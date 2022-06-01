Евгений Миронов о Донбассе: Когда я увидел все своими глазами, вопросы у меня отпали

Решение приехать в Донбасс было личным желанием, все вопросы отпадают, когда видишь людей, которые все это пережили, и пострадавших детей в больницах, заявил Народный артист России Евгений Миронов. Он привез в Донецкую народную республику Театр наций со спектаклем ко Дню защиты детей в рамках гуманитарной миссии «Единой России».

«Когда ты приезжаешь сюда и видишь своими глазами – это совсем другое дело. И вчерашний день – один из самых тяжелых в моей жизни, потому что я увидел людей, которые это все пережили. Увидел и жителей, и врачей. Фантастических людей, которые приезжают из разных точек, из Сибири в том числе, и помогают. Детей в больницах, которые пострадали», – приводятся слова Евгения Миронова в Telegram-канале «Единой России». Он отметил, что это было его собственным решением приехать в Донбасс.

«Я бы сказал своим коллегам, что, по возможности, надо приехать сюда и увидеть все своими глазами. Увидеть и пообщаться. Творческие люди очень импульсивны, они часто реагируют моментально. Сейчас такой вал информации с разных сторон. Но когда ты приезжаешь сюда и видишь своими глазами – это совсем другое дело», – сказал народный артист.

Также с гуманитарной миссией в ЛНР приехал зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров. Вместе с первым зампредом комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артемом Бичаевым он посетил расположение бойцов федеральной службы войск национальной гвардии. Депутаты передали личному составу жизненно важные на фронте технические средства, а также письма со словами поддержки, которые им написали смоленские школьники. Туров посетил одну из больниц, где проходят лечение раненые бойцы. В больницу города Кировска ЛНР он доставил очередную партию медикаментов, перевязочных материалов, оборудование и письма поддержки от смоленских школьников.

Между тем секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак открыл в Мариуполе футбольный турнир на Кубок гуманитарного центра «Единой России», организованный «Молодой Гвардией Единая Россия и «Волонтерской Ротой». В турнире приняли участие более 30 детей из школ №5 и №41 Мариуполя, а также команда из Новоазовска. Секретарь Генсовета сообщил, что турнир будет ежегодным.

«Очень символично, что этот турнир проходит сегодня – в День защиты детей. Для Мариуполя эта тема как ни для какого другого города важна. Мариупольцы пропустили ее через себя. И, мне кажется, это самый главный символ того, что в Мариуполь наконец-то возвращается мирная жизнь. Хочу поприветствовать команды, участников соревнований, пожелать вам честной и чистой борьбы, честных и чистых побед», – сказал Турчак.

Ранее актер Дмитрий Дюжев, певец Григорий Лепс и певица Лариса Долина выступали с праздничным концертом в Донбассе.