Путин призвал создать единую систему социального сопровождения трудных подростков

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17 февраля, четверг | Последнее обновление — 15:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин разъяснил Макрону ситуацию с идеей признания ДНР и ЛНР
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Вступление Москвы в Североатлантический альянс решило бы ряд текущих российских и западных проблем. Но при этом создало бы гораздо больше новых.
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Энергетическая порка Украины, вероятно, будет происходить так долго, как долго Киев будет тянуть с имплементацией Минских соглашений. У президента Зеленского просто не останется аргументов и красивых роликов для внутренней аудитории, которая потребует топлива и тепла, а не зрелищ.
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Самый опасный вид авторов дезинформации о COVID-19 – те, кто пытается не просто распространить фейки, а еще и всеми доступными способами расширить число их потенциальных жертв.
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В бразильском городе Петрополис, расположенном в горных районах штата Рио-де-Жанейро, произошло наводнение. Официально известно о гибели шести человек, но, как считается, на самом деле погибло не менее 40 человек.
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Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
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Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин призвал создать единую систему социального сопровождения трудных подростков
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Важно не допускать вовлечения подростков в преступность, необходимо консолидировать усилия по созданию системы непрерывного социального сопровождения подростков, склонных к правонарушениям, заявил президент России Владимир Путин на коллегии МВД.
«Считаю важным консолидировать усилия органов власти всех субъектов системы профилактики по созданию единой государственной системы непрерывного социального сопровождения подростков, склонных к правонарушениям», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Президент добавил, что нужно искать новые, современные подходы, нельзя действовать по шаблонам, нужно видеть проблемы, сложности каждого молодого человека
Путин назвал защиту молодого поколения от криминала важнейшей задачей для развития страны. Он отметил, что в последние годы число преступлений, совершенных подростками, снижается, «но это отнюдь не повод для самоуспокоения».
«Вооруженные нападения в учебных заведениях, случаи насилия над детьми, вовлечения их в незаконный оборот наркотиков и в экстремистские акции - все эти факты, к сожалению, не единичные говорят о том, что ваша работа, в том числе в сфере профилактики, должна строиться эффективнее», – цитирует ТАСС главу государства.
Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что эффективным решением проблемы подростковой преступности может стать вовлечение детей в труд и волонтерскую деятельность.
В Британии присудили Путину победу над Западом
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Президент России Владимир Путин одержал геополитическую победу над Соединенными Штатами и Европой, говорится в редакционной статье британского издания The Telegraph.
Как считают авторы статьи, европейские государственные деятели отказались выступить единым фронтом против Москвы, претензии Брюсселя на важную роль на внешнеполитической арене оказались не обоснованны, а Соединенные Штаты ограничились воинственной риторикой, передает РИА «Новости».
«Киев увидел, как мало его союзники действительно готовы сделать ради него», – отмечается в материале. Россия, как говорится в публикации, одержала победу: Украину, скорее всего, не примут в НАТО, а «Северный поток – 2» готов к поставкам газа для Европы.
Ранее президент США Джо Байден пригрозил, что в случае «агрессии» против Украины Соединенные Штаты с союзниками введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустят запуска «Северного потока – 2» и создадут долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
В понедельник министры финансов «Группы семи» (G7) договорились о введении санкций против России в случае «вторжения» на Украину. В прошлую субботу помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия. Она назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Путин разъяснил Макрону ситуацию с идеей признания ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин не говорил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что идея Госдумы о признании ДНР и ЛНР не будет принята во внимание, он разъяснил, что это не законопроект, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Там речь шла о том, что был задан вопрос о законопроекте. И было разъяснено, что это не законопроект, а инициатива, и что никакого законопроекта на этот счет не существует. То есть как бы все по-другому. Вроде то же, но все по-другому», – цитирует РИА «Новости» Песков.
По его словам, сообщение главы французского МИД Жан-Ива Ле Дриана про слова Путина Макрону о признании ЛНР и ДНР скорее не помогает, а вредит.
«Это такие рассуждения на свободную тему, что называется. Причем которые не помогают, а скорее вредят. Мы с большим уважением относимся к господину министру иностранных дел Франции, к его усилиям в плане урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, к его усилиям по развитию двусторонних российско-французских отношений. Но в данном случае подобные заявления раскрывают суть и содержание закрытых доверительных переговоров глав государств – Путина и Макрона», – сказал он.
Песков отметил, что в следующий раз это может помешать лидерам доверительно говорить друг с другом, если все сказанное будет растиражировано через несколько дней в СМИ.
«Это ограничивает их маневры в обсуждении весьма и весьма чувствительных и сложных тем. Мы никогда содержание таких переговоров не раскрываем», – подчеркнул Песков.
Также он добавил, что в заявлении МИД Франции о разговоре Путина и Макрона были искажены нюансы.
«А это в такой чувствительной и ответственной ситуации, как сегодня, чрезвычайно и чрезвычайно вредно», – сказал он.
Ранее Путин принял к сведению обращение депутатов Госдумы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но пока не ответил на него.
Во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент России Владимир Путин, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса. Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом.
Глава МИД Франции Жан Ив Ле Дриан выразил мнение, что признание Донецкой и Луганской народных республик Россией стало бы посягательством на суверенитет Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР стало бы политической катастрофой и нарушением Минских соглашений.
Путин обратил внимание на хамское поведение водителей на дорогах
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Надо продолжить работу по повышению безопасности на дорогах, работу над поведением водителей, формировать в обществе неприятие безответственного вождения, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД.
«В дорожно-транспортных происшествиях по-прежнему погибает много людей и много детей, к сожалению. Высока смертность в авариях по вине нетрезвых водителей, а также в результате наездов на пешеходов. Важно продолжить работу по повышению культуры на дорогах», – цитирует РИА «Новости» Путина. Президент также призвал «формировать в обществе неприятие безответственного, хамского поведения на дорогах».
Он отметил опыт, накопленный у ведомства во взаимодействии с общественными, волонтерскими объединениями.
«Надо развивать такое партнерство и дальше, формировать в обществе неприятие безответственного, хамского поведения на дорогах», – добавил президент.
Путин отметил, что подразделения ГИБДД традиционно подвергаются критике, однако «порядка на дорогах, надо это все-таки признать, стало больше», передает ТАСС.
По его словам, этот тезис подтверждает статистика по ДТП, погибшим и пострадавшим на дорогах
Ранее президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД заявил, что приоритетом ведомства должна быть борьба с криминалом.
Путин назвал Бразилию ведущим экономическим партнером России в Латинской Америке
Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Бразилии Жаиром Болсонару заявил, что Бразилия является ведущим торгово-экономическим партнером России в Латинской Америке.
«Я очень рад вас видеть, уважаемый господин президент. И надеюсь, что встреча будет полезной. Тем более что Бразилия является одним из ведущих, можно сказать, ведущим нашим торгово-экономическим партнером в Латинской Америке», – цитирует Путина РИА «Новости».
Болсонару отметил, что у России и Бразилии есть хорошие перспективы сотрудничества в разных областях.
«У нас имеются хорошие перспективы для сотрудничества в разных областях. В частности, в области обороны, в области нефти и газа, в области сельского хозяйства», – указал бразильский лидер.
Путин заявил, что отношения двух стран восстанавливаются, государства активно взаимодействуют на международных площадках.
«У нас восстанавливаются отношения, прерванные так или иначе в связи с пандемией коронавируса. По вашему указанию в Москве побывали ведущие министры вашего правительства. Сегодня проходит встреча министров обороны и иностранных дел в формате «два плюс два»... Мы работаем активно и на международных площадках. И – несмотря на все ограничения – у нас рост товарооборота составил 87%», – добавил Путин.
Ранее Болсонару в ходе встречи с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что его визит в Москву – это сигнал всему миру о хороших перспективах отношений двух стран.
В соцзащите столицы рассказали о будущем месте жительства истощенных близнецов
Место жительства истощенных братьев-близнецов, найденных в квартире в Москве, определят после их выписки из больницы, сообщили в городском департаменте труда и социальной защиты.
«В настоящее время дети находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Врачи оказывают детям необходимую медицинскую помощь. После выписки из больницы будет решаться вопрос, где дети будут проживать в дальнейшем», – цитирует сообщение департамента РИА «Новости».
Там добавили, что в произошедшей ситуации разбираются правоохранительные органы и сотрудники социальной защиты.
Напомним, двух восьмимесячных близнецов нашли в квартире на востоке Москвы, дети были голодными, их госпитализировали в тяжелом состоянии.
Мать близнецов заявила, что ухаживала за своими детьми, она сообщила, что у одного из них – порок сердца. В СК отмечали, что родители детей «систематически распивали алкоголь и вели асоциальный образ жизни».
Обоих родителей, оставивших голодными близнецов в столице, лишили родительских прав, сообщила официальный представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
Лидеры России и Бразилии выступили против гонки вооружений в космосе
Президент России Владимир Путин и лидер Бразилии Жаир Болсонару подтвердили необходимость совместных действий по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.
«Главы государств вновь подтвердили необходимость использования космического пространства в мирных целях и обеспечения устойчивой космической деятельности. Президенты также снова подтвердили необходимость совместных действий по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве», – говорится в заявлении на сайте Кремля.
Ранее Владимир Путин на переговорах с президентом Жаиром Болсонару заявил, что Бразилия является ведущим торгово-экономическим партнером России в Латинской Америке.
В свою очередь Жаир Болсонару в ходе встречи с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что его визит в Москву – это сигнал всему миру о хороших перспективах отношений двух стран.
Зеленский заявил об отсутствии подвижек по встрече с Путиным
Киев «время от времени» направляет официальные запросы в администрацию президента России Владимира Путина и получает на них ответы, однако они не приближают встречу лидеров двух стран, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Не в последние дни, время от времени, Украина как ответственная страна в любые моменты рисков эскалации, информации относительно этих рисков, информации о стягивании войск и тому подобное дает официальный запрос в администрацию президента РФ. Это было», – передает слова Зеленского ТАСС со ссылкой на РБК-Украина.
По словам украинского президента, подобный запрос направлялся и в феврале. Он подтвердил, что «Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече».
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о вероятности проведения трехсторонней встречи президентов Турции, России и Украины в Анкаре или Стамбуле в случае положительного ответа от российского лидера Владимира Путина.
Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР
Президент РФ Владимир Путин принял к сведению обращение депутатов Госдумы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но пока не ответил на него, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, он (Путин) принял к сведению, а дальше все будет зависеть от решения президента», – передает его слова ТАСС.
Во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент России Владимир Путин, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса. Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом.
Путин призвал принимать жесткие меры против нелегальной миграции
Необходимо принимать самые жесткие меры в отношении нелегальных мигрантов и преступных группировок, заявил президент Владимир Путин на коллегии МВД.
В России рады всем, кто приезжает в страну и соблюдает законы страны, относится с уважением к ее культуре и традициям, сказал Путин, передает ТАСС.
«Однако нелегальная миграция, деятельность преступных группировок, которые строят на нелегальной миграции свой бизнес – против этих людей должны быть выработаны самые жесткие меры. А любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность [должны] служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке таких людей за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем», – заключил он.
В ходе заседания глава ведомства Владимир Колокольцев сообщил, что количество выданных мигрантам патентов в 2021 году превысило уровень 2019 года.
«Возобновление авиасообщения и частичная отмена на въезд в РФ активизировали приток иностранной рабочей силы», – цитирует министра РИА «Новости».
Ранее Следственный комитет заявил, что в последнее время преступность мигрантов начала приобретать более острый характер, что вызывает напряжение в обществе, это наблюдается не только в Москве, но и в других городах.
Путин назвал приоритет работы МВД
Приоритетом Министерства внутренних дел должна быть борьба с криминалом, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии ведомства.
«Важнейший приоритет – активная, наступательная борьба с криминалом», – цитирует Путина ТАСС.
Также глава государства призвал правоохранителей существенно повысить раскрываемость преступлений.
«В прошлом году в федеральный закон «О полиции» были внесены изменения, расширяющие полномочия сотрудников полиции. В том числе при получении сообщений о происшествиях они могут незамедлительно осматривать жилые помещения, транспортные средства. Нужно эффективно использовать эти возможности для оперативного раскрытия преступлений по горячим следам», – сказал он.
Путин подчеркнул, что серьезнейшей нагрузкой на систему министерства стала коронавирусная инфекция.
«Несмотря на сложную обстановку, связанную с эпидемией коронавируса, все-таки это серьезная нагрузка на ведомство в целом, да и вот сейчас министр доложил, почти половина тех, кто собирался принимать участие в нашем мероприятии, почти что половина заболели», – приводит слова президента РИА «Новости».
Вместе с тем, отметил глава государства, система МВД действует устойчиво и надежно.
Он также призвал МВД укрепить звено участковых.
«Приближается столетие службы участковых уполномоченных. Обращаю внимание руководства МВД, нужно не только, что называется, провести юбилейные мероприятия, но и принять дополнительные решения, направленные на укрепление участкового звена», – сказал Путин.
В октябре в 2021 года В МВД сообщали, что за 10 месяцев прошлого года ущерб от преступности в России превысил 345 млрд рублей. В результате преступлений погибли более 17 тыс. человек.
Кремль спросили о здоровье внуков Путина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов, есть ли у внуков главы государства Владимира Путина антитела к коронавирусу, сказал, что об их здоровье заботятся должным образом.
Отвечая на просьбу прокомментировать слова директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что в Москве у всех детей в возрасте от 6 до 11 лет есть антитела к ковиду, Песков сказал, что «не важно, как к этому относятся в Кремле, специалисты должны давать свои заверения, понятно, что многие дети уже переболели, в том числе бессимптомно», передает ТАСС.
На вопрос, есть ли антитела у внуков главы государства, пресс-секретарь сказал: «Об их здоровье заботятся должным образом».
Напомним, в среду Гинцбург заявил, что Центр им. Гамалеи Минздрава не смог найти в Москве детей 6-11 лет, которые ни разу не сталкивались бы с COVID-19.
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Путин призвал гарантировать права и свободы граждан России
Опасения правозащитников после расширения полномочий полиции не лишены оснований, права граждан должны быть обеспечены, заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании коллегии МВД.
«Опасения правозащитников не лишены определенных оснований, прошу это иметь в виду и обеспечить, гарантировать права и свободы граждан», – передает ТАСС слова Путина об использовании расширенных полномочий полиции.
Ранее глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой передать на федеральный уровень уголовное дело в отношении Заремы Мусаевой, супруги бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева.
Путин указал на отсутствие качественного сдвига в борьбе с преступностью
Правоохранительным органам не удалось достичь качественных сдвигов по раскрываемости преступлений по итогам 2021 года, заявил президент Владимир Путин на коллегии МВД.
«В целом, вновь обращаю внимание на задачу кардинального повышения уровня раскрываемости преступлений. По итогам прошлого года добиться здесь качественных сдвигов, к сожалению, пока не удалось. А значит, нужна последовательная, более результативная работа по всем видам преступлений, которые представляют угрозу для нашего общества», – цитирует президента РИА «Новости».
Он добавил, что речь в том числе идет «о новых вызовах», которые связаны с проникновением криминала в сферу информационных технологий и телекоммуникаций.
«Количество преступлений в этой сфере ежегодно растет», – подчеркнул глава государства.
Путин отметил, что нужно пресекать попытки экстремистов вести свою деятельность в Сети.
«Особое внимание следует уделять нейтрализации попыток экстремистов и разного рода радикалов использовать сеть интернет, мы с вами знаем об этом и постоянно говорим, использовать эти современные средства для разжигания межнациональной, религиозной и социальной вражды. Полномочий, считаю, на сегодняшний день у системы МВД достаточно», – сказал он.
Путин назвал способ борьбы с кибермошенниками
Нужно предупреждать новые риски, связанные с развитием кибертехнологий, действовать на опережение и не позволять преступникам паразитировать на технологическом прогрессе, заявил президент Владимир Путин на коллегии МВД.
«Кибертехнологии развиваются стремительно, возникают новые риски, нужно их предупреждать, не позволять преступникам паразитировать на технологическом прогрессе», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Он призвал действовать на опережение, включая обновление нормативной базы, укрепление технических возможностей МВД.
«Нужно самым серьезным образом совершенствовать порядок взаимодействия МВД с финансовыми организациями, операторами связи и другими структурами, работающими в цифровом пространстве и в области телекоммуникаций», – отметил Путин.
Он добавил, что в целом для укрепления кибербезопасности требуется более скоординированная работа правоохранительных органов, соответствующих государственных ведомств и регуляторов, экспертного сообщества и бизнеса.
Ранее Владимир Путин заявил, что кибермошенничество наносит большой урон, с ним сталкиваются многие россияне, в том числе пенсионеры, у преступников нет ничего святого.
До этого в Генпрокуратуре заявили, что каждой десятой жертвой киберпреступников в России стал пенсионер.
Колокольцев предупредил о риске роста хищений выделенных на борьбу с COVID средств
В условиях пандемии выросли риски хищения выделенных на борьбу с коронавирусом и поддержку медработников денег, заявил глава МВД на заседании с участием президента Владимира Путина.
«Возросли риски хищения бюджетных средств, выделяемых на борьбу с коронавирусом, поддержку медицинских работников, а также для малого и среднего бизнеса», – цитирует Колокольцева ТАСС.
В 2021 году на фоне повышения публичной активности выросло количество несогласованных акций, добавил он. Возобновление транспортного сообщения с другими странами усилило потенциальную возможность законной миграции.
«В числе глобальных вызовов оставалась киберпреступность, с учетом складывающейся обстановки нами принимались меры по повышению эффективности противодействия современным угрозам», – заметил министр.
Также глава ведомства отметил, что в 2021 году было возбуждено 900 уголовных дел из-за поддельных документов о вакцинации против коронавируса или ПЦР-тестов, передает РИА «Новости».
Было заблокировано 2,5 тыс. сайтов, где продавались фиктивные сертификаты и справки.
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