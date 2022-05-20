Минюст включил Ходорковского и Каспарова в список иноагентов

Покупавшие украинское зерно страны попросили Россию о поставках

Многие покупавшие украинские пшеницу и кукурузу страны в поиске новых поставщиков обращаются прежде всего к России, сообщила директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.

«В настоящее время многие страны-покупатели украинской пшеницы и кукурузы начинают искать новых поставщиков и прежде всего, конечно же, обращаются к России. Сегодня мы получили возможность значительно расширить географию продаж и объем поставок, то есть замещать украинское зерно на рынках крупнейших стран импортеров», – приводит выдержку из материалов РЗС РИА «Новости».

На Россию и Украину последние годы приходилось порядка 30% мировой торговли пшеницей.

Россия, последние годы стабильно занимавшая позицию мирового лидера по экспорту пшеницы, рассчитывает в 2022 году на рекордный сбор этой культуры (87 млн тонн) и достаточно высокий урожай в целом по зерну (130 млн тонн), что даст возможность частично поддержать выпадающие украинские поставки. В 2021 году РФ собрала 121,317 млн тонн зерна, в том числе 76 млн тонн пшеницы.

«Уже обратилась Эфиопия, которая 45% своих потребностей в пшенице закупала на Украине – порядка 600 тыс. тонн; 23% закрывали Штаты, мы поставляли 13%», – сказала Тюрина, также напомнив про возобновление после ввода санкций в отношении РФ закупок Саудовской Аравией (60 тыс. тонн на прошлой неделе).

По оценке Минсельхоза США, снижение производства зерновых культур на Украине в 2022-2023 сельхозгоду (начинается с 1 июля) составит порядка 38,5 млн тонн, до уровня сбора 48 млн тонн: в том числе производство пшеницы может снизиться на 11,5 млн тонн, а кукурузы (основной экспортной культуры) – на 22,6 млн. Такое снижение производства может привести к серьезному падению и объемов экспорта – сразу на 24 млн тонн, до 21 млн: экспорт украинской пшеницы оценивается сейчас в 10 млн тонн (минус 9 млн тонн по сравнению с прошлым сезоном), кукурузы – в 9 млн тонн (минус 14 млн тонн).

«Мировое производство падает, растет торговля, на этом фоне возможна тенденция роста мировых цен. Есть понятие баланса производства и потребления пшеницы, и по балансу не вижу резкого скачка цен от текущих», – сказала Тюрина.

По данным РЗС, украинскую пшеницу покупают такие крупнейшие мировые импортеры, как Египет (в среднем в год порядка 3,4 млн тонн), Индонезия (2,8 млн тонн), Турция (1,6 млн тонн), Пакистан (1,4 млн тонн), Марокко (1 млн тонн) и другие. В свою очередь украинскую кукурузу покупают, в частности, Китай (порядка 8 млн тонн в год), Испания (2,5 млн тонн), Нидерланды и Египет (по 2,2 млн тонн), Иран (1,7 млн тонн), Турция (более 1 млн тонн).

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Гааге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте обвинил Россию в грядущем глобальном продовольственном кризисе. В начале мая министр экономики Германии Свенья Шульце предупредила об угрозе начала сильнейшего голода в мире со времен Второй мировой из-за пандемии коронавируса и обострения ситуации на Украине.

В прошлый четверг посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отверг обвинения в адрес России в продовольственном кризисе, подчеркнув, что киевские власти минируют акватории портов, не давая судам доставлять провизию и прочие товары в другие государства, а попытки России согласовать открытие гуманитарных коридоров игнорируются.

В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что мировой продовольственный кризис начался много лет назад, задолго до начала спецоперации России на Украине, его причинами стали в том числе пандемия и просчеты западных стран. Глава МИД России подчеркивал, что нынешняя ситуация усугубила проблему, а западные санкции стали одной из ключевых причин нарушения поставок продовольствия, что и обострило кризис.

Тогда же секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев констатировал, что на фоне антироссийских санкций мир постепенно погружается в беспрецедентный продовольственный кризис, в результате которого десятки миллионов людей в Африке или на Ближнем Востоке по вине Запада окажутся на грани голода. «Чтобы выжить, они устремятся в Европу. Не уверен, что Европа переживет кризис», – сказал секретарь СБ России.

В начале апреля президент России Владимир Путин подчеркивал, что ситуация на мировом рынке продовольствия за последние два года осложнилась из-за ошибок в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран. Президент напомнил, что в мире на фоне минимальных запасов продовольствия сейчас вводятся новые санкции, блокируется работа предприятий и поставок удобрений из России и Белоруссии, а собственное производство на Западе падает из-за высоких цен на природный газ. В свою очередь сенатор Алексей Пушков подсказал Западу способ избежать нехватки еды.

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