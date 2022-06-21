В России предложили провести аналог «Евровидения»

В Крыму поддерживают идею музыкального продюсера Иосифа Пригожина о проведении собственного конкурса, аналогичного «Евровидению», его предлагается провести в Ялте, заявила глава администрации города Янина Павленко.

«Поддерживаю идею Иосифа Игоревича Пригожина учредить аналог «Евровидения» и провести его в Крыму! Приглашаю в Ялту: эта настоящая фестивальная столица нашей Родины в свое время зажгла множество звезд отечественной эстрады», – цитирует Павленко ТАСС.

Она подчеркнула, что в России необходимо провести «честный и открытый для всех стран конкурс», где «правит бал не политика, а исключительно талант»

«Такой, каким задумывалось «Евровидение», но давно перестало быть», – заключила глава Ялты.

Ранее в эфире радиостанции «Говорит Москва» продюсер Иосиф Пригожин предложил создать в России аналог «Евровидения», в котором бы участвовали все страны мира, в том числе и США.

В феврале Европейский вещательный союз, проводящий «Евровидение», заявил, что Россия не будет участвовать в конкурсе из-за событий на Украине. Также организаторы Евровидения заявили о невозможности провести конкурс на Украине.