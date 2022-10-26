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Песков объяснил, как должен идти разговор об обмене Грайнер
Песков заявил об отсутствии комментария Кремля по делу Грайнер
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Российское руководство не комментирует приговор американской гражданке Бритни Грайнер, разговор о возможном обмене должен проходить в тишине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Решения суда, вы знаете, мы не комментируем – это первое. Второе: мы всегда говорим о том, что все контакты на предмет возможных обменов могут осуществляться только в условиях полной герметичности информационной и тишины», – цитирует Пескова РИА «Новости».
В августе суд признал американку виновной в контрабанде наркотиков в Россию. Девушку приговорили к девяти годам лишения свободы.
В октябре суд оставил без изменения и признал законным приговор Грайнер.
Ранее президент США Джо Байден жаловался на «неправомерный» арест Грайнер и на «неприемлемый» приговор ей.
Законодатели США отозвали письмо к Байдену с призывом изменить подход к Украине
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Законодатели из Палаты представителей Конгресса США отзывают свое письмо, в котором содержался призыв к американскому президенту Джо Байдену изменить подход к событиям на Украине, говорится в распространенном письменном заявлении Прамилы Джаяпал (демократ от штата Вашингтон).
В заявлении говорится о том, что письмо было написано еще несколько месяцев назад, но было направлено без согласования.
Джаяпал взяла за это ответственность на себя и отметила, что некоторые воспринимают письмо как аналог недавнего заявления лидера республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти, в котором он угрожает прекратить помощь Украине, если республиканцы придут к власти, передает ТАСС.
Напомним, глава американского государства Джо Байден должен изменить подход к ситуации на Украине и провести прямые переговоры с Россией, говорится в письме 30 «левых» конгрессменов из Демократической партии США, направленном в Белый дом.
Конгрессмены призвали Байдена объединить экономическую и военную поддержку Украины с «активным дипломатическим давлением, удвоением усилий по поиску реалистичных рамок для прекращения огня».
Издание считает, что письмо может оказать давление на Байдена, который пытается сохранить внутреннюю поддержку.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что у его страны «нет ни цента», а затем попросил у союзников выделить Киеву 17 млрд долларов.
О доводах тех политиков США, кто хотел бы прекратить поддержку Украины, газета ВЗГЛЯД писала ранее.
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Эксперт: Применение «грязной бомбы» на Украине ударит по репутации Киева
Политолог Дудаков: После звонков Шойгу провокация Киева с «грязной бомбой» маловероятна
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В случае применения Украиной «грязной бомбы» страны Запада попытались бы обвинить в этом Россию. Но после серии телефонных разговоров министра обороны Сергея Шойгу странам Запада никто не поверит, а украинская провокация теперь маловероятна. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог-американист Малек Дудаков.
«Очевидно, что патроны Украины – США и Британия – будут выгораживать Украину даже в ситуации, когда она готова применить оружие массового поражения (ОМП). Если эта провокация действительно будет исполнена киевским режимом, то впоследствии мы услышим заявления из Вашингтона и Лондона о том, что они якобы не знали о планах Киева», – отметил политолог-американист Малек Дудаков.
Он напомнил, что подобную реакцию Запада на «самодеятельность» Киева мы уже наблюдали в случаях с терактом в отношении Дарьи Дугиной и взрывом на Крымском мосту. «В нынешней ситуации все будет точно так же», – предрекает Дудаков. Но после того, как Сергей Шойгу позвонил своим коллегам, применение Украиной «грязной бомбы» скрыть будет невозможно.
«Реакция Запада будет предсказуемой: они будут обвинять Россию, вводить в отношении нас новые санкции. Но им не удастся добиться своей ключевой задачи – полной тотальной изоляции России от всего остального мира. На мой взгляд, ни Китай, ни Индия, ни страны Латинской Америки, ни Африки не поверят в то, что Россия, у которой есть тысячи ядерных боеголовок, будет собирать какую-то «грязную бомбу», чтобы применить ее на Украине. Это противоречит базовой военной логике», – подчеркнул собеседник.
Кроме того, на Западе понимают, что применение «грязной бомбы» в большей степени ударит по репутации Киева, добавил Дудаков. По его мнению, теперь подобная провокация киевского режима маловероятна.
Собеседник также скептически относится к заявлению Лондона о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине. «На текущий момент это пустые слова, – считает Дудаков. – Британия, с одной стороны, заявляет о желании помочь в разрешении конфликта. Но, с другой стороны, те условия, которые выдвигает Лондон – а именно тезисы о том, что Россия должна вернуться к границам до 23 февраля и оставить Крым – неприемлемы».
«Вероятно, Британия и США заговорили о деэскалации еще и потому, что Лондон и Вашингтон не хотят повышать ставки. Сейчас говорят о применении Киевом «грязной бомбы». А что дальше? Лондон и Вашингтон говорят базовые вещи, но дипломатический этикет не имеет под собой реального желания идти на серьезные переговоры с Россией», – констатировал политолог.
При этом тот факт, что даже в этой непростой ситуации контакты между министрами сохраняются, позитивен. «Мир и так стоит на грани большой войны. И конечно, телефонные переговоры позволяют минимизировать риски ядерного конфликта. Однако, как мы видим по ситуации на Украине, вероятность применения киевским режимом «грязной бомбы» сохраняется, хотя, на мой взгляд, она все-таки маловероятна», – заметил Дудаков.
Собеседник также не исключил, что сведения о подготовке Киевом провокации были получены нашей разведкой. «Слухи о том, что на Украине создается «грязная бомба», мы слышим уже какое-то время, – напомнил политолог. – Допускаю, что сейчас это уже не просто слухи, а достоверные данные, полученные нашими спецслужбами. Они, видимо, и стали основой для нашей позиции».
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с коллегами из Великобритании, Франции и Турции, заявив об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы».
Позже пресс-секретарь военного ведомства США, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер сообщил, что в ходе переговоров шефа Пентагона Ллойда Остина и Шойгу в воскресенье Остин «отверг любые предлоги для российской эскалации», но отметил важность двусторонних контактов.
В понедельник Вашингтон, Лондон и Париж сообщили, что не считают обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом «грязной бомбы».
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США призвали НАТО к поддержке Украины вопреки предупреждениям России
Госсекретарь США Блинкен призвал страны НАТО к поддержке Украины в свете предупреждений Москвы о «грязной бомбе» Киева
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призвал к дальнейшему оказанию помощи Украине странами Североатлантического альянса в свете предупреждений Москвы о возможности применения Киевом «грязной бомбы», сообщили в Госдепе США.
По словам руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса, Блинкен призвал к дальнейшему единству союзников и поддержке Украины в свете проведения Россией специальной военной операции, а также предупреждений Москвы о возможности применения Киевом «грязной бомбы». В Госдепе США уточнили, что Соединенные Штаты считают заявления России якобы необоснованными, передает ТАСС.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что предоставляющие Украине финансовую и военную помощь страны Запада становятся, по сути, пособниками и спонсорами ядерного терроризма в условиях подготовки Киевом провокаций с «грязной бомбой» и ЧС на АЭС.
Накануне постпред России при ООН Василий Небензя предупредил СБ и генсека ООН о планах Украины устроить провокацию с применением «грязной бомбы». Он подчеркнул, что Москва будет рассматривать такой шаг Киева, как акт ядерного терроризма. Москва не исключила содействия некоторых стран Запада Украине в создании «грязной бомбы».
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Вучич назвал приближением к «идеальному шторму» размещение дивизии США в Румынии
Президент Сербии Вучич назвал приближением к «идеальному шторму» размещение дивизии США в Румынии
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Размещение в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США приближает резкое обострение ситуации, считает президент Сербии Александар Вучич.
Выступая на заседании Центрального комитета Сербской прогрессивной партии он подчеркнул, что «мы приближаемся к тому, что я назвал идеальным штормом на прошлом заседании», его выступление вело агентство TANJUG.
«Достаточно посмотреть, с какими силами сейчас Россия входит на Украину. Когда вы видите, что американцы прислали свое абсолютно самое лучшее подразделение в мире, а это 101-я воздушно-десантная дивизия, привезли ее в Румынию (и разместили) в нескольких километрах от границы с Украиной, тогда вам становится ясно, что нас ждет, дойдет ли до прямого столкновения или нет. Вам ясно, что здесь нет никаких уступок, и мне ясно, как это будет развиваться дальше и как отразится на нашей стране», – сказал Вучич, сообщает ТАСС.
Командиры 101-й дивизии воздушно-десантных войск США, которую Вашингтон разместил летом в Румынии на фоне обострения отношений между Россией и НАТО, заявляют о готовности американских войск войти на территорию Украины. В интервью каналу CBS News командир боевой группы 2-й бригады полковник Эдвин Маттаидесс заявил, что солдаты «готовы к сражению уже ближайшей ночью, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО».
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Эксперт: В США испугались прорыва войск России к Приднестровью
Военный эксперт Козюлин: Дивизия ВДВ США в Румынии нужна Вашингтону для военного давления на Россию
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При помощи 101-й дивизии ВДВ США Вашингтон пытается купировать риски, связанные с возможным прорывом ВС России к Приднестровью, заявил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее президент Сербии Александар Вучич назвал размещение американской дивизии в Румынии приближением к «идеальному шторму».
«Приближение войск НАТО к нашим границам – всегда угроза, на которую надо отвечать. Обычно мы так и поступаем. Понятно, что в период конфликта альянс пытается подстраховаться, а также оказать содействие ВСУ. Но не исключаю, что это может быть просто отвлекающий маневр», – сказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД.
«Командующий этими войсками уже заявил, что солдаты «готовы к сражению ближайшей ночью, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО». Это, вероятно, блеф, но политическое и военное давление на Россию это однозначно окажет», – уверен эксперт.
«Сейчас 101-я воздушно-десантная дивизия США, скорее всего, будет активнее заниматься обучением украинских подразделений. Ну и сами они также будут проходить подготовку по боевому слаживанию, а также отрабатывать координацию действий», – предполагает собеседник.
«Если бы подобная ситуация произошла до начала спецоперации, Россия стянула бы дополнительные силы на юго-западном направлении. Сегодня же перед нами стоят другие, более важные задачи. Какая-то реакция от нас, разумеется, последует. Но она будет не публичной», – продолжает военный эксперт.
Активизация американской дивизии в Румынии неслучайно произошла именно сейчас. «В ответ на ввод новых западных формирований в Польшу и Прибалтику мы были вынуждены создать совместную с Минском группировку войск в Белоруссии. И теперь западные аналитики предполагают: прикрыв северное направление, Союзные силы попробуют пробиться к Приднестровью. Не исключаю, что действия со стороны командования 101-й дивизии стали реакцией на такие предположения», – резюмировал Козюлин.
Ранее командир 101-й дивизии воздушно-десантных войск США заявил о готовности американских войск войти на территорию Украины. В интервью каналу CBS News командир боевой группы 2-й бригады полковник Эдвин Маттаидесс сказал, что солдаты «готовы к сражению уже ближайшей ночью, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО».
По имеющимся у телеканала сведениям, 101-я воздушно-десантная дивизия США «Кричащие орлы» представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тыс. американских военнослужащих.
На фоне этого президент Сербии Александр Вучич выразил уверенность в том, что размещение в Румынии американской дивизии приближает резкое обострение ситуации. Выступая на заседании Центрального комитета Сербской прогрессивной партии он подчеркнул, что «мы приближаемся к тому, что я назвал идеальным штормом на прошлом заседании».
Напомним, в августе представительство США в НАТО сообщило, что перебросили в Европу в рамках усиления восточного фланга альянса военнослужащих элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США, которая принимала участие во Второй мировой войне. В том же месяце профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в статье для журнала Foreign Affairs выразил мнение, что сложившаяся вокруг российской спецоперации на Украине ситуация может обернуться вмешательством в конфликт Соединенных Штатов.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько реальна угроза прямого столкновения США в конфликте на Украине и что может стать поводом для эскалации.
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В США предрекли поражение ВСУ без помощи НАТО будущей зимой
Экс-советник министра обороны США Макгрегор назвал критическим положение ВСУ
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Политика США в отношении украинского конфликта становится все более странной, это следует из заявлений бывшего советника министра обороны полковника Дугласа Макгрегора, заявили в издании The American Conservative.
«Важно помнить, что Украина не Ирак, а российская армия не разъезжает на пикапах с пулеметами», – передает РИА «Новости» слова полковника.
По его словам, недавнее заявление экс-директора ЦРУ и экс-командующего силами США и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса о готовности западных стран вмешаться в конфликт во главе с США служит как раз таким примером.
Также Макгрегор заявил, что ВСУ находятся в критическом состоянии.
«Без иностранных боевиков и польских солдат, сражающихся в украинской форме, ВСУ не сможет противостоять зимним наступлениям российской армии», – сказал он, добавив, что готовность Вашингтона вмешаться в конфликт напрямую – это единственный способ помочь Киеву.
При этом он добавил, что американские власти не задумываются о затратах и последствиях, которые последуют за вмешательством стран НАТО в противостояние.
Единственным верным путем администрации Байдена Макгрегор назвал установление мира.
Ранее президент Владимир Зеленский попросил у Запада 17 млрд долларов на восстановление Украины.
США передали Украине первые ЗРК NASAMS
Гендиректор американской компании Raytheon Technologies заявил о передаче Украине первых ЗРК NASAMS
Соединенные Штаты передали Украине два первых зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS, сообщил генеральный директор американской компании Raytheon Technologies Грег Хейес в интервью телекомпании CNBC.
Как сообщил гендиректор Raytheon Technologies во вторник, на Украине началось развертывание двух первых комплексов NASAMS, которые компания пару недель назад передала правительству США, передает ТАСС.
В августе Пентагон заключил контракт с американской компанией Raytheon Technologies на поставку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины. Замглавы Пентагона Колин Каль заявлял при этом, что Украина получит NASAMS в следующие несколько месяцев.
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В России оценили планы США обеспечить Украину альтернативными источниками энергии
Экономист Лизан: Украина нуждается не в альтернативных источниках энергии, а в срочном восстановлении инфраструктуры
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Проблема альтернативных источников в том, что их мощностями невозможно управлять. Единственное, чем может помочь Вашингтон, – привезти трансформаторы, но они что-то не спешат с этим, заявил газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан, комментируя планы США обеспечить Украину альтернативными источниками энергии.
«Сложно сказать, какие альтернативные источники энергии Штаты могут предложить Киеву. На Украине, например, есть недостроенные ветропарки. Там осталось смонтировать некоторые ветряки, но сейчас работы не ведутся. Их фактически просто охраняют, чтобы местные жители не растащили сооружения на гайки», – сказал экономист Иван Лизан.
«Половина всей имеющейся на Украине «зеленой» генерации просто не работает. Основная ее проблема в том, что мощностью невозможно управлять. Электроэнергия максимально нужна утром и вечером. Но в это время солнечная панель ничего не вырабатывает, а ветряк крутится лишь при наличии ветра», – продолжает собеседник.
Эксперт отмечает, что сейчас властям Украины надо думать не об альтернативных источниках энергии, а о восстановлении инфраструктуры как таковой. «Угля в стране запасено от 2,2 до 2,5 млн тонн. Этого и в обычном состоянии Украине хватило бы на пару месяцев. Газа там накоплено в районе 14 млрд кубов. В текущих границах государства этого тоже вполне достаточно», – поясняет он.
«Но есть огромные проблемы с целостностью инфраструктуры, которая необходима для того, чтобы сжечь эти энергоносители и преобразовать в энергию, а затем доставить до потребителя. То есть у Украины наблюдается проблема с созданием и распределением энергии», – подчеркивает Лизан.
«Могут ли американцы в теории помочь их восстановить? Да, могут. Но для этого необходимо, чтобы они начали делать трансформаторы и каким-то образом доставляли их через океан самолетами в виде конструктора Lego. На изготовление нового оборудования уйдет от полугода до девяти месяцев, а трансформаторы нужны здесь и сейчас, но что-то я не вижу особого рвения со стороны Вашингтона», – иронизирует экономист.
«Украина надеется, что необходимое оборудование им удастся получить с закрывающихся европейских ТЭЦ и ТЭС. Но Европа, скорее всего, эти объекты будет перезапускать в текущем сезоне. Да и доставить эти трансформаторы непросто – они весят сотни тонн, а их размеры соотносимы с двумя железнодорожными вагонами, поставленными друг на друга», – объясняет собеседник.
«Можно было бы, конечно, пофантазировать на предмет поставок газа Штатами, но у них нет опции перенаправить топливо из Азии. У Вашингтона нет своего Газпрома, там все держится на частниках. Договориться с ними не так просто. Так что Белый дом может только поддержать Украину на словах, пожелать им не унывать и похлопать по плечу», – иронично заключил Лизан.
Ранее стало известно о том, что США и их союзники пытаются понять, что можно сделать для Украины в вопросе обеспечения альтернативными источниками энергии, учитывая приближение зимы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Напомним, по словам украинских властей, на Украине в результате российских ударов ситуация с энергетикой стала критической. Президент страны Владимир Зеленский предупредил, что предстоящая зима будет самой сложной в украинской истории.
Кроме того, ранее сообщилось о том, что в министерстве торговли США сообщили, что Вашингтон собирается создать совместную рабочую группу с Украиной для изучения ее инфраструктурных потребностей в военное время и планирования постконфликтного восстановления. Однако эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, усомнились в способности США восстановить энергообъекты Украины.
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Киев потребовал санкций к России на фоне данных об украинской «грязной бомбе»
Зеленский ответил на сообщения об украинской «грязной бомбе» призывом усилить поддержку Украины и санкции против России
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Комментируя сообщения о том, что Украина готовит провокацию с «грязной бомбой», президент страны Владимир Зеленский призвал к новым антироссийским санкциям и к усилению поддержки Украины.
«На начинающейся неделе это будет задачей номер один для нашей дипломатии – объяснять, что происходит. И я уверен: мир будет с нами. Мир поймет», – сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram. По его словам, мир должен «максимально жестко отреагировать» на угрозы, которые якобы исходят от России, и на «очередное поднятие ставок». Как заявил Зеленский, «угрозы» со стороны России являются поводом для санкций и усиления поддержки Украины, передает РИА «Новости».
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном информацию о «грязной бомбе» и шаги по укреплению украинской ПВО. Кулеба объявил сообщения о «грязной бомбе» дезинформацией и «предлогом для проведения операции под ложным флагом».
Как сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, Блинкен в ответ заверил, что США «отвергают очевидно ложные заявления министра обороны России Сергея Шойгу о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу» на своей территории», передает ТАСС.
Глава минобороны Украины Алексей Резников пригласил мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ. Он заявил: «Мысль о «грязной бомбе» отвратительна для нас». Также Киев потребовал соблюдения пункта Будапештского меморандума об обязательстве добиваться действий со стороны СБ ООН для оказания помощи Украине, если страна стала объектом угрозы применения ядерного оружия.
Напомним, Шойгу заявил об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы». Сообщалось, что Киев немерен устроить на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса.
МИД указал на использование Вашингтоном украинской IT-армии против России
Представитель МИДа Владимир Шин обвинил США в использовании IT-армии Украины против России
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США не скрывают проведения кибервойны против России, Вашингтон использует для этого в том числе и IT-армию Украины, сообщил замглавы департамента международной информационной безопасности МИД России Владимир Шин.
На заседании Первого комитета ГА ООН, который занимается вопросами разоружения, Шин отметил, что НАТО отрабатывает методы кибервойны и приглашает на учения Украину, которая в альянс не входит, передает РИА «Новости».
Как подчеркнул Шин, глава киберкомандования США Пол Накасоне признал наступательные кибероперации против России, «в том числе и прежде всего руками созданной американцами IT-армии Украины».
Шин рассказал, что в 2022 году более чем вчетверо увеличилось число кибератак на российские ресурсы, при этом в основном атаки проводятся с территории США и ЕС.
Судя по масштабам атак, они проводятся скоординированно властями западных стран с привлечением хакеров и частных компаний.
При этом Россию саму бездоказательно обвиняют в киберагрессии. Однако вместо использования существующих каналов связи с Москвой, страны Запада предпочитают просто «клеймить неугодные» государства.
По мнению Шина, так Запад отвлекает мир от собственной «беспрецедентной по масштабам киберагрессии», которая имеет документальные подтверждения.
Напомним, Накасоне летом впервые подтвердил участие своих подчиненных в «наступательных, оборонительных и информационных» действиях в связи с украинским конфликтом.
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МИД увидел в действиях США подтверждение плана Запада обвинить Россию в ядерном ударе на Украине
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Выступление представителя США на заседании Первого комитета ГА ООН подтвердило предостережения Москвы о планах Киева и стран Запада обвинить Россию в применении тактического ядерного оружия после провокации Украины с «грязной бомбой», заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов.
Представитель США на Конференции по разоружению Брюс Тернер назвал заявления России о готовящейся Киевом провокации с «грязной бомбой» бряцанием ядерным оружием и дезинформацией, якобы устроенной Россией с целью создания потенциального предлога для применения тактического ядерного оружия, передает РИА «Новости».
В свою очередь Воронцов заявил, что в ситуации с «грязной бомбой» делегация Соединенных Штатов лишь подтвердила предостережение России относительно того, что будет разыгран сценарий, когда после провокации киевского режима, о чем у РФ имеется самая достоверная информация, именно Россия будет обвинена в применении оружия массового поражения со всеми вытекающими последствиями.
Заместитель директора департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями выразил мнение, что расчет Киева и его западных покровителей заключается в том, что вслед за обвинением России в применении ядерного оружия, будет раскручена антироссийская кампания с целью подрыва доверия к Москве и изоляции России на международной арене. При этом Воронцов подчеркнул, что эти планы не пройдут. Он обратил внимание, что Россия здесь и сейчас предупреждает все мировое сообщество о готовящейся провокации вопреки намерению Киева и его западных кураторов скрыть свои истинные цели.
Заместитель директора департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями призвал киевские власти и контролирующие их страны Запада прекратить раскачивать ядерную лодку.
Накануне постпред России при ООН Василий Небензя предупредил СБ и генсека ООН о планах Украины устроить провокацию с применением «грязной бомбы». Он подчеркнул, что Москва будет рассматривать такой шаг Киева как акт ядерного терроризма.
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Пентагон рассказал о переговорах с Шойгу
Глава Пентагона Остин заявил Шойгу о важности двусторонних контактов
В ходе переговоров шефа Пентагона Ллойда Остина и главы Минобороны России Сергея Шойгу американская сторона указала на важность двусторонних контактов, сообщил пресс-секретарь военного ведомства США, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.
Райдер сообщил, что беседа состоялась в воскресенье после того, как Шойгу «запросил повторный разговор». Как утверждается в сообщении Пентагона, Остин «отверг любые предлоги для российской эскалации». При этом глава военного ведомства США «подтвердил ценность дальнейших контактов» в связи с российской спецоперацией на Украине, передает ТАСС.
Напомним, Шойгу и Остином второй раз за три дня обсудили ситуацию на Украине. Переговоры в пятницу проводились по инициативе американской стороны. Кроме того, в разговоре с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом Шойгу высказал обеспокоенность по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы».
Пентагон: Россия уведомила США об учениях стратегических сил
Пресс-секретарь Пентагона Райдер заявил о получении от России уведомления о планах провести учения стратегических сил
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Вашингтон получил от Москвы уведомление о планах России провести учения своих стратегических сил.
Как сообщил пресс-секретарь Пентагона, США были поставлены в известность о планах России провести учения своих стратегических сил, уведомление об учениях было направлено в рамках выполнения Москвой своих обязательств по контролю над вооружениями, передает ТАСС.
Как заявил пресс-секретарь Пентагона, «Гром» – это рутинные ежегодные учения, проводимые Россией. Он заверил, что США продолжат следить за российскими маневрами.
Накануне посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Россия не собирается использовать ядерное оружие на Украине.
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МИД не исключил содействия Запада Украине в создании «грязной бомбы»
Дипломат Воронцов: Россия не исключает содействия некоторых западных стран Украине в создании «грязной бомбы»
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Россия не исключает содействия некоторых западных стран Украине в создании «грязной бомбы», заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов в своем выступлении на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.
Воронцов сообщил, что, по имеющимся у России данным, украинская сторона уже приступила к реализации намеченного плана – Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве поставлена задача изготовить «грязную бомбу», передает ТАСС.
Дипломат выразил уверенность, что цель задуманной Киевом провокации очевидна и состоит в том, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового поражения. По словам Воронцова, власти Украины и их западные кураторы рассчитывают, что это выльется в мощную антироссийскую кампанию, подорвет доверие к Москве и ее партнерам, приведет к изоляции России на международной арене.
Дипломат также отметил, что в МИД РФ не исключают оказания содействия Киеву в решении этой задачи со стороны некоторых западных стран, которые, согласно поступающим сведениям, ведут переговоры с Украиной о поставке компонентов для «грязной бомбы».
Воронцов сообщил, что, по имеющимся у России сведениям, подрыв такого боеприпаса киевский режим планирует осуществить, замаскировав под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда использовался бы высокообогащенный уран.
Как подчеркнул дипломат, во внешнеполитическом ведомстве РФ требуют от киевских властей и контролирующих их западных кураторов прекратить предпринимать действия, которые подводят мир к ядерной катастрофе и угрожают жизням ни в чем не повинных мирных граждан, безрассудно игнорировать российские предупреждения на этот счет и проверять существующие красные линии в ядерной сфере.
Накануне постпред России при ООН Василий Небензя предупредил генсека всемирной организации Антониу Гутерриша о планах Украины устроить провокацию с применением «грязной бомбы». Он подчеркнул, что Москва будет рассматривать использование Киевом «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма.
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Шойгу обсудил ситуацию на Украине с главой Пентагона
Министр обороны России Шойгу обсудил ситуацию на Украине с главой Пентагона Остином
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США Ллойдом Остином, сообщает российское военное ведомство.
Разговор состоялся в воскресенье. Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ранее Шойгу довел озабоченности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы» министру обороны Великобритании Бену Уоллесу.
Также сообщалось, что власти Украины готовят на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса.