В России за сутки госпитализировали 2,1 тыс. человек с коронавирусом

За минувшие сутки в России госпитализировали 2187 человек с коронавирусом, за это же время выздоровело 61 938 человек, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«По состоянию на 21 марта 2022 года в России за сутки: госпитализировано 2187 человек, на 14,3% меньше по сравнению с 20 марта; выписано в связи с выздоровлением 61 938 человек, на 17,1% меньше по сравнению с 20 марта; выявлено 28 709 новых случаев COVID-19; подтверждено 409 летальных исходов», – говорится в сообщении Telegram-канала «Стопкоронавирус.рф»

Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 22,5 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 9,6%.

Показатель заболеваемости за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 160,25 и снизился на 35% по сравнению с предыдущей неделей.

Увеличение заболеваемости произошло в четырех субъектах России, в том числе в трех регионах увеличение более чем в среднем по стране.

Накануне госпитализировали 2551 человека с коронавирусом.

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