Швеи-волонтеры из Тольятти рассказали о производстве одежды для СВО

Швеи-волонтеры из Тольятти рассказали о производстве одежды для участников СВО

Тольяттинское швейное производство изготавливает одежду и спальные мешки для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Добровольческую инициативу швеи реализуют в рамках всероссийской акции #МыВместе.

Директор фирмы Марина Гвоздева сообщила, что ее компания действует в Тольятти уже более 20 лет, специализируясь на пошиве текстильных изделий для детей. К волонтерскому движению по сбору гуманитарных грузов для участников СВО фабрика, коллектив которой состоит из 60 человек, присоединилась еще весной, передает портал «Сова».

Поначалу это было в виде материальной помощи: швеи собирали деньги, закупали продукты питания, белье, носки, средства гигиены. С сентября швеи активно включились в работу по пошиву одежды для мобилизованных земляков.

«У нас хоть и детское производство, но оно гибкое, и мы быстро перестроились. Мы понимаем, что сейчас на фронте остро стоит проблема наличия теплых вещей. Поэтому закупили подходящие ткани и наладили пошив зимних балаклав, термобелья, нижнего белья, толстовок, спальных мешков», – сказала Гвоздева.

По ее словам, в рамках одного из госзаказов было сшито 550 спальников. Всю остальную продукцию изготавливают на безвозмездной основе, передавая ее в волонтерские центры.

Гвоздева рассказала, что на фабрике разработали улучшенный спальный мешок «кокон», в котором можно спать на улице даже в -20 градусов, в такой мешок солдат может поместиться во всем обмундировании.

«Мы ждем указаний от профильного министерства, и как только нам дадут добро, можем начать отшивать любое количество таких спальных мешков», – сказала директор фабрики. За полтора месяца уже отправлены три крупные партии швейной продукции.

Ранее сообщалось, что Общероссийский народный фронт (ОНФ) продолжает доставку теплых вещей для военнослужащих, необходимые участникам СВО вещи шьют студенты профильных колледжей по всей России