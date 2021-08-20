Психолог дала совет родителям первоклассников, как подготовить детей к школе

Для того, чтобы первоклассник лучше прошел адаптацию в школе, родителям следует создать для него позитивный образ учебного заведения и педагогов, сводить его на вводное занятие или знакомство с учителем, а также не стоит нагромождать его расписание с первого сентября кружками и секциями, рассказала газете ВЗГЛЯД психолог, специалист по развитию детей Олеся Васильева.

Несомненно, День знаний – это не только очень важный и торжественный момент для первоклассника, но и совершенно новый этап в его жизни. Адаптация к новому распорядку дня, коллективу, правилам, расписанию и школьным заботам – на все эти новшества каждый малыш реагирует по-разному, поэтому к первому дню в школе психологи настоятельно рекомендуют родителям готовиться заранее.

«Первое, и самое важное, это создать для ребенка позитивный образ школы, потому что очень часто родители запугивают своих детей что школой, что садиком, говоря, что если ребенок будет плохо себя вести, то он пойдет туда. То есть родители радуются, что ребенок идет на учебу, и они как бы избавляются от него. Тем самым дети воспринимают школу как негативный момент», – говорит Васильева.

Также не следует родителям говорить своему ребенку-первокласснику о том, что в школе его наконец-то воспитают, и он начнет себя хорошо вести, продолжает психолог. Для создания позитивного образа учебного заведения родителям или опекунам следует наоборот все время говорить своему малышу о том, что школа – это хорошее место, где он обретет много новых друзей, как приятно ребенку будет там общаться со всеми, проводить время и так далее.

«Кроме того, ни в коем случае не стоит отзываться плохо при ребенке об учителях, тем более если это начальная школа. Обязательно нужно поддерживать этот позитивный образ, говорить, что в школе общение, новые знакомства, много всего интересного и это гораздо лучше, чем просто находиться дома», – советует собеседник.

Второй момент, на который родителям следует обратить внимание, это количество внеклассных занятий, считает специалист. То есть не стоит одновременно с первым днем школы составлять ему расписание на различные кружки и секции, поскольку после лета влиться в школьный режим зачастую бывает очень трудно. По мнению психолога, детям, особенно идущим в первый класс, необходимо дать хотя бы две недели на адаптацию в школе, а затем уже вводить постепенно по одному кружку.

«Не нужно сразу с сентября забивать ребенку расписание. Лучше планировать дополнительные какие-то занятие на конец сентября, начала октября. Следует постараться постепенно вводить его в кружки, ходить, знакомиться на эти секции, познакомиться с тренером, педагогами, посетить вводное занятие, но не включать сразу в такой жесткий режим», – рекомендует Васильева.

Если у родителей есть возможность до первого сентября познакомить будущего первоклассника с его первой учительницей, то это также облегчило бы адаптацию ребенка в школе, отмечает психолог. Также, опять же, если есть такая возможность, то родитель может вместе с ребенком сходить на какой-то уже действующий урок, чтобы малыш уже имел представление, что его ждет в школе.

«Ну и, конечно, есть большая разница между теми детьми, которые посещали детский сад, и теми, которые туда не ходили. Ребенок, который в сад не ходил, сложнее адаптируется к рамкам, условиям, он не понимает, что нельзя вставать во время занятий и выходить туда, куда ему хочется. Посещавший детский сад уже знает эти нормы, правила, рамки и, соответственно, легче к этому адаптируется. Понятно, что в школе все происходит немного по-другому, но все-таки он знаком с правилами», – рассказывает специалист.

Для того, чтобы выработать у ребенка некую усидчивость, родителям следует воспользоваться настольными играми или какими-то ситуациями, где есть правила, продолжает Васильева. Кроме того, к дисциплине очень хорошо приучают секции и кружки, где есть правила и другие люди, которых ребенок должен слушаться.

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