В Израиле призвали оказать военную помощь Украине

Израильский министр Шай призвал оказать военную помощь Украине

Израиль должен оказать военную помощь украинским властям, это будет ответом на якобы имевшие место поставки Ираном баллистических ракет России, заявил израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай.

Шай на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) заявил, что «пришло время поставлять Украине военную помощь, как это делают США и страны НАТО». Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом «кровавом конфликте», подчеркнул он.

Так Шай отреагировал на слухи о том, что в воскресенье Иран собирался поставить России баллистические ракеты собственного производства. Информацию об этом опубликовала израильская государственная телерадиокомпания KAN со ссылкой на публикацию газеты Washington Post. По данным разведки США, на которые сослалось американское издание, речь идет о партии ракет малой дальности Fatah-110 и Zolfgar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров. Сообщалось, что Иран также готовит поставки «дополнительных» беспилотных летательных аппаратов в Россию.

Израиль с начала спецоперации России на Украине поставляет Киеву только гуманитарную помощь и ограниченные партии средств защиты для сотрудников гражданских чрезвычайных служб, напоминает РИА «Новости».

Отметим также, в начале октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что иранская сторона не поставляла России вооружение для его использования в боевых действиях на Украине, поскольку «любая поддержка вооружением одной из сторон конфликта отсрочит возможность установления мира».

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. В Кремле сообщения о якобы поставках России иранских вооружений также называли вбросами.