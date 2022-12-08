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Цена нефти марки Brent опускалась ниже 76 долларов за баррель впервые с 2021 года
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2023 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже 76 долларов за баррель впервые с 27 декабря 2021 года, следует из данных торгов.
В 19.07 мск стоимость Brent снижалась на 1,85%, до 75,74 доллара за баррель, передает ТАСС.
К 19.12 мск цена Brent находится на уровне 76,03 доллара за баррель (-1,48%). А фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе 2023 года снижается на 0,89% – до 71,37 доллара за баррель.
В начале недели впервые с 4 января стоимость фьючерса на нефть марки Brent опускалась ниже 79 долларов за баррель.
В России оценили последствия пробки из нефтетанкеров в Турции
Эксперт Юшков: Эрдоган создает пробки из танкеров, чтобы заработать на российской нефти
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Анкара неоднократно искусственно создавала пробки в проливах Босфор и Дарданеллы, чтобы оказывать влияние на Москву. Теперь Эрдоган, прикрываясь санкциями, пытается заработать на российской нефти, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее издание Financial Times сообщило об очередях из танкеров с нефтью у берегов Турции.
«Это не самая большая пробка у Турции, которую нам приходилось наблюдать. Бывали случаи, когда одномоментно в очереди стояло до 1 млн баррелей топлива. И тогда Анкара делала это умышленно, чтобы подтолкнуть Россию к совместному строительству альтернативного канала», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Дело в том, что Анкара не может брать деньги за проход судов через пролив, а через канал – пожалуйста. Сейчас, вероятно, Тайип Эрдоган пытается сделать так, чтобы Москва продавала больше энергоресурсов Турции. Она, в свою очередь, могла бы перегружать нефть на свои танкеры и реэкспортировать ее дальше», – предполагает собеседник.
«Все ограничения, в том числе на цены на нефть и страховка, действуют только до первой перегрузки топлива. То есть Турция просто пытается заработать на посреднических услугах. Россию, судя по всему, это пока устраивает», – рассуждает эксперт.
При этом все танкеры, стоящие в проливах, уже застрахованы. «Страховка действовала до вступления в силу санкций. Согласно условиям рестрикций, танкеры, которые были загружены до 5 декабря, могут спокойно перемещаться до 19 января. Поэтому все сообщения о якобы необходимости дополнительных проверок – выдумка Турции», – отмечает он.
«Но эта пробка явно создаст проблемы. Для нас это означает, что придется ускорить все процессы по загрузке, выгрузке и доставке нефти, поскольку у России наблюдается нехватка танкеров. Для мирового сообщества остановка судов чревата сокращением экспорта, росту дефицита топлива и стоимости ресурсов», – заключил Юшков.
Ранее британская Financial Times сообщила, что в территориальных водах Турции после введения ограничений на морские перевозки российской нефти образовался затор из танкеров. По данным источников издания, это связано с требованием Анкары предоставить дополнительное подтверждение страховки судов. Всего в очереди находятся 19 кораблей.
Кроме того, отмечается, что возле Босфора находятся в пробке шесть российских танкеров. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов marinetraffic. Согласно онлайн-картам, около 80% стоящих на якоре танкеров – турецкие. Российские суда «Леди Мария», «Леди Ария», «Капитан Бармин», «Генерал Скобелев», Caminero, Roschem 2 находятся на якоре возле пролива. «Механик Ерохин» и «Река Волга» движутся к Босфору со стороны Дарданелл.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса. В ответ на это вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть, так как это может привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов.
Ранее в «Официальном журнале ЕС» было опубликовано решение Евросоюза ввести лимит цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне 60 долларов за баррель.
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В МИДе прокомментировали возможность введения Россией минимальной цены на нефть
Замглавы МИД Рябков: Россия может принять любые меры в ответ на введение Западом потолка цен на нефть
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Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, прокомментировал замглавы МИД России Сергей Рябков сообщения про возможность введения Москвой минимальной цены на нефть.
Рябков рассказал, что Россия не будет пока раскрывать содержание контрмер на введенный Западом потолок цен на нефть, но там должны быть готовы ко всему, передает ТАСС.
«Я не буду пересказывать, излагать содержательную сторону наших контрмер. Запад и те, кто пляшет под западную дудку, должны быть готовы ко всему. Если они начинают какую-то войну без правил, мы не должны чувствовать себя ограниченными в собственных средствах противодействия», – сказал он на полях форума «Примаковские чтения».
Он также добавил, что результатом потолка цен для российской нефти станет скачок цен на Западе, бюджет России при этом будет обеспечен.
Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на транспортируемую танкерами нефть из России, также в действие вступили ограничения цен на морские поставки нефти.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия начала готовить ответ на введенный Западом потолок цены на нефть, признавать это решение она не собирается.
СМИ: Запрет на российскую нефть обернулся для Евросоюза энергетической «бомбой»
Politico: Евросоюз заложил энергетическую «бомбу»
Запретив продавать на европейском рынке российскую нефть, Европейский союз заложил энергетическую «бомбу», пишет обозреватель Чарли Купер для издания Politico.
«Если ближайшие недели мир проживет без серьезной волатильности на нефтяных рынках, следующая крупная санкционная «бомба» может нанести удар как по поставкам энергоресурсов в Европу, так и по мировым ценам», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Отмечается, что самой Москве введение потолка цен на нефть сильно не повредит. Россия сможет найти новых покупателей на свою нефть, а вот риски ответа недооценивать нельзя, отметил Купер.
При этом Европа очень сильно зависит от Москвы в плане импорта дизельного топлива, 60% поставок этого нефтепродукта приходится на нее и легких альтернатив нет.
Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.
Bloomberg: Россия рассматривает введение фиксированной цены на нефть
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Россия изучает возможность установления фиксированной цены на свою нефть в качестве ответа на введенный странами G7 потолок цен на российское сырье, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
«Москва рассматривает вариант введения фиксированной стоимости на баррели из страны либо введение максимального уровня дисконта к международным маркам, с которым они могут быть проданы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что оба варианта будут подвергаться регулярному пересмотру. Сейчас же Россия стремится предложить покупателям нефти прозрачный ценовой механизм, основанный на рыночном подходе.
О какой цене идет речь, пока понимания нет, уточнило агентство. Также говорится о подготовке указа президента о том, что российским компаниям и любым трейдерам, покупающим российскую нефть, будет запрещено продавать ее в страны, участвующие в соглашении о потолке цен.
Ранее в МИД России заявили, что Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, которое с 5 декабря вступило в силу.
Белый дом: США рассчитывают на продолжение поставок топлива из России
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США рассчитывают на продолжение поставок топлива из России на мировые рынки
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Администрация США не удивлена реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывает на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По словам Жан-Пьер, в администрации США не удивлены реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывают на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, передает РИА «Новости».
По словам чиновницы, в Вашингтоне считают, что установленная странами G7 и Австралией предельная цена на уровне 60 долларов США за баррель является достаточной, чтобы Москва продолжала экспортировать свою нефть в другие страны. При этом Жан-Пьер отметила, что ценовой потолок может быть скорректирован, чтобы еще сильнее ограничить получаемые Россией доходы от продажи черного золота.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса. Вице-премьер России Александр Новак говорил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть.
В водах Турции образовался затор из нефтетанкеров
Financial Times: Затор танкеров образовался в водах Турции после введения ограничений на морские перевозки нефти из РФ
Затор танкеров образовался в территориальных водах Турции после введения ограничений рядом стран на морские перевозки российской нефти, сообщила британская Financial Times.
По имеющимся у источников издания данным, затор связан с тем, что Турция потребовала дополнительные подтверждения страховки танкеров. Разрешения войти в проливы Босфор и Дарданеллы ожидают 19 судов с нефтью. Первый танкер прибыл туда 29 ноября и ждал своей очереди шесть дней, передает ТАСС.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.
Россия выразила обеспокоенность ситуацией с нефтяными танкерами
Россия обеспокоена ситуацией у берегов Турции, где скопились российские нефтяные танкеры, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
Отмечается, что пока проблему пытаются решить на уровне транспортных и страховых компаний, но могут вынести и на политический позже, передает РИА «Новости».
Грушко указал, что страхуют компании, а не государство, добавив, если проблема не будет решена, то будет подключен политический уровень.
Сейчас срок ожидания для танкеров, перевозящих нефть, составляет шесть суток, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Казахстана, передает ТАСС.
Отмечается, что для зимнего сезона это нормальное ожидание, в прошлом году срок ожидания составлял около 14 дней.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть. У берегов Турции образовался затор из российских танкеров.
В России подготовили три варианта ответа на «нефтяной потолок цен»
Власти России допустили фиксацию максимального дисконта Urals к Brent в качестве ответа на введение потолка цен на нефть
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Проект указа российского лидера Владимира Путина о применении ответных мер на введение странами G7 и Евросоюза потолка цен на перевозку нефти из России обсуждается его администрацией с правительством, пишут СМИ.
Первый вариант подразумевает полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали это ограничение, причем если формально нефть будет покупать нейтральная страна, но ее конечным получателем станет член G7, то поставка будет заблокирована, пишут «Ведомости».
Согласно второму варианту, будет введен полный запрет на экспорт по контрактам вне зависимости от того, какая страна выступает получателем.
Третьим вариантом может стать введение индикативной цены – фиксированной стоимости от максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent. Так, в случае увеличения дисконта поставка будет запрещена.
Уточняется, что пока что ни один из вариантов не согласован, в правительстве ищут другие альтернативы. Согласно информации неназваного источника, вариант с фиксацией дисконта наименее вероятен из всех.
Ранее Bloomberg сообщал, что Россия изучает возможность установления фиксированной цены на свою нефть либо введение максимального уровня дисконта к международным маркам.
В МИД России заявили, что Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, которое с 5 декабря вступило в силу.
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Названы выгоды Турции от пробки нефтетанкеров в Босфоре
Эксперт Юшков: Турецкие ограничения в Черном море могут привести к падению экспорта российской нефти
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Турция умышленно придумала новые условия прохода нефтетанкерами проливов. Это позволит ей заработать на экспорте нефти, в том числе российской, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее западные чиновники обвинили Турцию в нарушении поставок нефти по Черному морю.
«Во-первых, зимой время прохода через проливы традиционно увеличивается. Во-вторых, эта история с потолком цен на российскую нефть не связана. И если Турция будет говорить обратное, то это притягивание за уши», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Мы видим результат новых требований к судовладельцам, которые Анкара ввела с начала декабря. Примечательно, что первые сообщения о пробке появились 6 декабря. Соответственно, в Черном море стоят суда, загруженные до 5 декабря, они не подпадают под санкции», – подчеркивает собеседник.
Юшков также указал, что большая часть застрявших танкеров – с казахстанской нефтью, на которую требование о потолке цен вообще не распространяется. Однако для того, чтобы со стороны Запада к Тайипу Эрдогану не было претензий, он решил затормозить проход всех танкеров. Наличие в пробке казахской нефти – это, скорее, случайность.
«Можно предположить, что Турция изменила правила, ожидая, что будут введены новые санкции, которые запретят предоставлять страховку, если цена нефти будет ниже потолка. К слову, в проливах нет ни одного танкера с подсанкционной нефтью», – отметил эксперт.
«При этом с точки зрения международных конвенций Турция не имеет права запретить проход судну, даже если у него нет страховки. А тут речь о том, что страховка есть, но они все равно требуют каких-то дополнительных документов», – напоминает он.
Турции выгодно искусственное создание пробки. «Она понимает, что Россия в условиях санкций и нехватки танкеров будет вынуждена ускорять процессы погрузки, выгрузки и отправки нефти. А проволочки сбивают темп, что приведет к снижению объема экспорта российской нефти», – пояснил Юшков.
«И тогда Анкара может предложить отгружать наше сырье в Турции. Это будет самое короткое транспортное плечо. То есть, преследуется сразу две цели: получить большую скидку и большие объемы российского топлива», – прогнозирует собеседник.
«В санкциях ЕС прописано, что просто так продать нефть из РФ нельзя. Но при малейшей переработке ограничения отменяются. И Турции выгодно максимально загрузить свои нефтеперерабатывающие заводы нашим сырьем, а затем продать углеводороды в Европу по рыночной цене», – заключил Юшков.
В четверг западные чиновники обвинили Турцию в незаконном нарушении поставок сырой нефти через Черное море, сообщает Financial Times. По их мнению, транспортным средствам необходимо разрешить проход, так как они были загружены топливом из Казахстана, а не из России.
«Похоже, что 19 из примерно 20 загруженных танкеров, ожидающих пересечения проливов, везут нефть казахстанского происхождения. Очевидно, что на данные грузы ценовой потолок не может быть распространен ни при каких обстоятельствах», – приводит слова одного из авторов данного запрета издание.
В свою очередь председатель правления национальной казахстанской компании «Казмунайгаз» Магзум Мирзагалиев заявил, что лишь 10 танкеров, находящихся в Турции, имеют отношение к Астане, передает ТАСС.
Накануне издание Bloomberg сообщило, что 26 танкеров, перевозящих около 23 млн баррелей сырой нефти, застряли в акватории Черного моря на подходе к проливам Босфор и Дарданеллы. Причиной непредвиденной «стоянки» стало требование правительства Турции предоставить Анкаре гарантии страховок указанных транспортных средств.
Как сообщает Forbes, проблема возникла из-за недопонимания сторонами правовой стороны недавно введенного Евросоюзом ценового потолка на поставки российской нефти. Согласно решению ЕС, вводится запрет на страхование судов, перевозящих нефть дороже 60 долларов за баррель.
Ранее газета ВЗГЛЯД оценила последствия пробки из нефтетанкеров в Турции.
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Новак заявил об изменении Россией логистики поставок нефти
Новак не увидел трагедии в изменении Россией логистики поставок нефти
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Россия меняет логистические цепочки поставок нефти на фоне эмбарго ЕС и ценового потолка, но трагедии в этом не видит, заявил вице-премьер Александр Новак.
По словам Новака, коммерческие компании найдут между собой механизмы взаимодействия для реализации продукции, передает ТАСС.
Он добавил, что компании России больше используют мелких трейдеров и применяют новые механизмы страхования поставок. Страна использует новые инструменты, новые механизмы страхования, меняет перевозки, меняет крупных игроков на рынке.
«Работают больше трейдеров, чем раньше, в том числе по реализации российской нефти, поэтому мы не видим никакой трагедии в этом изменении», – добавил вице-премьер.
Также он добавил, что Россия сохранит продажу нефти за границу на уровне ноября на фоне эмбарго ЕС и ценового потолка.
Ранее в «Официальном журнале ЕС» было опубликовано решение Евросоюза ввести лимит цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне 60 долларов за баррель.
Турция назвала условия для пропуска танкеров через Босфор
Турецкая сторона не намерена пропускать через проливы нефтяные танкеры без страховых документов, заявило главное управление по морским делам турецкого Минтранса.
Суда без страховых документов не смогут пройти, у них всех продолжат проверять соответствующие бумаги, цитирует заявление ведомства ТАСС.
Также министерство опровергло сообщения о пробках из танкеров у пролива Босфор. Там пояснили, что у пролива нет 100 судов, о которых пишут СМИ, всего их там 15, 11 из которых отправляются в страны ЕС.
Минтранс отметил, что ранее в Мраморном море фиксировались пробки из 100 и более судов, их задействовали для зерновой сделки, сейчас численность сухогрузов там не превышает 40.
Ранее ряд СМИ писал о застрявших 26 танкерах с сырой нефтью на 23 млн баррелей в акватории Черного моря при подходе к проливам.
Газета ВЗГЛЯД оценивала последствия пробки из нефтетанкеров в Турции.
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель впервые с января
Впервые с 4 января стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 79 долларов за баррель, следует из данных торгов.
По данным биржи на 21.12 мск, Brent снижалась на 4,55%, достигнув 78,92 доллара за баррель, передает ТАСС.
К 21.15 мск Brent была на уровне 78,86 доллара за баррель (-4,62%). А фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе 2023 года снижался на 4,45%, до 73,51 доллара за баррель.
США решили не пополнять стратегический резерв российской нефтью
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США не намерены пополнять стратегический нефтяной резерв поставками из России
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Власти США не намерены пополнять стратегический нефтяной резерв посредством покупки российской нефти в условиях ограничения цены на этот энергоресурс, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Так называемый потолок цен на российскую нефть был установлен Штатами и их союзниками на уровне 60 долларов за баррель. При этом ранее американская администрация заявляла, что планирует возобновить закупки нефти для восполнения стратегического нефтяного резерва США, когда цена на нее опустится примерно до 70 долларов за баррель.
В свете этого журналист поинтересовался, рассматривает ли Вашингтон возможность покупки российской нефти для восполнения национальных запасов Соединенных Штатов. Пресс-секретарь Белого дома ответила отрицательно, сославшись на то, что это «запрещено», передает ТАСС.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.
Напомним также, в марте США собирались запретить импорт нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля из России. Однако в апреле в администрации США заявили, что на отказ от покупки российских энергоносителей «потребуется время».
Путин обсудил с президентом ОАЭ потолок цен на российскую нефть
Путин обсудил с Аль Нахайяном антирыночные ограничения цен на российскую нефть
Президент России Владимир Путин обсудил с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном решение западных стран о введении ограничений на нефть из России, сообщает пресс-служба Кремля.
Главы государств подчеркнули эффективность совместной работы в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка.
Путин и Аль Нахайян обсудили также ситуацию с «противоречащими принципам мировой торговли» попытками Запада ввести антирыночные ограничения на стоимость нефти из России, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также в ходе беседы президенты обсудили вопросы сотрудничества между государствами с учетом договоренностей, достигнутых в ходе встречи на высшем уровне 11 октября в Санкт-Петербурге. Стороны затронули вопрос продвижения торгово-экономической кооперации, в том числе в транспортно-логистической и энергетической сферах.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что правительство обсуждает варианты ответа на введение «нефтяного потолка цен» на ресурсы из России, решение будет озвучено сразу после принятия.
МИД описал поговоркой введение Западом потолка цен на нефть
МИД: США рубят сук, на котором сидят, вводя потолок цен на нефть
Западные страны, в том числе США, рубят сук, на котором сидят, когда вводят потолок цен на российскую нефть, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков уверен, что покупатели на российскую нефть после введения потолка цен на нее найдутся, но из-за этой меры фрагментация мирового рынка станет реальностью, передает РИА «Новости».
«В угоду попыткам посильнее «нажать» на Россию, найти способы, как осложнить нам жизнь, нарушаются азы функционирования мирового хозяйства. Я думаю, что настал момент, когда его фрагментация по многим направлениям станет реальностью», – добавил он.
Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на транспортируемую танкерами нефть из России, также в действие вступили ограничения цен на морские поставки нефти.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия начала готовить ответ на введенный Западом потолок цены на нефть, признавать это решение она не собирается.