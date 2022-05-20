|
|
Минюст включил Ходорковского и Каспарова в список иноагентов
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В реестр физлиц-иноагентов Минюста включены шахматист Гарри Каспаров и экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, сообщила пресс-служба Минюста России.
20 мая в перечень были включены Ходорковский Михаил Борисович, Каспаров Гарри Кимович, следует из реестра на сайте ведомства.
Ранее в список СМИ-иноагентов были включены российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн, бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией** (ФБК*, признан в России экстремистской организацией) Любовь Соболь.
Покупавшие украинское зерно страны попросили Россию о поставках
|
|
Многие покупавшие украинские пшеницу и кукурузу страны в поиске новых поставщиков обращаются прежде всего к России, сообщила директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.
«В настоящее время многие страны-покупатели украинской пшеницы и кукурузы начинают искать новых поставщиков и прежде всего, конечно же, обращаются к России. Сегодня мы получили возможность значительно расширить географию продаж и объем поставок, то есть замещать украинское зерно на рынках крупнейших стран импортеров», – приводит выдержку из материалов РЗС РИА «Новости».
На Россию и Украину последние годы приходилось порядка 30% мировой торговли пшеницей.
Россия, последние годы стабильно занимавшая позицию мирового лидера по экспорту пшеницы, рассчитывает в 2022 году на рекордный сбор этой культуры (87 млн тонн) и достаточно высокий урожай в целом по зерну (130 млн тонн), что даст возможность частично поддержать выпадающие украинские поставки. В 2021 году РФ собрала 121,317 млн тонн зерна, в том числе 76 млн тонн пшеницы.
«Уже обратилась Эфиопия, которая 45% своих потребностей в пшенице закупала на Украине – порядка 600 тыс. тонн; 23% закрывали Штаты, мы поставляли 13%», – сказала Тюрина, также напомнив про возобновление после ввода санкций в отношении РФ закупок Саудовской Аравией (60 тыс. тонн на прошлой неделе).
По оценке Минсельхоза США, снижение производства зерновых культур на Украине в 2022-2023 сельхозгоду (начинается с 1 июля) составит порядка 38,5 млн тонн, до уровня сбора 48 млн тонн: в том числе производство пшеницы может снизиться на 11,5 млн тонн, а кукурузы (основной экспортной культуры) – на 22,6 млн. Такое снижение производства может привести к серьезному падению и объемов экспорта – сразу на 24 млн тонн, до 21 млн: экспорт украинской пшеницы оценивается сейчас в 10 млн тонн (минус 9 млн тонн по сравнению с прошлым сезоном), кукурузы – в 9 млн тонн (минус 14 млн тонн).
«Мировое производство падает, растет торговля, на этом фоне возможна тенденция роста мировых цен. Есть понятие баланса производства и потребления пшеницы, и по балансу не вижу резкого скачка цен от текущих», – сказала Тюрина.
По данным РЗС, украинскую пшеницу покупают такие крупнейшие мировые импортеры, как Египет (в среднем в год порядка 3,4 млн тонн), Индонезия (2,8 млн тонн), Турция (1,6 млн тонн), Пакистан (1,4 млн тонн), Марокко (1 млн тонн) и другие. В свою очередь украинскую кукурузу покупают, в частности, Китай (порядка 8 млн тонн в год), Испания (2,5 млн тонн), Нидерланды и Египет (по 2,2 млн тонн), Иран (1,7 млн тонн), Турция (более 1 млн тонн).
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Гааге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте обвинил Россию в грядущем глобальном продовольственном кризисе. В начале мая министр экономики Германии Свенья Шульце предупредила об угрозе начала сильнейшего голода в мире со времен Второй мировой из-за пандемии коронавируса и обострения ситуации на Украине.
В прошлый четверг посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отверг обвинения в адрес России в продовольственном кризисе, подчеркнув, что киевские власти минируют акватории портов, не давая судам доставлять провизию и прочие товары в другие государства, а попытки России согласовать открытие гуманитарных коридоров игнорируются.
В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что мировой продовольственный кризис начался много лет назад, задолго до начала спецоперации России на Украине, его причинами стали в том числе пандемия и просчеты западных стран. Глава МИД России подчеркивал, что нынешняя ситуация усугубила проблему, а западные санкции стали одной из ключевых причин нарушения поставок продовольствия, что и обострило кризис.
Тогда же секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев констатировал, что на фоне антироссийских санкций мир постепенно погружается в беспрецедентный продовольственный кризис, в результате которого десятки миллионов людей в Африке или на Ближнем Востоке по вине Запада окажутся на грани голода. «Чтобы выжить, они устремятся в Европу. Не уверен, что Европа переживет кризис», – сказал секретарь СБ России.
В начале апреля президент России Владимир Путин подчеркивал, что ситуация на мировом рынке продовольствия за последние два года осложнилась из-за ошибок в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран. Президент напомнил, что в мире на фоне минимальных запасов продовольствия сейчас вводятся новые санкции, блокируется работа предприятий и поставок удобрений из России и Белоруссии, а собственное производство на Западе падает из-за высоких цен на природный газ. В свою очередь сенатор Алексей Пушков подсказал Западу способ избежать нехватки еды.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Владелец «Азовстали» решил продать суперъяхту из-за «сложившихся обстоятельств»
|
|
Самый богатый человек Украины миллиардер Ринат Ахметов, владеющий сталелитейный заводом «Азовсталь» в Мариуполе, решил продать свою суперъяхту, чтобы «не быть похожим на российских бизнес-магнатов».
Известно, что яхта, известная под кодовым названием Luminance, после завершения строительства может войти в число 10 крупнейших суперъяхт в мире. При этом половина из них принадлежит российским бизнес-магнатам. Ахметов рассматривает возможность продажи яхты еще до того, как она будет достроена, «учитывая текущие обстоятельства», передает New York Times слова директора по международным связям компании Ахметова System Capital Management Джока Мендозы-Уилсона.
Уточняется, что роскошное судно длиной 475 футов схоже по размеру с крейсером ВМФ России «Москва», затонувшим в прошлом месяце в Черном море.
Издание подчеркивает, что такой шаг предпринят в попытке избавиться от намеков о прошлом Ахметова в качестве пророссийского олигарха. Владение роскошной яхтой стало символом статуса для олигархов из России и других бывших республик Советского Союза, которые в последние годы затмили королей, принцев, султанов и шейхов государств Персидского залива как главных покупателей самых больших судов, заявляет NYT.
Ранее власти Италии заявили, что содержание имущества, изъятого у российских олигархов из-за антироссийских санкций, обойдется стране почти в 14 млн евро за год. Столько в этом году будет стоить итальянскому государству содержание «замороженных» мегавилл и роскошных яхт. Среди них активы миллиардеров Алишера Усманова, Петра Авена, Геннадия Тимченко, журналиста Владимира Соловьева и бизнесмена Алексея Мордашова.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: Сверхприбыли Газпрома полностью окупили «Северный поток – 2»
|
|
На фоне резкого роста цен на газ Россия в 2022 году может получить за поставки в Европу рекордные 100 млрд долларов, сверхприбыли Газпрома полностью окупили проект «Северный поток – 2», пишет в статье для французского издания Echos обозреватель Винсент Колен со ссылкой на аналитиков Citi.
Автор публикации отметил, что входящие в Евросоюз страны ежедневно отправляют 200 млн долларов Газпрому, несмотря на «санкции, громкие заявления и обещания эмбарго», передает РИА «Новости».
«Благодаря резкому росту цен Россия должна получить 100 млрд долларов за газ, поставленный в Европу в этом году, что почти вдвое больше, чем в прошлом, когда цены уже были высокими. И это без учета доходов от нефти, угля и другого сырья», – считает Колен.
По его мнению, Россия выиграла первый раунд «энергетической битвы», поскольку даже если Евросоюз станет покупать чуть меньше газа, скачок цен компенсирует падение объемов поставок. «Угрожая [России] эмбарго, но не предпринимая никаких действий, европейцы попали в ловушку, а [президент РФ] Владимир Путин одерживает верх в этой ситуации», – говорится в статье. Автор также выразил мнение, что сверхприбыли Газпрома полностью окупили газопровод «Северный поток – 2».
Накануне в Кремле заявили об отсутствии надежд на запуск проекта «Северный поток – 2». В прошлую среду представитель Министерства экономики Германии заявила, что проект «Северный поток – 2» фактически умер после начала спецоперации России на Украине. В начале мая Газпром решил задействовать сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток – 2» для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России.
В среду стало известно, что ЕК подготовила план по отказу от энергоносителей из России. В понедельник стало известно, что Германия, несмотря на беспрецедентное число санкций, стала больше платить за импорт российских товаров, в первую очередь за энергоносители.
В апреле министр экономики Германии Роберт Хабек предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа». Другой министр Германии, глава минсельхоза ФРГ Джем Оздемир в марте предлагал немцам есть меньше мяса, чтобы противостоять России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
G7 пригрозила изолировать Россию от мировой экономики
Группа семи (G7) пообещала продолжать изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики, говорится в коммюнике министров финансов неформального объединения Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.
«Мы подчеркиваем совместную приверженность нашему непреклонному и координированному санкционному ответу» на действия России. Мы продолжаем быть приверженными делу полного применения и соблюдения наших экономических и финансовых санкций и продолжаем внимательно следить, чтобы не допустить уклонения, обхода и замещения [введенных санкций]», – отметили министры финансов G7, передает ТАСС.
Они добавили, что будут повышать для Москвы цену проведения ее военной операции на Украине путем «изоляции России и Белоруссии от глобальной экономики».
Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что страны Группы семи (G7) усиливают прямое вмешательство во внутренние дела России, что подтверждает необходимость совершенствования законодательства по защите суверенитета России.
До этого главы МИД стран G7 – Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония – пообещали поставлять оружие Украине «до тех пор, пока это будет необходимо». В прошлое воскресенье страны G7 взяли на себя обязательство постепенно «прекратить импорт российской нефти и снизить зависимость от российских энергоносителей».
Р оссийский постпред при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
Шольц обвинил Россию в глобальном продовольственном кризисе
|
|
Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Гааге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте возложил на Россию ответственность за возможный глобальный продовольственный кризис.
Глава правительства ФРГ предупредил об опасности «серьезного продовольственного кризиса, особенно на глобальном Юге», якобы вызванного, по его словам, проведением специальной военной операции РФ на Украине, передает ТАСС.
«Говоря прямо: ответственность за это несет только Россия», – выступил с утверждением Шольц. Он также заявил, что Россия якобы блокирует торговые пути для экспорта зерна с Украины. Для противодействия этому кризису Германия в качестве председателя в Группе семи (G7) создала Альянс для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. «Этот альянс открыт для всех, кто не хочет стоять в стороне и смотреть, как беднейшие [страны] мира расплачиваются за российскую агрессию», – заявил Шольц.
В начале мая министр экономики Германии Свенья Шульце предупредила об угрозе начала сильнейшего голода в мире со времен Второй мировой войны из-за пандемии коронавируса и обострения ситуации на Украине. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отверг обвинения в адрес России в продовольственном кризисе, подчеркнув, что киевские власти минируют акватории портов, не давая судам доставлять провизию и прочие товары в другие государства, попытки России согласовать открытие гуманитарных коридоров игнорируются.
В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что мировой продовольственный кризис начался много лет назад, задолго до начала спецоперации России на Украине, его причинами стали в том числе пандемия и просчеты западных стран. Глава МИД России подчеркнул, что нынешняя ситуация усугубила проблему, а западные санкции стали одной из ключевых причин нарушения поставок продовольствия, что и обострило кризис.
Тогда же секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев констатировал, что на фоне антироссийских санкций мир постепенно погружается в беспрецедентный продовольственный кризис, в результате которого десятки миллионов людей в Африке или на Ближнем Востоке по вине Запада окажутся на грани голода. «Чтобы выжить, они устремятся в Европу. Не уверен, что Европа переживет кризис», – сказал секретарь СБ России.
В начале апреля президент России Владимир Путин подчеркивал, что ситуация на мировом рынке продовольствия за последние два года осложнилась из-за ошибок в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран. Президент напомнил, что в мире на фоне минимальных запасов продовольствия сейчас вводятся новые санкции, блокируется работа предприятий и поставок удобрений из России и Белоруссии, а собственное производство на Западе падает из-за высоких цен на природный газ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В офисе Зеленского захотели дерусифицировать Харьков и Донбасс
|
|
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк захотел искоренить понятие «русские» в Донбассе и Харьковской области, сообщило издание «Страна.ua».
«Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово «русские». Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово «русские», – приводит РИА «Новости» слова советника главы офиса президента Украины, сказанные в эфире телемарафона. Подоляк также призвал к тому, чтобы представителей власти ДНР и ЛНР там «не было физически».
Накануне президент США Джордж Буш в ходе разговора с «Владимиром Зеленским», роль которого исполнили российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, заявил, что миссия Украины «состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше русских войск».
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В российском оборонном ведомстве подчеркивают, что проводимая Вооруженными силами РФ спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о применении Су-57 в спецоперации на Украине
Воздушно-космические силы (ВКС) России применяют истребители Су-57 в ходе военной спецоперации на Украине, рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Применение самолетов Су-57 на Украине началось уже через две-три недели после начала спецоперации. Самолеты работают вне зоны активного поражения средствами ПВО противника, применяя ракетное вооружение», – сообщил источник ТАСС.
Ранее китайские СМИ сообщали, что появление Су-57 остановило доминирование США в сфере высокотехнологичных истребителей пятого поколения и стало серьезной угрозой для американцев.
Шойгу анонсировал поступление в войска стратегических беспилотников
|
|
Стратегические беспилотники скоро будут поставлены в российские войска, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«В ближайшей перспективе ожидается поставка стратегических беспилотников», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на коллегии Минобороны.
Он отметил, что применение таких машин позволит сберечь лётный состав и значительно сократить затраты на решение разведывательных и огневых задач за счёт снижения расхода боеприпасов и ресурса авиатехники.
«На оснащение армии и флота продолжают поступать современные комплексы с беспилотными летательными аппаратами оперативного назначения», – подчеркнул Шойгу.
По его словам, российские военные активно применяют беспилотники для решения широкого спектра задач.
«За последние 10 лет интенсивность их полётов возросла в 7 раз, годовой налет – в 23 раза», – сказал Шойгу.
Он уточнил, что с 2015 года беспилотная авиация круглосуточно контролирует обстановку практически на всей территории Сирии. С начала сирийской операции выполнено более 58 тыс. полетов, при этом общий налет превысил 377 тыс. часов, отметил министр.
Ранее замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника (БПЛА) С-70 «Охотник» состоялась на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова.
Шойгу назвал число сдавшихся националистов на «Азовстали»
|
|
Уже 1908 украинских националистов, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен, заявил на коллегии Минобороны министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
«Продолжается блокирование завода «Азовсталь». С территории завода эвакуированы мирные граждане, которых удерживали там украинские националисты. Спасено 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей. Всем оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь. Заблокированные на заводе националисты начали сдаваться в плен. На данный момент сложили оружие 1908 человек», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.
Он также напомнил, что ранее сложили оружие 1387 украинских морских пехотинцев.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что на данный момент с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, где были заблокированы остатки украинской группировки в городе, вышли более половины киевских силовиков, и процесс продолжается.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пушков подсказал Западу способ избежать нехватки еды и энергоресурсов
|
|
Странам Запада надо было дать Москве гарантии безопасности, а не пытаться душить Россию санкциями, тогда не было бы никакого кризиса – ни энергетического, ни пшеничного, выразил уверенность сенатор Алексей Пушков.
«Надо было дать гарантии безопасности России, а не пытаться душить ее санкциями. И не было бы никакого кризиса – ни энергетического, ни пшеничного. Вместо этого, увлеченные игрой в подчинение мира, на Западе по большому счету «проглядели», что глобализация – это взаимозависимость, а не только зависимость остального мира от Запада. А теперь с удивлением это обнаруживают», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Гааге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте обвинил Россию в грядущем глобальном продовольственном кризисе. В начале мая министр экономики Германии Свенья Шульце предупредила об угрозе начала сильнейшего голода в мире со времен Второй мировой из-за пандемии коронавируса и обострения ситуации на Украине.
В прошлый четверг посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отверг обвинения в адрес России в продовольственном кризисе, подчеркнув, что киевские власти минируют акватории портов, не давая судам доставлять провизию и прочие товары в другие государства, а попытки России согласовать открытие гуманитарных коридоров игнорируются.
В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что мировой продовольственный кризис начался много лет назад, задолго до начала спецоперации России на Украине, его причинами стали в том числе пандемия и просчеты западных стран. Глава МИД России подчеркивал, что нынешняя ситуация усугубила проблему, а западные санкции стали одной из ключевых причин нарушения поставок продовольствия, что и обострило кризис.
Тогда же секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев констатировал, что на фоне антироссийских санкций мир постепенно погружается в беспрецедентный продовольственный кризис, в результате которого десятки миллионов людей в Африке или на Ближнем Востоке по вине Запада окажутся на грани голода. «Чтобы выжить, они устремятся в Европу. Не уверен, что Европа переживет кризис», – сказал секретарь СБ России.
В начале апреля президент России Владимир Путин подчеркивал, что ситуация на мировом рынке продовольствия за последние два года осложнилась из-за ошибок в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран. Президент напомнил, что в мире на фоне минимальных запасов продовольствия сейчас вводятся новые санкции, блокируется работа предприятий и поставок удобрений из России и Белоруссии, а собственное производство на Западе падает из-за высоких цен на природный газ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол Украины выступил с новыми обвинениями в адрес Шольца
Посол Украины в Германии Андрей Мельник снова обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в нерешительности из-за задержек с передачей Киеву тяжелых военных вооружений, пишет Welt.
«У меня сложилось впечатление, что канцлер не хочет поставлять Украине тяжелое оружие», – передает РИА «Новости» его слова.
По словам Мельника, Германия тянет время и ждет перемирия. Тогда, по его мнению, ее власти сошлются на отсутствие необходимости в отправке военной техники.
Кроме того, посол раскритиковал Берлин за отсутствие на Украине обещанных танков Leopard1, ЗСУ «Гепард» и БМП Marder. «А объявленный кольцевой обмен танками Т-72 для Украины из Словении до сих пор не состоялся», – добавил Мельник.
Накануне Мельник все же предпринял попытку объяснить свои предыдущие резкие выпады в адрес Шольца. Так, посол заявил, что, прибегнув к резкой риторике в адрес канцлера, он не хотел обидеть его, а пытался лишь подтолкнуть к изменению политики Германии в отношении Украины. «У меня не было цели кого-то обидеть», – заявил он.
Эксперт сравнил вывоз зерна с Украины в Европу с событиями столетней давности
|
|
«Россию пытаются сделать крайней в ухудшающейся продовольственной ситуации в мире. Однако российские действия на Украине стали триггером, но не причиной происходящего», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заподозрил Киев в оплате западного оружия зерном.
«На самом деле, причина мирового продовольственного кризиса в другом. В 2020-2021 годах центробанки разных стран мира напечатали больше 12 трлн в долларовом эквиваленте. Эти деньги пошли на биржи, в криптовалюту, часть досталась населению и благодаря этому была разогнана инфляция», – рассказал эксперт.
«Вместе с тем, сказались логистические сбои из-за пандемии. Возник разрыв между платежеспособным спросом и предложением, последнее запаздывало. Далее в дело включился Китай, который принялся формировать у себя продовольственные запасы на черный день. А черный день у него – это, очевидно, война за Тайвань», – продолжил он.
«После этого европейцы захотели поставить Белоруссию на колени, обложили их санкциями и изгнали с мирового рынка калийных удобрений», – добавил собеседник. Финальным аккордом в создании мирового продовольственного кризиса, по мнению Лизана, стало введение антироссийских санкций.
«Формально по зерновой отрасли санкции не введены. Но нужно понимать, что при этом необходимо проводить расчеты. Банки от российских контрагентов убегают, как черт от ладана. Поэтому многие сделки просто остановились», – рассказал экономист.
«Многие суда отказываются везти российские грузы. Из портов ушли операторы контейнерных перевозок. И в отношении российских удобрений происходит та же самая история», – добавил он. «Европейцы не хотят понимать всех предпосылок. В их сознании Россия напала на бедную и несчастную Украину, из-за чего в мире намечается голод», – подчеркнул Лизан.
«Евросоюз на 54% зависел от поставок кукурузы с Украины, на 19% поставок по пшенице, на 40-45% по поставкам подсолнечного масла, соответственно, если они и дальше хотят противостоять России и размахивать санкционной дубиной, то им необходим по крайней мере продовольственный тыл», – отметил он.
«Соответственно, европейцы хотят раскупорить порты Украины, выгрести оттуда все зерно, а что там после этого будет – их не волнует»,
– подчеркнул собеседник. «Мы не знаем сколько зерна находится в украинских зернохранилищах. На Украине в целом со статистикой проблемы. Цифра в 20 млн тонн известна исключительно со слов главы евродипломатии Жозепа Борреля и президента США Джо Байдена. Я думаю, зерна там гораздо меньше, потому что еще в прошлом году к октябрю было вывезено 55% продовольственной пшеницы», – рассказал эксперт.
«В медийной плоскости они переводят это все в борьбу с мировым голодом. Однако, европейцев абсолютно не волнуют, к примеру, проблемы Африки, их волнует ситуация с продовольствием исключительно внутри Европейского Союза», – отметил экономист.
Эксперт сравнил происходящее сегодня с событиями вековой давности, когда Германия эшелонами вывозила с Украины продовольствие, под предлогом защиты ресурсов от большевиков и главы директории Украинской народной республики Симона Петлюры.
«По прошествии 100 лет экономические и политические реалии изменились. Грабить теперь можно опосредованно, с помощью экономических инструментов принуждения. Для этого уже не нужно отправлять солдат в остроконечных шлемах, с винтовками и заставлять их выгребать зерно», – отметил эксперт.
«Теперь это можно сделать более «цивилизованно» – с использованием современных экономических инструментов. Да и эффективность их использования значительно выше. Зерно отдают добровольно, деньги выводят в офшоры и радуются», – добавил он.
«Дороже всего продовольствие сегодня на Украине. Люди недоедают, а многие уже на грани голода. Но про голод на Украине же никто не говорит. Потому что в понимании Запада – это аборигены, просто кожа у них белая», – резюмировал собеседник.
Накануне на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя заявил, что Россия подозревает Киев в оплате получаемого оружия зерном, которое сейчас массово закачивается в зернохранилища европейских стран. При этом Россию пытаются обвинить в глобальном продовольственном кризисе.
«Зерно, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, вывозится из страны самым активным образом – как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. Куда же оно идет?», – цитирует РИА «Новости» Небензю.
«У нас есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран. Так, как мы понимаем, Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение», – подчеркнул он.
Он также заявил, что Запад и Украина пытаются обвинить в глобальном продовольственном кризисе Россию, но это абсолютно лукавая картина.
«Самой заметной тенденцией последнего времени в эволюции политической культуры в западных государствах стало стремление сваливать все проблемы на Россию. После начала специальной военной операции на Украине отмечается едва ли не квантовое ускорение в продвижении установок на то, что во всем виновата Москва. Сюжеты, связанные с продовольственной безопасностью, стали при этом одними из лидеров среди обвинений в адрес нашей страны», – приводит ТАСС слова дипломата.
«Послушать вас, господа, так мы будто хотим заморить всех голодом, а вы с украинцами только якобы о том и печетесь, как бы спасти жизни голодающих. Картина вроде бы складная, но абсолютно лукавая», – добавил Небензя.
Ранее замминистра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что решение продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций со стороны США и ЕС, которые мешают свободной торговле.
Напомним, в понедельник верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что Евросоюз (ЕС) поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая.
В пятницу глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями вооруженных сил Украины.
Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: Командир бригады ВСУ Волына покинул «Азовсталь» и сдался в плен
|
|
Командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский по прозвищу Волына покинул территорию «Азовстали» и вышел для сдачи в плен, сообщили СМИ.
«Выглядел почти свеженьким, оружие сдал, вещи досмотрели – в общем прошел стандартную процедуру перед погрузкой в автобус. Процесс безоговорочной эвакуации в плен идет по плану», – написала в Telegram корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова.
Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что уже 1908 украинских националистов, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен.
Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что на данный момент с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, где были заблокированы остатки украинской группировки в городе, вышли более половины киевских силовиков, и процесс продолжается.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Порошенко предложил перекрыть нефтепровод «Дружба»
|
|
Экс-президент Украины Петр Порошенко во время интервью изданию Politico предложил перекрыть трубопровод «Дружба», транзит по которому позволяет обеспечивать нефтью Европу и является одним из источников доходов украинского бюджета.
«Перекрытие трубопровода «Дружба» стало бы мощным переломным фактором», – передает РИА «Новости» его слова.
Также он призвал к солидарности европейские страны, говоря об отказе от поставок российских энергоносителей.
Масштабные западные санкции в отношении российских энергоносителей уже привели к значительному росту цен на топливо и многие категории товаров.
Нефтепровод «Дружба» берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Нефтепровод обеспечивает экспорт нефти из России в Европу. Украинский участок нефтепровода находится в собственности «Укртранснафты». Россия оплачивает транзит.
Напомним, Евросоюз хочет снизить влияние отказа от импорта российских энергоресурсов на экономику, увеличив число сертификатов на углеродные выбросы. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против России, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Нафтогазе заявили о новом суде с Газпромом по платежам за транзит
|
|
В Нафтогазе заявили, что у компании начинается спор с Газпромом по поводу платежей за транзит газа, вероятно, вопрос будет решаться в арбитраже, заявил глава украинской компании Юрий Витренко.
«Похоже на то, что у нас начинается спор относительно транзита газа через Украину, и похоже на то, что у нас будет новый арбитраж между Нафтогазом и Газпромом по поводу транзита и платежей за транзит», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Витренко, сказанные телеканалу Sky News.
Транзитный договор компаний предполагает прокачку 40 млрд кубометров газа. Украина со своей стороны обязана предоставить Газпрому мощности под прокачку. Российская компания может поставлять и меньше газа, но обязана полностью оплачивать гарантированный объем согласно заложенному в контракте принципу «качай или плати».
С 11 мая украинская сторона прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка». В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС «Суджа». Газпром заявил, что перенос всех объемов на «Суджу» технологически невозможен.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД