо быстрее вводить новые участки дорог, в первую очередь региональные автодороги, их безопасность и качество должны отвечать запросам людей. Путин поддержал идею возродить почетное звание «Мать-героиня» 1 июня 2022, 15:21

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин высказался за возрождение в России почетного звания «Мать-героиня». Женщинам с таким званием будут выплачивать 1 млн рублей, об этом он заявил на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава» Глава государства рассказал об итогах прошедшего в конце мая заседания Госсовета. Он пояснил, что российские власти условились серьезно обновить и расширить положения указа «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». «В том числе – хочу это подчеркнуть особо – вернуть, как это было еще в советские времена, почетное звание «Мать-героиня», – передает его слова ТАСС. «Надо установить единовременную выплату за медаль многодетным семьям 200 тыс. рублей, при ордене «Родительская слава» – 500 тысяч, матери-героине – один миллион», – передает его слова РИА «Новости». Напомним, председатель объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович обратилась к президенту России с просьбой проработать вопрос о возвращении звания «Мать-героиня». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года было установлено, что матери, родившей и воспитавшей десять детей, присваивается высшая степень отличия – звание «Мать-героиня». Положение о почетном звании «Мать-героиня» и орден «Мать-героиня» были утверждены указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1944 года. Присвоение звания «Мать-героиня» производилось по достижении последним ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей этой матери. Матерям, которым присвоено звание «Мать-героиня», вручался орден «Мать-героиня» и грамота Президиума Верховного Совета СССР. За 40 лет с момента утверждения звания «Мать-героиня» им были награждены более 750 тыс. женщин. С 1991 года присвоение почетного звания «Мать-героиня» не производилось. Путин заявил о планах продлить трассу М-12 Москва – Казань до Челябинска 2 июня 2022, 15:59

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Трасса М-12 Москва – Казань будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию дорожного строительства. «Сегодня крупнейшим проектом в этой сфере является создание трассы М-12 Москва – Казань с выходом на Казахстан в рамках коридора Европа – Западный Китай. Как мы и договаривались, на востоке дорога будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Прошу сегодня доложить, как продвигается эта работа, каковы дальнейшие, перспективные планы – имею в виду выход на сибирские регионы», – передает его слова ТАСС. Кроме того, глава государства поручил за пять лет привести в нормативное состояние 85% опорной сети дорог в России. В прошлом году правительство направило 40 млрд рублей на строительство скоростной трассы Москва – Казань. Она должна быть введена в строй в первом квартале 2024 года. В Кремле объяснили отставку пяти генералов МВД в регионах 1 июня 2022, 17:48 Текст: Елизавета Булкина

Отставка ряда руководящих сотрудников полиции в нескольких регионах связана с ротацией кадров, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Ротация», – ответил РИА «Новости» представитель Кремля на вопрос о причинах отставки полицейских. Ранее издание РБК со ссылкой на копию указа президента, подлинность которой подтвердил близкий к МВД источник, сообщило о том, что в отставку отправлены пять генералов и один полковник полиции. Они занимали должности начальников трех региональных главков, еще трое были из числа руководителей центрального аппарата МВД. Путин заявил о новом этапе отношений России с африканскими странами 3 июня 2022, 14:46

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Отношения России и африканских стран находятся на новом этапе развития, Москва придает им очень большое значение, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом. Глава государства поздравил коллегу с грядущим 60-летием установления дипломатических отношений, а также с прошедшим Днем Африки. «Хотел бы вспомнить, что наша страна всегда была на стороне Африки, поддерживала Африку в борьбе с колониализмом... Мы на новом этапе развития, придаем очень большое значение нашим отношениям с африканскими странами. Это имеет определенный результат положительный, у нас растет товарооборот», – передает слова Путина РИА «Новости». Он отметил, что за первые месяцы 2022 года товарооборот вырос более чем на 34%. Кроме того, Путин подчеркнул, что роль Африки на международной арене растет в целом и в политическом плане. «Мы считаем, что Африка в целом и отдельные ее государства, с которыми у нас традиционно очень добрые, без всякого преувеличения, дружеские отношения, имеют огромные перспективы, и исходя именно из этого намерены и дальше развивать наши отношения с Африкой в целом и с отдельными ее государствами», – сказал президент. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин разъяснит коллеге из Сенегала ситуацию с вывозом зерна из морских портов Украины. «Прямую линию» с Путиным собрались провести после ПМЭФ 2 июня 2022, 03:26 Текст: Антон Антонов

«Прямая линия» с главой российского государства Владимиром Путиным состоится после Петербургского экономического форума, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков сообщил, что «Прямая линия» пройдет «в любом случае после» ПМЭФ, но «пока нет точных дат». «Их предстоит определить. Но мы исходим из того, что в обозримой перспективе она состоится», – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, ПМЭФ пройдет 15–18 июня. Путин, как ожидается, выступит на пленарной сессии предстоящего Петербургского международного экономического форума 17 июня в очном формате. 30 июня 2021 года прошла 18-я по счету «Прямая линия» Владимира Путина. Президент за 3 часа 42 минуты, которые длилась прямая линия, ответил на 68 вопросов. Путин объявил о продлении программы льготной ипотеки для многодетных семей 1 июня 2022, 15:35 Текст: Вера Басилая

Программа льготной ипотеки для многодетных семей будет продлена до конца 2023 года, соответствующее решение уже принято, заявил президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Путин упомянул о том, что повышение достатка и качества жизни семей с детьми обсуждалось в конце мая на заседании президиума Государственного совета. «Мы тогда обсуждали с коллегами меры поддержки и многодетных семей. В частности, действие программы льготной семейной ипотеки для них будет продлено – для этих семей, для ваших семей в том числе, – как минимум до 31 декабря 2023 года», – цитирует ТАСС Путина. Ранее президент Владимир Путин высказался за возрождение в России почетного звания «мать-героиня». Женщинам с таким званием будут выплачивать 1 млн рублей. Песков: Никто не планирует закрывать «окно в Европу» 2 июня 2022, 13:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин очень высоко ценит роль Петра I в истории России, и никто не планирует закрывать «окно в Европу», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 9 июня в России отмечается 350-летие со дня рождения Петра I. «Если говорить о Петре I, Путин очень высоко ценит роль именно этой личности в истории нашей страны», – передает ТАСС слова Пескова. Отвечая на вопрос, будет ли ввиду сегодняшних сложностей «закрываться» окно в Европу, которое «прорубил» первый российский император, представитель Кремля подчеркнул: «Никто ничего закрывать не планирует». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что «Путин глубокий знаток истории», и это касается не только личности Петра I. «Не только ему (Петру I) принадлежит целый ряд заслуг, а многим руководителям российского государства на протяжении всей истории. И всех их Путин очень хорошо знает», – заключил Песков. По его словам, Путин примет участие в праздничном мероприятии по случаю 350-летия со дня рождения монарха 9 июня. «Обязательно [примет участие], естественно, юбилей Петра I, 350-летие со дня рождения Петра I Путин не обойдет стороной, в одном из мероприятий он примет участие, мы своевременно об этом вас проинформируем», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Представитель Кремля добавил, что «Путин очень высоко ценит роль именно этой личности в истории нашей страны». Президент Владимир Путин в октябре 2018 года подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения Петра I – последнего царя всея Руси (1682–1721) и первого российского императора (1721–1725). При его правлении созданы регулярная армия и флот, основан Санкт-Петербург, страна провозглашена империей и реформирована. Петр I возглавлял войска в Азовских походах, Северной войне, Прутском и Персидском походах. Напомним, 27 апреля На площадке петербургского исторического парка «Россия – Моя история» прошел форум «Петровские времена». Он открыл цикл мероприятий, посвященных 350-летию со дня рождения Петра I. Путин назвал ситуацию в мире сложной и труднопредсказуемой 3 июня 2022, 10:37 Текст: Александра Юдина

Ситуация в мире остается сложной и труднопредсказуемой, нужно искать современные подходы для укрепления безопасности и поступательного развития России, заявил российский лидер Владимир Путин в обращении к сотрудникам аппарата и членам Совета безопасности РФ по случаю 30-летия Совбеза. «Ситуация в мире остается сложной и труднопредсказуемой, сохраняются старые и появляются новые вызовы и риски. В этих условиях необходимо активнее искать и внедрять отвечающие реалиям времени подходы, способствующие укреплению безопасности и стабильности нашего государства, его последовательному, поступательному развитию», – приводятся слова президента на сайте Кремля. Из сообщения Путина следует, что сегодня особенно востребована компетентная, ответственная и многоплановая работа Совбеза РФ. Кремль спросили о дате визита Путина в Турцию 1 июня 2022, 14:43 Текст: Ольга Иванова

Дата визита президента России Владимира Путина в Турцию еще не определена, она будет согласована по дипломатическим каналам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «[Ориентиры визита] не обозначились. Есть такое приглашение, и даты будут согласовываться по дипломатическим каналам», – приводит его слова ТАСС. Также Песков отметил, что четкого понимания по встрече делегаций России, Украины и ООН в Стамбуле нет. «Контекст у всего этого один, естественно. Да, действительно, здесь косвенно все события связаны. Но по такой встрече пока четкого понимания нет», – ответил он на вопрос журналистов, связан ли предстоящий визит главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести в Стамбуле встречу России, Украины и ООН, которую одобрил российский президент Владимир Путин. Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о желании провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Эксперт: У движения «Большая перемена» будет мало общего с советской пионерией 1 июня 2022, 21:04

Текст: Андрей Резчиков

Чтобы не возникали риски ухода детей и подростков в экстремистские движения и в социальный негативизм, необходимо дать им возможность реализовать себя в разных ролях, ощутить вокруг себя дружелюбную социальную среду, заявила газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России Ольга Голышенкова. Ранее президент Путин одобрил идею создания единой детской организации «Большая перемена». «Движение «Большая перемена» – это ответ на очень серьезный запрос общества на консолидацию детей и молодежи. Что особенно важно – движение создано самими детьми и живет как большое сообщество. Сами дети объединились вокруг одноименного конкурса, им никто ничего не навязывал», – говорит президент ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования «МАКО», член Общественной палаты (ОП) России Ольга Голышенкова, напомнив, что в «Большую перемену» уже влились Российское движение школьников и «Юнармия». По ее словам, «Большая перемена» обеспечит яркое и эмоциональное наполнение жизни детей, поможет им проходить через разные циклы перемен, связанные с взрослением, формированием личности». Президент «МАКО» считает правильным, что нижний порог для приема в движение начинается от шести лет. «Несмотря на сильную связь с семьей, в этом возрасте уже начинается активная социализация, дети начинают осознавать себя в окружающем мире. Поэтому соприкосновение со сверстниками и теми, кто старше, – это полезный опыт», – пояснила собеседница. «Надеюсь, мы сможем настроить внутри этой организации межпоколенческий диалог, то есть наладить социальные связи маленьких детей и молодежи друг с другом. В этом смысле «Большую перемену» я вижу как огромный интеграционный проект, в рамках которого несколько поколений смогут общаться на равных, делиться своими интересами и предпочтениями, формировать единую среду. Важно, чтобы «Большая перемена» дала возможность найти детям для себя как можно больше идентичностей. Чтобы они могли сформироваться как граждане, профессионалы, товарищи, члены семьи», – добавила собеседница. При этом у нового движения будет мало общего с советской пионерией, надеется эксперт, хотя кое-какой прошлый опыт может быть полезным. «Движение «Большая перемена» учитывает все реалии современного мира. На уровне пионерии, комсомола и партии было понятно, что такое хорошо и что такое плохо, за что ты можешь быть поощрен – то есть общие правила игры. А сейчас «Большая перемена» как бы сама по себе, четких правил там пока нет. Нужно продумать следующую ступень – создать зону развития, которая будет пропитана теми же ценностными основаниями. Важно не потерять единство, цельность и системность в воспитании детей и молодежи, как это случилось в пионерии», – считает Голышенкова. Чтобы не возникали риски ухода детей и подростков в экстремистские движения и просто в социальный негативизм, «важно добиться того, чтобы молодой человек чувствовал свою значимость, чтобы мог реализовать себя в разных ролях, чтобы ощущал вокруг себя дружелюбную социальную среду». «Если ребенок понимает, что его талант кому-то интересен, значит он признан. Это дает четкое ощущение своей нужности и следовательно – намного более радужного восприятия жизни. Если мы даем ребенку практиковать разные социальные роли, то он намного лучше понимает, что он полноценная личность, – подчеркнула Голышенкова. – Чем больше будет для них возможностей для реализации талантов, тем счастливее они будут и тем устойчивее будет наше общество». Голышенкова напомнила, что возглавляет при ОП координационный совет по развитию сообществ молодых специалистов. «Мы обсуждаем решение проблем профориентации и интеграции молодежи в рынок труда. В нашем совете надеются, что движение «Большая перемена» заодно откроет новые возможности для выбора молодым поколением своего жизненного пути», – подытожила эксперт. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин одобрил идею создания в России единой детской организации. Глава государства сообщил об этом в среду, в приветствии к участникам фестиваля «Большая перемена», который проходит в Москве на ВДНХ. Напомним, 19 мая, в день 100-летия советской пионерии, группа депутатов и сенаторов внесла в парламент законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Согласно проекту, участниками движения смогут быть школьники от шести лет, а также учащиеся техникумов и колледжей. По данным ВЦИОМ, большинство родителей (81%) и учителей (73%) положительно отнеслись бы к созданию общероссийской детской организации, сравнимой по масштабу с пионерским движением. Путин допустил возможность для многодетных отцов раньше выходить на пенсию 1 июня 2022, 16:24 Текст: Александра Юдина

Президент России Владимир Путин во время встречи с семьями, награжденными орденами «Родительская слава», заявил о намерении поручить правительству изучить возможность для многодетных отцов выходить на пенсию раньше срока. Путину поступило предложений от семьи Трубенковых из Саранска, воспитывающих 10 детей. «Многодетные мамы могут уйти пораньше на пенсию. Нельзя ли также рассмотреть это и для многодетных отцов таких больших семей, чтобы немного пораньше их отпускать, ведь на их плечи ложится столько тягот, невзгод и трудностей. Обязательно посмотрим, я такое поручение правительству дам это проработать» – передает ТАСС его слова. Ранее Путин продлил программу льготной ипотеки для многодетных семей до конца 2023 года, соответствующее решение уже принято. До этого российский лидер высказался за возрождение в России почетного звания «Мать-героиня». Женщинам с таким званием будут выплачивать 1 млн рублей. Матери, родившей и воспитавшей десять детей, присваивается высшая степень отличия – звание «Мать-героиня». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин прилетел в Сочи для переговоров с главой Африканского союза 3 июня 2022, 13:37

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин прилетел в Сочи, где у него запланированы переговоры с председателем Африканского союза, президентом Сенегала Маки Саллом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Повестка весьма и весьма важная и обстоятельная. Это, конечно же, российско-африканские отношения, много вопросов было намечено для углубленного сотрудничества в ходе сочинского саммита Россия – Африка, речь идет о подготовке к следующему саммиту. Разумеется, международные вопросы. Глубокая обеспокоенность континента, имеется в виду Африканского континента, уже вызревающим продовольственным всемирным кризисом, проблема нехватки удобрений, экономическое взаимодействие и так далее, и тому подобное. Все эти вопросы сегодня будут детально обсуждаться», – цитирует его РИА «Новости». По словам Пескова, Путин разъяснит коллеге ситуацию с вывозом зерна из морских портов Украины. «С высокой долей вероятности и уверенности я могу предположить, что президент даст исчерпывающее объяснение своего видения ситуации с украинским зерном. Президент расскажет нашим африканским гостям, друзьям, ситуацию де-факто – реальное положение дел, он еще раз, собственно, объяснит, что там происходит: кто заминировал порты, что необходимо, чтобы пошло зерно, что никто не блокирует эти порты, по крайней мере сторона России. Все эти разъяснения, вся эта информация сегодня будет доведена президентом к сведению африканских гостей», – уточнил Песков. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова поставлять зерно всем нуждающимся в этом странам, но мешают антироссийские санкции Запада. Путин поручил за пять лет привести в порядок 85% дорог в России 2 июня 2022, 16:05 Текст: Ольга Иванова

Надо быстрее вводить новые участки дорог, в первую очередь региональные автодороги, их безопасность и качество должны отвечать запросам людей, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам дорожного строительства. Президент также заявил, что надо не только обустроить дороги точечно в крупнейших городах, а повсеместно – за пять лет привести их в порядок по всей сети, сообщает РИА «Новости». «Считаю, что с учетом набранной динамики дорожного строительства, задач сбалансированного развития всей территории страны мы можем и должны поставить более амбициозную задачу: не только обустроить дороги точечно в крупнейших городах и агломерациях, а организовать эту работу повсеместно, а именно за предстоящие пять лет привести в нормативное состояние не менее 85% всей, подчеркну, всей опорной сети автодорог страны», – сказал глава государства. Путин уверен, что «возможности, ресурсы для этого у нас есть». Президент отметил, что «Россия располагает собственными научно-технологичными заделами в сфере инфраструктурного строительства. У нас есть все, чтобы вести его на высочайшем уровне с соблюдением всех экологических норм, выполнять современные требования к качеству дорожного полотна и его долговечности, по безопасности». Путин заявил о планах России укреплять силу и самостоятельность 1 июня 2022, 13:20 Текст: Елизавета Булкина

Россия в нынешней ситуации будет только укреплять свою силу и суверенитет, заявил президент Владимир Путин в видеообращении по случаю Международного дня защиты детей. Глава государства поздравил школьников, родителей и педагогов с праздником. «Вы живете, растете в очень динамичное время, когда мир меняется, причем меняется стремительно. Россия в этом сложном мире, уверен, будет только укреплять свою силу, самостоятельность, суверенитет», – передает слова РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что Россия становится даже сильнее в чем-то из-за санкций, а страны, стремящиеся навредить России, наносят ущерб сами себе.