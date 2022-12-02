Медведев назвал киевские власти «врагами Христа» за гонения на УПЦ

Украинские власти гонениями на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) нарушают и собственную якобы демократическую конституцию и выставляют себя «врагами Христа», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Фундаментальные права, установленные в основном документе Украины, «растоптаны», а верующих заставляют посещать «правильные» церкви, угрожая им «разными мерзостями», отметил Медведев в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что «киевские сатанисты» пытаются найти в УПЦ связи с русским миром, отбирая церковное имущество, избивая священнослужителей и прихожан, и это началось еще до специальной военной операции.

Гонения начались еще при экс-президенте Украины Петре Порошенко, который пожертвовал УПЦ и Минскими соглашениями ради «своего несостоявшегося переизбрания».

«Впрочем, малороссийские президентики и раньше не отличались крепостью веры. Молились только на бабло», – добавил Медведев.

Действующие же киевские власти открыто стали «врагами Христа и православной веры», и христианскому миру следует к ним относиться соответствующим образом.

Зампред Совбеза посоветовал помнить «киевским христопродавцам» следующие строки из Писания: «И не пощадит тебя око Мое, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут; и узнаете, что Я Господь каратель».

В пятницу СБУ предъявила обвинения митрополиту Кировоградской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) якобы за «подрывную деятельность против государства» и «разжигание религиозной розни».

До этого СБУ обвиняла служителей Киево-Печерской лавры в прославлении России, «восхвалении русского мира» и поддержке СВО.

Президент Украины Владимир Зеленский обещал, что власти страны наложат запрет на религиозные организации, считающиеся аффилированными с российской стороной.