Медведев отреагировал на желание Израиля поставлять оружие Украине

Медведев: Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на заявление израильского министра по делам диаспоры Нахмана Шая о том, что Израилю вслед за США и странами НАТО следует оказать военную помощь Киеву.

Медведев в своем Telegram-канале заявил, что возможные военные поставки Украине стали бы «очень опрометчивым шагом» для Израиля. По его словам, это разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами.

Медведев отметил, что «бандеровские выродки как были нацистами, так и остались ими». Достаточно посмотреть на символику их современных прихвостней, написал он.

«Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями…» – заключил Медведев.

Ранее в понедельник израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что Израилю нужно последовать примеру Соединенных Штатов и стран НАТО и оказать военную помощь украинским властям. По его словам, это будет ответом на якобы имевшие место поставки России иранских баллистических ракет. При этом слухи о поставках иранского оружия в Россию опровергали как в Москве, так и в Тегеране.