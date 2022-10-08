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На Trump Tower в Майами появилось поздравление в адрес Путина
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На фоне дня рождения главы российского государства Владимира Путина на высотку Trump Tower в Майами спроецировали надпись «Happy birthday, mr. president», сообщают информационные агентства.
Спроецированная на здание надпись гласила: «Никакого морального права даже заикаться о свободе демократии у этого Запада нет». «Happy birthday, mr. president», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Напомним, 7 октября Путин отметил 70-летие. На здании Рейхстага в столице Германии также появилось поздравление, надпись транслировалась проектором на здание парламента. По данным ВЦИОМ, уровень доверия Путину среди граждан России превышает 81%.
Лидеры стран мира поздравили Путина с юбилеем
Глава КНДР, президенты Никарагуа, Армении, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии поздравили Путина с 70-летием
Глава КНДР Ким Чен Ын, президент Никарагуа Даниэль Ортега, глава Армении Ваагн Хачатурян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и лидер Белоруссии Александр Лукашенко поздравили президента России Владимира Путина с 70-летием, пожелав ему многих сил и здоровья, отметив его роль в мировой политике.
Глава КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив его энергичную деятельность в строительстве сильной России. Лидер Северной Кореи также указал, что Путина уважают и поддерживают народ и широкие массы, приводит ТАСС сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). Ким Чен Ын также отметил, что без лидерства и воли Путина невозможно было бы противостоять угрозам со стороны США и их вассальных сил.
Никарагуанские лидеры отметили, что юбилей Путина совпадает с праздником Богоматери – Девы Розарии, которая, по мнению лидеров Никарагуа, направляет дела и шаги президента России в сложные моменты, в которые живет человечество. Текст поздравления президента Никарагуа Даниэля Ортеги и его супруги, а также вице-президента Росарио Мурильо в четверг опубликовал телеканал Canal 4 Nicaragua.
Президент Армении Ваагн Хачатурян в пятницу также направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения и отметил его усилия по укреплению отношений между Ереваном и Москвой. Он также выразил надежду, что усилия российского лидера и в дальнейшем будут играть важную роль в обеспечении устойчивого мира и безопасности на Южном Кавказе, пожелав Путину крепкого здоровья, счастья и успехов.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Владимира Путина с 70-летием, отметив, что Душанбе дорожит достигнутым уровнем отношений с Москвой. Он также отметил решимость Путина в отстаивании интересов России и укреплении ее позиций на международной арене. Глава Таджикистана пожелал Путину крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и новых достижений во имя благополучия дружественной России, а ее народу – мира и устойчивого прогресса.
Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил президента России по телефону. Он отметил готовность сторон к выводу двусторонних отношений в духе вечного союзничества и стратегического партнерства на качественно новый уровень и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.
Также поздравил Путина президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив, что дорожит доверительными отношениями с ним, а также выразил уверенность, что Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень партнерства.
«Примите самые сердечные поздравления с юбилеем. Будучи истинным лидером великой державы, вы принимаете выверенные и непростые решения в целях обеспечения независимого развития Российской Федерации, защиты традиций и ценностей российского народа», – отметил Лукашенко, пожелав Путину отменного здоровья, созидательных свершений на благо российского государства и долгих лет жизни в окружении любящей семьи и надежных друзей.
7 октября Владимир Путин отмечает 70-летие. Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свой день рождения президент будет работать в Санкт-Петербурге, где пройдет неформальная встреча лидеров СНГ. Также в этот день состоится несколько международных телефонных разговоров.
Ранее ВЦИОМ опубликовал данные опроса россиян, согласно которому уровень доверия Путину превысил 81%.
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Поздравление в адрес Путина появилось на здании Рейхстага в Берлине
В Берлине на здании Рейхстага появилась проекция с поздравлением в адрес президента России Владимира Путина
На здании Рейхстага в столице Германии появилось поздравление президенту России Владимиру Путину с юбилеем, надпись транслировалась проектором прямо на здание парламента.
«Россия сделает все, чтобы привести в чувства горячие головы на Западе. С Днем рождения, человек, меняющий мир!» – гласила надпись, транслированная на здание Рейхстага.
Ролик опубликован в Telegram-канале «Zащитники».
Появление надписи на здании сопровождалось радостными возгласами и аплодисментами.
Напомним, в пятницу ряд стран поздравили российского лидера с 70-летием. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил российскому коллеге трактор.
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Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных
Президент Владимир Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников и добровольцев
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Президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам спецоперации и членам их семей.
Согласно новому закону, меняется порядок предоставления заемщикам льготного периода. Так, на период мобилизации заемщик приостанавливает исполнение своих обязательств. Кроме того, заемщик может уменьшить размер платежей в течение льготного периода. Такое же право будет предоставлено и членам семей мобилизованных граждан и контрактников. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что предусмотрено прекращение обязательств по кредитным договорам военнослужащего и членов его семьи в случае его гибели при прохождении военной службы или смерти в результате увечья (ранения, травмы, контузии). Такие кредиты и займы будут списаны. Лимита по сумме списываемого кредита не предусмотрено. Закон также предполагает информационный обмен между Минобороны, ФНС и ЦБ.
Согласно документу, заемщик может в любой момент в течение времени действия кредитного договора или договора займа (но не позднее 31 декабря 2023 года) обратиться в банк с требованием о приостановлении исполнения обязательств по договору на срок мобилизации, контракта, участия в спецоперации, увеличенный еще на 30 дней. Этот льготный период может быть продлен в случае нахождения военнослужащего в больнице в связи с ранением, травмой, контузией или заболеванием, которые были получены в ходе СВО.
Закон распространяется не только на военнослужащих Минобороны, но и на военнослужащих Росгвардии, ФСБ, МЧС, СВР, Федеральной пограничной службы, других силовых ведомств, а также на добровольцев. Члены семьи военнослужащего, претендующие на получение каникул, должны будут представить в кредитную организацию документы. Кредиты списываются не только в случае гибели военнослужащего, но и если он приобретает инвалидность I группы.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
Кроме того, Путин подписал закон, который освобождает мобилизованных граждан и членов их семей от уплаты пеней за неполное или несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги.
Третьим новым законом стал регламент, гарантирующий трудовые права мобилизованных работников. Так, период приостановления действия трудового договора мобилизованных граждан, военнослужащих по контракту, а также добровольцев предлагается засчитывать в их трудовой стаж. За мобилизованным работником сохраняется место работы и должность на период приостановления действия трудового договора.
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Путин обсудил с мировыми лидерами международные проблемы
Президент России Путин провел телефонные разговоры с лидерами Турции, Киргизии, Кубы, ЮАР и Назарбаевым
Лидеры Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Киргизии Садыр Жапаров, Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, ЮАР Сирил Рамафоса и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравили по телефону Владимира Путина с днем рождения и обсудили международные проблемы.
Владимир Путин по случаю 70-летия получает многочисленные поздравления и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, а также руководителей международных организаций, представителей общественно-политических кругов.
Президента России поздравили по телефону первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также во время телефонных переговоров были затронуты вопросы развития двусторонних отношений, а также обсуждались актуальные международные проблемы.
Ранее сообщалось, что Путин получил поздравления от лидеров КНДР, Никарагуа, Армении, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии. Также видеообращение с поздравлениями записали Стивен Сигал и Джефф Монсон.
Путин разрешил командующим группами войск награждать отличившихся в СВО бойцов
Командующие группами войск смогут награждать отличившихся в СВО бойцов без представления документов в Москву
Командующие группировками войск наделяются правом в особом порядке от имени главы государства вручать на передовой некоторые ордена и медали отличившимся, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Командующим группировками войск предоставляется право вручать в особом порядке от имени президента военнослужащим ВС России и «иным бойцам», наиболее отличившимся при выполнении задач спецоперации, орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медаль «За отвагу» и медаль «За спасение погибавших», говорится в указе, передает ТАСС.
Вручение наград предписано проводить в районах боевых действий, Минобороны должно определить порядок вручения.
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Лукашенко подарил на юбилей Путину трактор
Президент Белоруссии Лукашенко рассказал о подаренном на юбилей Путину тракторе ручной сборки
Белорусский лидер Александр Лукашенко подарил российскому коллеге на 70-летие трактор Belarus, об этом президент Белоруссии сообщил сам по прибытии на саммит СНГ в Петербурге.
Лукашенко заявил, что этот трактор – ручной сборки, и он сам работает на таком же, передает БелТА.
«Насадок [у трактора], их, знаешь, миллион. Поэтому это по желанию. Но я ему предложу одну насадку – навесное устройство – сеялку. Будем сеять хлеб. Может, еще что-то. Она универсальная», – добавил президент Белоруссии.
Он пообещал такие же трактора подарить президенту Польши Анджею Дуде и польскому премьеру Матеушу Моравецкому. «Чтобы не воровали на Украине хлеб, а везли бедным странам», – заключил он.
Напомним, главы ряда стран поздравили российского лидера с 70-летием.
Путин поддержал идею создать организацию по продвижению русского языка в СНГ
Российский лидер Владимир Путин согласился с предложением лидера Казахстана создать миссию по продвижению русского языка
Президент Владимир Путин поддержал инициативу казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева создать при СНГ международную организацию с целью продвижения русского языка.
На открытии неформального саммита СНГ Путин отметил, что предложение Токаева очень интересно и важно, так как русский язык является языком межгосударственного общения. Предполагается собрать альянс при поддержке Содружества независимых государств, передает ТАСС.
Ранее глава российского государства отметил, что отношения между странами СНГ развиваются в духе подлинного партнерства, в прошлом году товарооборот вырос на 30%, до 96 млрд долларов. Президент подчеркнул, что такие неформальные встречи лидеров СНГ в Северной столице России становятся доброй традицией.
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The National: Путин и Зеленский могут посетить саммит G20
Посол Индонезии в ОАЭ заявил о согласии Путина и Зеленского посетить саммит G20
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский якобы согласились посетить саммит G20 в ноябре, заявил посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис.
Президенты России и Украины дали свое согласие на участие в саммите G20, который пройдет в Индонезии, заявил Багис изданию The National, передает РИА «Новости».
В августе Зеленский заявлял, что может посетить саммит, если на нем будет присутствовать президент России.
При этом сам Путин говорил, что Россия поучаствует в саммите G20 в ноябре, но отмечал, что пока не знает, будет ли участвовать в нем лично.
Между тем американский президент Джо Байден сообщал, что не исключает встречи с Путиным на G20, лидеры могут обсудить ситуацию с Украиной.
ВЦИОМ: Уровень доверия Путину превысил 81%
ВЦИОМ: Уровень доверия президенту Владимиру Путину превышает 81%
Российскому лидеру Владимиру Путину доверяют 81,1% россиян, следует из данных опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), работу главы государства положительно оценивают 80% опрошенных.
По данным ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности президента с 26 сентября по 2 октября 2022 года составил 76,9% (...) на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,1% респондентов», – говорится на сайте.
Инициативные всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» проводятся методом телефонного интервью с июня по октябрь, в опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет, ежедневно опрашиваются 1600 респондентов.
Результаты опроса ФОМ показали, что работу Путина положительно оценивают 80% респондентов, а доверяют президенту 78%.
Опрос «ФОМнибус» проводился 30 сентября – 2 октября. 104 населенных пункта, 53 субъекта РФ, 1500 респондентов.
Донбасс поздравил Путина с юбилеем
Военные, врачи, учителя и ветераны Донецка, Луганска и Мариуполя поздравили Путина с днем рождения
Свои поздравления президенту России Владимиру Путину с 70-летием направили военнослужащие батальона «Сомали», командир батальона «Спарта» Артем Жога, учителя и врачи Донецка, Луганска и Мариуполя.
Президента России с юбилеем поздравили командир батальона «Сомали» с позывным Бойкот, гвардии капитан, командир 1-й штурмовой роты отдельного штурмового батальона «Сомали» с позывным Воробей, командир батальона «Спарта» с позывным Колыма, командир 11-го полка Народной милиции ДНР с позывным Малой, командир разведроты батальона «Спарта», гвардии майор с позывным Матрос, командир 3-й МБР 3-го мотострелкового батальона с позывным Остап, сообщается в Telegram-канале Kremlin_Russian.
Также главу государства от всего личного состава батальона «Спарта» поздравил Артем Жога в своем Telegram-канале.
«С юбилеем! Не жалея жизни, готовы помогать вам во всех делах. Спасибо за то, что мы все теперь вместе с Россией», – написал он.
К главе государства с поздравлениями обратилась учитель русского и литературы гимназии №6 в Донецке Ольга Болотникова, ветеран Великой Отечественной Тамара Федченко, заместитель директора школы №11 Донецка Татьяна Петренко и другие.
Президента России поздравили жители ЛНР. «Уважаемый Владимир Владимирович, искренне хочу поздравить вас с днем рождения, пожелать вам крепчайшего здоровья, только мирного неба над Россией. Хочу выразить вам огромную благодарность за все принятые решения в отношении нас – народа Донбасса, и заверить вас, что мы не подведем», – сказал один из сотрудников Народной милиции ЛНР в ролике, опубликованном в Telegram-канале «Донбасс Главные новости».
Ранее главы КНДР, Армении и Белоруссии поздравили российского лидера с 70-летием.
Стивен Сигал и Джефф Монсон поздравили Путина с днем рождения
Американский актер Стивен Сигал и боец ММА Джефф Монсон поздравили «мистера Путина» с юбилеем
Боец ММА Джефф Монсон заявил, что поддерживает на 100% мистера Путина, а актер Стивен Сигал назвал президента России величайшим из мировых лидеров.
Сигал в своем обращении заявил, что Владимир Путин один из величайших мировых лидеров и президентов. Он заявил, что по-настоящему верит и молится, чтобы Путин получал ту поддержку, любовь и уважение, в которых он нуждается, что все невзгоды, которые происходят сейчас, скоро закончатся, и мы будем жить в мире.
В свою очередь в своей поддержке российского президента заверил боец ММА Джефф Монсон.
«Мистер Путин! С днем рождения! Вы поддерживаете Россию, и я поддерживаю тебя, 100%. Хотя сейчас ситуация очень плохая. Я верю в вас. Вперед, Россия!» – заявил Монсон.
Ранее глава КНДР Ким Чен Ын, президент Никарагуа Даниэль Ортега, глава Армении Ваагн Хачатурян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и лидер Белоруссии Александр Лукашенко поздравили президента России Владимира Путина с 70-летием и отметили его величайшую роль в мировой политике.
Песков: Формат участия России в саммите G20 пока не определен
Пресс-секретарь президента Песков заявил о неопределенном формате участия России в G20
Российская сторона намерена участвовать в саммите G20 в Индонезии, но формат пока еще не определен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Россия будет участвовать, но формат по-прежнему не определен», – сказал Песков, отвечая на вопрос о возможном участии президента Владимира Путина во встрече, передает ТАСС.
Ранее посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис заявил, что российский и украинский президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский якобы согласились посетить саммит G20.
Политолог объяснила высокий уровень доверия общества Путину
Политолог Август назвала влияющие на рейтинг президента Владимира Путина факторы
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«Мир оказался не в лучшей ситуации, всем немного тревожно. Как правило, в такие моменты людям нужно сильное плечо, о которое можно психологически опереться. Образ президента отвечает этому запросу», – сказала газете ВЗГЛЯД политконсультант Алена Август, комментируя причины стабильно высокого рейтинга российского лидера. По данным ВЦИОМ, уровень доверия Путину превышает 81%.
«Хотя международная обстановка осложняется, в России никому не приходится затягивать туже пояс, чего многие опасались. У нас работают все социальные программы, продолжаются капремонты школ и жилых домов, строятся дороги, государственное финансирование на различные крупные проекты. Все это создает у россиян ощущение мощной отеческой заботы со стороны государства», – считает политконсультант Алена Август.
Тот факт, что рейтинг президента, уровень доверия к нему остаются стабильно высокими, говорит о консолидации общества по вопросу поддержки спецоперации на Украине, убеждена Август. «В России сейчас начался период самоопределения – и большинство шагнуло к флагу, к фигуре президента. Вообще-то такое поведение заложено в российском менталитете – в сложные периоды мы сплачиваемся. А фигура президента – это наш центр силы и доверия, вокруг него можно объединиться. Вот почему база поддержки Путина остается стабильно широкой», – отметила собеседница.
«В речи Путина – всегда четкие формулировки, он поддерживает спокойный тон общения. К каким-то проблемам он относится даже с юмором, а не формально. Все, о чем говорит президент, подкрепляется конкретными действиями. Например, запуском различных программ социальной поддержки», – поясняет политконсультант.
Август также считает, что среди разных возрастных групп нет сильных разногласий по поводу поддержки президента. «Встречаются лишь некоторые возрастные особенности, которые обусловлены исключительно психологически. Скажем, многие молодые люди инстинктивно отрицают действительность и пытаются искать в политике «что-то свое», но когда они взрослеют, то приходят к пониманию, кого на самом деле стоит считать подлинным лидером общества», – сказала Август.
Из опубликованных в пятницу данных опроса ВЦИОМ следует, что показатель одобрения деятельности президента с 26 сентября по 2 октября составил 76,9%. На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответил 81,1% респондентов. Напомним: инициативные опросы «ВЦИОМ-Спутник» проводятся методом телефонного интервью, в опросе участвуют россияне в возрасте от 18 лет, ежедневно опрашиваются 1600 респондентов. Согласно данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), работу Путина положительно оценивают 80% респондентов, а доверяют президенту 78%. Опрос проводился 30 сентября – 2 октября. В 104 населенных пунктах 53 регионов было опрошено 1500 респондентов.
Путин поручил создать нового оператора «Сахалин-1»
Проектом «Сахалин-1» вместо Exxon будет управлять новый оператор
Проект «Сахалин-1» получит нового оператора, к которому переходят права и обязанности Exxon Neftegaz Limited, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Новое ООО получит имущество консорциума по соглашению о разделе продукции по «Сахалину-1», передает ТАСС со ссылкой на указ президента.
Дочерние предприятия Роснефти, являющейся участником проекта, получат в новом операторе 20% суммарно. 11,5% получит АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф», 8,5% получит «РИ-Астра».
Остальные 80% на данный момент отойдут новому оператору, пока не будут переданы другим участникам.
Иностранные участники «Сахалина-1» в течение месяца должны будут представить правительству уведомления о согласии принять в собственность доли в уставном капитале общества пропорционально принадлежавшим каждому из них долям участия по соглашению о разделе продукции.
Напомним, в конце сентября на проекте «Сахалин-1» остановили добычу нефти и газа.
Летом глава государства подписал указ о смене оператора «Сахалина-2» из-за нарушений обязательств иностранных юрлиц и физлиц по исполнению соглашения о разделе продукции. Оператора Sakhalin Energy (общее предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) сменили на новое российское юридическое лицо, а имущество компании стало собственностью государства.
Путин призвал страны СНГ переходить на расчеты в нацвалютах
Путин заявил, что переход на нацвалюты со странами СНГ будет способствовать укреплению финансового суверенитета
Переход на национальные валюты во взаимоотношениях со странами СНГ позволит укрепить суверенитет стран и углубить интеграцию, заявил президент России Владимир Путин на неформальном саммите лидеров стран СНГ.
По словам Путина, росту товарооборота между странами СНГ будет способствовать более энергичный переход на национальные валюты во взаиморасчетах со странами содружества, передает «Интерфакс».
Президент указал, что развитие отношений между странами СНГ продолжается на протяжении многих лет, и это никак не привязано к какой бы то ни было политической конъюнктуре.
По его словам, переход на нацвалюты будет также способствовать укреплению финансового суверенитета государств СНГ, развитию внутренних рынков капитала, углублению региональной экономической интеграции.
Ранее Владимир Путин указал на расширение экономического сотрудничества стран СНГ, а также увеличение товарооборота между государствами.