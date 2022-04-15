Реки в Приморье вышли из берегов из-за половодья

Часть рек в центральных и западных районах Приморья вышли из низких берегов из-за весеннего половодья, переливы воды на дорогах наблюдаются в четырех районах, сообщили в пресс-службе министерства ГО и ЧС Приморского края.

«В Дальнереченском районе на автодороге Марьевка – Мартынова Поляна пять переливов длиной до 20 м; в Яковлевском районе, на автодороге Загорное – Краснояровка четыре перелива длиной от 12 м до 20 м. В Чугуевском районе на автодороге Уборка – Самарка – Ариадное-1 перелив длиной 4 м. В Анучинском округе на автодороге Анучино – Муравейка – Еловка четыре перелива длиной от 15 м до 25 м», – передает ТАСС сообщение представителя министерства, уточнившего, что проехать пока можно везде.

По данным Приморского гидрометцентра на пятницу, на отдельных участках рек центральных и западных районов отмечают выход воды из низких берегов и подтопления пойменных участков глубиной 0,1-0,4 м. При этом опасных гидрологических явлений не наблюдается.

В целом на реках бассейна Уссури в центральных и северных районах края продолжается подъем воды весеннего половодья. Наиболее интенсивный приток талых вод наблюдают в среднем и нижнем течении рек бассейна Уссури. Там подъем уровня воды в сутки составляет 0,15-0,35 м сутки. В ближайшие трое суток продолжится подъем уровня воды в среднем и нижнем течении рек бассейна Уссури на 0,05-0,5 м.

Максимальные уровни весеннего паводка в Приморье ожидают во второй половине апреля – начале мая.

Ранее в экстренных службах сообщили, что в регионах России начался масштабный весенний паводок: сейчас подтоплены свыше 70 мостов, 615 приусадебных участков и 11 автодорог.