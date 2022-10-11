Лавров отреагировал на сравнение Зеленского с Гитлером

Глава МИД России Лавров заявил, что президента Украины Зеленского нельзя назвать Гитлером

Президента Украины Владимира Зеленского нельзя сравнить с Адольфом Гитлером, так как он действует по указу других стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1».

По словам Лаврова, Гитлер объединил большинство стран Европы под своими знаменами для того, чтобы напасть и уничтожить Советский Союз, а Зеленский не решает, что делать против России, ему приказывают делать конкретные вещи, передает ТАСС.

Также он добавил, что Запад понимает сущность киевского режима и готов на все, чтобы устранить Россию на геополитической арене.

Ранее Лавров заявил, что Вашингтон должен провести серьезную работу над ошибками, отказавшись от претензий на мировое господство, а также сделать выводы из провалов своих попыток вмешиваться в дела России.