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Боррель выразил желание сесть за стол переговоров с Путиным из-за Украины
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о готовности в любой момент сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным из-за ситуации на Украине.
Боррель продемонстрировал готовность сесть за стол переговоров с российским президентом «хоть завтра», передает ТАСС со ссылкой на газету «Паис».
При этом представитель ЕС отметил, что между государствами – членами сообщества нет единства по вопросу отказа от российских энергоресурсов.
«Я не могу назвать дату (одобрения нового пакета санкций, включающего нефть и газ). Насколько я знаю, предложения на столе нет, но есть варианты, как лучше это сделать. Ни по одному из этих предложений нет единогласия», – сказал он.
По словам Борреля, это решение принадлежит ЕС – политике высокого уровня, однако до сих пор не было соглашения. «ЕС не давал указаний ввести налог или запрет на импорт [нефти и газа из РФ]. Есть некоторые государства-члены, вы знаете, какие, которые ясно заявили, что они наложат на это вето. Если это тот случай, нравится нам это или нет, единогласное решение не может быть принято», – добавил он.
Представитель ЕС подчеркнул, что эти страны могут решить действовать в соответствии с коллективным решением, которое официально не является решением ЕС. «И помните, что Россия получает гораздо больше денег от нефти, чем от газа. Сокращение закупаемой в России нефти очень важно», – сказал Боррель.
Ранее стало известно, что ЕС пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование.
Так, после запрета на поставки российского угля страны ЕС, включая Польшу и Францию, выступают за полный отказ от российских энергоносителей, тогда как против этого высказываются Германия, Австрия и Венгрия.
Накануне в австрийской нефтегазовой компании OMV сообщили, что Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти. В среду глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о намерении ФРГ отказаться от российских энергетических поставок. Тем временем Индия удвоила закупки российской нефти, проигнорировав предупреждение со стороны США.
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Медведев резко ответил на угрозу секретаря СНБО Украины нанести удар по Крымскому мосту
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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил об ответном ударе с российской стороны в ответ на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о якобы планах ВСУ атаковать Крымский мост.
«Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», – написал он в своем Telegram-канале.
Между тем сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказала, как защищается Крымский мост.
«Мы и раньше понимали: хочешь мира – готовься к войне. Поэтому Крымский мост является в настоящее время самым защищенным мостом в мире», – передает ее слова РИА «Новости».
Ковитиди сообщила, что мост защищен с воздуха двумя полками, оборудованными С-400, создающим над мостом своеобразный купол диаметром в 400 километров. Также есть дополнительная многоступенчатая защита моста системами ПВО, в том числе «Панцирями С-1».
«Таким образом, уйти незамеченным в воздухе невозможно», – сказала она.
С воды мост также защищен не только возможностями Черноморского флота, конструкция оснащена очень серьезной системой гидролокации, исключающей подводные диверсии, продолжила она. Также ежедневно проводится дополнительное обследование несущих конструкций моста. Сенатор отметила, что все они будут отражены.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о возможном ударе по Крымскому мосту являются анонсированием теракта и должны повлечь наказание.
Немецкие СМИ: Канцлеру Германии грозит отставка из-за Украины
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Затягивание канцлером Германии Олафом Шольцем принятия решения о поставках тяжелых вооружений на Украину может вызвать острый внутриполитический кризис в самой ФРГ и привести к отставке канцлера.
По данным газеты Bild, Минобороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка потребностей ВСУ, который передал Берлину Киев. У издания в распоряжении есть список, который передала украинская сторона, и одобрил Берлин. Список сократился с 48 до 24 страниц.
Киев просит танки Leopard, бронемашины Marder, Puma, GTK Boxer и TPz 1 Fuchs, а также реактивные системы залпового огня, противокорабельные ракеты, противотанковые комплексы Milan и Spike. Газета отмечает, что из одобренного Берлином списка «исчезло все тяжелое вооружение», которое немецкая промышленность хотела продать Киеву.
Сообщается, что большинство партий, включая правящую коалицию в составе Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии «Союз-90»/«Зеленые» и Свободной демократической партии (СвДП) – так называемой коалиции «Светофор» – поддерживают поставки вооружений Киеву.
Der Spiegel пишет, что если Шольц по-прежнему будет затягивать поставки тяжелых вооружений Украине, его положение станет настолько шатким, что в Бундестаге может возникнуть вопрос о доверии к канцлеру.
Между тем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал позицию Шольца, который не спешит поставлять тяжелое вооружение на Украину.
«Польша поставляет Украине очень много оборонительного вооружения», а «Германия занимает тут двойственную позицию», – передает его слова ТАСС.
«Я буду говорить с канцлером Шольцем и убеждать его, что это поворотный момент в истории Европы и мира. Я буду убеждать его, что мы должны действовать вместе для сохранения свободы, увеличения шансов на возвращение мира и безопасности», – указал Моравецкий.
Напомним, посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью немецким СМИ выразил разочарование позицией канцлера Германии Олафа Шольца, отказавшего Киеву в новых поставках тяжелых вооружений. Мельник заявил, что бундесвер, вопреки заявлению Шольца, может поставлять Киеву то оружие, в котором нуждается Украина, и даже назвал конкретные виды вооружений. Заявления украинского посла возмутили немцев, которые призвали посадить дипломата «в танк до Киева». По их словам, Мельник принял бундесвер «за магазин самообслуживания».
Популярность Шольца резко упала, его политику в отношении Украины не одобряет более половины страны. Немцы терпят не только большие убытки, но и регулярные унижения от украинцев, часто это проявляется именно на уровне посла – Андрея Мельника.
Украинское воровство вынудило Румынию отказаться от поставок гумпомощи в Одессу
Румынское отделение Международного комитета Красного Креста (МККК) приостановило поставки гуманитарной помощи в Одессу из-за массовых хищений, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Международные организации, в том числе Международный комитет Красного Креста (румынское отделение), приостанавливают все поставки гуманитарной помощи в Одессу из-за массовых хищений должностными лицами военных администраций города и области поставляемого продовольствия и медикаментов», – заявил Мизинцев, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что жители юга Украины опасаются, что украинские националисты могут пойти на жуткую провокацию в Одессе, устроив кровавую бойню среди мирного населения.
Ходаковский: Киев упустил возможность деблокировать Мариуполь
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«Когда мы только вошли в город, у противника было очевидное превосходство. Мы же были в тактическом меньшинстве. При этом мы были в наступлении, а они – в обороне. Так что возможность деблокирования у ВСУ была», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Ранее Владимир Путин приказал не штурмовать завод «Азосталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
«Город фактически находится под нашим полным контролем. При этом есть территории, которые прилегают к заводу «Азовсталь», но не являются его непосредственной частью. И мы заканчиваем загонять оттуда противника на территорию именно завода», – рассказал Ходаковский.
Собеседник отметил, что «противник ежедневно теряет своих людей». «На сегодняшний день, по приблизительным оценкам, из ВСУ и нацбатов на всей территории «Азовстали», протяженность которой составляет около 9 километров, осталось всего 800 человек. Осложняющим фактором является информация о наличии на территории мирных граждан», – пояснил Ходаковский.
«Поэтому мы сейчас прилагаем максимум усилия для стягивания кольца настолько, чтобы в нем не осталось ни одной бреши. Чтобы даже у небольшой группы не было соблазна попытаться «прошмыгнуть» в каком бы то ни было направлении. Однако для мирных граждан выходы будут», – подчеркнул собеседник.
Ходаковский также предположил, что текущая ситуация в Мариуполе может серьезно ударить по репутации Владимира Зеленского. «Когда мы только вошли в город, у противника было очевидное превосходство. Мы же были в тактическом меньшинстве. При этом мы были в наступлении, а они – в обороне. Так что возможность деблокирования у ВСУ была. Но этой возможностью не воспользовались», – пояснил Ходаковский.
«ВСУ не смогли освободить тех, кто верно и преданно служил идее украинского национализма. И для тех, кто поддерживал эту идею, это дурной знак. Мне кажется, ВСУ и националистические батальоны расценят это как предательство со стороны Зеленского», – заключил Ходаковский.
В четверг российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить «нецелесообразный» штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и потребовал заблокировать участок так, чтобы «муха не пролетела».
Путин объяснил отмену штурма соображениями сохранения жизни российских военных. «Это тот случай, когда мы должны думать, – то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, – о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», – сказал он.
«Предложите еще раз всем (боевикам), кто до сих пор не сложил оружие, сделать это», – добавил Путин, подчеркнув, что российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение в соответствии с международными правовыми актами, раненым окажут квалицифицированную медпомощь.
Шойгу взял на контроль исполнение приказа, а также рассказал, что весь Мариуполь находится сейчас под контролем, боевики надежно заблокированы на территории завода. «На сегодня весь Мариуполь находится под контролем российской армии, Народной милиции Донецкой народной республики, а территория завода «Азовсталь» с находящимися [там] остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована», – отметил он. Шойгу добавил, что потребуется порядка трех-четырех дней, чтобы завершить эту работу по «Азовстали.
«Завершение боевой работы по освобождению Мариуполя – это успех (...) Поздравляю вас. Передайте слова благодарности в войска», – сказал на это глава государства. Он также предложил увековечить память российских военнослужащих, проявивших героизм и пожертвовавших жизнями в Донбассе. Президент добавил, что в понимании всей России военные – все герои. «Эти люди своими действиями и своим отношением к присяге этого заслужили», – подчеркнул Путин.
При этом ранее боевики «Азова» (батальон признан экстремистской организацией и запрещен на территории России – прим. ВЗГЛЯД) захотели эвакуироваться из Мариуполя с оружием, а Киев сорвал эвакуацию мирного населения с территории «Азовстали».
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Шойгу: Боевики в Мариуполе могли нанести удар по Таганрогу и Ростову-на-Дону
Украинские вооруженные формирования в Мариуполе имели тактические ракетные комплексы «Точка-У», способные поразить объекты в Таганроге и Ростове-на-Дону, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«В город было стянуто большое количество тяжелого вооружения, военной техники, в том числе танки, РСЗО «Смерч», «Ураган», артиллерийские системы большой мощности, ракетные комплексы «Точка-У». У «Точки-У» 120 километров дальность, а наш Таганрог – 94 километра от Мариуполя, столица Южного федерального округа Ростов примерно на этом расстоянии находится», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.
Он добавил, что в городе были созданы запасы ракет, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, продовольствия для длительного ведения боевых действий. Основные объекты городской инфраструктуры, в том числе морской порт и фарватер, были заминированы и заблокированы плавкранами.
Министр уточнил, что в Мариуполе у украинской стороны было 179 танков и боевых бронированных машин, 170 орудий и минометов.
По словам Шойгу, обстановка в Мариуполе сейчас спокойная и позволяет приступить к наведению порядка и налаживанию мирной жизни.
Ранее в четверг российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить «нецелесообразный» штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и потребовал заблокировать участок так, чтобы «муха не пролетела».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В МИДе назвали законной целью транспорт НАТО с оружием на территории Украины
Москва вправе считать законной целью транспорт США и НАТО с оружием, если он следует по украинской территории, говорим об этом прямо, заявил заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев.
«Прямо говорим представителям США, что американо-натовские транспорты с оружием, следующие по украинской территории, Вооруженные силы России вправе рассматривать в качестве законных военных целей», – цитирует РИА «Новости» Кошелева.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон направит Украине пакет военной помощи на 800 млн долларов, он будет включать тяжелую артиллерию и 144 тысячи снарядов, а также беспилотники.
До этого в Минобороны заявили, что российская ПВО сбила украинский самолет с западным оружием.
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Минобороны: Украинские нацисты мародерствовали в Николаевской области в российской форме
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Киевский режим провел постановочную съемку в поселке Воскресенское Николаевской области, чтобы обвинить российские войска в мародерстве, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«По имеющейся достоверной информации, в поселке городского типа Воскресенское Николаевской области киевским режимом заблаговременно подготовлена очередная изощренная провокация в целях дискредитации Вооруженных сил России перед мировой общественностью», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине, передает ТАСС.
Он сообщил, что по указанию командования ВСУ специалисты информационно-психологических операций провели постановочную съемку «актов мародерства», совершенных якобы российскими военнослужащими в отношении мирных граждан: переодетые в российскую форму боевики 191-го батальона 123-й бригады территориальной обороны с использованием автомобилей со знаком «Z» демонстративно грабили частные дома и осуществляли фото- и видеосъемку своих бесчинств на мобильные телефоны.
Ранее сообщалось, что украинские военные намерены провести провокацию в Луганской народной республике на Пасху с применением ракетного комплекса «Точка-У».
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Турция: В НАТО хотят продолжения войны на Украине
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Среди стран-членов НАТО есть государства, которые хотят продолжения войны на Украине, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу сказал в эфире телеканала CNN Turk, что таким образом ряд стран альянса хотят ослабить Россию, передает Anadolu Ajansi.
Министр отметил, что после российско-украинских переговоров в Анкаре полагали, что боевые действия не затянутся, однако вслед за заседанием глав МИД НАТО стало понятно, почему война продолжается.
«Такое впечатление сложилось после встречи министров иностранных дел стран НАТО. Потому что есть страны, которые хотят, чтобы эта война продолжалась. В НАТО есть те, кто хочет, чтобы война продолжалась. Они хотят, чтобы Россия продолжала войну и ослабла», – сказал Чавушоглу.
Он отметил, что Украина не должна рассматриваться в качестве «площадки для конкуренции».
Чавушоглу также прокомментировал вероятность встречи президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского в Стамбуле: по его словам, данный вопрос все еще в повестке дня и переговоры могут состояться, «если для этого возникнут условия».
«В принципе, они оба (президенты России и Украины) положительно отзываются о том, чтобы провести встречу, когда для этого возникнут подходящие условия», – сказал министр.
Ранее США пообещали поставить Украине еще больше боеприпасов и вооружений, Франция собралась гарантировать безопасность Украины поставками оружия, а глава МИД ФРГ Анналена Бербок не нашла у Германии вооружений для отправки на Украину.
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На освобожденных территориях ЛНР обнаружили русофобские детские комиксы
Во время освобождения территории ЛНР военнослужащие нашли проукраинские детские комиксы, где военные с нашивками флагов республик и флага России изображены злодеями, сообщили в Народной милиции ЛНР.
«В ходе освобождения территории Луганской народной республики военнослужащими оборонного ведомства были обнаружены проукраинские детские комиксы, что свидетельствует о том, что укронацисты пропагандируют русофобскую политику среди детей», – сообщила Народная милиция в своем Telegram-канале.
Солдаты ВС России и Народной милиции ЛНР в комиксе изображены в виде «кровожадных захватчиков», указало ведомство.
В марте в ДНР сообщили, что на освобожденных территориях республики нашли книги и брошюры, изображавшие жителей Донбасса как нелюдей.
Кадр из фильма «След» на Украине выдали за убийство в Бородянке
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Российская актриса Светлана Васильева подтвердила, что растиражированное фото жертвы, брошенной в коллектор, сделанное якобы в Бородянке на Украине, на самом деле кадр из сериала «След» с ее участием.
«Абсолютно точно. Это я, актриса Васильева Светлана. Снималась в сериале «След». Серия называлась «Неформалка». Все желающие могут просто посмотреть. Эти кадры как раз из начала серии», – заявила Васильева «Известиям».
По ее словам, она была удивлена, с какой уверенностью в Telegram-каналах пишут, что на фото убитая украинка.
«Ужасно. Так не должно быть. Если твое изображение использует кто-то, да еще в таких целях – это правда ужасно. Честно говоря, я увидела этот Telegram-канал, я посмотрела, что там пишут, этот скрин увидела. С такой уверенностью пишут, что это украинская дивчина. Как-то это все настолько низко. Неприятно», – отметила актриса.
По ее словам, вбросов сегодня очень много. Целью подобного фейка, по ее мнению, является попытка сыграть на эмоциях людей.
«Они, наверное, исходят из того, что есть такой тезис – «на войне все средства хороши». Но я держусь от этого в стороне. Очень много вбросов, ложной информации. Когда все закончится, тогда откроется правда. Мне очень жаль тех людей, которые сидят в этих каналах и верят в то, что там публикуют», – подчеркнула актриса.
Светлана Васильева рассказала, кадры для сериала сняли в промзоне в Москве. «Это был настоящий люк, правда, давно не действующий. Он был засыпан наполовину. Там, естественно, все аккуратно выложили, подстилочку сделали. Меня аккуратно туда уложили. Потом все это начали снимать. Я там лежала, наверное, минут пять, потому что сняли пару дублей. Вот и все», – вспоминает она.
Актриса уверена, что необходимо сделать опровержение, показать всем реальный источник данного кадра.
«То, что это фейк, я надеюсь, что будет опровержение этой информации. Просто нужно показать, откуда этот кадр. Если человек увидит, что это не убитая девушка, а живая актриса – из другой страны и другого города, то у человека закрадется сомнение и он критичнее будет относиться ко всем подобным публикациям», – отметила Светлана.
Ранее сообщалось, что на растиражированном в украинских пабликах фото –актриса Васильева, сыгравшая роль бухгалтера Ирины Черновской. Серия называется «Неформалка». Ее можно посмотреть на YouTube.
Напомним, ранее западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в Буче.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему сообщения о «зверствах» армии России в Буче – это ложь, и зачем она понадобилась.
Российские войска за сутки нанесли удары по 1001 военному объекту Украины
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Российские военные совместно с милицией Луганской народной республики за сутки нанесли удары по 1001 военному объекту Украины, поражены 58 пунктов управления, 162 огневые позиции украинской артиллерии, 771 опорный пункт и районы скопления живой силы и украинской военной техники, следует из данных брифинга Минобороны.
«Ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесены удары по 1001-му военному объекту Украины. Среди них поражены: 58 пунктов управления, 162 огневые позиции украинской артиллерии, 771 опорный пункт и районы скопления живой силы и украинской военной техники в населенных пунктах Маяки, Дибровное, Мазановка, Долина Краснополье, Великая Камышеваха, Червоное, Вернополье, Пашковка, Дмитровка, Новая Дмитровка, Высокий, Черноглазовка, Слатино, Золочев, Партизанское, Александровка, а также Шевченково Николаевской области», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
При этом отмечается, что российские военные взяли под полный контроль населенный пункт Кременная, «превращенный украинскими националистами в укрепрайон». Также стало известно, что оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 20 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районах населенных пунктов Шнурки, Новониколаевка, Александровка.
За последние сутки российскими средствами противовоздушной обороны были уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Березовая, Бражковка, Верхнеторецкое, Дебровка, Изюм, Калиновка, Киселевка, Лозовая, Новобогдановка, Новоалександровка и Чуваковка. Также в районе Донецкое в воздухе сбита украинская тактическая ракета «Точка-У».
В общей сложности с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 106 вертолетов, 511 беспилотных летательных аппаратов, 254 зенитных ракетных комплекса, 2410 танков и других боевых бронированных машин, 262 установки реактивных систем залпового огня, 1046 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2259 единиц специальной военной автомобильной техники.
Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России высокоточными ракетами нанесли удары по 12 украинским военным объектам, в том числе по двум пунктам управления ВСУ. Всего было уничтожено более 150 националистов.
До этого Минобороны сообщили, что за минувшую ночь российские ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1053 объектам украинской военной инфраструктуры, а авиация в течение ночи поразила 73 военных объекта Украины, сообщили в Минобороны. Таким образом, Вооруженные силы России ударили по 1126 военным объектам Украины.
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В США объяснили идею включения Финляндии и Швеции в НАТО
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Власти Соединенных Штатов в рамках противостояния с Россией подталкивают Финляндию и Швецию к вступлению в Североатлантический альянс, заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх на онлайн-семинаре.
«Мы также пытаемся противодействовать [президенту РФ Владимиру] Путину <…> путем помощи Европе в сокращении поставок энергоносителей из России, поощрения таких стран, как Финляндия и Швеция, к вступлению в НАТО, укрепления восточного фланга альянса, противодействия негативным последствиям этой войны в развивающемся мире, в особенности в плане поставок продовольствия, энергоносителей и потоков мигрантов», – приводит слова заместителя помощника президента США ТАСС.
По версии Сингха, включение Финляндии и Швеции в НАТО в сочетании с экономическими санкциями должно позволить Вашингтону «создать рычаг воздействия» на Россию.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их возможного вступления в НАТО.
Ранее Захарова обращала внимание, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс несет риск для стабильности на севере Европы, тем более, что членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность.
По сообщениям СМИ, Финляндия и Швеция якобы намерены вступить в НАТО летом 2022 года. Заявка Финляндии, как ожидается, должна поступить в июне, за ней последует Швеция.
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Мэр Варшавы пожаловался на трудности из-за наплыва беженцев с Украины
Плотность населения Варшавы увеличилась на 15% в связи с наплывом беженцев с Украины, что оказывает огромное давление на городские услуги, необходима финансовая поддержка Европы, заявил мэр польской столицы Рафал Тшасковский.
«Население Варшавы увеличилось на 15%. Это огромное давление, если говорить о городских услугах, – общественном транспорте, водоснабжении, вывозе мусора, образовании», – цитирует ТАСС Тшасковского.
По его словам, траты Варшавы на помощь беженцам уже «оцениваются в сотни млн злотых, а в перспективе месяцев и лет это будут миллиарды».
«Поэтому финансовая поддержка имеет огромное значение. Необходима международная и европейская стратегия, чтобы мы могли справиться с этой проблемой в долгосрочной перспективе», – добавил он, призвав власти и европейские институты направлять финансирование напрямую органам местного самоуправления.
С 24 февраля в Польшу с Украины приехали 2,885 млн беженцев. По оценкам МВД Польши, в республике остались по меньшей мере 1,5 млн из них, 300 тысяч – в двухмиллионной Варшаве. C 16 марта власти начали регистрировать беженцев, которые решили остаться в Польше, выдавая им индивидуальные идентификационные номера PESEL. Было выдано более 850 тыс. этих номеров. В основном их получили женщины и дети.
Прошедшие эту процедуру попадают в систему, где содержатся все их данные и биометрическая фотография. После регистрации они получают право легально жить и работать в Польше 18 месяцев, получая медицинскую помощь, социальные пособия, а также могут отдать детей в образовательные учреждения. Срок регистрации можно продлить до трех лет. По новому закону о помощи беженцам с Украины 60 тыс. человек с Украины начали работать в Польше.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему украинские беженцы приводят Европу в ужас.
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Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти
Австрия отказалась от импорта и прекратила переработку нефти из России в марте, сообщили в австрийской нефтегазовой компании OMV.
Представитель компании сообщил, что на нефтеперерабатывающих заводах OMV в австрийском Швехате и германском Бургхаузене доля российской сырой нефти всегда была довольно небольшой. «В течение марта мы заменили эти объемы другой сырой нефтью с рынка. В настоящее время мы не перерабатываем российскую нефть», – передает слова представителя ТАСС.
По данным Австрийского агентства печати, основным поставщиком нефти для Австрии многие годы является Казахстан. При этом доля российского сырья в 2021 году составила только 7,8% из 596 тысяч тонн поставленной в Австрию нефти. Однако доля российского газа составляет 80% импорта этого вида топлива.
Ранее сообщалось, что Германия объявила «полностью отказывается от импорта российских энергоносителей, до конца лета – от угля и от половины поставок нефти, к концу года мы придем к нулю», указала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
С Украины в Грузию практически перестали поступать денежные переводы
В марте с Украины в Грузию было перечислено 70,2 тыс. долларов, что на 99,2% меньше, чем в марте прошлого года, сообщил нацбанк Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Примечательно, что падение денежных перечислений из России в марте в Грузию также зафиксировано, но лишь на 16,12%. Так, в марте прошлого года из России в Грузию было перечислено 32,192 млн долларов, в марте нынешнего – 27 млн долларов.
Всего из-за рубежа в Грузию в марте поступил 193,1 млн долларов. Это на 2,6% больше, чем в 2021 году.
Грузия солидарна с Украиной на всех политических платформах, но не присоединилась к финансовым санкциям против России, в том числе и потому, что проживающие в России грузины финансово подпитывают оставшихся на родине родных и близких.
Ранее Грузия поставила Украине условия улучшения отношений.
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