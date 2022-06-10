Ученые нашли в Сирии древнейшие мусульманские захоронения

Палеогенетики обнаружили в окрестностях кургана Телль-Карасса на юге Сирии пока самое древнее мусульманское захоронение на Ближнем Востоке, где упокоены останки первых выходцев с Аравийского полуострова времен Дамасского халифата,сообщила пресс-служба Шведского исследовательского совета (SRC).

«Изначально мы думали, что изучаем останки первых фермеров Ближнего Востока. Когда мы извлекли и изучили ДНК из костей двух усопших древних людей, мы неожиданно обнаружили, что эти могилы относились к гораздо более поздней исторической эпохе – времени правления первых халифов из династии Омейядов», – передает ТАСС слова научного сотрудника Бургосского университета (Испания) Кристины Вальдиосера.

Сирия и другие регионы Ближнего Востока стали частью Арабского халифата во времена правления первых халифов - сподвижников пророка Мухаммеда. В середине VII века они стали центром Дамасского халифата, первого крупного мусульманского государства в истории человечества. Его появление ассоциируется с формированием основ исламской культуры, законотворчества, финансов и других ключевых элементов цивилизации.

Вальдиосера и ее коллеги случайным образом обнаружили могилы первых выходцев с Аравийского полуострова, проникнувших в Сирию в эпоху становления Дамасского халифата. Ученые совершили это открытие во время изучения останков древних людей, найденных в окрестностях кургана Телль-Карасса на юге Сирии. Могилы первых мусульман Как объясняют археологи, на территории этого памятника культуры находится одна из самых древних стоянок, относящихся к натуфийской культуре (XIII–X тыс. до н. э.). Она привлекает внимание ученых тем, что ее представители еще не перешли полностью к земледелию, но при этом они вели оседлый образ жизни и умели обрабатывать и возделывать злаки.

Примерно десять лет назад ученые обнаружили на одном из склонов кургана Телль-Карасса массовое захоронение, где были погребены тела четырнадцати взрослых мужчин и женщин. Их обнаружение породило огромный интерес со стороны палеогенетиков, изучающих происхождение этого древнего народа. Вальдиосера и ее коллеги попытались получить подобные сведения, для чего они извлекли обрывки ДНК из костей всех древних жителей Сирии и измерили их возраст при помощи радиоуглеродного анализа. Эти замеры привели к неожиданному открытию. Оказалось, что кости из кургана Телль-Карасса были значительно моложе, чем предполагали ученые. Они были захоронены в конце VII или в начале VIII века, во времена становления Дамасского халифата. Более того, анализ геномов двух индивидов, чья ДНК сохранилась достаточно хорошо, указал на то, что они не были местными жителями и представителями натуфийской культуры, а выходцами с Аравийского полуострова.

И то и другое, по словам исследователей, говорит о том, что данное захоронение представляет собой не могильник времен неолита, а одно из первых мусульманских кладбищ за пределами Аравии. Его дальнейшее изучение, как надеются Вальдиосера и ее коллеги, позволит ученым значительно расширить наши представления о ранних погребальных обрядах мусульман и истории распространения ислама.

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