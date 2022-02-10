Эксперт объяснил проблемы украинской армии с турецкими беспилотниками

«Трудности с использованием БПЛА у Украины возникают из-за низкой подготовки операторов и устаревшей инфраструктуры», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее на Украине столкнулись с проблемой ресурса стоек у турецких ударных беспилотников Bayraktar.

«Скорее всего, все дело в низкой подготовке украинских операторов. У беспилотников Bayraktar достаточно слабые шасси, соответственно, они не терпят сильных ударов при посадке. А украинские специалисты, видимо, делают посадку БПЛА достаточно жесткой, из-за чего стойки выходят из строя», – считает доктор военных наук Константин Сивков.

«Кроме того, на Украине громят не только предприятия, но и инфраструктуру, включая авиационную. А Bayraktar действует с передовых аэродромов. Если в Киеве аэродромы и взлетно-посадочные полосы худо-бедно могут поддерживать в надлежащем состоянии, то в малых городах на это не обращают внимания», – пояснил эксперт.

«Поэтому на большинстве взлетно-посадочных полос Украины далеко не ровная поверхность, имеются всевозможные выбоины и колдобины. И при посадке стойки беспилотника, попадая в эти ямы, неминуемо повреждаются. Суть в том, что на поддержание аэродромов нужны деньги, а они осели в карманах украинских начальников», – резюмировал Сивков.

В четверг украинский военный аналитик Тарас Чмут рассказал, что на Украине испытали ряд сложностей с использованием турецких ударных беспилотников Bayraktar. По его словам, украинская сторона столкнулась с проблемой ресурса стоек у БПЛА. Стойки у дронов Bayraktar приходилось менять через каждые три цикла взлета и посадки.

«У нас были проблемы со стойками. Есть понятие ресурса по взлету-посадке, и если вам каждые три взлета-посадки требуется менять стойки, то это такая себе история, не очень», – рассказал Чмут в эфире YouTube-канала «Мілітарний».

Кроме того, возникли проблемы с эксплуатацией тяжелых турецких БПЛА Akinci. По словам эксперта, для них подходят только крупные аэродромы, которые применяются для нужд гражданской авиации. Военные аэродромы для использования Akinci подходят лишь «теоретически».

Эксперт добавил, что Украине необходимо «что-то делать» со взлетными полосами на аэродромах ВВС, так как имеющиеся советские в данном случае не подходят.

Ранее украинская и турецкая стороны договорились о расширении производства беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на Украине.

Напомним, в июле Украина получила первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции. Президент Украины Владимир Зеленский комментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».

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