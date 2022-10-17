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Медведев отреагировал на желание Израиля поставлять оружие Украине
Медведев: Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями
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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на заявление израильского министра по делам диаспоры Нахмана Шая о том, что Израилю вслед за США и странами НАТО следует оказать военную помощь Киеву.
Медведев в своем Telegram-канале заявил, что возможные военные поставки Украине стали бы «очень опрометчивым шагом» для Израиля. По его словам, это разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами.
Медведев отметил, что «бандеровские выродки как были нацистами, так и остались ими». Достаточно посмотреть на символику их современных прихвостней, написал он.
«Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями…» – заключил Медведев.
Ранее в понедельник израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что Израилю нужно последовать примеру Соединенных Штатов и стран НАТО и оказать военную помощь украинским властям. По его словам, это будет ответом на якобы имевшие место поставки России иранских баллистических ракет. При этом слухи о поставках иранского оружия в Россию опровергали как в Москве, так и в Тегеране.
В Москве завершились переговоры по зерновой сделке
Замглавы МИД России Вершинин завершил переговоры с представителями ООН по зерновой сделке
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Переговоры замглавы МИД России Сергея Вершинина с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом и главой Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен по зерновой сделке завершились.
Как сообщает РИА «Новости», они продолжались более двух с половиной часов. Обсуждение проходило в Доме приемов МИД России на Спиридоновке.
Ранее сообщалось, что представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что замгенсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан отправятся в Москву.
Целью поездки Гриффитс и Гриспан станет продление и расширение зерновой сделки и содействие экспорту российского зерна и удобрений, уточнил Дюжаррик.
22 июля Россия и Украина (по отдельности) подписали соглашение с Турцией и ООН под гарантии Запада относительно процедуры вывоза украинского зерна. Параллельно была достигнута договоренность о том, что одновременно с разблокированием вывоза украинского зерна из оставшихся под контролем Киева причерноморских портов Запад не будет мешать экспорту российского продовольствия. На тот момент никаких санкций против российского зерна не было, однако Запад ввел различные ограничения на процессы обеспечения самого экспорта.
Однако, как указал глава российского государства Владимир Путин, «формально с наших удобрений сняты санкции, как и с продовольствия, но фактически ограничения существуют». «Есть ограничения, связанные с логистикой, с фрахтом судов, с проводкой денег, со страхованием. Многие из этих элементов ограничений сохраняются», – пояснил он.
Как заявлял постпред России при ООН Василий Небензя, поскольку в рамках зерновой сделки по Украине так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений, Москва может отказаться от ее продления.
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В Белоруссии предотвратили серию терактов
«Беларусь-1»: ГУБОПиК задержали несколько человек, готовящих теракты и диверсии в Беларуси
Сотрудники ГУБОПиК задержали несколько человек, готовящих теракты и диверсии в Беларуси, сообщает телеканал «Беларусь 1».
По сообщению телеканала «Беларусь 1», задание по закладке бомб и информацию о получении компонентов СВУ задержанные получили из чат-бота. Задержанные признались в содеянном и выразили готовность сотрудничать со следствием. Оперативная работа продолжается.
Ранее МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что президент республики Александр Лукашенко провел ряд совещаний с силовыми структурами, по итогам которых был введен режим КТО.
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В МИД Украины заявили о стремлении князя Владимира привести Киев в ЕС
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Министерство иностранных дел Украины заявило в Twitter, что еще князь Владимир в 10 веке решил, что Киев должен вступить в Евросоюз.
Ведомство написало, что Украина и Европа всегда были друзьями, в 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что Киеву нужно вступить в ЕС, передает РИА «Новости».
В МИД Украины подчеркнули, что как и прежде Украина живет с этой идеей и защищает Европу от России.
Ранее Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. В Кремле заявили, что будут относиться к этому вопросу с повышенным вниманием.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что сюжет о «древних украх», которые выкопали Черное море, как оказалось, не просто затасканный анекдот. На Украине существует целый разряд соответствующей литературы, которая замаскирована под серьезные исторические исследования, а на самом деле является дешевой фантазией.
Также историк Федор Гайда рассказал газете ВЗГЛЯД о реальном, а не придуманном современными киевскими политиками, происхождении слов «Украина» и «украинец», и объяснил, как возникла фальшивая концепция «Украины-Руси».
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ВС России сорвали попытку наступления войск Украины на Купянском направлении
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На Купянском направлении ВС России сорвали попытку наступления войск Украины, уничтожено до 50 украинских военных, сообщили в Минобороны России.
Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, на Купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения российской артиллерии сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными пулеметами.
Кроме того, в районе населенного пункта Загрызово Харьковской области уничтожены три американские гаубицы М777. В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена наведенная ВСУ переправа через реку Оскол для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств.
На Краснолиманском направлении ударами ракетных войск и артиллерии пресечены попытки противника форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики.
На Запорожском направлении в районе населенного пункта Времевка Донецкой народной республики российские войска продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Нескучное Донецкой народной республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк и три боевых машины пехоты.
Кроме того, ударами российских беспилотных летательных аппаратов уничтожены четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВСУ «Зоопарк» и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Ранее сообщалось, что российская артиллерия и разведка работают над выявлением и уничтожением противника на севере ЛНР, где украинские подразделения группируются для возможного удара на линии Сватово – Кременная.
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В Киеве сообщили о новых ударах по центру города
Военная администрация Киева сообщила об ударах по объектам критической инфраструктуры
Нанесены удары по объектам критической инфраструктуры, сообщили в киевской военной городской администрации. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о новых взрывах в центре города.
Сообщение об ударах по объектам Киева размещено в Telegram-канале киевской военной горадминистрации.
Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил о двух новых взрывах в Шевченковском районе города и призвал оставаться в укрытиях.
Ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога, сообщалось о взрывах в центре столицы Украины.
Также воздушная тревога объявлена в Одессе и в Николаевской области.
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Кличко сообщил о взрывах в Киеве
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В Шевченковском районе Киева произошло два взрыва, сообщил мэр Виталий Кличко. Председатель Сумской обладминистрации Дмитрий Живицкий сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры в Сумской области Украины. О пожаре на объекте энергоинфраструктуры сообщают и в Днепропетровской области.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в Telegram, что «столицу атаковали дроны-камикадзе». По его словам, Украине требуется «больше систем ПВО и как можно скорее», у Киева «нет времени на медленные действия».
В Киеве была объявлена воздушная тревога. В свою очередь украинские СМИ сообщают, что над зданием национальной энергетической компании «Укрэнерго» поднимаются клубы дыма. По информации СМИ, после одного из попаданий начался сильный пожар, передает ТАСС.
Живицкий сообщил в Telegram: «В Роменском районе Сумской области с утра взрыв на объекте критической инфраструктуры».
Как сообщил в Telegram глава обладминистрации в Днепропетровской области Украины Валентин Резниченко, «ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры», начался сильный пожар.
Напомним, вечером в воскресенье прогремели взрывы в Одесской области и в Николаеве. В ночь на понедельник сообщалось о пожаре на объектах промышленной инфраструктуры в Николаеве и взрыве в городе Запорожье.
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Поставки бракованных микрочипов из Китая в Россию выросли в 20 раз
«Коммерсант»: Доля бракованных микросхем из Китая выросла с двух до 40%
Доля поставляемых российским компаниям из Китая бракованных микросхем и компонентов с начала военных действий на Украине выросла с 2% до 40%, сообщил источник на рынке электроники.
Как рассказал источник издания «Коммерсант», причиной таких изменений стал отказ иностранных дистрибуторов от работы с российскими партнерами, и попытка наладить каналы поставок через альтернативных поставщиков.
Как рассказал изданию топ-менеджер крупного российского производителя электроники, нехватка компонентов, которую вызвала пандемия, усугубилась санкциями против России, после чего производители начали закупать микрочипы у неофициальных поставщиков, не отвечающих за качество своего товара.
Ранее гендиректор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух заявил, что необходим запуск собственного российского производства микрочипов, но сейчас можно надеяться лишь на поставки из дружественных стран.
В Сербии предрекли конец существования страны без России
Глава МВД Сербии Вулин заявил, что страна перестанет существовать без России
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Существование Сербии зависит от дружбы с Россией, заявил глава МВД республики Александр Вулин.
По его словам, дружба с Россией для Сербии имеет огромное значение, без Москвы существует риск исчезновения Сербии. Отношения с Россией, Китаем и другими свободными странами – это будущее Сербии, подчеркнул Вулин, передает РИА «Новости».
По словам министра, Белград подвергается безумному шантажу со стороны европейских партнеров, которые требуют ввести санкции против Москвы.
По словам Вулина, «каждое поколение сербских политиков ожидало, что Россия скажет «нет», но каждое поколение сербских политиков также ожидало, что выживание Сербии будет зависеть от российского «да». Когда за столом нет России, нет и Сербии. Экмечич учил нас, что вся «сербофобия – это всего лишь ответвление русофобии». Никто из тех, кто любил Россию, не ненавидел Сербию, но именно поэтому все, кто ненавидел Россию, ненавидели и Сербию».
Кроме того, Вулин считает, что Европейский Союз как союз ушел в прошлое. С потерей политической независимости страны ЕС стали территориями, а не государствами. С потерей политической независимости члены ЕС начинают терять свою экономическую мощь, что и было основной причиной привлекательности Евросоюза.
Он также подчеркнул, что вопрос вступления Сербии в ЕС заключается в том, хочет ли ЕС вступить в Сербию.
«Судя по тому безумному шантажу, которому нас подвергают, чтобы признать Косово, упразднить Республику Сербскую и ввести санкции против России, мы им не нужны. Чем раньше мы признаем, что мы им не нужны и что мы им не принадлежим, тем лучше для нас будет. Отношение к ЕС – это вопрос не эмоций, а рациональных решений», – сказал в интервью Вулин.
Напомним, среди голосовавших в ГА ООН за антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, оказались Венгрия и Сербия.
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Минобороны показало боевую работу «дронобойного ружья»
Российское военное ведомство впервые опубликовало кадры применения «дронобойного ружья» – электромагнитного комплекса для борьбы с беспилотниками – в ходе спецоперации на Украине, сообщают информационные агентства.
Сообщается, что артиллерийские подразделения находятся под защитой электромагнитных комплексов, расчеты которых уничтожают беспилотники противника электромагнитным импульсом. «Минобороны России впервые продемонстрировало кадры применения электромагнитных комплексов для борьбы с беспилотниками в ходе спецоперации», – сообщает ТАСС.
На кадрах военный сообщает сослуживцам об «обнаружении птички» в своем районе. На беспилотник воздействуют «дронобойным ружьем», после чего БПЛА снижается, передает РИА «Новости».
В частности, такие комплексы прикрывают расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» Центрального военного округа. Военнослужащий с позывным «Сокол» сообщил, что за две недели таким образом было сбито до 20 дронов противника.
В июле сообщалось, что в ходе военной спецоперации на Украине впервые применили российские электромагнитные «ружья» для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
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В Крыму встретили ОМОН «Беркут», вернувшийся на отдых из зоны СВО
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Бойцы крымского спецподразделения Росгвардии «Беркут» вернулись из зоны специальной военной операции на Украине, сообщают в соцсетях.
«Крымский ОМОН «Беркут» Росгвардии вернулся из зоны СВО, где они с честью исполнили свой долг», – говорится в сообщении Telegram-канала VZВОД, которое также опубликовал телеведущий Владимир Соловьев.
Напомним, «Беркут» был спецподразделением МВД Украины. Во время евромайдана его бойцы противостояли украинским радикалам, многие из силовиков в этих столкновениях получили ранения, некоторые погибли. После госпереворота новые власти Украины объявили бойцов «Беркута» виновными в смертях участников беспорядков, спецподразделение было распущено, на его бывших сотрудников начались гонения.
Многие из «беркутовцев» переехали в Россию. В Крыму, который воссоединился с Россией, а также в Донбассе возвращавшихся «беркутовцев» встречали как героев. В Донбассе «беркутовцы» поддержали ДНР и ЛНР. В России «Беркут» решили включить в состав подразделений специального назначения ОМОН МВД России под тем же названием. В результате «Беркут» стал особым подразделением Росгвардии в Крыму и Севастополе. Его сотрудники были представлены к медалям «За ратную доблесть» и «За возвращение Крыма».
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Минобороны показало уничтожение десантниками прятавшихся в лесу диверсантов ВСУ
Минобороны опубликовало видео уничтожения российскими десантниками прятавшихся в лесу диверсантов ВСУ
Министерство обороны России опубликовало видео, снятое беспилотником, на котором российские десантники уничтожают диверсионные группы вооруженных сил Украины, скрывающиеся в лесополосе.
Видео опубликовано в Telegram-канале российского военного ведомства.
Средствами БПЛА соединение ВДВ обнаружило диверсионно-разведывательные группы ВСУ и бронированную технику, замаскированную в лесополосе. Военнослужащие нанесли удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, в результате удара были уничтожены шесть танков, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также живая сила противника.
13 октября Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники и боевиков ВСУ, пытавшихся атаковать позиции российских подразделений в Херсонской области.
Украинских разведчиков взяли в плен в Харьковской области
Украинский разведчик Бережной рассказал о том, как его разведгруппа попала в плен в Харьковской области
Военнослужащий украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной рассказал о том, как разведгруппу, в которую он входил, взяли в плен в районе села Берестовое в Харьковской области.
Украинская разведгруппа из шести военных должна была пройти 3 км. После 2 км командир группы «с товарищем» прошли вперед, но не вернулись. «Мы услышали выстрелы, я пошел за помощью и попал в плен. Меня ранили в ногу, я даже не успел сопротивляться», – приводит слова Бережного РИА «Новости».
Он попал в плен к военным ЛНР на сватовском направлении. Бережной рассказал, что лично завел на харьковское направление семь групп иностранных наемников, в каждой из которых было порядка 20 человек, всего на этом направлении работало около 100 таких же, как он, разведчиков. Среди иностранных наемников были представители США, Канады, Великобритании, Италии, Польши.
«Балаклея, Семеновка, Шевченково, Купянск и Берестовое. Нам давалось задание прочистить путь, завести группу, подождать пока она окопается и уйти. (Иностранный) легион, пехота», – пояснил он, добавив, что «лейтенант был, подполковник один». По его словам, «им просто нравится Украина, и они хотят помочь Украине победить Россию».
Как заявил Бережной, до 2022 года иностранные офицеры не воевали за Украину. Он заявил: «Если бы иностранцы нам не помогли, мы бы распались сразу. Нас очень мало и у нас очень много неопытных бойцов».
Напомним, украинские войска попытались прорвать линию фронта у Сватово и Кременной. Однако, как сообщил источник в силовых структурах ЛНР, российские войска отбили атаку и уничтожили около 85–90% колонн наступавших.
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Киев предостерегли от попытки форсировать Днепр
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов назвал «самоубийством» попытку ВСУ форсировать Днепр
Попытки вооруженных сил Украины форсировать Днепр в Херсонской области обернутся для них самоубийством, предупредил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов заявил РИА «Новости», что в регионе выстроена надежная линия обороны.
12 октября временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что союзные силы предотвратили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр и высадиться в регионе.
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В Белоруссии назвали численность военных России в совместной группировке
МО Белоруссии: Численность российской части региональной группировки войск составит чуть менее 9 тыс. человек
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Численность российской части региональной белорусско-российской группировки войск составит чуть менее 9 тыс. человек, передислокация займет несколько дней, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
По словам Ревенко, первые эшелоны с военными ВС России, которые составят часть региональной группировки войск, начали прибывать в Белоруссию, передает РИА «Новости». Он добавил, что более подробно об этом сообщат 17 октября на брифинге для иностранных военных атташе.
Между тем в Минобороны Белоруссии сообщили, что в республику начали прибывать авиационная группа, которая войдет в РГВ.
Ранее президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о создании совместной региональной группировки войск России и Белоруссии. Как заявил, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, задачи развертываемой группировки войск республики и России сугубо оборонительные.
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Зеленский сообщил об «очень тяжелых боях» у Соледара и Артемовска
Очень тяжелые бои продолжаются в районах Соледара и Артемовска (Бахмута), сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
В очередном видеообращении, опубликованном в Telegram, Зеленский назвал Соледар и Артемовск «ключевыми горячими точками» в Донбассе, передает РИА «Новости».
Накануне Зеленский заявил, что вооруженные силы Украины держат позиции в Донбассе, но ситуация в регионе остается очень тяжелой для украинской стороны.
Кроме того, Зеленский сообщил, что с Украины удалось вывезти по морю почти 8 млн тонн продовольствия на более чем 300 судах. При этом Зеленский утверждает, что 60% экспорта было направлено в Африку и Азию, передает ТАСС.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин указывал, что практически всё зерно, вывозимое с Украины, экспортировали с украинской территории не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны Евросоюза. Голодающие Африка и Азия почти не получили украинского зерна.
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