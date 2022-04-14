США пообещали не допустить воссоединения Тайваня с Китаем силой

США сделают все возможное, чтобы не допустить воссоединения Тайваня с материковым Китаем силовым путем, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан на конференции, организованной Экономическим клубом Вашингтона.

«Наша государственная политика состоит в том, что мы примем все возможные меры, чтобы этого никогда не произошло», – ответил он на вопрос о том, что сделает Вашингтон в случае попыток материкового Китая силой воссоединиться с Тайванем, передает ТАСС.

По его словам, США, конечно, выражали беспокойство относительно принятия Китаем односторонних мер с целью изменения статус-кво, США думает, что они внимательно следят за происходящим на Украине, чтобы в целом извлечь уроки, в том числе относительно Тайваня. «Для США ситуация с Украиной и с Тайванем – это не одно и то же. Наши отношения с Тайванем регулируются законом об отношениях с Тайванем, наши связи в сфере безопасности с Тайванем регулируются законом об отношениях с Тайванем», – пояснил Салливан.

Помощник американского президента подчеркнул, что США «в последние несколько недель были сосредоточены на глубоких консультациях с союзниками и партнерами, в том числе в Европе». Как отметил Салливан, в рамках этих консультаций американская сторона выражала следующую позицию: «Такое может произойти в Европе, такое может произойти и в Индо-Тихоокеанском регионе. Ответственные страны должны дать сигнал, что любая агрессия является неприемлемой, где бы она ни происходила».

Ранее Минобороны Китая сделало строгое представление Соединенным Штатам из-за решения Белого дома одобрить поставку американского оружия Тайваню на сумму 95 млн долларов и оказанием Тайбэю помощи для обслуживания ЗРК «Пэтриот».

Напомним, министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И заявил, что Тайвань в конечном итоге «вернется в объятия родины». До этого он заявлял, что новая стратегия Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе бросает открытый вызов Китаю. Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России.