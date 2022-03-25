СК подготовил запросы в семь стран после нападений на российские загранучреждения

Следственный комитет готовит запросы в семь стран, где произошли нападения на российские посольства и консульства, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

«После начала информационной войны и разжигания ненависти к России на фоне специальной операции наших военнослужащих начались нападения на российские загранучреждения в европейских странах – Нидерландах, Ирландии, Чехии, Литве, Польше, Франции, Эстонии. Все эти данные мы также фиксируем в рамках уголовных дел, и в дальнейшем направим запросы о правовой помощи в компетентные органы этих стран», – передает ТАСС его слова.

При этом Бастрыкин добавил, что «есть предчувствие, что их цивилизованность имеет очень ограниченные рамки, они сейчас это ярко демонстрируют, желая видеть складывающуюся ситуацию односторонне и явно предвзято».

Отмечается, что ведомство возбудило с 2014 года более 500 уголовных дел по событиям на Украине и в Донбассе, в рамках которых к ответственности привлекаются 180 человек, в том числе представители военного и политического руководства Украины.

«С 2014 года по событиям в Донбассе и на Украине Следственный комитет возбудил более 500 уголовных дел, фигурантами которых являются 180 лиц», – сказал Бастрыкин.

По его словам, среди них есть в том числе высокопоставленные представители военного и политического руководства Украины – бывшие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, председатель Верховной Рады Александр Турчинов, замглавы МВД Антон Геращенко, командиры подразделений ВСУ Валерий Исмаилов, Андрей Грищенко, Олег Микац, Михаил Прокопив, Александр Жакун, Олег Куцин, Валерий Гудзь, Вячеслав Печененко, Дмитрий Кащенко, Федор Ярошевич, Андрей Гнатов, члены радикальных националистических запрещенных и признанных экстремистскими в РФ объединений «Правый сектор*» (Решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 года признана экстремистской. Ее деятельность на территории России запрещена) и «Добровольческий украинский корпус».

Ранее Бастрыкин сообщил, что российские следователи расследуют новые обстрелы в Донецкой народной республике, в результате которых пострадали люди.

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