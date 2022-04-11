В России начался масштабный паводок

В регионах России начался масштабный весенний паводок: сейчас подтоплены свыше 70 мостов, 615 приусадебных участков и 11 автодорог, сообщил представитель экстренных служб.

С приходом весны ситуация развивается довольно стремительно: еще неделю назад подтопленных объектов, как сообщали агентству в экстренных службах, было в несколько раз меньше.

«На утро понедельника, в зонах подтопления в 21 регионе РФ остаются 615 приусадебных участков, 74 низководных моста и 11 участков автомобильных дорог», – сообщил источник РИА «Новости».

Больше всего приусадебных участков затоплено водой в Кемеровской (392) и Смоленской (179) областях.

При этом за сутки от талых вод освободились 13 мостов, в том числе по три в Мордовии и Тульской области.

Напомним, в июле 2021 года дальневосточные порты России отрезало наводнением.