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СМИ сообщили о новых санкциях против сотрудничающих с разведкой и военными России предприятий
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Соединенные Штаты намерены ввести санкции против российских компаний, которые предоставляют услуги и товары разведслужбам и военным России, сообщила газета The Wall Steet Journal.
По ее сведениям, о новых санкциях может быть объявлено уже в начале следующей недели. В число предприятий, которые попадут под рестрикции Вашингтона, фигурирует компания «Сертал», специализирующаяся на поставках оборудования и оснащению производств, а также «Серния инжиниринг», которая занимается разработкой и поставкой оборудования для измерений и исследований в области микроэлектроники, передает ТАСС.
Ранее лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и пресечь любые попытки Москвы обойти введенные ограничения. Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала о планах США при участии Европы ограничить доступ России к криптовалютам.
Воюющие под Киевом американские наемники рассказали, что делает их день «прекрасным»
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В Сети появились кадры, где американские наемники, находящиеся под Киевом, рассказывают об окружающей их обстановке и вещах, которые веселят и делают их день «прекрасным».
На видеозаписи видно, что целый отряд в полном вооружении находится в районе под Киевом. На чистом английском наемники рассказывают о том, что происходит вокруг.
«У нас здесь горящие здания, оружие, ракеты и много других веселых вещей, которые сделают этот день прекрасным», – передает Рен-ТВ их слова.
Ранее стало известно, что планировавшие поездку на Украину наемники из Франции начали сомневаться в своей идее во время прохождения ускоренного курса обучения. «У меня такое впечатление, что если я поеду (на Украину), я поеду зря, что я умру в самом начале и, что это будет бесполезно», – высказался один из бойцов.
Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
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США и ЕС собрались помешать России использовать цифровые валюты
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США и Евросоюз намерены тесно сотрудничать для недопущения использования Россией цифровых валют с целью уклонения от санкций Запада в связи с событиями на Украине, говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
«Мы намерены объявить о более тесном сотрудничестве в борьбе с незаконным использованием цифровых активов, включая их неправомерное использование для уклонения от многосторонних санкций (…)», – приводит РИА «Новости» выдержку из документа, опубликованного по итогам саммита США и Еврокомиссии в Брюсселе.
В своем заявлении США и ЕС также подтвердили намерение активно развивать сотрудничество в сфере кибербезопасности «посредством различных действий», включая оказание поддержки правительству Украины «в обеспечении его киберустойчивости и киберзащиты до борьбы со злоупотреблением виртуальными валютами».
Кроме того, США и ЕС условились создать совместную рабочую группу «для решения неотложных задач ЕС в сфере энергетической безопасности и ускорения перехода» к использованию экологически чистой энергии.
Накануне лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и пресечь любые попытки Москвы обойти введенные ограничения. Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала о планах США при участии Европы ограничить доступ России к криптовалютам.
В среду вице-премьер Александр Новак поддержал легализацию майнинга в России, назвав вопрос своевременным. 21 февраля Минфин внес в кабмин законопроект о регулировании криптовалют. 8 февраля кабмин утвердил концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют в России. В январе Минфин выступил против запрета криптовалют, предложив ввести регулирование их обращения с целью защищать интересы россиян.
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Лавров: России объявили гибридную, тотальную войну
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Против России объявлена тотальная война, Запад не скрывает, что цели его политики состоят в том, чтобы задушить и уничтожить российскую экономику, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании правления Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.
Лавров заявил, что России «объявили настоящую гибридную войну, «тотальную войну» – этот термин, которая использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда говорят о том, что они хотят сделать», передает ТАСС.
«Цели не скрываются, они декларируются публично – разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику и Россию в целом», – указал он.
Министр подчеркнул, что на фоне «санкционного беспредела» все «ценности, которые нам западные наши коллеги постоянно проповедовали, имею в виду свободу выражения мнений, рыночную экономику, неприкосновенность частной собственности, презумпцию невиновности – всем этим ценностям грош цена», передает РИА «Новости».
«Международная обстановка накалилась до предела, по сути дела мы наблюдаем кульминацию той политики сдерживания России, которую проводил Запад в течение длительного времени», – сказал он.
По словам министра, «апогеем русофобской линии стала поддержка Вашингтоном и Брюсселем (...) киевского режима».
При этом Лавров подчеркнул, что речь об изоляции России не идет, самоизолироваться страна не будет, а продолжит работать с союзниками: «У нас в мире много друзей, союзников, партнеров, огромное количество объединений, в которых Россия работает со странами всех континентов, и мы будем продолжать это делать».
Ранее страны ЕС пригрозили ужесточением санкций против России и Белоруссии. До этого лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и пресечь любые попытки Москвы обойти введенные ограничения.
Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. В МИД также подчеркивали, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.
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Песков отреагировал на возможное исключение России из G20
Формат «Большой двадцатки» (G20) важен и Россия готова в нем участвовать, однако если ее исключат, то ничего смертельного не произойдет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается формата «Двадцатки», он важен, но, с другой стороны, в нынешних условиях, когда большая часть участников этого формата находятся собственно с нами по их инициативе в состоянии экономической войны, ну ничего смертельного не произойдет», – передает его слова РИА «Новости».
Песков отметил, что Россия в любом случае все-таки ориентируется и на мнение других участников этого формата. «И будет готова, если это будет возможно, принимать участие», – сказал представитель Кремля.
«Если это не будет возможно, ну, как у нас говорят, ничего смертельного не произойдет. Очевидно, что в условиях нарушения всех и вся правил и ВТО, и международного права, конечно же, необходимо выстраивать новые векторы во всех областях, новые векторы отношений. Чем мы и будем заниматься», – заключил Песков.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что выступает за исключение России из группы Большой двадцатки, но признал, что некоторые страны с ним в этом вопросе не согласятся.
В Кремле заявили, что США оказывают давление на страны «Большой двадцатки» (G20), однако это многосторонний формат, и ряд государств придерживаются независимой позиции относительно России.
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин заявил, что Россия является важным участником Группы двадцати (G20).
В Госдуме заявили о планах США запустить «троянского коня» в ДНР и ЛНР
США, разрешив выдачу специальных лицензий неправительственным организациям и СМИ для работы на территории ДНР, ЛНР и Крыма, по сути готовятся запустить «троянского коня», заявил председатель Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
Он напомнил, что несмотря на санкции, США разрешили американским СМИ проводить финансовые операции в Крыму, ДНР и ЛНР с целью создания бюро новостей.
«В частности, специальная лицензия разрешает наем журналистов-стрингеров, переводчиков и иного спецперсонала. А 11 марта США разрешили своим неправительственным организациям участвовать в так называемых гуманитарных проектах на указанных территориях. Речь идет о построении все той же демократии, которую мы в течение многих лет видим на Украине, работе с молодежью, проектах в сфере прав гражданского общества, образования и экологии», – приводятся слова Пискарева в Telegram-канале думской комиссии.
«Налицо те основные направления, на которых традиционно сосредоточено внимание правительства США в целях эскалации протестной активности через возможности подконтрольных СМИ и НПО, – а по сути готовятся запустить «троянского коня». Чем это заканчивается, мы прекрасно знаем. Таким образом, американцами готовится законодательная база для реализации на территории независимых республик ДНР и ЛНР, а также в Крыму попыток вмешательства во внутренние дела указанных республик и нашего государства», – продолжил глава комиссии ГД.
Пискарев заявил, что парламентариям из ДНР и ЛНР будет предложено обменяться «опытом противодействия указанным угрозам, тем более что развитие контактов и сотрудничество между парламентами наших государств предусмотрено обоими Договорами о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией, ДНР и ЛНР».
Политолог указал на падение рейтингов западных политиков-русофобов
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На Западе все меньше тех, кто горит желанием продолжать экономическую войну с Москвой. На это указывает падение рейтингов европейской и американской правящей верхушки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. По его мнению, рядовые американцы и европейцы начинают чувствовать на себе тяготы, вызванные антироссийскими карательными мерами.
«В США после решения о запрете экспорта российской нефти резко подорожал бензин. Цена подскочила с 2,5–3 долларов за галлон (3,8 литра) до рекордных 5–6 долларов. Это сразу ударило по рейтингу президента Джо Байдена, а также губернаторов, связанных с правящей Демократической партией, и других политиков», – отметил директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.
Всего за месяц – с февраля по март рейтинг президента США упал на четыре пункта, с 44 до 40%, а антирейтинг вырос с 51 до 54%. Таковы данные соцопроса, который служба Ipsos провела в конце недели. По оценке социологов, американское общество недовольно тем, что Белый дом, увлекшись геополитикой – и в том числе украинским вопросом, – забыл об экономике, отметил Григорьев.
«В Западной Европе также растет недоверие к правящим политикам, – заметил собеседник. – В частности, в Германии ухудшение отношения к канцлеру Олафу Шольцу стало следствием роста цен на газ, который почувствовало на себе большинство населения. Власти в ответ советуют теплее одеваться, реже пользоваться горячей водой и сделать послабее отопление. Конечно, такой подход также не лучшим образом сказывается на рейтинге немецких властей», – продолжил Григорьев.
Добавим, что падение рейтинга Шольца фиксировалось еще в начале февраля – с 60% в январе до февральских 43%. Снижение показателей доверия происходило параллельно с ростом цен на газ на биржах: напомним, что по результатам недавних торгов цена за 1 тыс. кубометров превысила 1,4 тысячи долларов.
«Что касается Франции, где из-за санкций у фермеров возникли проблемы с поставкой удобрений из России, тоже падает рейтинг правящей верхушки, решившей принять участие в экономической войне с русскими», – отметил Григорьев. К слову, личный рейтинг Эммануэля Макрона на какое-то время подрос (с 36% в феврале до 42% в начале марта) в момент активных переговоров президента Франции с российским лидером Владимиром Путиным. Однако к концу марта показатель доверия Макрону вновь упал до 39%.
В целом снижение рейтингов ведущих политиков ЕС вызвано тем, что «европейцы озабочены не только ростом цен на энергоносители, но и угрозой дефицита продуктов на прилавках магазинов, а также общей дороговизной и началом рецессии на фоне санкционной войны», отметил Григорьев.
Очевидно, что попытки американских и европейских политиков настроить общественное мнение своих стран против Москвы потерпевают неудачу, полагает эксперт. «Русофобски настроена только правящая верхушка, журналисты и некоторые деятели культуры, которые примкнули к кампании против России. Население этих стран, конечно, находится под воздействием пропаганды. Но постепенно количество тех, кто готов во вред себе устраивать экономический поединок с русскими, становится меньше», – резюмировал Григорьев.
Добавим, что согласно опросу FIFG-Tribune, 73% французов выступают против введения французских войск на Украину, поскольку это может привести к столкновению с Россией. Рост цен на товары первой необходимости вызывает падение популярности национальных лидеров даже в тех странах, которые традиционно ведут антироссийскую политику. В частности, личный рейтинг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона упал до рекордной отметки в 24%, при этом 45% опрошенных социологами британцев считают, что глава кабинета должен уйти в отставку.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что ключевые министры Британии погорели на «русской теме». Бен Уоллес – самый популярный министр (возглавляет оборонное ведомство), которого прочили в премьеры, пострадал от российских пранкеров Вована и Лексуса. Этот «точечный удар» может стоить ему обрыва в стремительно взлетавшей карьере.
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Байден повторно назвал Путина «военным преступником»
Президент США Джо Байден вновь заявил, что считает российского лидера Владимира Путина «военным преступником» и добавил, что это его личное мнение.
«Самое для нас важное – это с самого начала сохранять единство наших демократий в неприятии и продолжать усилия для прекращения разрушений, которые происходят от рук человека, которого, говоря откровенно, я считаю военным преступником», – сказал Байден в ходе визита на польско-украинскую границу, передает РИА «Новости».
Он считает, что его личное мнение будет также соответствовать юридическому определению этого.
Ранее президент США заявил, что против России ввели самые тяжелые в мировой истории санкции, но за ними последуют новые.
Напомним, Байден уже заявлял, что считает Путина «военным преступником».
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения Байдена в адрес Путина припомнил Байдену похвальбу бомбежкой Белграда.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Он также объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена.
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США и ЕС создали рабочую группу для снижения зависимости Европы от России
В пятницу США и Евросоюз (ЕС) учредили рабочую группу для снижения зависимости Европы от российских энергоресурсов, сообщили в Белом доме.
В заявлении Белого дома говорится, что американский лидер Джо Байден и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о создании «совместной рабочей группы для снижения зависимости Европы от российских полезных ископаемых и усиления европейской энергетической безопасности», передает ТАСС.
Такое решение стороны увязывают с проведением спецоперации России на Украине.
В качестве двух основных целей рабочей группы указаны диверсификация поставок СПГ и снижение спроса ЕС на природный газ.
Ранее в Еврокомиссии призвали «избавиться от России как поставщика углеводоров».
В Германии выступали против отказа от российских энергоресурсов, однако затем стало известно, что ФРГ захотела вдвое сократить импорт нефти из России уже к середине 2022 года.
В Польше заявили, что не видят возможности для оплаты за российский газ в рублях, и если Москва не пойдет на уступки, то Варшава может стать первой в Европе, кто решится разорвать газовый контракт. О том, что при этом ждет Польшу, писала газета ВЗГЛЯД.
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Россия решила требовать объяснений причастности сына Байдена к работе лабораторий на Украине
Россия намерена требовать объяснений от США по участию сына Байдена Хантера в работе биолабораторий на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Конечно, и мы будем требовать объяснений. Да и не только мы. Вы знаете, что уже и Китай потребовал этих разъяснений, потребовал сделать эту программу и ситуацию прозрачной для мира. Конечно, это будет интересовать многих», – передает его слова ТАСС.
Песков добавил, что Минобороны продолжает анализировать информацию по биологическим лабораториям США на Украине.
«Как вы понимаете, наши специалисты из министерства обороны продолжают свою работу по анализу той информации, которая у нас сейчас [есть] на руках по этим биолабораториям и по разрабатываемым там программам», – сказал пресс-секретарь президента.
«Это очень и очень чувствительная информация и для нас, и для всего мира», – подчеркнул Песков.
В четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит Хантер Байден, сын действующего американского президента, а также Фонд Сороса причастны к финансированию биолабораторий на Украине.
Во вторник Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. 17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
При этом президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.
Компания Hyatt hotels решила разорвать контракты с отелем в Москве
Американская компания Hyatt hotels, управляющая сетями отелей высшего класса, разрывает контракты и прекращает сотрудничество с отелем в Москве Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park с 26 марта, сообщили в компании.
«В соответствии с введенными санкциями и правительственными директивами сотрудничество, контракты и отношения с Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park прекратятся в 23:59 по местному времени (по московскому времени – прим. ВЗГЛЯД) 25 марта 2022 года», – говорится в заявлении компании, передает ТАСС.
Отмечается, что гостям, у которых возникнут вопросы по пребыванию в отеле 26 марта и позднее, рекомендовано связаться с ним напрямую.
В компании напомнили, что ранее из-за событий на Украине Hyatt hotels «остановила всю деятельность в области развития и инвестиции в России».
Hyatt Hotels Corporation – американская компания, управляющая сетями отелей высшего класса. Штаб-квартира – в Чикаго. Владельцем компании является семья Прицкер, генеральным директором – Марк Хопламазян.
По состоянию на март 2009 года управляет отелями в 45 странах, работающих под брендами Hyatt, Hyatt Regency, Grand Hyatt, Park Hyatt, Hyatt Place и Hyatt Summerfield Suites. В 2018 году доход Hyatt Hotels Corporation от деятельности на территории России составил 57 310 000 долларов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия создавала защиту от санкций Запада.
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Tiffany решила прекратить работу с российскими алмазами
Американская компания Tiffany прекращает работать с алмазами из России, а также с бриллиантами российского происхождения вне зависимости от места, где они были огранены.
«Tiffany приостанавливает покупку российских неограненных алмазов, а также бриллиантов российского происхождения вне зависимости от того, где они были огранены», – передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
Ранее на фоне начавшейся спецоперации на Украине с российского рынка ушли ряд зарубежных компаний. Власти США ввели запрет на экспорт российских алмазов и бриллиантов, но это не распространяется на покупку бриллиантов, если огранка была произведена за пределами России.
Помощник Байдена заверил, что США не используют химоружие
США не планируют ни при каких обстоятельствах применять химическое оружие, но готовы ответить, если Россия сделает это на Украине, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов.
Так он прокомментировал высказывание президента США Джо Байдена о готовности отреагировать в случае применения химического оружия на Украине, передает ТАСС.
Салливан заявил, что США выберет ту форму и характер ответа, которая понадобится при конкретных действиях. Сделано это будет при координации с союзниками.
«У США нет намерений применять химическое оружие ни при каких обстоятельствах», – заверил он.
Ранее Байден заявил, что вопрос о возможном вмешательстве НАТО встанет на повестку дня, если Россия применит на Украине химоружие.
США включили «Лабораторию Касперского» в список угрожающих их нацбезопасности компаний
Федеральная комиссия по связи США включила «Лабораторию Касперского» в перечень компаний, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности страны, говорится в обнародованном в пятницу заявлении ведомства.
Согласно документу, министерство внутренней безопасности США пришло к выводу, что «продукты под брендом «Лаборатория Касперского» представляют неприемлемый риск для национальной безопасности США». Кроме того, как утверждается, данная продукция «способна представлять неприемлемый риск для национальной безопасности США и их народа».
В обновленный перечень Федеральной комиссии связи также были добавлены два юридических лица из КНР.
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в ФБР заявили, что все российские мобильные приложения могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу». Такой тезис следует из текста письма бюро лидеру демократов в сенате США Чаку Шумеру.
В июле Шумер направил обращение главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), в котором говорилось, что российское приложение FaceApp якобы может угрожать национальной безопасности США. По словам сенатора, любые фотографии из приложения могут быть в будущем использованы без согласия пользователя.
В ответном письме сенатору ФБР выражает обеспокоенность, связанную с «правовыми механизмами, которые позволяют правительству России получать доступ к данным в пределах страны». По мнению бюро, российские власти якобы «могут получать удаленный доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях», не требуя доступа от провайдеров. Примером таких приложений ФБР называла FaceApp, разработанное российской фирмой Wireless Lab.
«Технически это возможно, но это большая угроза для бизнеса разработчика. Если кто-то узнает о наличии «троянца», будут проблемы», – сказала газете ВЗГЛЯД президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.
Песков назвал несостоятельной политику США по изоляции России
В Кремле заявили, что напористая линия США по изоляции России несостоятельна и не может достичь цели, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мир все-таки гораздо более многообразен, чем США и страны Европы. Большое количество стран предпочитают более сбалансированный подход, более трезвый подход к происходящему», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Представитель Кремля, говоря об этих странах, заявил, что они «предпочитают задавать вопросы в ходе прямого диалога, с чем-то соглашаться, с чем-то нет, а не, что называется, не рубить канаты».
Политика по изоляции России несостоятельна по своей сути, поэтому цели достичь нельзя, подчеркнул Песков.
Напомним, ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе высказался за исключение России из «Большой двадцатки».
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Лавров пообещал постоянно поднимать тему военно-биологической деятельности США
Тему военно-биологической деятельности США Россия будет поднимать постоянно в Совете безопасности ООН, поскольку она напрямую связана с угрозами для международной безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Конечно же, наше глубочайшее беспокойство вызвали нескрываемые намерения киевского режима обзавестись еще и ядерным потенциалом. Ну и в этом ряду, как теперь выясняется, реализуемые Пентагоном на Украине военно-биологические программы, создание почти трех десятков лабораторий. Мы эту проблему поставили в Совете Безопасности ООН, и это не разовая постановка, эта тема станет у нас постоянно играющей, потому что это напрямую связано с рисками и угрозами для международного мира и безопасности», – цитирует ТАСС Лаврова.
Он добавил, что именно в таком ключе Москва будет ставить вопросы о нетранспарентной военно-биологической деятельности по всему миру.
«Нас, конечно, особо интересует наше геополитическое пространство, пространство бывшего Советского Союза, на котором американские военные, Пентагон активнейшим образом создают военно-биологические лаборатории, о деятельности которых не всегда знает и страна нахождения этих военных объектов Соединенных Штатов», – заключил глава МИД России.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена требовать объяснений от США по участию сына Байдена Хантера в работе биолабораторий на Украине.
В четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит Хантер Байден, сын действующего американского президента, а также Фонд Сороса причастны к финансированию биолабораторий на Украине.
Во вторник Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. 17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
При этом президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.
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