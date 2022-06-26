Основатель группы «Ласковый май» назвал смерть Шатунова катастрофой

Сергей Кузнецов, основатель группы «Ласковый май», назвал катастрофой смерть Юрия Шатунова. Он пришел проститься со своим воспитанником в воскресенье в траурный зал Троекуровского кладбища в Москве.

«Катастрофа. Что я мог еще почувствовать?» – сказал Кузнецов, отвечая на вопрос о том, что он почувствовал, когда узнал о смерти Шатунова, передает ТАСС.

По его словам, Шатунов всегда был хорошим человеком: и в детстве, и в зрелом возрасте. Солистом группы «Ласковый май» он стал в 13 лет. «Я его пытался воспитывать, но он себя сам воспитывал», – вспоминает основатель группы. Говоря о творческом процессе, который связывал их обоих, Кузнецов рассказал и о создании песен для группы «Ласковый май». «Если песня нравится ему [Шатунову] и мне, то мы ее делаем. Если что-то не нравится, то мы ее не делаем или переделываем», – отметил он.

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Поклонники, коллеги и знакомые Шатунова более трех часов идут непрерывным потоком, чтобы проститься с певцом. Приехали даже из Оренбурга, где Шатунов воспитывался в школе-интернате и начал карьеру в составе группы «Ласковый май». Многие из пришедших плачут, проходя мимо гроба с телом артиста.

При входе в зал с правой стороны разместили широкоформатную фотографию Шатунова в рамке, а рядом с ней – его гармонь производства фабрики «Тульская гармонь». С левой стороны – еще одна фотография артиста. Простившись, все желающие могли взять памятные открытки и книги, посвященные артисту.

Представитель певца Аркадий Кудряшов сообщил, что похороны запланированы на вторник. «Когда будут похороны, это не имеет значения. Мы не допустим никого. Вплоть до того, что мы будем его в три часа ночи хоронить, допустим… Как он будет похоронен, мы выложим фото, в планах вторник», – приводит его слова РИА «Новости».

Кудряшов отметил, что прощание близких с Шатуновым состоится в понедельник. «Семья приедет прощаться завтра, когда – никто не знает, у нас зал (траурный) в аренде на целый день», – добавил представитель певца.

По словам организаторов церемонии, четкого времени ее окончания нет. «Мы будем пускать людей проститься с Шатуновым до последнего», – сказали организаторы прощания.

Напомним, артист умер 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт.