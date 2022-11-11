Неравнодушные россияне шьют и отправляют вещи для военнослужащих СВО

Общероссийский народный фронт (ОНФ) продолжает доставку теплых вещей для военнослужащих, необходимые участникам СВО вещи шьют студенты профильных колледжей по всей России.

Теплые вещи для военнослужащих ОНФ приобрел на средства совместного сбора с блогером Юрием Подолякой в рамках проекта «Все для победы!» Этот сбор стал рекордным. Удалось собрать почти 500 млн руб. В результате 24 грузовика с теплыми вещами, спальниками и другими предметами первой необходимости для военнослужащих готовятся к отправке на передовую, сообщается на сайте ОНФ.



Между тем к пошиву необходимых для бойцов вещей присоединились студенты технических колледжей в разных регионах страны.

Так, студенты и педагоги Северодвинского техникума строительства, дизайна и технологий присоединились к всероссийской акции «Мы вместе». Начинающие мастерицы занялись шитьем комплектов белья, маскхалатов и плащ-палаток. Сейчас по запросу военных приступили к производству чехлов для бронежилетов.

Избербашский колледж в Дагестане производит одежду для участников СВО. На базе Индустриально-промышленного колледжа проходит акция «Шьем для наших». Студентки, кураторы и мастера колледжа делают дождевики для мобилизованных граждан.



Пошивом одежды для военных также занимаются студенты Хасавюртовского колледжа сферы услуг и студенты Ульяновского колледжа отраслевых технологий и дизайна, которые шьют для солдат теплые толстовки.

Ранее ОНФ передал военным ЛНР и ДНР партию внедорожников.