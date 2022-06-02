Путин повысил в звании главу МЧС Куренкова Песков: Никто не планирует закрывать «окно в Европу» 2 июня 2022, 13:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин очень высоко ценит роль Петра I в истории России, и никто не планирует закрывать «окно в Европу», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 9 июня в России отмечается 350-летие со дня рождения Петра I. «Если говорить о Петре I, Путин очень высоко ценит роль именно этой личности в истории нашей страны», – передает ТАСС слова Пескова. Отвечая на вопрос, будет ли ввиду сегодняшних сложностей «закрываться» окно в Европу, которое «прорубил» первый российский император, представитель Кремля подчеркнул: «Никто ничего закрывать не планирует». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что «Путин глубокий знаток истории», и это касается не только личности Петра I. «Не только ему (Петру I) принадлежит целый ряд заслуг, а многим руководителям российского государства на протяжении всей истории. И всех их Путин очень хорошо знает», – заключил Песков. По его словам, Путин примет участие в праздничном мероприятии по случаю 350-летия со дня рождения монарха 9 июня. «Обязательно [примет участие], естественно, юбилей Петра I, 350-летие со дня рождения Петра I Путин не обойдет стороной, в одном из мероприятий он примет участие, мы своевременно об этом вас проинформируем», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Представитель Кремля добавил, что «Путин очень высоко ценит роль именно этой личности в истории нашей страны». Президент Владимир Путин в октябре 2018 года подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения Петра I – последнего царя всея Руси (1682–1721) и первого российского императора (1721–1725). При его правлении созданы регулярная армия и флот, основан Санкт-Петербург, страна провозглашена империей и реформирована. Петр I возглавлял войска в Азовских походах, Северной войне, Прутском и Персидском походах. Напомним, 27 апреля На площадке петербургского исторического парка «Россия – Моя история» прошел форум «Петровские времена». Он открыл цикл мероприятий, посвященных 350-летию со дня рождения Петра I.

Лавров назвал условие прохода судов с зерном из портов Украины 31 мая 2022, 14:15

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Для обеспечения прохода судов с украинским зерном необходимо, чтобы Киев разминировал выходы из портов, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абделем Латифом аз-Зайяни. «Подробно говорили о ситуации на Украине. По просьбе наших друзей мы подробно проинформировали о последних событиях, в том числе о ситуации с продовольствием. Рассказали о тех мерах, которые российская сторона предпринимает уже больше месяца, гарантируя свободный вывоз украинского зерна судами, которые сейчас находятся запертыми в украинских портах. Но для этого необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальном море Украины и которые, как я сказал, были заминированы», – передает его слова РИА «Новости». «Если эта проблема разминирования будет решена, а мы привлекаем уже многие недели внимание волнующихся по этому поводу наших западных коллег, то в открытом море, как я уже сказал, военно-морские силы Российской Федерации обеспечат беспрепятственный проход этих судов в море Средиземное и далее – к пунктам назначения», – отметил Лавров. По словам министра, Россия сделала все возможное для урегулирования продовольственной проблемы. «Те инициативы, которые сейчас звучат на тему продовольственной безопасности, должны решаться с учетом того, что с российской стороны уже давно гарантировано все, что зависит от нас», – заявил он. «А вот западные страны, которые создали массу искусственных проблем – с закрытием своих портов для российских судов, с пресечением логистических и финансовых цепочек, – они должны, конечно, всерьез задуматься, что для них важнее: делать пиар на проблеме продовольственной безопасности или проблему решать конкретными шагами. Дело за ними», – подчеркнул глава российского МИД. Ранее сообщалось, что Европейский союз, опасаясь мирового голода, сейчас изучает возможность военно-морской миссии для помощи в вывозе сельскохозяйственной продукции из Украины. В МИД России заявляли, что РФ не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, так как сейчас часть портов заминирована. Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва будет содействовать морскому транзиту зерна с Украины в Черном море в координации с турецкими партнерами. Путин поддержал идею возродить почетное звание «Мать-героиня» 1 июня 2022, 15:21

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин высказался за возрождение в России почетного звания «Мать-героиня». Женщинам с таким званием будут выплачивать 1 млн рублей, об этом он заявил на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава» Глава государства рассказал об итогах прошедшего в конце мая заседания Госсовета. Он пояснил, что российские власти условились серьезно обновить и расширить положения указа «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». «В том числе – хочу это подчеркнуть особо – вернуть, как это было еще в советские времена, почетное звание «Мать-героиня», – передает его слова ТАСС. «Надо установить единовременную выплату за медаль многодетным семьям 200 тыс. рублей, при ордене «Родительская слава» – 500 тысяч, матери-героине – один миллион», – передает его слова РИА «Новости». Напомним, председатель объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович обратилась к президенту России с просьбой проработать вопрос о возвращении звания «Мать-героиня». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года было установлено, что матери, родившей и воспитавшей десять детей, присваивается высшая степень отличия – звание «Мать-героиня». Положение о почетном звании «Мать-героиня» и орден «Мать-героиня» были утверждены указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1944 года. Присвоение звания «Мать-героиня» производилось по достижении последним ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей этой матери. Матерям, которым присвоено звание «Мать-героиня», вручался орден «Мать-героиня» и грамота Президиума Верховного Совета СССР. За 40 лет с момента утверждения звания «Мать-героиня» им были награждены более 750 тыс. женщин. С 1991 года присвоение почетного звания «Мать-героиня» не производилось. Путин поддержал инициативу присвоить звание Героя России лейтенанту из Бурятии 31 мая 2022, 15:46

Фото: t.me/vzglyad_ru

Текст: Алексей Дегтярев

Участника специальной военной операции лейтенанта Балдана Цыдыпова наградят за спасение 150 военнослужащих, соответствующее предложение поддержал президент Владимир Путин. «Поддерживаю», – сказал президент в ответ на предложение главы Бурятии Алексея Цыденова поддержать представление о присвоении звания Героя России на Цыдыпова, сообщается на сайте Кремля. Цыденов рассказал, что Минобороны представило лейтенанта к званию Героя России. «Он ранен тяжело, стопа ампутирована – в общем, много операций предстоит. Но он молодец, хорошо держится. Во время внезапного нападения на колонну он развернул свой БТР, прикрыл колонну, принял неравный бой, подбил технику противника и в итоге спас 150 своих товарищей», – добавил глава региона. Ранее в мае президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Арсена Павлова (Моторолы) орденом Мужества посмертно. Путин назвал Эрдогану условие для экспорта удобрений и сельхозпродукции 30 мая 2022, 18:39 Текст: Вера Басилая

Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельскохозяйственной продукции в случае снятия соответствующих санкций, заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «В свете проблем на мировом рынке продовольствия, возникших вследствие недальновидной финансово-экономической политики западных государств, подтверждено, что Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции в случае снятия соответствующих антироссийских санкционных ограничений», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Отмечается, что стороны обменялись мнениями по тематике двустороннего сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической сфере. «Констатирован существенный рост взаимного товарооборота. Обсуждены также итоги недавнего визита в Турцию российской делегации во главе с сопредседателем Российско-Турецкой Межправительственной комиссии, заместителем председателя правительства Александром Новаком», – сообщили в Кремле. Также уточняется, что в контексте дальнейшего укрепления обоюдовыгодных связей, в том числе в сферах энергетики, транспорта и туризма, лидеры договорились о других контактах. Ранее президент Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что Россия готова помочь в решении продовольственного кризиса, в том числе экспортировать зерно и удобрения, если с нее будут сняты санкции. В Кремле объяснили отставку пяти генералов МВД в регионах 1 июня 2022, 17:48 Текст: Елизавета Булкина

Отставка ряда руководящих сотрудников полиции в нескольких регионах связана с ротацией кадров, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Ротация», – ответил РИА «Новости» представитель Кремля на вопрос о причинах отставки полицейских. Ранее издание РБК со ссылкой на копию указа президента, подлинность которой подтвердил близкий к МВД источник, сообщило о том, что в отставку отправлены пять генералов и один полковник полиции. Они занимали должности начальников трех региональных главков, еще трое были из числа руководителей центрального аппарата МВД. «Прямую линию» с Путиным собрались провести после ПМЭФ 2 июня 2022, 03:26 Текст: Антон Антонов

«Прямая линия» с главой российского государства Владимиром Путиным состоится после Петербургского экономического форума, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков сообщил, что «Прямая линия» пройдет «в любом случае после» ПМЭФ, но «пока нет точных дат». «Их предстоит определить. Но мы исходим из того, что в обозримой перспективе она состоится», – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, ПМЭФ пройдет 15–18 июня. Путин, как ожидается, выступит на пленарной сессии предстоящего Петербургского международного экономического форума 17 июня в очном формате. 30 июня 2021 года прошла 18-я по счету «Прямая линия» Владимира Путина. Президент за 3 часа 42 минуты, которые длилась прямая линия, ответил на 68 вопросов. Путин объявил о продлении программы льготной ипотеки для многодетных семей 1 июня 2022, 15:35 Текст: Вера Басилая

Программа льготной ипотеки для многодетных семей будет продлена до конца 2023 года, соответствующее решение уже принято, заявил президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Путин упомянул о том, что повышение достатка и качества жизни семей с детьми обсуждалось в конце мая на заседании президиума Государственного совета. «Мы тогда обсуждали с коллегами меры поддержки и многодетных семей. В частности, действие программы льготной семейной ипотеки для них будет продлено – для этих семей, для ваших семей в том числе, – как минимум до 31 декабря 2023 года», – цитирует ТАСС Путина. Ранее президент Владимир Путин высказался за возрождение в России почетного звания «мать-героиня». Женщинам с таким званием будут выплачивать 1 млн рублей. Путин присвоил 24-й бригаде спецназначения наименование «гвардейская» 30 мая 2022, 15:37 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 24-й отдельной бригаде специального назначения почетного наименования «гвардейская», передает пресс-служба Кремля. «За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 24 отдельной бригаде специального назначения почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее: 24 отдельная гвардейская бригада специального назначения», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Напомним, 9 мая Путин присвоил 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде почетное наименование гвардейской. Кремль спросили о дате визита Путина в Турцию 1 июня 2022, 14:43 Текст: Ольга Иванова

Дата визита президента России Владимира Путина в Турцию еще не определена, она будет согласована по дипломатическим каналам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «[Ориентиры визита] не обозначились. Есть такое приглашение, и даты будут согласовываться по дипломатическим каналам», – приводит его слова ТАСС. Также Песков отметил, что четкого понимания по встрече делегаций России, Украины и ООН в Стамбуле нет. «Контекст у всего этого один, естественно. Да, действительно, здесь косвенно все события связаны. Но по такой встрече пока четкого понимания нет», – ответил он на вопрос журналистов, связан ли предстоящий визит главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести в Стамбуле встречу России, Украины и ООН, которую одобрил российский президент Владимир Путин. Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о желании провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Путин допустил возможность для многодетных отцов раньше выходить на пенсию 1 июня 2022, 16:24 Текст: Александра Юдина

Президент России Владимир Путин во время встречи с семьями, награжденными орденами «Родительская слава», заявил о намерении поручить правительству изучить возможность для многодетных отцов выходить на пенсию раньше срока. Путину поступило предложений от семьи Трубенковых из Саранска, воспитывающих 10 детей. «Многодетные мамы могут уйти пораньше на пенсию. Нельзя ли также рассмотреть это и для многодетных отцов таких больших семей, чтобы немного пораньше их отпускать, ведь на их плечи ложится столько тягот, невзгод и трудностей. Обязательно посмотрим, я такое поручение правительству дам это проработать» – передает ТАСС его слова. Ранее Путин продлил программу льготной ипотеки для многодетных семей до конца 2023 года, соответствующее решение уже принято. До этого российский лидер высказался за возрождение в России почетного звания «Мать-героиня». Женщинам с таким званием будут выплачивать 1 млн рублей. Матери, родившей и воспитавшей десять детей, присваивается высшая степень отличия – звание «Мать-героиня». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин установил упрощенный порядок получения гражданства России для сирот из Донбасса 30 мая 2022, 18:32 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин подписал указ, который определяет упрощенный порядок получения российского гражданства для детей-сирот и недееспособных лиц из Донбасса и с Украины. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации. «Установить, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, недееспособные лица, являющиеся гражданами Донецкой народной республики, Луганской народной республики или Украины, приобретают гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», – говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Установлено, что с заявлениями о приеме в гражданство России таких лиц вправе обратиться, например, опекуны и попечители, являющиеся гражданами РФ, ЛНР, ДНР или Украины. Также в их числе руководители организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; руководители учреждений, оказывающих образовательные, медицинские социальные услуги. Речь идет об организациях, которые находятся на территории Донецкой или Луганской народных республик, Запорожской либо Херсонской областей Украины. Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова рассказала о помощи детям Донбасса и освобожденных районов Украины. Эксперт: У движения «Большая перемена» будет мало общего с советской пионерией 1 июня 2022, 21:04

Текст: Андрей Резчиков

Чтобы не возникали риски ухода детей и подростков в экстремистские движения и в социальный негативизм, необходимо дать им возможность реализовать себя в разных ролях, ощутить вокруг себя дружелюбную социальную среду, заявила газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России Ольга Голышенкова. Ранее президент Путин одобрил идею создания единой детской организации «Большая перемена». «Движение «Большая перемена» – это ответ на очень серьезный запрос общества на консолидацию детей и молодежи. Что особенно важно – движение создано самими детьми и живет как большое сообщество. Сами дети объединились вокруг одноименного конкурса, им никто ничего не навязывал», – говорит президент ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования «МАКО», член Общественной палаты (ОП) России Ольга Голышенкова, напомнив, что в «Большую перемену» уже влились Российское движение школьников и «Юнармия». По ее словам, «Большая перемена» обеспечит яркое и эмоциональное наполнение жизни детей, поможет им проходить через разные циклы перемен, связанные с взрослением, формированием личности». Президент «МАКО» считает правильным, что нижний порог для приема в движение начинается от шести лет. «Несмотря на сильную связь с семьей, в этом возрасте уже начинается активная социализация, дети начинают осознавать себя в окружающем мире. Поэтому соприкосновение со сверстниками и теми, кто старше, – это полезный опыт», – пояснила собеседница. «Надеюсь, мы сможем настроить внутри этой организации межпоколенческий диалог, то есть наладить социальные связи маленьких детей и молодежи друг с другом. В этом смысле «Большую перемену» я вижу как огромный интеграционный проект, в рамках которого несколько поколений смогут общаться на равных, делиться своими интересами и предпочтениями, формировать единую среду. Важно, чтобы «Большая перемена» дала возможность найти детям для себя как можно больше идентичностей. Чтобы они могли сформироваться как граждане, профессионалы, товарищи, члены семьи», – добавила собеседница. При этом у нового движения будет мало общего с советской пионерией, надеется эксперт, хотя кое-какой прошлый опыт может быть полезным. «Движение «Большая перемена» учитывает все реалии современного мира. На уровне пионерии, комсомола и партии было понятно, что такое хорошо и что такое плохо, за что ты можешь быть поощрен – то есть общие правила игры. А сейчас «Большая перемена» как бы сама по себе, четких правил там пока нет. Нужно продумать следующую ступень – создать зону развития, которая будет пропитана теми же ценностными основаниями. Важно не потерять единство, цельность и системность в воспитании детей и молодежи, как это случилось в пионерии», – считает Голышенкова. Чтобы не возникали риски ухода детей и подростков в экстремистские движения и просто в социальный негативизм, «важно добиться того, чтобы молодой человек чувствовал свою значимость, чтобы мог реализовать себя в разных ролях, чтобы ощущал вокруг себя дружелюбную социальную среду». «Если ребенок понимает, что его талант кому-то интересен, значит он признан. Это дает четкое ощущение своей нужности и следовательно – намного более радужного восприятия жизни. Если мы даем ребенку практиковать разные социальные роли, то он намного лучше понимает, что он полноценная личность, – подчеркнула Голышенкова. – Чем больше будет для них возможностей для реализации талантов, тем счастливее они будут и тем устойчивее будет наше общество». Голышенкова напомнила, что возглавляет при ОП координационный совет по развитию сообществ молодых специалистов. «Мы обсуждаем решение проблем профориентации и интеграции молодежи в рынок труда. В нашем совете надеются, что движение «Большая перемена» заодно откроет новые возможности для выбора молодым поколением своего жизненного пути», – подытожила эксперт. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин одобрил идею создания в России единой детской организации. Глава государства сообщил об этом в среду, в приветствии к участникам фестиваля «Большая перемена», который проходит в Москве на ВДНХ. Напомним, 19 мая, в день 100-летия советской пионерии, группа депутатов и сенаторов внесла в парламент законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Согласно проекту, участниками движения смогут быть школьники от шести лет, а также учащиеся техникумов и колледжей. По данным ВЦИОМ, большинство родителей (81%) и учителей (73%) положительно отнеслись бы к созданию общероссийской детской организации, сравнимой по масштабу с пионерским движением. Путин заявил о планах России укреплять силу и самостоятельность 1 июня 2022, 13:20 Текст: Елизавета Булкина

Россия в нынешней ситуации будет только укреплять свою силу и суверенитет, заявил президент Владимир Путин в видеообращении по случаю Международного дня защиты детей. Глава государства поздравил школьников, родителей и педагогов с праздником. «Вы живете, растете в очень динамичное время, когда мир меняется, причем меняется стремительно. Россия в этом сложном мире, уверен, будет только укреплять свою силу, самостоятельность, суверенитет», – передает слова РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что Россия становится даже сильнее в чем-то из-за санкций, а страны, стремящиеся навредить России, наносят ущерб сами себе. Путин попросил главу Бурятии обратить внимание на проблему аварийного жилья 31 мая 2022, 16:12 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым попросил его обратить внимание на проблему аварийного жилья и безработицы в республике. «Продолжают оставаться вопросы, которые требуют нашего с вами, и вашего в первую очередь, повышенного внимания. Один из них – это аварийное жилье. Пожалуйста, не забывайте про это. Надо помогать людям, которые в такой ситуации оказались, живут в такой обстановке в течение многих лет», – сказал Путин в ходе встречи, сообщает РИА «Новости». Он добавил, что для того, чтобы проблема была решена, возможности есть, и попросил Цыденова целенаправленно работать в этом направлении вместе с правительством для полного решения этого вопроса в рамках существующих законодательных решений. «Хочу отметить положительную динамику и в области промышленности, и в области сельского хозяйства – в республике удалось этого добиться. Но остается проблема, тем не менее, достаточно высокой безработицы», – также сказал президент. Путин подчеркнул, что в современных условиях нужно обратить особое внимание на рынок труда, тем более что в республике «есть хорошие инвестиционные проекты, которые потребуют значительного количества новых хорошо подготовленных рабочих рук». Цыденов был избран главой Бурятии в сентябре 2017 года, согласно российскому законодательству, срок его полномочий истекает в 2022 году. Рабочая встреча проходила по видеосвязи. Руководитель региона доложил президенту о социально-экономическом положении в республике. Путин призвал оказать поддержку выпускающим гражданскую продукцию предприятиям ОПК 31 мая 2022, 12:54 Текст: Елизавета Булкина

Необходимо оказывать поддержку властей предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые помимо прочего выпускают гражданскую продукцию, заявил президент Владимир Путин на встрече по видеосвязи с руководителем Удмуртии Александром Бречаловым. На встрече Путин отметил, что в республике «доля гражданской продукции в выпуске в целом продукции оборонного комплекса увеличивается». «И это очень хорошо, это одна из задач, которую мы перед собой ставили. Но оборотные средства этих предприятий, закредитованность отрасли требуют особого внимания со стороны федерального правительства и со стороны, конечно, региональных властей, потому что там, где можно плечо подставить этим предприятиям, это нужно сделать», – передает слова главы государства ТАСС. Путин подчеркнул, что этот вопрос дополнительно требует внимания со стороны главы региона. «Ясно, что в значительной степени это проблемы отрасли, но тем не менее вы на региональном уровне, пожалуйста, смотрите на это, и там, где возможно, плечо подставляйте», – обратился он к Бречалову. Президент добавил, что в Удмуртии «промышленное производство растет, хорошими темпами подрастает строительный сектор, доля аварийного жилья ниже, чем в среднем по стране, уровень безработицы ниже». «Все это очень хорошие показатели», – отметил Путин. Он выразил надежду, что Бречалов будет и дальше «уделять внимание всем этим фундаментальным показателям». «Важно только, чтобы это все было, конечно, не на бумаге, а важно, чтобы в жизни это все реализовывалось, и чтобы люди ощущали эти положительные тенденции», – сказал российский лидер. Выборы главы региона в Удмуртии пройдут осенью, Бречалову, который заявил о планах выдвинуть свою кандидатуру на новый срок, Путин пожелал удачи. «Желаю вам успехов! Всего хорошего», – сказал в ответ на это решение Путин. Глава региона в свою очередь отметил, что у властей много планов на ближайшие годы. «Я готов и хочу работать дальше. Если вы поддержите, то я хотел бы продолжить работу в республике и выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы Удмуртской Республики», – сказал он. Бречалов также добавил, что хотел бы заручиться поддержкой президента по четырем важным вопросам. «Я все посмотрел. Все поручения правительству даны, так что вы с ними дорабатывайте по всем вашим обращениям. На каждом вашем обращении есть соответствующее поручение правительству», – отреагировал Путин.