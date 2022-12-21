Путин заявил, что по-прежнему считает украинцев братским народом Путин осмотрел перспективные образцы вооружений Путин осмотрел современные и перспективные образцы вооружений 21 декабря 2022, 18:34 Текст: Алексей Дегтярёв

Президент России Владимир Путин в ходе посещения Национального центра управления обороной (НЦУО) страны осмотрел новые и перспективные вооружения. Выставка прошла в атриуме НЦУО, на Фрунзенской набережной, передает ТАСС. На ней показали современные и перспективные образцы техники, вооружений, боеприпасов и средств защиты различных видов и родов войск. Главу государства на выставке сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов. В среду президент на заседании коллегии Минобороны объявил о необходимости расширения арсенала современных ударных средств в ВС России. Песков подтвердил поездку Путина в зону СВО 20 декабря 2022, 21:46

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин посетил зону проведения специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам Пескова, на месте Путин встречался с командующими ВС России. В зоне СВО Путин побывал 16 декабря, сообщает «Российская газета». О визите Путина в зону СВО писал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он сообщил, что Путин лично пообщался с командующими российскими войсками. До этого Песков говорил о том, что Владимир Путин со временем посетит Донбасс. Ранее Путин в ходе посещения штаба спецоперации заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий. Путин заявил о необходимости обновить систему военных комиссариатов Российский лидер заявил о необходимости обновить систему военных комиссариатов в России 21 декабря 2022, 16:12

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Александра Юдина

Глава государства Владимир Путин в ходе итоговой коллегии Минобороны обозначил необходимость модернизировать систему военных комиссариатов в России. По его словам, важно обновить систему цифровизации баз данных и взаимодействия с местными и региональными властями. Кроме того, обновления требуют системы гражданской и территориальной обороны, а также взаимодействия с промышленностью, передает РИА «Новости». Путин подчеркнул, что важно уделить внимание улучшению системы накопления и хранения вооружения и военной техники, материальных ресурсов для развертывания частей и соединений по мобилизации. Ранее глава государства заявил, что Россия будет продолжать наращивать военный потенциал. Новости СМИ2 Анонсировано участие Путина в старте Ковыктинского месторождения Песков: Путин в среду примет участие во вводе в эксплуатацию Ковыктинского месторождения 21 декабря 2022, 13:37 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин 21 декабря примет участие во вводе в эксплуатацию Ковыктинского месторождения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он уточнил, что глава государства будет участвовать в церемонии по видеосвязи. Это событие, подчеркнул Песков, крайне значимое событие для отрасли и всей российской экономики, передает РИА «Новости». На связи с Путиным будет также глава Газпрома Алексей Миллер и губернатор Иркутской области. Ранее Путин заявил, что реализация таких проектов, как Ковыктинское месторождение, «Сила Сибири – 2», дальневосточный маршрут, позволит к 2025 году нарастить поставки газа на Восток до 48 млрд кубометров. Песков анонсировал важное выступление Путина на коллегии Минобороны 21 декабря 2022, 13:05

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Выступление российского лидера Владимира Путина на заседании Минобороны в среду будет объемным и важным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Будет важное выступление президента, достаточно объемное. На коллегии будет доклад министра обороны (Сергея Шойгу) и, как правило, потом ремарки заключительные президента», – сказал пресс-секретарь Путина, передает ТАСС. Кроме того, представитель Кремля подтверждал, что глава государства посетил зону проведения специальной военной операции. Президент в ходе посещения штаба спецоперации заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий. Новости СМИ2 Путин образовал рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников СВО 20 декабря 2022, 21:33

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин образовал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и соцподдержки участников специальной военной операции (СВО), распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Группу возглавил первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак. Также в состав группы вошли парламентарии, общественные деятели и журналисты, в том числе создатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, военные корреспонденты Семен Пегов и Евгений Поддубный, сообщает ТАСС. Ранее Путин рекомендовал властям Подмосковья, Крыма и Севастополя бесплатно давать земельные участки отличившимся в спецоперации военным и семьям погибших. Путин: Россия будет продолжать наращивать военный потенциал 21 декабря 2022, 15:10

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Россия будет продолжать наращивать военный потенциал, заявил президент Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны. «Вооруженные силы и боевые возможности наших вооруженных сил увеличиваются постоянно и с каждым днем. И этот процесс, безусловно, мы будем наращивать», – передает РИА «Новости» слова Путина на итоговой коллегии Минобороны России. По его словам, боевые действия показали и вопросы, над которыми надо работать. «Боевые действия, безусловно, обозначили вопросы, над которыми, как в таких случаях говорят, мы должны особо поработать, в том числе и те, которые мы не раз обсуждали: имею в виду связь, автоматизированную систему управления войсками и оружием, тактику контрбатарейной борьбы, цели указаний и так далее. Это тот боевой опыт, который мы должны и будем использовать при дальнейшем строительстве и развитии Вооруженных сил», – сказал Путин. Президент добавил, что сегодняшняя задача – реализовать весь комплекс мер для качественного обновления и совершенствования Вооруженных сил. Новости СМИ2 Путин заявил об отсутствии планов по милитаризации экономики России 21 декабря 2022, 16:56

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярёв

Российское руководство не намерено милитаризировать страну, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны. «Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности где надо и там, где и не надо на самом деле, мы разрушали свою экономику. Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики», – цитирует Путина ТАСС. Он добавил, что в этом нет необходимости, поскольку достигнутый уровень развития и структура экономики «не требуют этого». «Нам этого просто не нужно, а делать что-то излишнее в ущерб стране, в ущерб нашим людям и экономике, социальной сфере мы не намерены и не будем этого делать», – подчеркнул президент. Также в ходе заседания коллегии Минобороны Путин заявил о необходимости улучшить систему военных комиссариатов в стране. Путин заявил об отсутствии ограничений по финансированию армии Путин: Страна дает все, что нужно военным 21 декабря 2022, 15:40 Текст: Елизавета Шишкова

Россия дает все, что военным необходимо, никаких ограничений по финансированию армии нет, заявил президент Владимир Путин на заседании расширенной коллегии Минобороны. Он обратил внимание главы МО, Генштаба и всех командиров на то, что нет никаких ограничений по финансированию армии. «Надеюсь, что ответ будет должным образом сформулирован и соответствующие результаты будут достигаться», – передает его слова РИА «Новости». Президент подчеркнул, что в зоне СВО аптечки, форма, сухие пайки, бронежилеты и обувь должны быть на высшем уровне, современными и надежными, поскольку «на поле боя не может быть мелочей». Президент Владимир Путин выступает в среду на расширенной коллегии Минобороны, он попросил почтить молчанием память погибших в СВО и выразил благодарность российским военным. Новости СМИ2 Путин заявил о желании России после распада СССР стать частью «цивилизованного мира» Путин заявил о желании России после развала СССР стать частью «цивилизованного мира», но там ее не ждали 21 декабря 2022, 16:48 Текст: Елизавета Шишкова

Россия после распада СССР хотела стать частью «цивилизованного мира», но там ее не ждали, несмотря на ее усилия, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. «Всегда вынашивалась идея, строились планы, надежды на то, что так или иначе удастся это сделать. А мы со своей стороны почти всегда придерживались совершенно другого подхода, других установок», – передает его слова РИА «Новости». Путин отметил, что Россия всегда хотела быть частью так называемого цивилизованного мира. И после распада СССР России казалось, что со дня на день она станет частью этого мира, однако выяснилось, что ее там не ждали. Президент пояснил, что имеет в виду и свою деятельность, так как тоже предпринимал попытки сблизиться. Путин: Неизбежность столкновения на Украине была очевидной Путин назвал очевидной неизбежность столкновения с враждебными силами на Украине 21 декабря 2022, 17:12 Текст: Ольга Иванова

Столкновение с враждебными силами на Украине было неизбежно, вопрос был только в том, когда это произойдет, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. Путин подчеркнул, что военные действия всегда связаны с трагедиями и потерями, сообщает ТАСС. «Это мы прекрасно понимаем, отдаем в этом отчет, но поскольку это неизбежно, лучше сегодня, чем завтра», – сказал он. Также президент заявил о проявлении неонацизма и фашизма на Украине. Он отметил, что они есть и в России, но страна борется с ними. «Националисты есть в любой стране, и у нас есть. Но мы с проявлениями неонацизма, фашизма боремся. Мы не возводим это в ранг национальной политики, а на Украине возводят, все делают вид, что не замечают этого», – сказал Путин. По его словам, «национализм вроде как и неплох. Борются за национальные интересы, а то, что это делается на основе фашистской, неонацистской идеологии, просто никто не замечает». «Со свастикой ходят в центре крупнейших городов, в том числе и в столице, и вроде так и надо. Это так же, как и в начале 2000-х годов международных террористов использовали для борьбы с Россией, и было наплевать, извините за моветон, что это террорист, признанный международный террорист. Было наплевать, потому что использовали в борьбе с Россией. Так и здесь, неонацистов используют в борьбе с Россией, и наплевать, что они неонацисты, главное, чтобы с Россией боролись. Но нам-то не все равно», – сказал он. Ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу заявил, что причиной конфликта на Украине является профинансированный Западом госпереворот в Киеве в 2014 году, приведший к власти антироссийские силы. Новости СМИ2 Путин призвал расширять арсенал современных ударных средств в ВС 21 декабря 2022, 15:59 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Министерства обороны России заявил, что нужно расширять арсенал современных ударных средств в ВС России. Путин заявил, что у России есть хороший опыт разработки уникальных подводных беспилотных аппаратов. Кроме того, отметил он, промышленность страны располагает всеми возможностями для создания широкой линейки воздушных и наземных беспилотных аппаратов с самыми лучшими техническими характеристиками, сообщает РИА «Новости». Президент отметил, что «в целом нужно будет проработать вопросы расширения арсеналов современных ударных средств». Он отметил, что уже в январе на боевую службу выйдет фрегат «Адмирал Горшков» с новейшими ракетными системами «Циркон». «В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» с новейшими, еще раз повторю, не имеющими никаких аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования «Циркон», – сказал Путин. Кроме того, межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время, сообщил Путин «В этом году уровень современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах превысил 91%. Продолжается перевооружение полков РВСН на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью «Авангард». В ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат». Мы знаем, там есть некоторое движение вправо, это не меняет наших планов. Все будет реализовано», – рассказал он. Ранее Путин заявил о готовности Москвы выполнить все намеченные планы военно-промышленного комплекса. Путин в Кремле обсудил с врио главы ЛНР ситуацию в регионе Путин в Кремле встретился с врио главы ЛНР Пасечником 20 декабря 2022, 21:41 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин во вторник провел отдельную встречу с временно исполняющим обязанности главы Луганской народной республики Леонидом Пасечником, на которой обсудил непростую обстановку в регионе, а также вопросы экономики, социальной сферы, здравоохранения. «Не секрет, что ситуация в Луганской народной республике остается весьма сложной, прежде всего ключевым является вопрос обеспечения безопасности людей», – цитирует ТАСС Путина. Президент предложил сначала обсудить хозяйственные вопросы в сфере экономики, здравоохранения, а также социальные проблемы. Также Путин попросил врио главы ЛНР рассказать о работе по этим направлениям. «А потом поговорим, конечно, и по всем другим вопросам», – добавил он. Ранее президент наградил Пасечника орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов. Новости СМИ2 Путин: Удары ВСУ приходятся прямо по жилым кварталам Донецка Президент РФ Путин: Удары со стороны Вооруженных сил Украины приходятся прямо по жилым кварталам Донецка 20 декабря 2022, 23:58 Текст: Антон Никитин

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным обратил внимание на то, что удары со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) приходятся по мирным жителям и жилым кварталам Донецка. Глава государства поинтересовался у Пушилина, верно ли, что удары приходятся прямо по жилым кварталам Донецка. В ответ врио главы Донецкой Народной Республики подтвердил, что со стороны ВСУ ведутся целенаправленные веерные обстрелы «по площадям» – по Донецку, по Макеевке, по Горловке, передает ТАСС. Врио губернатора привел данные, согласно которым в период со 2 по 18 декабря в Донецке под обстрелами погиб 21 мирный житель, а 94 человека получили ранения. Пушилин подчеркнул, что это абсолютно мирные жители. В минувшее воскресенье в результате обстрела Донецка украинскими войсками получили повреждения три корпуса больницы имени Калинина. В тот же день ВСУ обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка из «Града», в результате повреждения получила территория гостиницы «Виктория. Ранее Россия в Совете Безопасности ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей. Пушилин попросил Путина усилить систему ПВО в ДНР Врио главы Донецкой Народной Республики Пушилин попросил президента РФ Путина усилить систему ПВО в ДНР 21 декабря 2022, 00:30 Текст: Антон Никитин

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин попросил президента РФ Владимира Путина способствовать усилению системы ПВО в республике, чтобы обезопасить города и отодвинуть противника. Врио главы ДНР рассказал президенту России об ударах ВСУ по мирным городам Донецкой Народной Республики и попросил в связи с этим увеличить поставки в Донбасс современных систем ПВО, чтобы обезопасить мирных жителей и отодвинуть противника, передает ТАСС. Врио губернатора привел данные, согласно которым в период со 2 по 18 декабря в Донецке в результате обстрелов было повреждено 460 домостроений. Накануне Путин в ходе рабочей встречи с врио главы ДНР обратил внимание на то, что удары Вооруженных сил Украины приходятся по мирным жителям и жилым кварталам Донецка. Ранее Россия в СБ ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей. Новости СМИ2 Кавалер орден Мужества рассказала о работе по поддержке ветеранов СВО 20 декабря 2022, 21:10 Текст: Михаил Мошкин

«После ранения, полученного в Мариуполе, я работаю в Службе сопровождения ветеранов СВО, созданной в рамках Народного фронта – с помощью Фонда президентских грантов. Эта служба предназначена для тех, кто тяжело пострадал во время боев», – рассказала газете ВЗГЛЯД журналист Ирина Куксенкова. Ранее во вторник она получила в Кремле орден Мужества из рук президента. «Стоит пояснить, что сейчас мало пулевых ранений, большинство пострадавших получает осколочные ранения от огня артиллерии, а такие раны нередко приводят к ампутации конечностей. К счастью, современные протезы позволяют раненым бойцам потом вставать, ходить, то есть жить полной жизнью. Протез практически полноценно заменяет ногу. Однако у многих раненных остаются психологические проблемы», – рассказала военный корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова. «Чтобы минимизировать моральные травмы, участники нашего проекта договорились с тульским губернатором Алексеем Дюминым, – и теперь раненые могут пройти реабилитацию в спортивной базе в тульском городе Алексин, где также тренируются российские паралимпийцы», – уточнила Куксенкова. «Недавно несколько десятков таких бойцов прошли такой курс в Алексине. Я тоже в этом участвовала. Регулярно занимались там всяческими физическими упражнениями, зимними видами спорта. У нас была рыбалка, катание на лошадях, мы бесплатно посещали театр. И в итоге этого курса реабилитации у бойцов появился огонек в глазах, укрепилось желание жить», – вспоминает она. Что касается самой церемонии, состоявшейся во вторник в Кремле, отмечает Куксенкова, то в зале оказались как военные – десантники, танкисты, так и представители других профессий: журналисты, например – военкор Семен Пегов, врачи, композитор, капитан танкера-газовоза руководитель ядерного центра в Сарове, а также главы новых российских территорий. «От слов президента, прозвучавших на церемонии, у меня осталось такое впечатление, – у главы государства отношение ко всем участникам СВО как к настоящим героям. Причем неважно, были они на церемонии в Екатерининском зале или остались в окопах. Для Путина они все – герои», – добавила собеседница. Во вторник в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения высших государственных наград. Орден Мужества из рук президента получила Ирина Куксенкова (Сокирко) – руководитель проекта Народного фронта «Служба сопровождения ветеранов СВО», военный корреспондент Первого канала. Куксенкова прославилась еще в августе 2008 года, когда вела репортажи из Цхинвала, где она оказалась в момент нападения грузинских войск. Также освещала конфликты в Чечне, Сирии и Донбассе с 2014 года. В зоне украинской спецоперации работала с самого ее начала. Во время подготовки репортажа из Мариуполя во время уличных боев получила тяжелые ранения обеих ног. Перенесла несколько сложных операций и до сих пор проходит курс реабилитации. Куксенкова также была среди военкоров, поддержавших проект «Народный фронт. Всё для победы!», предназначенный для сбора средств и вещей для бойцов на передовой. Проект Куксенкова поддержала в мае, с момента его создания – причем сразу после операции, перенесенной в госпитале.