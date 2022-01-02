В Чехии рассказали свою версию инцидента с российской сборной в аэропорту Калгари Нападающий «молодежки» рассказал о снятии сборной России по хоккею с рейса 2 января 2022, 00:52

Фото: МХЛ/Youtube

Текст: Антон Антонов

Комментируя снятие молодежной сборной России по хоккею с рейса из Калгари во Франкфурт, форвард Иван Дидковский заявил, что «люди, которых там даже не было, строят догадки». «Мы сидели в масках, нам никто не делал замечаний», – сказал Дидковский, добавив, что замечания, возможно, «кому-то делали, но это огромный рейсовый самолет, хоккеисты сидели вперемешку с другими пассажирами». Он заявил: «Если и делали, я не видел». Как рассказал спортсмен, «сначала все долго стояли и ждали, потом понемногу пассажиров начали пускать обратно на рейс, рассаживали по зонам». «В конце остались три сборные, финнов пустили на рейс, а нам и чехам сказали, что мы не летим», – приводит его слова РИА «Новости». Ночь хоккеисты «провели в аэропорту». Дидковский сообщил, что «руководство организовало ночной рейс во Франкфурт через Торонто, смысла ехать в гостиницу не было». По его словам, «неприятно, когда команду снимают с рейса, никому не понравится быть в центре внимания из-за такой новости». Кроме того, заявил хоккеист, «неприятно, что люди, которых там даже не было, строят догадки, обсуждают чужие предположения». «Но я их не виню, пусть это на их совести останется», – добавил Дидковский. Напомним, молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым. Сам Зубов заявил, что ситуацию со снятием российских хоккеистов «молодежки» с авиарейса из Калгари во Франкфурт, в СМИ притянули за уши. Менеджер чешской команды Отакар Черный заявил, что хоккеистов сборной Чехии высадили из самолета вместе с россиянами по ошибке.

ВОЗ признала появление нового психического заболевания 1 января 2022, 16:38 Текст: Елена Мирошниченко

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень проблем с психикой компьютерную игроманию, при этом организация призвала не спешить в самостоятельной диагностике заболевания, а тем более его лечении. «Диагноз «игромания» может быть поставлен только обученными профессионалами-медиками», – цитирует ВОЗ «Царьград». По словам специалистов, применять диагностическое описание игрового расстройства в отношении кого бы то ни было – прерогатива медиков. В сентябре в Испании впервые в истории ребенка госпитализировали из-за зависимости от компьютерной игры. На Украине рассказали об «опасном звонке» для Зеленского 1 января 2022, 13:23

Текст: Елена Мирошниченко

Украинский политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что диалог президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным без предварительных консультаций с Киевом является «опасным звонком» для Украины. В своей статье на портале «Главреда» Кулик пишет, что предстоящий разговор Байдена и Зеленского привязан к переговорам американского лидера с Путиным. Он также указывает, что речь будет идти вокруг идей стратегической стабильности, что, по его мнению, «должно было бы напрячь» украинское руководство. «Поэтому для Киева это очень опасный звонок, поскольку стратегическая стабильность – это не только нераспространение ядерного оружия, это и сферы влияния России и США в Черноморском бассейне, на Ближнем Востоке. И надо быть бдительным, чтобы не возникло опасностей в различном прочтении этой стабильности между Киевом и Вашингтоном», – заявил политолог. Кулик указал, что вопрос состоит в том, чтобы мировые лидеры обращали внимание на украинскую позицию и не ставили Киев «уже перед фактом принятых решений». «А то, что Байден ведет разговоры с Путиным без предварительного звонка Зеленскому – это очень плохо, потому что это означает, что в украинском руководстве Вашингтон не видит надежного партнера и субъекта. А это – вина украинской власти, ведь она не смогла доказать, что мы являемся теми, с кем стоит сначала говорить, а уже потом звонить Путину», – посетовал эксперт. Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден намерен в воскресенье, 2 января, поговорить по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским. До этого в Киеве допустили разговор Байдена с Зеленским после общения с Путиным. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассчитывал, что «как и в прошлый раз, когда Байден разговаривал с Путиным, сначала нам позвонил Блинкен, потом Байден поговорил с Путиным, а потом с президентом Зеленским». Этого не произошло. В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе. В Чехии рассказали свою версию инцидента с российской сборной в аэропорту Калгари 1 января 2022, 19:59 Текст: Елена Мирошниченко

Хоккеистов сборной Чехии в аэропорту города Калгари по ошибке высадили из самолета вместе с россиянами за неподобающее поведение, сообщило пражское сетевое издание Hokej со ссылкой на утверждения менеджера чешской команды Отакара Черного. «Чешская команда прибыла в аэропорт города Калгари за три часа до вылета. Часть наших игроков пошла купить сувениры, другие стали звонить домой. При этом мы видели, что игроки российской команды сидели в баре. Наших хоккеистов мы заранее предупредили, чтобы они в аэропорту находились в масках. Когда мы потом садились в самолет, то заметили, что некоторые члены российской команды не соблюдают гигиенические правила, в чем явно играл свою роль и алкоголь. А один из руководителей сборной России даже курил в тоннеле перед входом в самолет», – цитирует его РИА «Новости». По утверждению Черного, некоторые пассажиры после этого начали жаловаться стюардессам на поведение россиян, в результате экипаж принял решение вывести всех виновных из самолета. В их число попали и чешские хоккеисты, так как они были одеты в точно такую же форму, как и россияне. Он отметил, что разница была лишь в надписях на форме, Россия и Czech Republic, на которую члены экипажа якобы не обратили внимания. «После жалоб пассажиров нас «бросили в один мешок» с россиянами и заявили, что обе сборные в самолет не будут впущены. А финны, одетые в иную форму, смогли этим самолетом улететь», – указал менеджер. Ранее молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым. Между тем, сам Зубов заявил, что ситуацию со снятием российских хоккеистов «молодежки» с авиарейса из Калгари во Франкфурт, в СМИ притянули за уши. Украина запретила российским судам входить в свои порты 1 января 2022, 09:10

С 1 января вступил в силу запрет на доступ российских грузовых судов к внутренним водам Украины. Соответствующая норма закона «О внутреннем водном транспорте», принятого Верховной радой еще 3 декабря 2020 года, начала действовать с субботы, передает ТАСС. В документе отмечается, что «перевозки в каботажных рейсах между речными портами <...> для осуществления грузовых операций на внутренних водных путях Украины <...> могут осуществляться украинскими судами или иностранными судами, судовладельцами которых выступают зарегистрированные на территории Украины субъекты хозяйствования, кроме судов под флагом государства-агрессора (так на Украине называют Россию), судов, владельцами которых ... являются граждане государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом». Закон также регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины, нормирует вопросы имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте. К внутренним речным водным путям Украины относятся такие реки, как Днестр, Дунай, Днепр и ряд других. В офисе президента Владимира Зеленского утверждали, что закон якобы «будет способствовать созданию в стране конкурентного рынка речных перевозок грузов». По подсчетам министерства инфраструктуры, это позволит увеличить грузопоток до 30 млн тонн в год и создать экономический эффект для государства в объеме 13-16 млрд гривен (476-587 млн долларов) ежегодно. Осенью прошлого года Украина заочно арестовала четыре судна и 12 российских самолетов, поскольку считает, что они «нарушили правила международных полетов и судоходства при заходе в Крым». Об этом сообщила так называемая прокуратура Крыма и города Севастополя, входящая в состав офиса генерального прокурора Украины. К подобным мерам Украина прибегает не первый раз. Всего украинским судом на аналогичных основаниях наложены заочные аресты на 236 самолетов 37 российских авиакомпаний и 55 морских судов, осуществляющих регулярные пассажирские и другие перевозки в Крым. Дочь Шойгу показала «самое безопасное место в мире» 1 января 2022, 17:59 Текст: Елена Мирошниченко

Дочь главы Минобороны Сергея Шойгу Ксения опубликовала фото в Instagram, где запечатлены отец, сама Ксения, ее муж и дочка. По версии подписчиков, рядом с таким дедушкой все находятся в безопасности. В комментариях подписчики назвали фото невероятно милым, сообщает «Царьград». «Самое безопасное место в мире! С Новым годом!» – пишет пользователь markony33. «Сергей Кужугетович на стиле!» – обратила внимание на стильный джинсовый костюм министра vika.vit.22. «Какие вы теплые, сибирские люди!!!» – отметила v.ruf892020. Ранее дочь главы Минобороны Сергея Шойгу Ксения рассказала, что назвала новорожденную девочку Миланой. Массовую драку устроили в новогоднюю ночь в Новой Москве 1 января 2022, 13:45

Текст: Елена Мирошниченко

В Новой Москве в новогоднюю ночь два человека пострадали в драке, один из пострадавших госпитализирован, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. В новогоднюю ночь отношения начали выяснять четыре человека на 1-й Новой улице (в районе Саларьево), рассказали в пресс-службе РИА «Новости». «В результате бытового конфликта пострадали два человека, один был госпитализирован. В настоящее время по данному факту проводится проверка», – уточнили в МВД. Видео конфликта опубликовали «Известия». На кадрах с камер наблюдения видно, как трое молодых людей идут по дороге, один из них еле стоит на ногах. Через некоторое время он резко разворачивается, хотя другой мужчина пытается его удержать, вступает в драку с другой компанией и от удара в лицо сразу падает на землю. Его продолжают бить ногами, после этого все перерастает в массовую потасовку. Ранее Деды Морозы устроили массовую драку в Москве. Пушков назвал цель публикации списка антироссийских санкций 1 января 2022, 14:19

Текст: Елена Мирошниченко

Сенатор Алексей Пушков считает, что публикация списка санкций, которые Белый дом намерен ввести против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. «Публикация списка антироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом и есть их главное предназначение. Угрозы т.н. «адских санкций» вместо предоставления гарантий России – верное средство срыва переговоров», – написал он в своем Telegram-канале. Ранее группа из 20 бывших американских дипломатов и сотрудников в сфере нацбезопасности США обратились к президенту Джо Байдену с требованием опубликовать список санкций, которые Белый дом намерен ввести против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, он продолжался 50 минут. Президенты обсудили предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ. Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса в Канаде 1 января 2022, 15:21

Текст: Елена Мирошниченко

Молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым. «Игроки сборной России не были замечены в нарушении как спортивного, так и масочного режима, чего нельзя сказать про чехов. Только главный тренер сборной России Сергей Зубов закурил по пути в самолет», – рассказал источник ТАСС. В связи со снятием с рейса сборная России полетит домой из Торонто с пересадкой в Европе. Источник РИА «Новости» сообщил, что «молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса из Калгари во Франкфурт. Были зафиксированы случаи несоблюдения масочного режима, у чехов с собой было пиво. Главный тренер российской команды Сергей Зубов курил в рукав. В настоящий момент россияне вылетают в Торонто, откуда отправятся во Франкфурт». Ранее сборной России было присуждено техническое поражение в матче молодежного чемпионата мира в Канаде с командой Словакии после того, как тест на коронавирус игрока сборной Матвея Мичкова дал положительный результат. Позже Международная федерация хоккея приняла решение отменить турнир. В Киеве предрекли исчезновение Украины 1 января 2022, 13:02

Текст: Елена Мирошниченко

Журналист Виталий Портников в эфире телеканала NTA заявил, что украинцы и русские так и не стали разными народами, несмотря на многочисленные заявления киевских политиков, и это может привести к исчезновению страны. Журналист считает, что такой сценарий возможен из-за неспособности украинцев, в отличие от россиян, ставить интересы государства выше личных. В итоге Киев лишится если не всей территории, то весомой ее части, в частности, Харьковской или Сумской областей, сообщает РИА «Новости». Портников отметил, что одним из показателей единения двух народов остается их отношение к кинематографу, например, к сериалу «Сваты», который и русские, и украинцы смотрят «в единой гармонии». «Пока украинцы с русскими плачут над одним и тем же сериалом, президентом Украины, безусловно, является Владимир Путин, а не Владимир Зеленский. По крайней мере, для огромного количества украинцев», – заключил он. Ранее на Украине призвали создать союзное государство с Россией. Украинцев возмутило новогоднее обращение Зеленского 1 января 2022, 21:12

Жители Украины в резко негативном ключе высказались о рекордном по длительности новогоднем обращении президента страны Владимира Зеленского. Украинский лидер рапортовал о победах спортсменов, учителей и врачей. Однако пользователи Сети убеждены: цифры говорят о том, что представители этих профессий увольняются и покидают страну для поиска более комфортных условий жизни. «Двадцать минут новогоднего обращения – это ту мач! Это неприлично долго. Это провал спичрайтера!» – приводит РИА «Новости» слова журналистки Ольги Палий. «Зеленскому нечего сказать людям. Поэтому шутник скрывался за другими. Здесь у него и учителя, которым обещал $4000, и врачи, которым платил «повышение» зарплаты посекундно, и конструкторы ракет, которым три года срывал финансирование. <...> Реальность: 66 тыс. врачей и медицинских работников уехали из Украины, еще почти 34 тыс. медработников уволились за 2020 – первый квартал 2021 года <...> Просто лги, лги нагло, обезоруживай оппонентов своей наглостью. Не ведутся? Не теряйся. Сыпани им песком в глаза», – написал бывший министр социальной политики Андрей Рева. «Лицемер. Какое отношение он имеет к успеху людей, которых упомянул в своем длинном спиче? Что он сделал за уходящий год для людей, для страны? Словоблудие неплохого актера и никакого президента», – возмутился Jeorges Pompedou. «Слушать было нудно, тошно и еще испанский стыд почему-то», – поделился мнением Ivan Kotov. «Мы выключили звук и ждали, когда он свалит с экрана», – призналась Nata Li. Отметим, что два украинских телеканала – «Прямой» и «Пятый» – в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Тренер молодежной сборной России отреагировал на снятие команды с рейса в Канаде 1 января 2022, 17:39 Текст: Елена Мирошниченко

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов заявил, что ситуацию со снятием российских хоккеистов «молодежки» с авиарейса из Калгари во Франкфурт, в СМИ притянули за уши. «Комментировать особо нечего. Команда вылетает домой в Россию через час. Все живы-здоровы. Наверное, кому-то очень сильно нужно преувеличить то, что на самом деле произошло. Многие ребята из обеих сборных неправильно носили маски. После неоднократных напоминаний авиакомпания решила снять обе сборные с рейса», – приводит слова Зубова «Матч ТВ». Также он опроверг информацию о том, что шел по посадочному рукаву в самолет с сигаретой в руке. По словам Зубова, курить он бросил три года назад. Ранее молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым. Бывший главный тренер молодежной сборной России Владимир Плющев заявил, что хоккеисты, не допущенные в самолет в Канаде, видимо, не осознали, какую страну они представляют. В свою очередь четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что спортсменов необходимо дисквалифицировать минимум на год. В Германии осудили критикующего Россию евродепутата 1 января 2022, 12:02 Текст: Елена Мирошниченко

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, речь в котором идет о высказывании лидера фракции центристской Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера об участии Евросоюза в переговорах по Украине. В интервью изданиям медиагруппы Funke политик заявил, что ЕС должен активнее участвовать в урегулировании украинского кризиса. «Мы не должны быть просителями, мы должны быть фактором силы», – сказал Вебер, а также добавил, что требования России о гарантиях своей безопасности «во многом неприемлемы», сообщает РИА «Новости». Это интервью вызвала отклик читателей. «Роль ЕС в конфликте на Украине уже разъяснила госпожа (замгоссекретаря США Виктория) Нуланд: «К черту ЕС». Господин Вебер, вероятно, любить пошутить», – написал пользователь Snof в комментариях к публикации. «ЕС должен ограничиться тем, чем он является: зоной беспошлинной торговли. У 27 стран разные взгляды на внешнюю политику, и ни у кого нет такого мандата, чтобы пренебречь ими в пользу немецких идей, которые затем преподносятся как «единые», – указал Schindelaar. «ЕС сидит за своим отдельным столиком, и это тоже не изменится», – сыронизировал oldy. «Россия и США справедливо не воспринимают этот разделенный и недееспособный детский сад с 27 воспитанниками всерьез», – считает Romani_ite_domum. «Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО! Тот, кто хочет Третьей мировой войны, должен преследовать эту цель – Украина в НАТО. К сожалению, сейчас в нашем правительстве есть люди, которые из-за своего чисто ценностного подхода не видят этой опасности и побуждают Россию и Китай еще больше сблизиться. Да и господин Вебер все-таки давно «провалился» и больше не воспринимается всерьез», – заявил Spitzweg. Вебер известен как противник проекта «Северный поток – 2» и сторонник сохранения санкций против России. Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения». Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Украинские телеканалы в новогоднюю ночь показали обращение Порошенко 1 января 2022, 14:31 Текст: Елена Мирошниченко

Украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый» в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Обращение Порошенко длилось около пяти минут. Экс-глава государства был в кадре вместе с супругой Мариной, которая также обратилась к украинцам. Экс-президент преимущественно говорил о Донбассе, сообщает РИА «Новости». В 2018-м году телеканал «1+1» показал в новогоднюю ночь обращение Зеленского, который рассказал о планах стать президентом. Тогда обращение действующего президента Порошенко показали уже после наступления полуночи. Напомним, Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Экс-глава страны имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов. Сейчас Порошенко находится в Варшаве, а вернуться на родину ранее он обещал в первой половине января. Плющев и Тихонов отреагировали на снятие российской «молодежки» по хоккею с рейса 1 января 2022, 16:57

Текст: Елена Мирошниченко

Бывший главный тренер молодежной сборной России Владимир Плющев заявил, что хоккеисты, не допущенные в самолет в Канаде, видимо, не осознали, какую страну они представляют. «У меня всегда спокойно проходили перелеты, откуда бы мы ни направлялись – хоть из Канады, хоть из Чехии. Ребята были как огурчики, в белых рубашечках, в пиджачках. Уставшие, но совершенно в отличном виде. Спали друг у друга на плечах, но никто не курил, не сквернословил. Да, 31 декабря мы действительно не вылетали, потому что, как правило, до финала доходили. Но дело не в дате. Когда люди летят с золотыми медалями, то им иногда кажется, что все можно. Психология такая. Но могу похвастаться, что у меня инцидентов не было», – рассказал он РИА «Новости». Он отметил, что не знает, как теперь поступать. «Это пусть решают наверху. Надо знать все подробности, все нюансы. Видимо, ребята не поняли, кого они представляют, что это не драмкружок. Неужели нельзя было людям объяснить: ребят, долетите до Москвы, а там уже своя земля. Не надо здесь это творить. Когда мы обыграли канадцев в Чехии, мои ребята максимум позволили себе пивка попить, но был порядок. Никаких проблем ни перед самолетом, ни в нем, ни после него. Долго ждали (тогдашнего президента Федерации хоккея России Александра) Стеблина – тогда он, как обычно, в пробки попадал», – отметил специалист. Между тем четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что спортсменов необходимо дисквалифицировать минимум на год. «Дисквалифицировать их надо без права играть в клубах. Они позорят Россию. В хоккее всегда было такое, что игроки выпивали. Я и сам бывало выпивал с поколением наших великих хоккеистов. Но то поколение было интеллигентное, начиная с Сологубова и Боброва. Я не против того, чтобы расслабиться. Тем более, что чемпионат мира отменили. Но такое поведение... Надо принять самые суровые меры, в контракте должно быть все прописано. Мы и так без флага и гимна. Надо дисквалифицировать на год минимум без зарплаты и трудоустройства. Чтобы они почувствовали, что такое заработать деньги как на фабрике или шахте», – сказал Тихонов. Ранее молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым. На Сахалине «закипело» море 1 января 2022, 13:09 Текст: Елена Мирошниченко

В сахалинском Корсакове «закипело» море: видео, на котором запечатлено редкое природное явление, опубликовал Telegram-канал SakhFly. Съемка проводилась ранним утром при помощи дрона. Поднявшийся от воды густой туман практически скрыл городской порт. Эффект «закипания» моря может возникать из-за разницы температур воздуха и воды. По данным метеосервисов, в субботу утром в Корсакове было до минус 14 градусов мороза. В то же время температура воды в этом городе редко опускается ниже нуля, сообщает РИА «Новости». Ранее у берегов Евпатории море обрело золотистый оттенок.