Песков отреагировал на возможное исключение России из G20

Формат «Большой двадцатки» (G20) важен и Россия готова в нем участвовать, однако если ее исключат, то ничего смертельного не произойдет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается формата «Двадцатки», он важен, но, с другой стороны, в нынешних условиях, когда большая часть участников этого формата находятся собственно с нами по их инициативе в состоянии экономической войны, ну ничего смертельного не произойдет», – передает его слова РИА «Новости».

Песков отметил, что Россия в любом случае все-таки ориентируется и на мнение других участников этого формата. «И будет готова, если это будет возможно, принимать участие», – сказал представитель Кремля.

«Если это не будет возможно, ну, как у нас говорят, ничего смертельного не произойдет. Очевидно, что в условиях нарушения всех и вся правил и ВТО, и международного права, конечно же, необходимо выстраивать новые векторы во всех областях, новые векторы отношений. Чем мы и будем заниматься», – заключил Песков.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что выступает за исключение России из группы Большой двадцатки, но признал, что некоторые страны с ним в этом вопросе не согласятся.

В Кремле заявили, что США оказывают давление на страны «Большой двадцатки» (G20), однако это многосторонний формат, и ряд государств придерживаются независимой позиции относительно России.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин заявил, что Россия является важным участником Группы двадцати (G20).