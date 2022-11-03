Эксперт: Называть Пономарева и Фейгина оппозицией – значит оскорблять оппозицию

Экс-яблочник Ляховецкий: Желание Пономарева и Фейгина проводить «съезды» оппозиции в изгнании упирается в деньги

Люди, проводящие мероприятия по типу «Съезда народных депутатов» где-то в Польше, давно оторваны от российских реалий. А участие в таких мероприятиях – не что иное, как предательство Родины, заявил газете ВЗГЛЯД политик Никита Ляховецкий, комментируя проведение в польском городе Яблонна встречи представителей российской несистемной оппозиции, Ранее мероприятие анонсировал признанный иноагентом бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

«Этот «съезд» проведут люди, оторванные от российской политики и лишь по какому-то политическому недоразумению сохранившие российский паспорт. Они давно живут за рубежом, состоят на зарплате у Запада, а их аналитика не стоит и выеденного яйца. При этом на своих сайтах они себя титруют как «депутаты Госдумы», скромно забывая приставку «экс», – сказал глава московского отделения «Партии прямой демократии» Никита Ляховецкий.

Собеседник отметил, что «съезд» по определению не может представлять интересы россиян. «Цель у этого собрания одна. И она никак не связана с декларируемым желанием создать орган по типу «правительства в изгнании», который будет писать законы и создавать какое-то «сопротивление». К слову, это является преступлением, потому что, судя по всему, предполагает диверсии», – пояснил он.

«Для того чтобы создать именно правительство в изгнании, бежать должно правительство, а не парочка бывших депутатов, о которых многие забыли. Само же желание проводить такие «съезды» наверняка банально упирается в деньги», – акцентирует политик.

«Среди уехавших радикалов идет по-настоящему змеиная борьба за весьма ограниченное западное финансирование. То есть денег, конечно, много, но желающих еще больше. Именно поэтому некоторые из них так рьяно зачищают всех конкурентов», – сказал Ляховецкий.

«Этот «съезд» – попытка доказать западным спонсорам, что его организаторы еще на что-то способны, поэтому их не надо снимать с дотаций. Они хотят получить побольше денег на «решительную борьбу», которую будут вести из разных уютных европейских стран. В общем, простая попытка занять какую-то нишу на этом рынке политических услуг, где уехавшие радикалы торгуют родиной. Про совесть не говорю, потому что люди, желающие своим соотечественникам смерти, совести не имеют по определению», – замечает политик.

«Любой российский политик, принявший участие в этом шабаше, поставит себя на одну плоскость с преступником и иноагентом Фейгином, который желает смерти российским солдатам и поражения нашей армии, и Геннадием Гудковым, который предлагал сегрегировать россиян, введя «паспорта хороших русских». Компания максимально сомнительная и, кажется, была собрана именно по уровню оголтелости», – пояснил он.

«Известны попытки проведения похожих и по сути, и по содержанию, и даже частично по персоналиям, мероприятий под названием «Форум свободной России». Организует его иноагент Гарри Каспаров. При этом он сам говорил, что хочет видеть над Севастополем украинский флаг. Считать этих людей российской оппозицией – оскорблять российскую оппозицию», – подчеркнул Ляховецкий.

«В целом это распространенная ошибка бежавших политиков. Они преувеличивают свою значимость внутри России, думают, что имеют какое-то влияние на умы людей. Кроме того, эта якобы «оппозиция» пытается убедить всех вокруг и в первую очередь себя, что в России за время их отсутствия люди «отуземились». Все эти инициативы – жалкая попытка отработать 30 сребреников. Это их выбор. Но с таким выбором они не скоро вернутся на родину, а возможно и никогда», – заключил Ляховецкий.

Ранее признанный российскими властями иноагентом бывший депутат Госдумы Илья Пономарев у себя в Telegram анонсировал проведение «I Съезда народных депутатов» в польском городе Яблонна. Организаторы, среди прочего, планируют «принятие Декларации о конституционных принципах Свободной России» после свержения и захвата власти.При этом ранее МВД России объявило в розыск экс-депутата Пономарева. Напомним, он бежал из России еще в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала Пономарев жил в США, а затем на Украине, где получил разрешение на временное проживание. В начале сентября против бывшего депутата возбудили дело за фейки о ВС России.

Что касается бывшего адвоката Марка Фейгина, еще летом он заявил, что «Россия подвергнется международной судебной юрисдикции, и будет создан специальный орган, и для него понадобится огромный массив информации, который мы сейчас собираем и фиксируем».

Фейгин ведет свой YouTube-канал (признан в России СМИ-иноагентом), где частым гостем является советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович и другие украинские и западные политики.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как измельчала русская эмиграция.