В России за сутки госпитализировали 2,5 тыс. человек с коронавирусом

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20 марта, воскресенье | Последнее обновление — 12:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны сообщило об уничтожении базы иностранных наемников на Украине
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В результате того, что происходит, наше информационное поле станет чище, появятся новые лидеры общественного мнения, и страна наконец узнает – кто ее настоящая элита.
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Неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь явила нам первый публичный конфликт между властью и оппозицией в Киеве. Окружение Зеленского обвиняет Порошенко, Порошенко обвиняет Зеленского.
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Офис Зеленского и командование ВСУ банально врут, пытаясь выдать виртуальное контрнаступление за перемогу, подбодрить своих сторонников и прикрыть провалы с эвакуацией населения.
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В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В России за сутки госпитализировали 2,5 тыс. человек с коронавирусом
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За минувшие сутки в России госпитализировали 2551 человека, на 44,1% меньше по сравнению с 19 марта, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«По состоянию на 20 марта 2022 года в России за сутки: госпитализирован 2551 человек, на 44,1% меньше по сравнению с 19 марта; выписано в связи с выздоровлением 74 675 человек, на 22% меньше по сравнению с 19 марта; выявлено 31 035 новых случаев COVID-19; подтверждено 434 летальных исхода», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.РФ».
Накануне госпитализировали 4564 человека.
Официальные данные поступают из оперативного штаба раз в сутки. Остальные цифры попадут в статистику на следующий день.
Украинский губернатор похвастался хорошим настроением после гибели десантников ВСУ
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Губернатор Николаевской области Виталий Ким на следующий день после гибели украинских десантников в результате ракетного удара по зданию штаба 79 десантной бригады ВСУ в Николаеве похвастался хорошим настроением.
Отметим, по данным украинских СМИ, в результате ракетного удара по зданию штаба 79 десантной бригады ВСУ в Николаеве погибло не менее 40-50 военнослужащих. Всего в разрушенных помещениях могло находиится около 200 военных. О пострадавших среди гражданских лиц не сообщалось.
Тем временем губернатор Николаевской области Ким, прославившийся своими ежедневными эфирами в соцсетях, рассказал жителям, что у него сегодня было «радостное событие – борщ и жаркое… поэтому спать я буду довольный и сытый».
Днем ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович посоветовал украинцам из двух «версий реальности», где одна – «власть сдала Мариуполь» и вторая – «власть – заботится о Мариуполе», просто верить во вторую. А то, что, ВСУ уже не будут пытаться пробиться к Мариуполю, так, по словам Арестовича, уже полстраны под контролем российских войск.
В США восхитились мощью и точностью «умной» российской артиллерии
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Американский офицер Брент Иствуд в статье для 19Fortyfive рассказал об «умной» российской артиллерии, предназначенной для точного поражения важных целей с одного выстрела.
«Управляемый 152-миллиметровый снаряд «Краснополь» – один из таких боеприпасов, которым стреляют из самоходных и буксируемых гаубиц. Их можно применять для контрбатарейной борьбы, а также для уничтожения центров управления, бункеров и мостов противника», – приводит текст статьи РИА «Новости».
Как пишет военный, технология высокоточного наведения позволяет не тратить много снарядов, а сразу засечь цель и сделать один или несколько выстрелов, чтобы уничтожить ее.
Аналитики из США отмечают, что русский «Краснополь» превосходит американский аналог M712 Copperhead по дальности, массе, поражаемости целей и простоте обращения.
В прошлое воскресенье Минобороны России обнародовало видеозапись с кадрами уничтожения полевого командного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) точечным ударом высокоточным снарядом «Краснополь» артиллеристов ВС России.
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На Украине обвинили Порошенко в происходящей военной операции в стране
Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил экс-президента страны Петра Порошенко в создании одной из предпосылок для проведения специальной военной операции России – закрепления в Конституции Украины положения о курсе в НАТО.
«Порошенко, когда вносил это, это была его личная предвыборная пиар-технология. Он тогда уже знал, что НАТО нас никогда не примет. И не последняя доля вины за происходящее сейчас на Украине лежит на тех, кто принимал и продвигал эту норму в конституцию», – приводит слова Арестовича издание «Украинские новости», передает ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости признать факт, что, несмотря на слова об открытых дверях, альянс не намерен принимать Украину в НАТО.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Украина оттягивает свой нейтралитет.
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Лавров: Спецоперация на Украине сорвала антироссийский проект Запада
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Российская специальная операция на Украине сорвала антироссийские планы Запада, поэтому он сорвался с цепи, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России».
«Это все лишь доказывает одно – проект «анти-России» сорвался операцией, целью которой президент поставил, во-первых, обеспечение безопасности людей на Донбассе, а во-вторых, устранение угроз Российской Федерации, накапливавшихся в виде милитаризации Украины и ее нацификации. Когда поняли, что наша линия помогла сорвать их замыслы, видите, как с цепи сорвались», – приводит ТАСС слова министра.
Также Лавров подчеркнул, что Россия не будет выдвигать инициативы по налаживанию отношений с Западом: посмотрит, как они сами будут выходить из тупика, в который себя загнали.
«Продолжаем мы, конечно, быть открытыми к сотрудничеству с любыми странами, включая западные. Хотя в условиях, когда Запад так себя повел, мы не собираемся выступать с какими-то инициативами, посмотрим, как они будут выходить из того тупика, в который сами себя загнали», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
Напомним, представитель Госдепа высокого ранга заявила, что многие санкции против России будут отменены в случае прекращения российской спецоперации на Украине, а также при восстановлении суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему санкции против России напугали союзников США – Саудовскую Аравию, которая готова отказаться от доллара в пользу юаня при продаже нефти. Тем временем Вашингтон разморозил российские резервы для оплаты внешнего долга.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Командир «Мрии» обвинил в гибели самолета руководство ГК «Антонов»
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Капитан крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 «Мрия», уничтоженного в Гостомеле, Дмитрий Антонов рассказал, как в январе руководству госпредприятия «Антонов» предлагали спасти самолет, но топ-менеджмент предприятия предпочел спастись сам.
По словам работника предприятия, руководством госкомпании «Антонов» не было принято решения о перегоне самолета за границу. Он рассказал, что еще 26 января к менеджерам госпредприятия «Антонов» поступило предложение от представителей Агентства технического обслуживания и снабжения НАТО (НАМСА) перебазировать весь аэропорт в Лейпциг. Сделать это было предложено вместо с персоналом, запчастями и самолетами.
«Ответа на этот вопрос не последовало. Решение о перегоне принято не было. Ни самого огромного самолета «Мрии», ни маленьких самолетов Ан-28, Ан-26, А-н-74. Решение не было принято, так как отсутствовал топ-менеджмент компании, который который бодренько за две недели до военных действий уехал в Лейпциг и оккупировал офис Antonov Logistics Salis», – рассказал командир «Мрии» Telegram-каналу «Политика Страны».
Напомним, в ходе боевых действий под Киевом Украина собственными руками уничтожила самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия», доставшийся стране в наследство от СССР. Этот лайнер появился как элемент космической программы Союза. «Домашний» аэродром концерна «Антонов» в 25 километрах к северо-западу от центра украинской столицы был занят бойцами российского спецназа 24 февраля, в первый же день спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Новый президент Туркмении объявил о выбранном курсе во внешней политике
Новый президент Туркмении Сердар Бердымухамедов заявил, что Ашхабад во внешней политике останется приверженным курсу нейтралитета и добрососедства, а также будет проводить политику, нацеленную на интеграцию нефтегазовой отрасли страны в международную энергосистему, сообщило издание «Ориент».
Бердымухамедов выступил с программной речью во время церемонии инаугурации. «Мы открыты для всех стран и народов мира и нацелены на развитие с ними торгово-экономических, культурно-гуманитарных и научно-образовательных связей в будущем», – приводит ТАСС слова нового президента Туркмении, которого цитирует издание.
Бердымухамедов назвал важным направлением своей работы развитие нефтегазовой отрасли Туркмении и ее интеграцию в международную энергетическую систему. По его словам, инвестиционную поддержку государства получат сфера электроэнергетики, в частности проекты по диверсификации экспорта и по разработке возобновляемых источников энергии. Важным направлением работы станет развитие транспортно-логистического потенциала страны, которая способна состыковать региональные и континентальные маршруты в качестве «сердцевины Великого Шелкового пути с максимальным задействованием географических и прочих конкурентоспособных преимуществ».
Глава республики обозначил своей главной целью обеспечение стабильности и безопасности Туркмении и повышение уровня жизни ее граждан, а также упрочение доверия среди стран мира. Он пообещал усилить социальную защиту граждан, в частности – поддержку многодетных семей. Он также отметил роль армии в охране независимости и стабильности государства и пообещал укреплять материально-техническую поддержку Вооруженных сил.
Накануне Сердар Бердымухамедов вступил в должность президента Туркмении. В тот же день он отправил правительство республики в отставку.
Во вторник Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов Туркмении объявила, что сын действующего президента республики Гурбангулы Бердымухамедова, кандидат от правящей Демократической партии Туркмении Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркмении, получив 72,97% голосов.
В тот же день президент России Владимир Путин созвонился с действующим и новым президентами Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Сердаром Бердымухамедовым. В ходе разговора лидера России и Туркмении подтвердили приверженность двух стран «традиционным отношениям дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего общим интересам».
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что будет делать новый руководитель на посту президента Туркмении, и каковы интересы России в этой постсоветской стране.
Идея Саудовской Аравии о продаже нефти за юани вызвала тревогу в США
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«Бесцеремонное презрение» властей США к Саудовской Аравии побудило Эр-Рияд к «вызывающим тревогу» переговорам с Пекином о продаже нефти Китаю за юани, говорится в статье консервативного издания The American Spectator за авторством Андреа Видбург.
Как отмечает автор, американский доллар на сегодняшний день – мировая резервная валюта, которая должна быть стабильной и легко доступной, а также считаться своеобразным «убежищем», передает РИА «Новости».
«Можно сказать, что в каком-то смысле резервная валюта – самосбывающееся пророчество, ведь она растет в цене благодаря своему статусу. Этот же статус поддерживает огромную долговую нагрузку Америки. Вот почему новость, что недовольная Вашингтоном Саудовская Аравия надеется наладить продажу нефти в Китай за юани вместо долларов, прозвучала столь тревожно», – говорится в стьатье.
По словам Видбург, в американских СМИ причиной такого решения Эр-Рияда называют отсутствие доверия к США при Байдене. Так, по данным The Wall Street Journal, Саудовская Аравия недовольна отсутствием поддержки со стороны Вашингтона в ходе противостояния в Йемене, стремлением США заключить сделку по иранской ядерной программе, а также поспешным выводом американских военных из Афганистана.
«Сметливый читатель заметит, что две из трех причин для беспокойства Саудовской Аравии должны тревожить и самих американцев. Ужасная сделка, которую Байден продавливает с Ираном, ускорит их ядерную программу, а хаотический, неумелый и смертоносный вывод войск из Афганистана олицетворяет крах американского престижа и военной мощи», – утверждает Видбург.
Как считает автор, администрация Байдена, вдохновляясь «извращенной показной добродетелью» и «самоубийственной тягой к «зеленой» энергии», относится к Саудовской Аравии с «бесцеремонным презрением», что и привело к нынешнему развитию событий.
Вместе с тем существует ряд факторов, из-за которых «первой ласточкой грядущей катастрофы» сделка с юанем может не стать, продолжает Видбург. Так, США покупают у Саудовской Аравии лишь четверть от того количества нефти, что завозилось в 1990-х годах. При этом американский доллар, по ее мнению, «все же немного стабильнее юаня», даже с учетом того, что правительство Байдена «печатает деньги и транжирит их напропалую». А Китай, как утверждает Видбург, «кажется крепче, чем на самом деле», как «некогда Советский Союз».
«Учитывая, что демократы сотворили с американской экономикой всего за год, нас ждет гонка Китая и Америки к экономическому дну. И, честно говоря, я бы поставила на Байдена», – заявила Видбург.
Напомним, администрацию США озадачило появившиеся в американских СМИ сведения о том, что Саудовская Аравия начала переговоры с Китаем о продаже нефти за юани. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Эр-Рияд готов отказаться от доллара при продаже нефти.
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СМИ: Болгария расторгнет контракт с Газпромом до конца года
Болгария откажется от российского газа после того, как закончится действующий контракт с Газпромом, страна будет искать альтернативные источники газа, заявил вице-премьер и министр финансов Асен Василев интервью Болгарскому национальному радио.
«Есть альтернативы. Старые трубы трансбалканского потока. Там у нас есть мощность около 20 млрд. куб. м. и может быть использована в обоих направлениях, нам нужно 3 млрд. куб. м. Есть поставки из Катара, Алжира. Это общеевропейская стратегия. Следующие 1–2 недели обсудят на европейском уровне создание общего газового договора для всего ЕС. Мы ожидаем, что летом этот механизм заработает», – приводит «Коммерсант» слова Василева.
Он также заявил, что у Болгарии есть альтернативные источники энергии, в том числе поставки из Катара и Алжира. По его словам, планируются использовать существующую инфраструктуру Греции и Турции для закупок сжиженного природного газа и увеличить импорт из Азербайджана, который уже экспортирует газ в страну.
На данный момент практически весь газ Болгария импортирует из России. Контракт на поставки газа от Газпрома заканчивается в июле 2022 года.
Ранее депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил: если Евросоюз в санкционной политике пойдет еще дальше и решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в Евросоюзе начался газовый бунт против США и Британии из-за призывов отказаться от российских нефти и газа.
Стал известен ответ Зеленского на предложение Джонсона об убежище в Британии
Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон рассказал, что предлагал Владимиру Зеленскому и его семье убежище в Британии, однако в ответ услышал заверения, что политик собирается оставаться на Украине, сообщила Sunday Times.
«Мы обсуждали все это давным-давно... Должен вам сказать, что Владимир всегда был ясен в том, что обязан украинскому народу и собирается оставаться там и заботиться о них. Я должен сказать, что восхищаюсь им», – приводит слова Джонсона РИА «Новости».
Напомним, в начале марта глава Чечни Рамзан Кадыров предложил Зеленскому выразить готовность к диалогу с Россией, пообещав в ответ лично просить президента России Владимира Путина о предоставлении убежища нынешнему президенту Украины.
В феврале премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности Соединенного Королевства предоставить убежище членам правительства Украины и президенту Владимиру Зеленскому в случае, если они решат покинуть территорию страны.
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Прикрывший своим Ка-52 вертолеты с десантом летчик рассказал подробности боя
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Летчик, который посадил подбитый вертолет и держал круговую оборону, рассказал подробности инцидента.
«Бой вели в районе 10 минут, потому что мы первые вышли. Нам нужно было продержаться до прихода основных сил и не дать расчетам ПЗРК передислоцироваться для встречи основной группы. Зенитной артиллерией вывели из строя главный двигатель, после этого вертолет уже не мог выполнять полет. Приняли решение о посадке ближе к своим войскам», – публикует рассказ летчика телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.
«Далее через лесополосу посадили вертолет, удалили информацию и заняли оборону вокруг вертолета, чтобы не дать до него добраться боевикам. Мы выскочили из вертолёта, упали в поле и там потихонечку перемещались. Вели беспокоящий огонь, чтобы ни у кого желания не было к нам подходить», – рассказал летчик. Он добавил, что сейчас у него одно желание – вновь вернуться в свой вертолет: «Техсостав с машиной поработает и я её заберу обратно».
Ранее Минобороны опубликовало кадры боевой работы передовой группы ударных вертолетов Ка-52, обеспечивавшей высадку десанта на одном из украинских военных аэродромов. Командир ведущего Ка-52 попал под огонь ПЗРК и прикрыл своей машиной группу вертолетов Ми-8 с тактическим десантом, вызвав огонь на себя. Экипаж совершил вынужденную посадку и держал круговую оборону до прибытия второй ударной группы вертолетов.
Экипаж поврежденного вертолета не пострадал и был эвакуирован. Благодаря героизму экипажей передовой группы десантирование прошло без потерь, сообщило Минобороны.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Опубликовано видео уничтожения склада с украинским оружием ракетами «Кинжал»
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Минобороны России опубликовало видео уничтожения гиперзвукововыми ракетами «Кинжал» склада с украинским оружием, это удалось сделать одним высокоточным ударом в подземный ангар.
Видеозапись публикует министерство обороны России, передает РИА «Новости».
Вооруженные силы России уничтожили авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.
Отметим, что применение подобного рода ракет стало первым официальным в истории. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен 18 марта.
Напомним, что в феврале российская армия провела плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. Воздушно-космические силы России в ходе учений успешно совершили пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон».
«Кинжал» – российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Гиперзвуковые ракеты 9-С-7760 комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты.
Во Франции спрогнозировали глобальные последствия кризиса на Украине
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Французское издание Le Monde выступило с утверждением, что ситуация на Украине замедлит восстановление мировой экономики после пандемии и может навсегда изменить ее.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), отмечает издание, прогнозирует, что рост мирового ВВП сократится на 1 процентный пункт, а инфляция – вырастет на 2,5 процентных пункта, передает РИА «Новости».
«Этот кризис уже проявляется в виде роста цен на энергоресурсы, продукты питания и отдельные металлы», – приводит Le Monde слова старшего экономиста ОЭСР Лоренс Бун.
Как отмечает издание, организация, которая в минувшем декабре предсказывала, что рост мировой экономики по итогам 2022 года составит 4,5%, ранее решила отменить намеченную на начало марта публикацию своих очередных прогнозов в связи с «усилением факторов неопределенности».
Издание приводит также мнение Международного валютного фонда, полагающего, что российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины может обернуться для мировой экономики долгоиграющими последствиями. «В более долгосрочной перспективе этот конфликт может фундаментальным образом изменить мировой экономический и геополитический порядок – если изменятся условия торговли энергоресурсами, будут перестроены цепочки поставок, разделятся платежные сети и страны пересмотрят состав своих золотовалютных резервов», – цитирует издание МВФ.
Ранее американские эксперты объяснили рост цен на продовольствие в США санкциями против России. В свою очередь глава Минсельхоза Германии Джем Оздемир обвинил Россию в использовании продовольствия в качестве оружия и призвал немцев есть меньше мяса.
Напомним, в среду глава ФРС Джером Пауэлл предсказал высокую долларовую инфляцию до середины 2022 года. В прошлый четверг американский президент Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. Между тем президент РФ Владимир Путин заявил, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.
Отметим, в ноябре прошлого года глава ФРС США предсказал рост долларовой инфляции. В июле 2021 года президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике.
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Болтон обвинил Байдена и НАТО в стратегической ошибке на Украине
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Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выразил мнение, что глава американской администрации Джо Байден и НАТО совершили стратегическую ошибку, постоянно заявляя, что Запад ни в коем случае не будет вмешиваться в ситуацию на Украине.
«США и НАТО на протяжении месяцев, а президент Джо Байден с самого начала снова и снова подчеркивали, что на Украине ни в коем случае не будет какого бы то ни было вмешательства западных войск», – приводит слова Болтона ТАСС. Такое мнение он высказал в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Бывший помощник 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности выразил мнение, что это было «большой ошибкой». «Если бы [действующий] президент [США] Джо Байден в последние месяцы вообще бы ничего не отвечал на вопрос о возможном участии западных сил, было бы лучше для безопасности Украины и мира на планете. Сейчас в Европе развернулась крупнейшая после 1945 года битва», – полагает Болтон. Он выразил мнение, что руководству России лучше не позволять заглядывать в карты противника.
Болтон заявил о необходимости выработки нового подхода к РФ – «стратегии Рональда Рейгана», которая бы заключалась в сочетании жесткой позиции и поддержки оппозиции. «Здесь недостаточно делать ставку только на технологии 1960-х с такими радиостанциями, как «Радио Свобода*» (признана в РФ СМИ-иноагентом). Мы должны сделать все, чтобы предоставить особенно молодежи в России доступ нового типа к информации», – заявил он.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США и страны НАТО прекратить отправку на Украину оружия и наемников, пополняющих ряды националистов. Он также возложил вину за милитаризацию и нацификацию Украины на президента США Джо Байдена и Конгресс.
В четверг администрация США обнародовала полный список поставленного Украине оружия. Накануне президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы. Он отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов». Кроме того, Госдеп пообещал предоставить Украине советские или российские системы ПВО. В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.
Вместе с этим канцлер Германии Олаф Шольц от лица президентов США Джо Байдена и Франции Эммануэля Макрона исключил возможность установления бесполетной зоны над Украиной, так как это бы означало прямую военную конфронтацию НАТО с Россией. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джо Байден считает, что создание бесполетной зоны над Украиной могло бы привести к войне с Россией.
В прошлую среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не может обеспечить бесполетную зону над Украиной в условиях действующей ПВО России, так как это будет означать прямое столкновение НАТО и России, что приведет не только к значительной эскалации ситуации на Украине, но и создаст риск полномасштабной войны в Европе.
Между тем в МИДе заявляли о вербовке иностранцев за рубежом для участия в боевых действиях на Украине против России. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Войска ДНР освободили Угледар
Военные ДНР на 19 марта освободили 98 населенных пунктов на территории республики, а также город Угледар, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 19 марта 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР освободила 98 населенных пунктов, включая Угледар», – говорится в сообщении штаба, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что силы Донецкой народной республики освободили уже 97 населенных пунктов.
В пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что подразделения Вооруженных сил России и ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе и ведут бои в центре города против украинских националистов.
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В Одессе задержали украинского журналиста Юрия Ткачева
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Главный редактор одесского «Таймера» Юрий Ткачев сообщил о своем задержании, написав, что за ним пришли.
«За мной пришли, было приятно пообщаться», – написал он в своем Telegram-канале.
Позже он завел еще один канал, в котором объяснил, что у него забрали всю технику и телефон, пообещав делиться подробностями дальше.
Однако позже украинская правозащитница Оксана Челышева потдвердила факт задержания Ткачева, но при этом заявила, что все заявления о том, что он открыл новый канал в Телеграме после своего, якобы, освобождения из СБУ - ложь.
«Я смогла связаться с женой Юрия Оксаной. Он сказала, что Юрий находится на допросе в СБУ, а у неё нет возможности войти в ресурсы мужа, потому что все компьютеры в руках СБУ», – написала она в своем Facebook.
Ранее главный редактор издания «Таймер-Одесса» Юрий Ткачев обратился к украинским журналистам с просьбой соблюдать правила русского языка и правильно писать аббревиатуру ДНР. По его мнению, написание «ДНР» в кавычках является не «политкорректным», а безграмотным вопреки мнению украинских патриотов.
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