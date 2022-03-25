СК анонсировал «Белую книгу» о событиях в Донбассе

Следственный комитет России издаст «Белую книгу» о событиях в Донбассе со свидетельствами преступлений украинских националистов, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

«Я поручил подготовку следующего издания «Белой книги» о событиях в Донбассе. В это издание войдут свидетельства чудовищных преступлений украинских националистов против мирных граждан, рассказы очевидцев, а также рассказы о нашей гуманитарной миссии», – передает ТАСС его слова.

Бастрыкин добавил, что следственный комитет квалифицировал действия украинских националистов как геноцид, жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации, захват заложников, покушение на убийство и по ряду других составов.

«Причем первые два относятся к категориям преступлений против мира и безопасности человечества, по таким составам преступлений нет сроков давности привлечения к уголовной ответственности», – отметил он.

Кроме того, глава СК также поблагодарил журналистов за объективные репортажи с мест событий. «В условиях информационной войны именно журналисты позволяют видеть реальную картину происходящего, находясь по сути, на передовой. Их материалы, как и материалы наших уголовных дел, станут неопровержимыми доказательствами преступлений киевского режима, представители которого должны ответить перед судом за совершенные злодеяния», – заключил он.

Ранее Бастрыкин заявил, что следственный комитет готовит запросы в семь стран, где произошли нападения на российские посольства и консульства.

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